Juan Martínez, anestesiólogo, sobre quién soporta mejor el dolor, hombres o mujeres: "Lo que dice la ciencia es evidente"

La idea de que las mujeres soportan mejor el dolor que los hombres forma parte de nuestra cultura desde hace generaciones y suele asociarse a la maternidad y, especialmente, al parto. Pero cuando la pregunta se traslada al terreno donde debe estar, que es la medicina, la respuesta deja de ser tan simple.

Ambos sexos pueden experimentarlo de manera diferente, aunque eso no significa que exista una regla universal que permita afirmar que uno de ellos lo "aguanta" más, ni siquiera debería tratarse de eso...

La investigación sobre el dolor ha encontrado diferencias notables en la manera en que los organismos masculinos y femeninos procesan determinados estímulos.

Para tratar de poner algo de luz a un escenario complejo, contamos con el doctor Juan Martínez, anestesiólogo de la Unidad de Dolor de Policlínica Gipuzkoa, que sitúa el origen de algunas de estas distinciones en la misma biología.

"No se deben a la maternidad y el parto, sino sobre todo a cambios en los sistemas hormonales y neurobiológicos que existen entre hombres y mujeres", explica.

Pero, al mismo tiempo, existe una enorme variabilidad entre individuos. Como recuerda el especialista, "cada persona es diferente, y por ello también puede haber varones con una alta capacidad de respuesta al dolor".

El mismo estímulo, por tanto, no provoca una respuesta idéntica en todo el mundo. La razón es que se "activan diferentes zonas cerebrales y se segregan distintas hormonas" que reaccionan ante esa señal.

Juan Martínez, anestesiólogo de la Unidad de Dolor de Policlínica Gipuzkoa Cedida

El cerebro, por tanto, no actúa como un simple receptor que registra la intensidad de una lesión. El dolor es una experiencia mucho más compleja: el organismo detecta una amenaza, transmite la información a través del sistema nervioso y el cerebro la interpreta y modula. En ese proceso intervienen también las hormonas y el sistema inmunitario.

Las investigaciones han permitido observar estas diferencias mediante técnicas como la resonancia magnética funcional. Según el doctor, estos estudios han confirmado "la activación de diferentes zonas de la corteza cerebral frente a un estímulo en función del sexo".

El papel de las hormonas

Una de las diferencias más relevantes está relacionada con ellas. En las mujeres, los niveles cambian a lo largo del ciclo menstrual y esas variaciones pueden modificar la sensibilidad al dolor.

"Los estrógenos altos son protectores frente a estímulos dolorosos, pero, cuando bajan, (por ejemplo, justo antes de la menstruación), ejercen un efecto hiperalgésico (alta sensibilidad al dolor)", afirma.

En cuanto a la progesterona, "posee un efecto calmante y antiinflamatorio, pero, como también es una hormona que fluctúa, los niveles bajos pueden producir una disminución del umbral del dolor, favoreciendo que un estímulo poco intenso lo genere".

En los hombres, según explica el anestesiólogo, la testosterona presenta un patrón más estable y puede contribuir a elevar el umbral del dolor y reducir la inflamación.

Investigaciones recientes han puesto el foco en cómo el sistema inmunológico procesa las señales de dolor por vías celulares distintas entre hombres y mujeres. No depende únicamente de las neuronas: las células inmunitarias y las sustancias inflamatorias también participan en su aparición y mantenimiento.

Aunque es un tema complejo, el doctor Juan Martínez da algunas pinceladas: "Mientras que el dolor en ellos está mediado principalmente por la microglía y una masiva acumulación de macrófagos, en ellas está impulsado por las células T y respuestas autoinmunes de las células B".

Además, las sustancias inflamatorias como el TNF-α causan daño celular en hombres, pero en el sexo contrario provocan una plasticidad y regeneración anómala que perpetúa la señal del dolor.

"Por último, el organismo femenino cuenta con un mecanismo protector exclusivo donde las células T de las meninges liberan encefalinas (son analgésicos naturales del grupo opioide) para frenar el sufrimiento físico", añade.

También pueden existir diferencias en la manera en que las sustancias inflamatorias afectan al tejido nervioso. Se trata de un campo de investigación todavía complejo, pero que abre una vía importante para comprender por qué determinadas enfermedades dolorosas tienen una prevalencia superior en la población femenina.

En este contexto aparecen patologías como la migraña o la fibromialgia. Que sean más frecuentes entre las mujeres ha impulsado un estudio cada vez más específico sobre cómo intervienen en ello las hormonas, el sistema nervioso y el sistema inmunitario.

Pero que una enfermedad afecte más a un género o a otro, no significa que sea exclusivamente del mismo. El propio experto recuerda la necesidad de mantener esta precaución: "Aunque la prevalencia de estas patologías es mayor en ellas, también se pueden dar en varones y es algo que no podemos obviar".

La reacción a los medicamentos también puede ser distinta entre hombres y mujeres. iStock

Las diferencias biológicas pueden tener consecuencias en otra cuestión muy práctica: los tratamientos. Aunque hay estudios que así lo demuestran, en opinión del anestesiólogo de Policlínica Gipuzkoa, en la práctica clínica habitual son poco valorables.

"Los hombres obtienen un alivio mucho más directo con los opioides clásicos como la morfina y los antiinflamatorios comunes. Esto se debe a que tienen una mayor cantidad de receptores mu (es el receptor principal de opioides)" explica.

Las mujeres, en cambio, "requieren dosis más altas de estos fármacos, sufren más efectos secundarios, pero responden extraordinariamente bien a analgésicos específicos que activan otro tipo de receptores opioides, los kappa, que están más presentes en procesos de dolor visceral".

"Además de las diferencias entre sexos, influyen centenares de factores, como puede ser el metabolismo hepático y renal de cada paciente, el estado nutricional, la combinación con otros fármacos, la capacidad de absorción intestinal, etc.", asegura.

La pregunta es: ¿Existe una diferencia real entre la capacidad biológica de tolerar el dolor basada en el género? El doctor Juan Martínez responde: "No creo que sea un tema exclusivamente de hombre o mujer. Las diferencias biológicas existen y no las podemos dejar de lado, pero la resiliencia que cada uno muestra depende de muchos más factores".

"Podría contar centenares de casos de varones que tienen una tolerancia increíble al dolor y se quejan muy poco teniendo motivos. Lo que dice la ciencia es evidente, pero luego hay miles de factores (edad, región de residencia, capacidad de acceso a la sanidad, etc.) que influyen en cómo vivimos nuestros procesos dolorosos", matiza.

Perspectiva de género

El conocimiento de las diferencias entre ambos sexos es relevante para la medicina. Estudiarlas puede ayudar a perfeccionar los tratamientos y a comprender mejor determinadas enfermedades. Pero eso no significa necesariamente que haya que crear una medicina dividida en dos: una para hombres y otra para mujeres.

"Creo que hemos llevado al extremo la perspectiva de género y en medicina es algo que no ayuda nada. Es muy bueno que los estudios y ensayos que se hagan tengan muestras representativas de la población para que los resultados sean extrapolables y reproducibles", explica.

En sus propias palabras, "se pueden diseñar de forma que se contemple la variable sexo en los mismos, pero organizar todo el sistema de estudio y producción de fármacos en función del sexo no tiene sentido".

En resumen, la imagen de la mujer como alguien que simplemente "aguanta más" puede ser tan reduccionista como la contraria. La ciencia está mostrando que existen cuestiones biológicas detrás, pero también que el dolor es demasiado complejo como para explicarlo únicamente a partir de este factor.