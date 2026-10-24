Cristina Barrous, nutricionista: "Tener brotes de acné a los 40 responde a cambios hormonales y metabólicos"

Durante años hemos asociado el acné con la adolescencia. Sin embargo, vemos muchas mujeres que siguen conviviendo con granos a los 30, 40 o incluso 50 años. Son granitos que aparecen en la barbilla antes de la menstruación, brotes inesperados de rosácea o una piel que parece empeorar precisamente cuando más cuidamos.

Y en estos casos, lo típico es recurrir a nuevos cosméticos o probar a eliminar alimentos de la dieta.

Pero, ¿y si también mereciera la pena prestar atención a lo que sucede dentro de nuestro organismo?

Aunque parezca una obviedad, la piel forma parte de nuestro organismo; me refiero a que no funciona de manera aislada.

Las hormonas, el metabolismo, la microbiota intestinal, la inflamación y el descanso pueden influir en su estado.

Estrógenos y andrógenos

El acné aparece cuando intervienen varios factores: una mayor producción de sebo, la obstrucción de los folículos pilosos, la actividad de determinadas bacterias de la piel y la inflamación.

Los andrógenos, como la testosterona, son unas hormonas que estimulan las glándulas sebáceas y pueden favorecer la aparición de lesiones en personas predispuestas. Por eso, algunas mujeres experimentan brotes antes de la menstruación o durante etapas asociadas a cambios hormonales, como la perimenopausia.

Los estrógenos también influyen en la piel, ya que participan en el mantenimiento de su hidratación, elasticidad y otras funciones. Su relación con el acné es más compleja y depende de las concentraciones hormonales y de la interacción con otras hormonas.

El hígado

El hígado es una herramienta clave en nuestra salud ya que realiza cientos de funciones esenciales. Entre ellas, transforma medicamentos, procesa nutrientes y participa en el metabolismo de numerosas hormonas, incluidos los estrógenos.

A través de diferentes procesos, modifica estas hormonas para facilitar su eliminación por la orina y las heces, siguiendo distintas vías.

Por eso es importante entender que el intestino también interviene en este proceso. Algunos metabolitos de los estrógenos que llegan al tubo digestivo pueden transformarse de nuevo por acción de las bacterias intestinales, lo que permite que una parte vuelva a absorberse.

Esto no significa necesariamente que el acné sea una señal de que nuestro hígado está saturado. Además , en una persona sana, el hígado dispone de mecanismos para realizar sus funciones sin necesidad de dietas depurativas, zumos detox o suplementos milagrosos.

Lo que sí tiene sentido es proteger su salud mediante hábitos sostenibles: moderar el alcohol, mantener una alimentación variada, realizar actividad física y evitar el uso innecesario de suplementos potencialmente perjudiciales.

Intestino y microbiota

Como anticipaba antes, el intestino es mucho más que un órgano encargado de digerir los alimentos y absorber nutrientes. Su pared constituye una barrera selectiva que permite el paso de las sustancias que necesitamos y limita el acceso de microorganismos y componentes potencialmente perjudiciales.

En esta función participan las células intestinales, las uniones que las mantienen conectadas, la capa de moco, el sistema inmunitario y la microbiota, formada por millones de microorganismos que conviven con nosotros.

Cuando esta barrera funciona correctamente, contribuye a mantener el equilibrio inmunitario y a evitar una activación inflamatoria innecesaria. Sin embargo, diferentes factores, como determinadas infecciones, algunas enfermedades intestinales como la disbiosis o ciertos hábitos, pueden alterar su funcionamiento.

¿Y qué relación tiene todo esto con el acné? Se ha propuesto que determinadas alteraciones de la microbiota intestinal y de la barrera intestinal podrían favorecer señales inflamatorias capaces de influir en otros tejidos, incluida la piel.

Por eso, cuidar el intestino tiene sentido como parte de una estrategia global de salud, pero no implica que debamos diagnosticar una disbiosis ni tomar probióticos cada vez que aparecen granos.

El estroboloma

Dentro de la microbiota existe un conjunto de genes bacterianos conocidos como estroboloma, capaces de intervenir en el procesado interno de los estrógenos.

Algunas bacterias producen enzimas que pueden modificar determinados metabolitos hormonales en el intestino y favorecer su reabsorción. De esta manera, la microbiota puede influir en la circulación de estas hormonas.

El hígado y el intestino trabajan, por tanto, de forma coordinada en diferentes procesos metabólicos. Esta conexión ayuda a entender por qué la salud hormonal no depende únicamente de la producción de hormonas, sino también de cómo el organismo las transforma y elimina.

Cómo cuidar la piel

No existe una dieta universal contra el acné, pero determinados hábitos pueden ayudar a mejorar la salud metabólica, intestinal y cutánea.

Más fibra y diversidad vegetal. Las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos, las semillas y los cereales integrales aportan fibra y otros nutrientes esenciales. Parte de esta fibra es fermentada por la microbiota y permite producir ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que contribuyen al mantenimiento de la barrera intestinal.

Cuidar la calidad de los hidratos de carbono. Algunos estudios relacionan los patrones alimentarios de alta carga glucémica con una mayor gravedad del acné. Priorizar alimentos ricos en fibra y reducir el consumo habitual de bebidas azucaradas puede ser una estrategia razonable, sin necesidad de eliminar el pan, la fruta o los cereales.

Incorporar grasas saludables. El aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, las semillas y el pescado azul forman parte de un patrón alimentario beneficioso para la salud cardiovascular y metabólica.

Favorecer la salud intestinal. Mantener una ingesta adecuada de fibra y agua, realizar actividad física y cuidar la regularidad del tránsito intestinal son medidas sencillas. Los alimentos fermentados, como el yogur o el kéfir, también pueden incluirse si se toleran bien.

No eliminar alimentos sin motivo. Algunos estudios han observado asociaciones entre el consumo de lácteos y el acné, pero los resultados no permiten afirmar que sean su causa en todas las personas. Las restricciones deben individualizarse para evitar déficits nutricionales y una relación cada vez más rígida con la comida.

Moderar el alcohol y evitar los suplementos innecesarios. Reducir el consumo de alcohol ayuda a proteger el hígado. Por otro lado, algunos productos comercializados para regular las hormonas o depurar el organismo pueden producir efectos adversos. El hígado no necesita una limpieza: necesita que evitemos dañarlo.

El descanso

¿Has notado que tu piel parece empeorar después de varias noches durmiendo mal? El sueño y la salud cutánea están relacionados, aunque todavía necesitamos más estudios para comprender todos los mecanismos implicados en el acné.

Dormir poco o tener un sueño de mala calidad puede afectar a la regulación del estrés, al metabolismo de la glucosa y a determinados procesos inflamatorios. Además, el estrés psicológico puede agravar los brotes en algunas personas.

Mantener horarios regulares, exponerse a la luz natural durante el día, limitar la cafeína por la tarde y crear una rutina relajante antes de acostarse son medidas sencillas que pueden favorecer un sueño reparador.

No existe una rutina de descanso capaz de eliminar el acné por sí sola, pero dormir bien forma parte de una estrategia integral para cuidar la salud.

Cuidar la piel

La salud cutánea depende de múltiples factores que interactúan entre sí. Las hormonas, el hígado, el intestino, la microbiota, la alimentación y el descanso forman parte de un sistema complejo que no podemos reducir a una única causa.

La nutrición puede ser una herramienta complementaria, pero no sustituye los tratamientos dermatológicos cuando son necesarios. Si el acné aparece de forma repentina en la edad adulta, es intenso, deja cicatrices o se acompaña de menstruaciones irregulares, aumento del vello facial o caída del cabello, conviene consultar con un profesional sanitario para valorar posibles causas hormonales.

El objetivo no es perseguir una piel perfecta a base de restricciones, suplementos y tratamientos depurativos. Es construir hábitos sostenibles que favorezcan la salud general y permitan que nuestro organismo funcione en las mejores condiciones posibles.