Estíbaliz García, nutricionista: “Comer huevo puede subir el colesterol y aumentar el riesgo de infarto en estos casos”

Seguro que alguna vez te han dicho que dejes de comer huevos porque suben el colesterol. Y es que durante años, este alimento tan básico no ha tenido muy buena fama.

Es por ello que la nutricionista Estíbaliz García ha abierto el melón para dejar claro que no todo sobre este alimento tan consumido es del todo cierto.

"El huevo es un alimento con un perfil nutricional increíble, proteína de alta calidad, ácidos grasos saturados y vitaminas y minerales esenciales", asegura. Y es que además de ser una , es fácil de preparar, accesible y muy versátil en la cocina.

Entonces, ¿por qué tantos lo evitan? La experta nos cuenta que durante mucho tiempo se relacionó el consumo de huevo con niveles altos de colesterol, pero

"Los estudios que asocian el consumo de huevos con un colesterol alto normalmente no consideran otras variables importantes como , explica.

Es decir, en el pasado, las personas que comían muchos huevos también solían tener hábitos poco saludables, como fumar o no hacer ejercicio, y tal y como detalla esta nutricionista, eso podía afectar los resultados. "Hoy sabemos que dentro de una alimentación saludable en el colesterol sanguíneo", dice García.

La buena noticia es que, si llevas una dieta equilibrada, haces ejercicio y no tienes problemas de salud importantes, Incluso si tienes el colesterol un poco alto, el huevo no es necesariamente el culpable. "Los estudios muestran que en personas con unos niveles de colesterol dentro de rango o incluso aumentados no aumentan el riesgo cardiovascular y de enfermedad coronaria al consumir huevos".

Ahora bien, hay algunas excepciones. "Hay un subgrupo de población donde sí que se ha encontrado una pequeña asociación entre el consumo de huevos y el aumento del y es en las personas con diabete", señala. En estos casos, el cuerpo ya tiene dificultades para manejar bien el colesterol, y se debe tener más cuidado.

También hay personas con ciertas variantes genéticas que pueden reaccionar de forma diferente al colesterol. "¿Te han mirado esto en analítica cuando te han dicho que retires dos huevos por tu colesterol elevado?", plantea la nutricionista. Y es que no todo el mundo responde igual, por eso es tan importante y no seguir reglas generales sin antes conocer tu caso.

Para terminar, la experta ha querido dejar un dato curioso, detallando que en personas que consumen muchas harinas y azúcares, el huevo incluso puede mejorar el colesterol. "Se ha demostrado que entre aquellas personas que llevan dietas bastante altas de nitratos de carbono el consumo de huevos podría incluso

Así que ya lo sabes, si eres una persona sana y llevas una dieta equilibrada, Como siempre, la clave está en el equilibrio y en conocer bien cómo funciona tu cuerpo.