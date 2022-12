Doctora Gloria Gálvez: "El riesgo de muerte por error médico es superior al de un accidente de aviación"

“El 50% de los eventos adversos en hospitales son evitables y los errores médicos representan una de las diez principales causas de muerte en el mundo”, asegura la doctora Gloria Gálvez, especialista en Obstetricia y Ginecología y Jefa de Servicio Gine4 en HM Hospitales.

Y añade: “De manera que el riesgo de muerte en un ‘accidente médico’ es muy superior, por ejemplo, al de muerte en accidente de aviación”.

En MagasIN hablamos con la doctora Gálvez sobre la seguridad del paciente y los protocolos y estrategias que se han trazado, cada vez más complejos y completos, para que no ocurran.

¿Estamos lejos de eventos 0 es decir, de que no ocurra ningún evento de este tipo?

El primer informe que puso de manifiesto la magnitud de este problema fue To Err Is Human del Institute of Medicine (IOM) de Estados Unidos en 1999. El inmenso valor de este trabajo fue el de concienciar a profesionales, autoridades sanitarias y a la sociedad en general, de la magnitud y consecuencias de estos incidentes relacionados con la seguridad del paciente.

El riesgo 0 no existe, pero sabemos que el daño es evitable en un porcentaje considerable de casos. Detrás de la acción insegura existen una serie de condiciones que favorecen que se genere este error, a las que denominamos condiciones latentes. Estas condiciones latentes están relacionadas con el paciente, con el profesional, con el equipo, con las tareas y tecnología ambientales del trabajo, con la comunicación y organizativas y de recursos.

Las estrategias para la seguridad del paciente se centran en combatir estas condiciones latentes y establecer barreras para que un riesgo o peligro no llegue a provocar el daño. Estas barreras son la formación, monitorización, supervisión, protocolización y barreras estructurales entre otras. Siendo además, la seguridad del paciente una responsabilidad de la institución, de los profesionales y de los pacientes.

En España un estudio de ENEAS arrojó 7.388 muertes evitables al año en nuestro país, ¿cuál es su opinión?

En España, se han publicado diversos documentos promovidos por el Ministerio de Sanidad o por Sociedades Científicas que analizan la situación de la Seguridad del Paciente.

Gracias a estos documentos se dispone de una radiografía epidemiológica sobre los riesgos asistenciales en España. Entre ellos, el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS), publicado en 2006. Tras este estudio se han desarrollado acciones específicas en pro de la reducción de eventos y mejora de la seguridad y de la calidad.

Expresado en datos concretos, la implantación del proyecto ‘neumonía zero’ en España comportó una reducción de 341 muertes y un ahorro de 52.277 estancias en UCI y de 163.000.000€. La implantación del proyecto ‘bacteriemia zero’ supuso evitar 1.092 bacteriemias relacionadas con catéter, 98 muertes, 13.041 estancias en UCI y 26.208.000€.

La OMS establece que desde la publicación To Err Is Human de 1999, se han reducido en 1,3 millones las enfermedades contraídas en hospitales (2011-2013) como consecuencia de iniciativas federales de seguridad del paciente.

Algo tan esencial como evitar lesiones al paciente causadas por la asistencia sanitaria ha pasado a considerarse primordial en la práctica sanitaria recientemente…

Hoy en día, la cultura de la seguridad del paciente es una obligación que debe tener la asistencia sanitaria junto con la atención centrada en el paciente. La magnitud y las consecuencias de este problema han conducido a que se cree una disciplina específica en el ámbito sanitario llamada 'Seguridad del Paciente' que pretende evitar, prevenir y reducir el daño derivado de los procesos asistenciales.

¿Cuáles son los campos de trabajo en los que se trabaja para evitar estos eventos adversos?

Existen varias herramientas de prevención que han resultado eficaces en mejorar la Seguridad del Paciente. Como las campañas de ‘bacteriemia zero’ y ‘neumonía zero’ de las Unidades de Cuidados Intensivos, la implantación del check-list quirúrgico, la higiene de manos, las mejoras en la prescripción de medicación alcanzadas por su informatización, el proyecto infección quirúrgica zero, entre muchas otras.

¿Cómo se trabaja, qué estrategias se plantean para evitar infecciones o tener mayor seguridad quirúrgica?

La Organización Mundial de la Salud ha establecido tres retos mundiales para la seguridad del paciente que nos proporcionan una idea de las áreas donde se producen un gran número de Eventos Adversos:

Primer reto mundial: Una atención limpia es una atención segura. Incide de pleno en el ámbito de la infección, destacando las recomendaciones sobre higiene de manos y sobre la lucha contra las resistencias antibióticas.

Segundo reto mundial: La cirugía segura salva vidas. Realiza recomendaciones como el check-list quirúrgico y el cumplimiento de la declaración de Helsinki en Anestesia.

Tercer reto mundial: Medicación sin daño. Abarca recomendaciones sobre medicación de alto riesgo, polimedicación, transiciones asistenciales y sistema de utilización de medicamentos.

¿Qué tipo de profesionales en el entorno sanitario se ocupan de esta seguridad del paciente y cómo se preparan?

La seguridad del paciente es una responsabilidad de la institución, de los directores médicos y gerentes y de todos los profesionales.

El documento principal que trata la Estrategia de Seguridad del Paciente de nuestro Sistema Nacional de Salud, nos indica las áreas en las que se recomienda aplicar acciones de manera prioritaria: Favorecer la Cultura de Seguridad, evitando el factor humano y favoreciendo la formación. Protocolos de Prácticas seguras. Gestión del riesgo y sistemas de notificación y Aprendizaje de los incidentes. La participación de los pacientes y ciudadanos por su Seguridad. Investigación en Seguridad del paciente. Participación internacional.

El alcance de estas recomendaciones es en todos los ámbitos asistenciales.

¿Todos los centros sanitarios y hospitales están obligados hoy a encarar este asunto?

Si, sin duda. Se han realizado los siguientes estudios para valorar la situación y buscar soluciones:

Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización en 2006 (ENEAS)

Estudio sobre la seguridad del paciente en Atención Primaria en 2008 (APEAS)

Estudio de Eventos Adversos en Urgencias (EVADUR) en 2010.

Incidentes y eventos adversos en medicina intensiva. El estudio SYREC en 2007.

Estudio EARCAS: Eventos Adversos en Residencias y Centros Sociosanitarios

Estudio Confianza: Estudio Eventos adversos en la Sanidad Privada en 2009

Estos eventos adversos también suponen un coste para los centros sanitarios, ¿qué cantidad puede llegar a suponer?

Datos obtenidos de publicaciones que analizan aspectos económicos cifran en aproximadamente 2.500 millones de euros por año, los gastos asociados a los eventos adversos (EA) relacionados con medicación, infección nosocomial e intervenciones quirúrgicas en España.

De los cuales un 43% son evitables (su prevención supondría un ahorro de más de 1.000 millones de euros anuales). El mismo estudio ENEAS establece un total de 2.511.000 estancias adicionales provocadas por los EA de las cuales 904.744 son evitables. Se precisaría un hospital de 3.000 camas permanentemente ocupado a consecuencia de los EA. A nivel europeo, la repercusión supone el 15% de su actividad y de su gasto sanitarios.

¿El paciente ocupa ahora el centro de la atención sanitaria? ¿En qué se traduce esto?

El paciente debe participar en su proceso asistencial aportando su opinión y tomando decisiones. Para ello debe estar informado. El profesional sanitario ya sea médico o de enfermería debe proporcionar información fidedigna en lenguaje claro, inteligible, permitiendo que el paciente formule las preguntas u observaciones pertinentes y sea consciente, así como responsable de sus decisiones. Los profesionales deben formarse para adquirir las habilidades necesarias para una buena comunicación con el paciente y promover la participación de los pacientes y sus cuidadores en la seguridad del paciente.

La pandemia ha contribuido a esta mejor calidad asistencial?

Si, poniendo de manifiesto la importancia de una buena calidad asistencial.

Una vez que ocurre el fallo (del sistema o personal) ¿Qué vías y opciones tiene el paciente que lo ha sufrido?

El paciente ante un evento adverso siempre merece una explicación y una disculpa.

Cultura justa y comunicación transparente y abierta. No esconder el error, informar, pidiendo disculpas con empatía, proximidad, profesionalidad y aportando soluciones.

El paciente tiene a su disposición el Servicio de Atención al Paciente del Centro Sanitario, Servicios de responsabilidad sanitaria de las administraciones públicas, el Colegio de médicos y los tribunales.

** Gloria Gálvez es especialista en Obstetricia y Ginecología y Jefa de Servicio Gine4 en HM Hospitales

