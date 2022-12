Apego en las relaciones de pareja: ¿cómo diferenciarlo y enfrentarlo?

Aprende a disfrutar de tu soledad : a menudo se tiende a pensar que si esa persona no está nuestro mundo se desploma. Y la realidad es que lejos de eso, la vida continúa. No solo es importante que aprendas a disfrutar de tus momentos a solas, sino también que le des valor al resto de personas, familiares y amigos que te rodean y que también forman parte de tu vida.

La pareja no te completa: entiende que tú no eres alguien incompleto y por lo tanto la pareja no te completa, sino que te hace crecer, te brinda apoyo y te aporta bienestar. La independencia de ambos es algo imprescindible en cualquier relación sana.