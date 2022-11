Los sorprendentes beneficios de estar soltera que (seguramente) no se te habían ocurrido

En los últimos años, múltiples estudios han respaldado que las mujeres solteras son más felices. La idea de que toda mujer necesita un hombre a su lado es un estereotipo que en España, por suerte, cada vez está más desterrado de las cabezas de los hombres y, lo que es más importante, de las mujeres.

Cada vez más mujeres toman la decisión de seguir solteras porque no creen que sea necesario encontrar "una media naranja" para estar completas. Su vida está enfocada en otros temas y no consideran el tener una pareja estable una prioridad o una necesidad para ser felices.

Si tienes dudas, o simplemente curiosidad, de cuáles son algunas de las razones que no se te han podido ocurrir por las que merece la pena seguir estando soltera, y que están avaladas por la ciencia.

Estar soltera te permite conocerte

Estar soltera es una oportunidad para conocer quién eres realmente y qué necesitas. A veces enlazamos unas relaciones con otras para evitar estar solas, impidiendo así escucharnos a nosotras mismas y que hace que nos relaciones con personas que pueden no ser del todo adecuadas.

Estar soltera te obliga a enfrentarte sola a muchas situaciones así como a descubrir que el tiempo es un gran sanador y ayuda a descubrir quién eres y qué tipo de personas son las que quieres tener cerca.

Las solteras son más autosuficientes

Aprender a apreciar el tiempo a solas es realmente importante para ser autosuficiente. Todo el mundo necesita ser autosuficiente en algún momento de su vida, y si nunca ha estado solo, es posible que resulte más difícil adaptarse.

Cuanto mayor es el nivel de autosuficiencia que alcanzan las personas solteras, menos probable es que experimenten emociones negativas hacia el hecho de estar sola y tener que valerse por sí misma. De hecho, termina siendo un valor del que sentirse orgullosa.

Estar sola es menos estresante

Por supuesto, no se puede generalizar y para algunas personas estar solteras podrá ser muy estresante. Pero, según publica Susan Heitler en Psychology Today, estas tensiones se pueden superar, es cuestión de aprender a gestionarlo y las personas solteras terminan gestionándolo correctamente.

Las solteras tienen mejor salud

Pese a lo que pueda parecer de primeras, por los tópicos de las noches de fiesta de las personas solteras. La psicóloga Bella DePaulo autora de libro Singled Out: How Singles Are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After concluye que las mujeres que siempre han sido solteras están más sanas, en general, que las mujeres casadas. Además, están menos días enfermas y van menos al médico.

Otro estudio publicado en Social Science & Medicine demostró que las personas solteras de nueve países europeos, entre ellos España, tenían un IMC más bajo que las personas casadas.

Son mejores manteniendo amigos

Las personas solteras son más atentas con sus amigos que las personas casadas. DePaulo asegura que no es algo solo de los primeros años de la relación de pareja sino que continúa a lo largo del tiempo. Además, la variedad de estos amigos también es mucho mayor.

Estar soltera puede ayudar en la carrera profesional

Las personas solteras son más propensas a dar más valor al trabajo, según DePaulo. No tener que preocuparse por mantener una relación amorosa puede significar poner más esfuerzo en una mejor carrera profesional.

Ser soltera también puede facilitar el hecho de la movilidad laboral o de hacer más viajes, lo que puede abrir más oportunidades de crecimiento laboral.

