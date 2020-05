Cristina y Sandra, listas para correr: así han preparado sus equipos para salir este sábado

Este sábado, 2 de mayo, se podrá salir a la calle para practicar ejercicio físico individual. Salir a correr es la mejor práctica deportiva en esta situación porque permite mantener las distancias y, además, quemar muchas calorías, las que ingerimos durante el confinamiento. Cristina y Sandra ya están listas para correr y estas son algunas recomendaciones que nos dan para empezar nuestro running.

Cristina Gómez (38 años) tiene claro que "todo viaje empieza por un paso" y lo mismo ocurrirá este sábado cuando se calce sus zapatillas y pueda volver al asfalto. La responsable del blog "Mujeres Runners" ya saborea la felicidad y la alegría que sentirá cuando pise la calle de nuevo y se prepara para ese momento.

Sandra Hernández (46 años) lleva 12 años sumando carreras populares a su currículum, e incluso alguna media maratón. Su agenda de runner la llevaba a patearse Madrid seis días a las semana: "Una hora diaria y los domingos, dos horas". Estos dos meses han sido una condena: "Ha sido lo peor, sin duda, del confinamiento", confiesa.

Las dos tienen claro que esta primera salida para hacer deporte, autorizada por el Gobierno como una forma de ir aligerando el encierro tras la pandemia, no va a ser una carrera intensa físicamente pero sí muy importante a nivel afectivo para todas las aficionadas.

"Yo he de reconocer que lo he llevado bien. No he podido hacer mucho entrenamiento en casa porque tuve que pasar una cuarentena, ya que trabajo en Sanidad, soy administrativa, y opté por otros ejercicios como aeróbicos, yoga o meditación", explica Cristina.

Cristina, junto con la ropa que va a utilizar este sábado.

Esta barcelonesa lleva más de seis años aconsejando a las mujeres a través de su blog cómo enfrentarse a una carrera, los mejores entrenamientos, las zapatillas más adecuadas según los distintos eventos deportivos y ahora no iba a ser una excepción.

"Antes de empezar a correr hay que hacer estiramientos que pueden ser a través de una clase de yoga o bien con ejercicios de espalda y piernas. También algunos dinámicos, que son estiramientos en movimiento, y que ayudan a preparar las articulaciones, los tobillos o las rodillas. Pero tampoco hay que hacer muchísimo los días previos porque la primera salida será como un inicio, no vamos a ir a la gran carrera. Hay que planteárselo como un caminar-correr, para ir cogiendo fondo", asegura.

De la misma opinión es Sandra. Hay que tomarlo con calma. La fundadora de la agencia Bucket y una de las protagonistas de @diariodeunencierro en Instagram (@sancab) ya sabe que este sábado va a ser un día importante para recuperar sensaciones y empezar a decirle al cuerpo que volvemos a cierta normalidad: "Al llevar dos meses ejercitando a menor ritmo y distancia, de cara al sábado sé que tendré que ir con precaución. Por eso planeo una primera salida de toma de contacto, a un ritmo de 6 minutos por kilómetro (o 10 kilómetros en una hora), en la que priorizaré el disfrute del entorno por el monte del Pardo, ya que vivo al lado".

Cristina advierte de que el ejercicio en total de este primer día tiene que durar una hora en total y que deberíamos de empezar corriendo un minuto caminando tres, como se hace el primer día tras decidir que queremos practicar este deporte tan extendido.

"Es como si empezaras a correr de nuevo, no se puede arrancar como siempre. Por eso, lo que sí es importante es que las zapatillas que utilicemos sean de running ya que tenemos más riesgo de lesionarnos los tobillos por el impacto de no correr durante todo este tiempo".

Sandra, con el 'look' que va a utilizar esta semana.

Cinta, paseos y yoga

Sandra reconoce que en estos casi 50 días de encierro ha intentado por todos los medios compensar estas salidas con "una hora matinal de cinta de andar que compramos de segunda mano in extremis cuando anunciaron el confinamiento, y algunas sesiones de fitness y yoga online, pero correr es una actividad absolutamente necesaria para mi bienestar físico y mental".

Para Cristina correr dentro de casa no ha sido tan fácil entre el trabajo y su pequeño así que se ha tenido que conformarse con yoga y meditación "para trabajar la paciencia, porque es difícil cuando estás acostumbrado a hacer ejercicio parar. Todo el cuerpo se resiente de alguna manera y empiezan a salir cosas".

Por eso su consejo es tener mucha calma y, si se puede antes de que llegue el sábado, "caminar mucho, aunque sea en la terraza o en el pasillo, hacer muchos estiramientos para que la musculatura esté bien y no forzar demasiado". Eso sí, ella ha cambiado su rutina en la dieta en los días previos para estar lo más en forma posible: "No estaba comiendo muchos carbohidratos porque no hago tanto ejercicio y he añadido un plato de pasta al mediodía estos dos días. Y hay que estar muy hidratados, es importantísimo porque va a hacer calor y el ejercicio nos va a dar esa sensación de deshidratación mayor".

Esta "mujer runner" ya sabe qué es lo que se va a poner y, de hecho, destaca cómo el cambio de armario también ha llegado a la ropa de hacer deporte y que este sábado no podemos salir a correr cómo lo hacíamos antes del confinamiento.

"La ropa ha cambiado mucho porque dependiendo de dónde vivas puede ser ya casi de verano. La previsión para el sábado en Barcelona es de 25 grados por lo que tendrá que ser ropa más ligera. Yo llevaré un pantalón largo pero primaveral y camiseta de manga corta", aclara.

Además, lo suyo es que los deportivos sean unas zapatillas que transpiren un poco más. "No deberían ser tan pesadas como en invierno, que son más tupidas, pero si no las tenemos ahora tampoco es importante. No hay que agobiarnos por eso, lo que sí tienen que ser es zapatillas de correr".

Con mascarillas

También tiene preparado un complemento que se ha convertido en imprescindible en estos días: la mascarilla. "Correr con mascarilla es difícil por eso veo la cita del sábado como un empezar de nuevo, como un caminar-correr, y en ese sentido no me agobia. Tengo un buff para correr que lleva un filtro para la contaminación y funciona igual para la mascarilla, así que llevaré una cosa o la otra".

Sandra también tiene muy claro (y preparado) su uniforme de carrera: "Calzaré mis Asics Gel Ninbus-18. Son mis favoritas y llevamos juntas unos cuantos kilómetros. Se merecen compartir conmigo esta salida tan simbólica. Me encantan porque ofrecen una amortiguación perfecta en asfalto y aunque ya he comprado las 19, no quiero que un estreno me estropee esta primera salida. En cuanto a la ropa, como dan buen tiempo, saldré con short, top y camiseta de tirantes para rodar lo más cómoda posible".

Ese otro de los consejos principales que dan ambas dos corredoras: nada de estrenos ni pruebas en la vuelta a la calle. Sin embargo, no a todo el mundo le ha pillado el encierro preparado para correr y muchos se han lanzado a la compra online.

Según los datos de venta del e-commerce líder en España, Deporvillage, la desescalada ha reactivado la compra de artículos para deportes outdoor incluso a niveles superiores al inicio de la crisis sanitaria, sobre todo en running y ciclismo.

Desde que Pedro Sánchez anunciara el permiso para correr, las ventas de artículos para deportes de outdoor en Deporvillage han pasado del 30% durante el confinamiento al 50% registrado en la última semana: "Hemos notado un aumento a medida que la crisis ha ido avanzando. Las ventas de artículos de running y ciclismo empezaron a recuperarse después de Semana Santa, especialmente en los mercados internacionales ya que la normativa relativa a la práctica deportiva en la mayoría de países europeos no era tan restrictiva como en España", explica su CEO Xavier Pladellorens.

Las dos tienen ya planificado que van a salir pronto a correr para poder disfrutar lo más tranquilas posibles de unos momentos que son claves en sus vidas: el running. "La situación es todavía muy extraña y vamos a ver cómo se da. Por eso, espero salir a primera hora y tenerlo todo preparado", asegura Cristina.

"Mi idea es salir a primera hora de la mañana, sobre las 9, para dejar que me bañen los primeros rayos de sol. ¡Sueño con ese momento!", añade Sandra.

Ambas sueñan ya con un trote que será un chute de endorfinas que va a cambiar su encierro a partir del sábado. "Será la sensación que todo vuelve un poco a la normalidad". Palabra de runner.