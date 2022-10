¿Te ha dejado pero no sale de tu vida? Puede que estés siendo víctima de 'orbiting'

Deja a un lado la esperanza de volver : por todo esto, es importante que si estás sufriendo orbiting dejes las esperanzas de volver a un lado y admitas la ruptura. Este paso no solo te permitirá afrontar el duelo de una vez por todas, sino que además te ayudará a estar cada vez más cerca de tu recuperación y paz mental.

Contacto cero: si comunicarle lo que te provocan sus interacciones en redes sociales no hace que ese comportamiento cese, no tengas miedo a asegurar el contacto cero con esa persona, aunque sea a través de redes sociales. Si es lo que necesitas, no dudes en bloquearla para poder seguir avanzando.