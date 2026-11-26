Doña Letizia en la recepción programada en su agenda en este 26 de noviembre saluda a una de las integrantes del equipo. EFE

Letizia recibe en Zarzuela a la Selección de Balonmano en Silla de Ruedas: un encuentro que apuesta por la inclusión

La reina Letizia ha vuelto a mostrar su compromiso con el deporte inclusivo y la igualdad de oportunidades con un encuentro muy especial en el Palacio de la Zarzuela.

Su Majestad ha recibido a la Selección Española de Balonmano en Silla de Ruedas, que el pasado 20 de septiembre hizo historia al proclamarse campeona del mundo por primera vez, tras imponerse a Japón en la gran final.

Este triunfo supuso un hito para el deporte español y, especialmente, para una disciplina que reivindica el talento, el esfuerzo y la capacidad de superación de sus deportistas.

El campeonato, celebrado en Granollers, reunió a los mejores equipos internacionales y convirtió a la selección española en protagonista de una victoria que trasciende lo estrictamente deportivo.

Los jugadores han acudido a Zarzuela acompañados por miembros del equipo técnico y representantes de la Federación Española de Balonmano.

La Reina junto a los integrantes del equipo y a los diferentes representantes del equipo técnico y la Federación. EFE

Durante la audiencia han tenido ocasión de compartir con la Reina cómo vivieron la competición, el camino recorrido hasta alcanzar el título y el trabajo que hay detrás de un éxito que ya forma parte de la historia del deporte nacional.

Además, los responsables federativos han explicado a doña Letizia las iniciativas que están desarrollando para fomentar el deporte inclusivo y conseguir una mayor visibilidad para los atletas con discapacidad.

Foto de familia durante la audiencia. Europa Press

Este encuentro se enmarca en el respaldo que la Reina mantiene hacia aquellos proyectos deportivos que promueven la integración y la igualdad de oportunidades.

Sin duda, una apuesta por el deporte como motor de inclusión, herramienta de superación personal y fuente de referentes positivos, especialmente para las nuevas generaciones.

En esta jornada, Letizia se ha decantado en cuanto a estilismo por una clásica chaqueta de tweed en tonos azulados y unos pantalones de traje oscuros de pernera amplia. Respecto a su look de belleza, una vez más ha optado por el minimalismo: melena suelta con raya al lado y un maquillaje muy natural.

Doña Letizia a la llegada a la audiencia. EFE

Sin duda, uno de los mejores momentos de la audiencia ha sido cuando el equipo de la Selección Española de Balonmano en Silla de Ruedas ha hecho entrega a la Reina de una de sus camisetas personalizada con su nombre con la que ha posado orgullosa.

La cita que ha marcado la agenda de doña Letizia hoy, dista mucho de la que lo hizo ayer, cuando visitó el Museo del Prado junto al Rey y al presidente y la primera dama de Austria, Alexander Van der Bellen y Doris Schmidauer.

Doña Letizia muestra el obsequio que ha recibido por parte del equipo y de la Federación. Europa Press

Entonces, disfrutaron de la exposición Mariana de Austria (1634-1696), una muestra con la que el Museo Nacional del Prado dedica, por primera vez, una muestra a una promotora artística.

Tal y como apuntaba EL ESPAÑOL el pasado 24 de noviembre, durante la campaña electoral, los compromisos de Su Majestad se centran en encuentros de carácter social y cultural, con la palabra compromiso siempre de fondo.

Doña Letizia siempre ha mostrado especial interés en la causa de la inclusión de las personas con discapacidad, algo que a lo largo de su reinado, y de este mismo año, ha dejado patente.

Doña Letizia saludando a una de las integrantes de la Selección. Europa Press

Hace 10 días, el 13 de noviembre, su agenda la llevó hasta el Campus Diversia, en la localidad valenciana de Yátova. Este se trata de un proyecto que tiene como finalidad apoyar a estos perfiles y favorecer su inclusión sociolaboral en el entorno rural.

Por otro lado, cabe recordar que Su Majestad lleva siendo presidenta de honor del Real Patronato sobre Discapacidad desde 2014, tras la proclamación de Felipe VI como Rey.