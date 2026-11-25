Doña Letizia a la salida del Prado. Su agenda continúa a las 14:00 horas con el almuerzo previsto en honor a Alexander Van der Bellen y Doris Schmidauer. Europa Press

Letizia apuesta por un dúo de colores llamativos y repite una de las prendas estrella de su armario en la visita al Prado

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y Doris Schmidauer, han visitado la exposición Mariana de Austria (1634-1696), una muestra con la que el Museo Nacional del Prado dedica, por primera vez, una muestra a una promotora artística.

La propuesta ofrece una nueva aproximación a la figura de Mariana de Austria, quien, tras la muerte de Felipe IV, ocupó el centro del poder de la Monarquía Hispánica.

Como reina consorte, regente y reina madre, Mariana comprendió la importancia de las imágenes como instrumento para legitimar su posición, reforzar su autoridad y proyectar su poder más allá de la corte española.

A través del arte, el proyecto recupera una dimensión esencial de su figura y permite comprender cómo se construía y proyectaba el poder en la Europa del Barroco. La exposición está comisariada por Noelia García Pérez, catedrática de la Universidad de Murcia y responsable del proyecto 'El Prado en femenino'.

La muestra reúne una cuidada selección de más de 100 obras, algunas de ellas cedidas por el Kunsthistorisches Museum de Viena. A través de este conjunto, analiza la construcción y evolución de la imagen de Mariana de Austria durante más de cuatro décadas, así como su adaptación a las distintas circunstancias de su vida.

Los Reyes posan junto al presidente de Austria y su esposa, la también política Doris Schmidauer. Chema Moya EFE

En este proceso participaron artistas como Velázquez, Martínez del Mazo, Herrera Barnuevo, Carreño de Miranda y Claudio Coello, cuyas obras contribuyeron a crear modelos visuales que circularon por las principales cortes europeas y que se apoyaban en una larga tradición desarrollada por las mujeres de la Casa de Austria.

Su contemplación conjunta permite reconstruir la imagen pública del personaje y comprender los códigos, las estrategias y lenguajes visuales que hicieron de su representación un instrumento de diplomacia y afirmación dinástica.

Para esta cita, la Reina ha optado por una de sus propuestas favoritas: el traje, en este caso, en tono burdeos, firmado por Bleis Madrid.

Sin embargo, lo más curioso de su outfit ha sido la llamativa combinación de colores, ya que ha lucido el matching set con un abrigo rosa que ya resulta muy familiar: el que firma Carolina Herrera y que ya ha llevado en numerosas ocasiones.

La primera vez que llevó la prenda de abrigo fue en noviembre de 2021, en un viaje de Estado a Suecia, aunque el modelo pertenece a una colección de 2019. A doña Letizia le gustó tanto el diseño que también lo guarda en su armario en negro.

La llegada de Su Majestad a la primera cita de su agenda de hoy. Jose Velasco Europa Press

En cuanto al traje, ya lo llevó hace dos años, también en el mes de noviembre, sólo que en 2024. Entonces la ocasión escogida fue la recepción de los deportistas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 en el Palacio Real.

La blusa que dejaba entrever su americana lleva uno de los detalles favoritos de Su Majestad: la lazada al cuello, un toque romántico por el que apuesta en innumerables ocasiones y que relaja la carga más masculina que aún contienen los trajes.

La Reina a la salida de la visita, donde la esperaban los medios. Jose Velasco Europa Press

El proyecto

Esta muestra forma parte de 'El Prado en femenino', una propuesta iniciada en 2022 con el propósito de invitar a repensar las colecciones del museo y reconocer la importancia decisiva del mecenazgo femenino en su configuración.

La iniciativa se integra en una estrategia más amplia de revisión del papel de la mujer en la historia del arte, articulada en torno a tres líneas de actuación.

La primera está dedicada a recuperar la figura de las artistas del pasado. Este recorrido comenzó en 2016 con la exposición El arte de Clara Peeters, continuó en 2019 con Historia de dos pintoras, dedicada a Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, y sigue desarrollándose mediante la adquisición y muestra de obras realizadas por mujeres en la colección permanente.

La segunda línea reivindica el patrocinio femenino en la historia del arte, mientras que la tercera aborda la representación de la mujer a través de las obras artísticas.

Esta última se materializó en 2020 con Invitadas y encuentra ahora continuidad en la muestra dedicada a Mariana de Austria (1634-1696).

Los Reyes junto al presidente de Austria ante una de las propuestas de la exposición. Chema Moya EFE

Se trata de la primera propuesta del museo dedicada a una no artista, una figura que destacó por el poder que llegó a ejercer como reina española entre los siglos XV y XIX, periodo comprendido entre los reinados de Isabel la Católica e Isabel II.

Según sus organizadores, la exposición permite descubrir una iconografía especialmente variada y compleja, resultado de los diferentes papeles que Mariana desempeñó a lo largo de su vida: archiduquesa austriaca, prometida del heredero de la Corona española, esposa del monarca, regente y reina madre.

En cada una de estas etapas, su imagen fue cuidadosamente diseñada para adaptarse a las distintas funciones que debía asumir dentro de la corte. Especial interés adquiere su periodo como regente, durante el cual tuvo que incorporar atributos iconográficos tradicionalmente reservados a los hombres.

El recorrido ofrece así una aproximación a la condición femenina en la Europa del Barroco y reivindica el papel fundamental de la imagen como herramienta para codificar, difundir y legitimar el poder de Mariana de Austria.