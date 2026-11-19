La reina Letizia visita las residencias artísticas y técnicas de Matadero Madrid y mantiene un encuentro con el equipo de Centro Danza Matadero, este jueves, en Madrid. EFE / Mariscal

Antes de ser reina, doña Letizia bailó con tutú rosa: la visita a María Pagés en Matadero que la lleva de vuelta a su infancia

Ayer, la reina Letizia contaba en Madrid la historia de Dania Riquelme, una mujer que pescaba jaibas en la costa chilena hasta que un incendio la dejó sin casa y sin negocio. Hoy, sin salir de la capital, su agenda la ha llevado al Centro Danza Matadero, donde la esperaba la bailaora y coreógrafa María Pagés.

En el encuentro anual de la Fundación Microfinanzas BBVA, celebrado en el Palacio del Marqués de Salamanca, Letizia se sirvió de aquella historia para explicar por qué salir de la pobreza no siempre significa dejar atrás la vulnerabilidad. La cita de este jueves tiene un vínculo más personal: la danza, que practicó desde niña como afición antes de convertirse en espectadora.

Acompañada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Pagés y por el director artístico del centro, El Arbi El Harti, Su Majestad ha recorrido las residencias artísticas y técnicas y se ha reunido con el equipo. También ha asistido a un ensayo, una oportunidad para ver de cerca una parte del trabajo que el público no suele conocer.

El centro ocupa las naves 11 y 16 de Matadero Madrid y nació de la colaboración entre el Ayuntamiento y la coreógrafa. Su programación reúne danza clásica y contemporánea, flamenco y propuestas urbanas. También incluye residencias que impulsan la creación, la investigación y la producción de proyectos coreográficos y escénicos hasta su puesta en escena.

Desde su puesta en marcha en 2025, el espacio ha acogido más de 14 estrenos absolutos y 15 coproducciones. Por su agenda han pasado más de 70 espectáculos, con 220 representaciones que han reunido a más de 54.000 espectadores. La visita de doña Letizia esta mañana ha puesto el foco en la otra cara de esas cifras: el trabajo de quienes crean las obras.

La Reina, asistiendo a uno de los ensayos de la casa de danza. EFE / Mariscal

Antes de la primera fila, tutú

Mucho antes de que su presencia en un teatro fuera noticia, una pequeña Letizia Ortiz iba a clase de ballet tres días a la semana en Oviedo. Compaginaba los ensayos con los estudios y llegó a actuar en varios teatros de la ciudad con el Petit Ballet. De aquella etapa quedan fotografías en las que aparece con un tutú rosa.

Su padre, Jesús Ortiz, situó en aquel estudio de danza uno de sus recuerdos del 23 de febrero de 1981. Cuando se produjo el intento de golpe de Estado, sus tres hijas estaban allí con su madre. Él fue a buscarlas y avisó a la directora de que se marchaban sin tiempo para explicaciones.

"De repente, algo explota en mi cabeza y lo relaciona: mis tres hijas (9, 8 y 6 años) estaban en clase de ballet con su madre en el estudio de Marisa Fanjul, local que estaba justo encima de la sede de CCOO. '¡Jo***! Como a algún descerebrado le dé por liarla…", reflexionó el periodista y padre de la reina de España en un hilo de lo que en 2021 era Twitter.

"Pocos sabían que en el piso de encima del sindicato había una escuela de ballet llena de niños, profesores y padres a esas horas. Subí, dije a mi familia que nos marchábamos de ahí a toda prisa y sin preguntar, y advertí a la directora de la escuela de mis temores", prosiguió.

La mudanza familiar a Madrid, ya en la adolescencia, puso fin a las clases, pero no a su afición. Años después, doña Letizia empezó a compartir las salidas al teatro con sus hijas. En agosto de 2019, por ejemplo, las tres asistieron con la reina Sofía a una representación de El lago de los cisnes en el Auditorium de Palma.

En octubre de aquel mismo año, Su Majestad llevó a Leonor y Sofía a ver Giselle, con Tamara Rojo. Esa mañana había saludado a la bailarina en el Palacio Real, durante la recepción de la Fiesta Nacional. Para Letizia no era la primera vez que la veía bailar: en 2006 ya había asistido a una función suya con Julio Bocca.

Con María Pagés, el primer encuentro se remonta a enero de 2010. La bailaora se encargó de la dirección artística y la coreografía de la gala que inauguró la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el Teatro Real. Al terminar la función, la entonces princesa de Asturias se detuvo a conversar con ella.

En junio de 2022, ya como monarca, volvió a verla sobre las tablas, esta vez con Felipe VI, Leonor y Sofía. Los cuatro asistieron en los Teatros del Canal a De Scheherezade, una obra que aborda el miedo y la violencia desde una mirada femenina. Ese mismo año, Pagés recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes junto a Carmen Linares.

El look

Para su visita a Matadero, doña Letizia ha elegido una americana negra de piel con los hombros marcados, solapas clásicas y un largo que cae por debajo de la cadera. Debajo llevaba una camisa blanca abotonada que daba el toque más formal a un atuendo de estilo oversize.

Su Majestad saluda al equipo artístico y técnico en Casa Danza Matadero. EFE / Mariscal

El pantalón, gris marengo, sigue la misma línea: es de tiro alto, con pinzas y una pernera ancha que cae con soltura. Lo que funciona aquí es el contraste entre las dos prendas. La americana marca los hombros y el pantalón, mucho más fluido, le quita rigidez al conjunto sin perder el aire de sastrería.

Como calzado, Letizia ha optado por unos mocasines negros, de acabado brillante y con un pequeño detalle dorado en la puntera. Los pendientes y anillo discretos y la melena suelta, con raya en medio y ondas suaves en las puntas, completaban un look de trabajo muy contemporáneo en el que la americana era la protagonista.