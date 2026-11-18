Letizia reivindica la inclusión financiera en la cita anual de la FMBBVA: "Se trata de anticipar para proteger mejor"

Dania Riquelme pescaba jaibas en la costa chilena antes de que un incendio la dejara sin casa y sin negocio. La reina Letizia contó su historia este miércoles en Madrid para explicar por qué salir de la pobreza no siempre significa dejar atrás la vulnerabilidad. A veces, basta un día para volver a ella.

Su Majestad presidió en el Palacio del Marqués de Salamanca el encuentro anual de la Fundación Microfinanzas BBVA, titulado Próxima escena: de la medición al impacto. En su intervención defendió el valor de los datos para detectar riesgos antes de que se conviertan en crisis y pidió no quedarse con la primera lectura de las cifras.

La Reina abrió su intervención reivindicando "la atención que merece" la inclusión financiera. "Sabemos que la pobreza es multidimensional", dijo, antes de señalar la educación y la longevidad como dos elementos importantes de esa ecuación. La idea era que una mejora de los ingresos no elimina necesariamente las carencias que hacen vulnerable a una familia.

"Una cosa es decir y otra cosa es extraer conocimiento de los datos", advirtió Letizia. La diferencia, explicó, está en saber qué buscar en las cifras. Una primera lectura puede pasar por alto señales relevantes para "tomar decisiones para no llegar tarde" e "identificar indicios para actuar a tiempo", antes de que un problema se agrave.

"Se trata de anticipar para proteger mejor, de medir el impacto para que la pobreza no vuelva a estar otra vez en la vida de tantas personas", afirmó. El caso que eligió para explicarlo mostraba las dos caras de ese problema: la rapidez con la que se puede perder lo conseguido y el apoyo necesario para recuperarlo.

"Una Dania reinventada"

En la pantalla apareció Riquelme vendiendo artículos para el hogar desde su casa en Punta Lavapié, una pequeña localidad del golfo de Arauco, en Chile. Era, en palabras de Letizia, "una Dania reinventada". ¿Por qué? Bien, porque el vídeo mostraba el negocio con el que había vuelto a ganarse la vida esta mujer tras perder el que tenía como pescadora.

Su Majestad presentando el caso de Dania Riquelme. GTRES

Según relató la Reina, ella perdió su vivienda y su negocio en los incendios que afectaron a distintas zonas del centro y el sur de Chile hace unos años. Había logrado dejar atrás la vulnerabilidad, explicó, pero volvió a caer en ella "de un minuto a otro". "Se quedó sin nada", resumió.

Para reconstruir su medio de vida, Riquelme contó con Fondo Esperanza, la entidad con la que trabaja la FMBBVA en Chile. Doña Letizia recalcó que el respaldo no fue sólo económico, pues la formación también la ayudó a diversificar su actividad. Era, dijo, la "ayuda precisa, casi quirúrgica, directa" que necesitaba para volver a poner en marcha un proyecto.

"De eso se trata hoy, de entender cómo se aplica todo ese conocimiento a tantas vidas", continuó Su Majestad, que vinculó el caso de Riquelme con el trabajo de la Fundación para responder a los riesgos de los pequeños negocios. El objetivo, apuntó, no es únicamente que sus dueños salgan de la pobreza, sino que puedan mantenerse fuera de ella.

El compromiso de la Reina

La presencia de Letizia en esta cita da continuidad a una relación de varios años con la Fundación Microfinanzas BBVA. En enero de 2025 presidió otro de sus encuentros, Semillas para un futuro sostenible, así como muchos más que se han celebrado en años anteriores.

La historia de Riquelme refleja a quién llega buena parte de ese trabajo. Las mujeres representan el 64% de los más de tres millones de emprendedores que la Fundación atiende en países como Colombia, Perú, República Dominicana, Chile o Panamá. Desde su creación en 2007, la entidad combina los servicios financieros con formación y acompañamiento para pequeños negocios.

En esta ocasión, doña Letizia apostó por el blanco y negro para presidir el encuentro. Llevó un pantalón negro de corte recto y un chaleco abotonado del mismo color sobre una blusa blanca de manga larga. El lazo al cuello, en lugar de un cuello camisero, suavizaba las líneas rectas del chaleco y del pantalón.

Para su llegada al Palacio del Marqués de Salamanca, la Reina añadió un abrigo blanco que invertía el contraste del conjunto: por encima dominaba el blanco; debajo, el negro del chaleco y el pantalón. Completó el estilismo con unos zapatos negros planos, en la misma línea sobria que el resto de las prendas.

Los pendientes de perlas fueron la pieza más llamativa del conjunto. Su Majestad llevó el pelo suelto, peinado con ondas suaves que dejaban ver las joyas al moverse, y optó por un maquillaje discreto, con los pómulos marcados.

Del dato a las decisiones

El encuentro fue el marco elegido para dar a conocer Impact Lab, una herramienta de investigación para mejorar los productos y servicios financieros y no financieros que la Fundación ofrece a los emprendedores en situación de vulnerabilidad.

El programa reservaba un espacio para mostrar cómo se recoge y se utiliza esa información. En la recreación del "viaje del dato" participaron Claudia Sánchez, de Financiera Confianza; Karina Méndez, asesora de crédito de Microserfin, y Moisés Castillo, un ebanista panameño que obtuvo financiación para comprar herramientas y consolidar su taller de carpintería.

La agenda incluía asimismo una intervención del presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y una entrevista del director de Ethic, Pablo Blázquez, a Carme Artigas. Igualmente se celebró la mesa Lo que no medimos, no podemos anticiparlo con Giovanni Di Placido, director de Research y Estrategia de la FMBBVA; Marta Encinas-Martín, consejera principal de Relaciones Globales y Cooperación de la OCDE; y José Antonio Herce, socio fundador de Longevity & Retirement Income Solutions (LoRIS).