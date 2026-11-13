La Reina en la actividad de hoy, en la localidad valenciana de Yátova. Europa Press

Letizia visita el Campus Diversia, en Valencia, y vuelve a demostrar su apoyo a las personas con discapacidad

Doña Letizia ha visitado hoy, viernes 13 de noviembre, el Campus Diversia, ubicado en la Finca Mijares, en la localidad valenciana de Yátova.

Se trata de una iniciativa destinada a apoyar a las personas con discapacidad y favorecer su inclusión sociolaboral en el entorno rural.

El proyecto se desarrolla en un espacio natural de 412 hectáreas atravesado por el río Mijares, que alberga extensos bosques, olivares y tierras de regadío articuladas en torno a acequias centenarias.

Sus instalaciones están preparadas para acoger a asociaciones, centros educativos y otras entidades interesadas en disfrutar del entorno, organizar encuentros y celebrar jornadas de convivencia.

El campus aspira también a ser un punto de encuentro e intercambio de experiencias y conocimientos entre familiares, profesionales, organizaciones, especialistas e investigadores.

Su Majestad a la llegada a Campus Diversia. EFE

Considerado un proyecto pionero en Europa, Campus Diversia combina la protección del medio natural con la inclusión de las personas con discapacidad.

Su modelo apuesta por impulsar la economía social mediante programas de formación y empleo vinculados a la sostenibilidad, recuperar espacios rurales en desuso, promover la economía circular y contribuir a la transición energética. Todo ello con el objetivo de generar un impacto positivo y medible tanto en las personas en situación de vulnerabilidad como en el territorio valenciano.

La iniciativa aspira a convertir la finca en un espacio natural universalmente accesible, en el que se desarrollen de manera transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, pretende consolidarse como un referente del turismo inclusivo y como un entorno que impulse la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de las personas.

En esta ocasión, lo más destacado del look de la Reina ha sido, sin duda, su gabardina marrón, uno de los colores en tendencia de la temporada en un básico de armario del otoño.

Doña Letizia visitando las instalaciones del campus. EFE

A lo largo de todo el año, es habitual ver el apoyo de la Reina hacia las personas con discapacidad. El pasado mes de marzo, por ejemplo, mantuvo, como viene siendo habitual, una reunión con el Real Patronato, institución de la que lleva siendo presidenta de honor desde el año 2014.

Igualmente, en diciembre de 2025 lanzó un mensaje claro a la clase política en el que pedía un "cambio de mentalidad" para que se cumpliese con los derechos de estos colectivos.

Lo hizo en Salamanca, hasta donde se desplazó para presidir, precisamente, la reunión del Consejo del Real Patronato y la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia.

Y es que desde Su Majestad, desde que ostenta el cargo, ha mostrado un claro apoyo a este tipo de causas, de las que siempre va de la mano.

La Reina cierra con esta cita su agenda de la semana. EFE

Esta semana que termina, ha sido especialmente dura para los Reyes, ya que además de atender al resto de compromisos en su agenda, también asistieron el martes 10 a la misa funeral en la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, donde dieron consuelo y ofrecieron su pésame a los familiares de los fallecidos.