La Reina junto a Ana Benítez, hermana del sevillano David Benítez, una de las 69 víctimas de la tragedia. EFE

Letizia, visiblemente afligida, consuela a los familiares de las víctimas del accidente de Urda durante el funeral en Toledo

Hoy, 10 de noviembre de 2026, los Reyes han asistido en la Catedral Primada de Toledo a la misa funeral en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre.

Ante la atenta mirada del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, fuente de consuelo, personas llegadas de aquí y de allá se han congregado para mostrar una vez más la herida que atraviesa al país entero.

Han acudido a esta llamada de unión, a este abrazo colectivo, plural y mayúsculo, en memoria de quienes ya no están, pero también en apoyo de quienes se quedan, vestidos de negro y envueltos en el luto.

La ceremonia ha estado presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, monseñor Francisco Cerro Chaves, y ha contado igualmente con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y del presidente de la Conferencia Episcopal.

Este gesto se trata de una nueva muestra de apoyo de los monarcas a los afectados por la tragedia, después de que el pasado 29 de octubre visitaran a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo y acompañaran a los familiares de los desaparecidos que aguardaban noticias sobre sus seres queridos en la Casa Sacerdotal de la capital castellanomanchega.

Don Felipe y doña Letizia a su llegada al funeral. Europa Press

Entonces, ya la Reina se manifestó de forma consternada ante los hechos —no con palabras, sino con gestos—, en especial, teniendo en cuenta que es la segunda vez en un mismo año, en un plazo de poco más de nueve meses, que España atraviesa un dolor similar.

En enero fue Adamuz, hace unas semanas, este rincón toledano, ya marcado en el mapa y en la memoria colectiva para siempre.

Felipe VI y doña Letizia entrando al templo. En las primeras filas del mismo, familiares de los fallecidos en la tragedia. Gtres

El arzobispo de Toledo y el deán de la Catedral han sido los encargados de recibir a los Reyes a su llegada al templo. Sus Majestades, desde que aconteció el accidente, han dejado claro su mensaje: unidad nacional ante la tragedia y apoyo a los heridos y sus familiares, así como a los allegados de las víctimas.

Los Reyes, una vez más consternados ante la situación. EFE

Cuando Felipe VI y doña Letizia se han bajado del coche, los vítores en favor de los monarcas se han sucedido entre aquellos que se encontraban apostados a las puertas del monumental edificio.

El 29 de octubre, doña Letizia mantuvo en todo momento un aspecto serio, visiblemente afectada y cabizbaja, el mismo semblante con el que ha hecho hoy acto de presencia a este funeral, una especie de punto y seguido para todos los afectados, incluidos los vecinos del pueblo de Urda, que han contado con una representación en la misa.

Una fotografía de los Reyes durante la misa funeral celebrada en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Gtres

En concreto, 69 de ellos han ido depositando una vela cada uno en memoria de los fallecidos.

El funeral ha transcurrido desde la más absoluta solemnidad y los familiares de las víctimas han mostrado una fortaleza que merece la pena señalar. La misma que han mantenido al paso del pésame de los Reyes, que se han parado con ellos, uno a uno, mostrándoles sus condolencias más sinceras con diferentes gestos reconfortantes a su paso.

Doña Letizia ofreciéndole su consuelo a uno de los familiares que ha asistido al emotivo acto. EFE

Una vez más, Sus Majestades demuestran cuál es su lugar, acompañando en un día tan doloroso a quienes necesitaban ese abrazo de más, ese que nunca sobra y que, a partir de ahora, siempre echarán en falta.