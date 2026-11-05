La Reina tiene hoy una agenda de lo más completa tras haber estado ayer presente en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana. Gtres

Letizia apuesta por su traje favorito de Boss: un dos piezas que llevó en el 40 aniversario de la jura de bandera del Rey

Doña Letizia participa hoy, junto a los acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la XXX Cumbre Iberoamericana, en una jornada de actividades en el Palacio Real de El Pardo centrada en dos cuestiones sociales: la trata con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad.

La actividad de inicio es una mesa redonda sobre la primera cuestión, en la que participarán Teresa Martínez, fiscal especializada en este delito en Paraguay; Rocío Mora, directora de APRAMP, asociación dedicada a combatir la trata y ofrecer atención integral a sus víctimas en España, y Janet Rodríguez, directora de la Fundación Munasim Kullakita de Bolivia.

El periodista Carlos Franganillo, director de informativos de Telecinco, es el encargado de asumir las labores de moderación de la conversación.

La jornada aborda una problemática cuya dimensión internacional reflejan los últimos datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Su informe recoge 202.478 víctimas de explotación identificadas en todo el mundo en 2022. La pobreza, los conflictos y el clima figuran entre los principales factores de riesgo. Mujeres y niñas representan el 61% de los colectivos más vulnerables.

Una de las fotos de familia de la jornada de hoy con la Reina en el centro de la imagen. Gtres

La segunda parte está dedicada a mostrar cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de inclusión. Para ello se han organizado dos representaciones de compañías de artes escénicas con experiencia en proyectos iberoamericanos.

La primera será Sin banquillos, una obra de teatro sobre la epilepsia impulsada dentro del proyecto 'Yo Cuento', coordinado por 33% Cultura Sin Límites, junto a Cross Border Project y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. En ella participa un grupo de jóvenes de entre 12 y 16 años, algunos pacientes del hospital madrileño.

La iniciativa, que comenzó en 2024, busca contribuir a normalizar esta enfermedad y combatir el estigma que sufren los afectados.

Tras ellos, está previsto que seis bailarines de Fritsch Company interpreten Des/envolturas, un espectáculo de danza de psicoballet creado por la coreógrafa Amaya Galeote junto a la Fundación Ballet Maite León.

La compañía trabaja por la integración laboral de artistas con discapacidad y cuenta con experiencia en festivales y proyectos inclusivos en Iberoamérica.

Para la cita de hoy, doña Letizia ha optado por lucir uno de sus trajes favoritos que tiene en el armario: se trata de un dos piezas de Boss en azul cielo que estrenó en 2024 por el 40 aniversario de la jura de bandera del Rey en Zaragoza.

Igualmente, también llevó el mismo set en septiembre del año pasado, cuando junto a Felipe VI emprendieron un ya histórico viaje de Estado a Egipto.

Doña Letizia al inicio de los actos de la jornada de hoy, con traje de Boss en tono azul cielo. Europa Press

En esta ocasión, para la combinación se ha decantado por el color negro, llevando bajo la blazer una de sus habituales blusas de corte romántico con lazada al cuello. Su look de belleza, una vez más, ha destacado por la naturalidad, su auténtico imprescindible en cuanto a estas cuestiones.

Estas actividades se celebran en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, que está teniendo lugar en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026 y reúne a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.

Ayer, Sus Majestades hicieron acto de presencia en la inauguración de la cita, que tuvo lugar en el Teatro Real. Para ello, la Reina se decantó por llevar un vestido de Delpozo que estrenó en 2017, para asistir al 50 aniversario del diario deportivo As, y que más tarde repetiría en los Premios Princesa de Asturias de 2020.

Igualmente, en la jornada de ayer, 4 de noviembre, Casa Real confirmó que don Felipe y doña Letizia asistirán el 12 de noviembre al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.