Letizia repite look ganador de Delpozo en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: lo estrenó hace casi diez años

Doña Letizia a su llegada al Teatro Real en la tarde del 4 de noviembre de 2026. Gtres

Sus Majestades los Reyes han participado este miércoles 4 de noviembre en los actos de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid durante hoy y mañana, día 5. La cita reúne a los líderes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

La jornada de este miércoles ha comenzado con la inauguración oficial, presidida por Felipe VI y doña Letizia en el Teatro Real. Posteriormente, ambos se trasladarán al Palacio Real de Madrid, donde ofrecerán una cena a las delegaciones asistentes en el marco de este encuentro.

En esta ocasión, la Reina ha optado por un gesto que ya se ha convertido en habitual en su agenda: repetir algo que ya se encuentra en su armario.

En concreto, para esta cita, se ha decantado por un elegantísimo y sofisticado vestido de largo midi firmado por Delpozo —de la época de Josep Font— que ya llevó en los Premios Princesa de Asturias en 2020, mascarilla incluida en aquel entonces.

No obstante, no fue esa la vez que doña Letizia estrenó la pieza. Para ello, tendríamos que remontarnos a 2017, cuando lo lució en el 50 aniversario del diario deportivo As. Lo más destacable del modelo, además de su impecable y favorecedora línea, es, sin duda, la flor 3D que adorna el escote bardot de la propuesta.

Es la tercera vez que la Reina luce el diseño de Delpozo. Gtres

Cada una de las veces que lo ha llevado, Su Majestad lo ha combinado con un peinado diferente. En primer lugar, con un moño más clásico; después, en la cita anual en Oviedo, con una coleta, algo más desenfadado; y ahora, en la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en el Teatro Real, con la melena suelta, raya al lado y ondas.

En cuanto al look de belleza, ha optado por su infalible apuesta por la naturalidad.

Como curiosidad, sobre accesorios, ha decidido llevar clutch al tono y stilettos destalonados en negro, pero lo interesante es ver cómo los centímetros de sus tacones han ido perdiendo altura desde 2020, ya que en 2022 le diagnosticaron un neuroma de Morton en su pie izquierdo.

Respecto al resto de complementos, han destacado sus pendientes de aguamarinas de Bulgari y una pulsera de zafiros y brillantes que le regalaron Juan Carlos I y doña Sofía el día de la pedida de mano con Felipe VI, por aquel entonces Príncipe. De eso hace justo este mes de noviembre 23 años.

La agenda continuará el jueves 5 de noviembre con la celebración de la sesión plenaria de la Cumbre, que estará presidida por Su Majestad el Rey en la Galería de las Colecciones Reales.

Sus Majestades junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand. EFE

Esta XXX edición se desarrolla bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo', que centra el evento de los jefes de Estado y de Gobierno de la región.

La cita de Madrid supone, además, la cuarta ocasión en la que España organiza esta reunión. Las anteriores se celebraron en Madrid, en 1992, Salamanca, en 2005, y Cádiz, en 2012.

España asumió la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (SPT) durante la Cumbre de Cuenca, en Ecuador, celebrada en 2024.

Desde entonces, el país ejerce esta responsabilidad en el marco de la organización de la XXX Cumbre, que vuelve a reunir en la capital española a los representantes de los 22 países que forman parte de la Comunidad Iberoamericana.

Al margen de la importancia de este acto, en la jornada de hoy, 4 de noviembre, Casa Real ha confirmado que Sus Majestades estarán presentes el próximo 12 de noviembre en el funeral por las víctimas de accidente ferroviario de Urda.