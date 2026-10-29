Los reyes Felipe VI y Letizia, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una visita a los heridos del accidente ferroviario de Urda, en el Hospital Universitario de Toledo, a 29 de octubre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Juanma Jiménez Europa Press

La reina Letizia, consternada, visita el hospital de Toledo con Felipe VI para arropar a los heridos de Urda y los sanitarios

España entera llora una nueva tragedia ferroviaria. El accidente mortal de Urda (Toledo), producido este miércoles por el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, ya deja al menos 69 fallecidos y más de 180 heridos confirmados por las autoridades en el momento en que se publica esta noticia.

Brazalete negro para quien ya no vive, brazalete rojo para los dañados más graves, familiares que acuden a la Guardia Civil con muestras de ADN de seres queridos a los que no han podido localizar e interminables colas en los centros de salud formadas por españoles que quieren donar sangre. El país vive días de luto, dolor e inmensa solidaridad con las víctimas.

544 pasajeros viajaban en los dos vehículos siniestrados. A algunos les atienden en los pabellones municipales habilitados en Urda; también, como parte del dispositivo de emergencia y asistencia desplegado en la zona, reciben heridos el Hospital Universitario de Toledo, el Mancha Centro (en Alcázar de San Juan) y el de Ciudad Real.

El primero recibe este mediodía la visita de los Reyes tras un miércoles negro en el que atendió a 41 pacientes, como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, y movilizó a todos sus profesionales disponibles. Muchos excedieron sus guardias para atender a los heridos; la coordinación fue clave para asumir un desastre cuya magnitud inicialmente desconocían.

Alrededor de las 15.30 horas de la tarde, Felipe VI y doña Letizia se han desplazado al centro para arropar a los damnificados. Una visita que se ha realizado desde el máximo respeto: para no interferir con el cambio de turno, primero han visitado a los sanitarios que trabajaron durante la llegada de las primeras personas.

Sus Majestades a su llegada al Hospital Universitario de Toledo este jueves para visitar a los heridos en el accidente ferroviario de Urda. Ismael Herrero EFE

Por el momento, 23 personas permanecen hospitalizadas: 15 en estado crítico están en la UCI y ocho han sido derivadas a planta. Con estas últimas se espera que los monarcas puedan conversar para conocer su testimonio de primera mano y trasladar a ellas y a sus familiares el apoyo de todos los españoles.

Sus Majestades han estado acompañadas en las instalaciones por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y el director gerente del SESCAM, Alberto Jara Sánchez.

La llegada de don Felipe y doña Letizia se ha efectuado mientras el hospital mantenía la actividad prevista para este día; apenas unos instantes antes se acercaba al centro una ambulancia con un paciente dentro. Los Reyes han conversado brevemente con las autoridades antes de cruzar la puerta de Urgencias.

La Reina no ha ocultado su semblante serio. Visiblemente afectada, en algunos momentos ha llegado incluso a apartar la mirada, cabizbaja. Unas imágenes tomadas por Magas que conmocionan y que recuerdan inevitablemente a las vistas el pasado enero tras la tragedia de Adamuz, en la que fallecieron 46 personas.

Los Reyes han permanecido atentos a la evolución del suceso desde que este acaeciese este 28 de octubre a las 08:35 horas. "Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda", rezaba un comunicado emitido por Zarzuela esa misma mañana, antes de que se supiese que la agenda quedaría suspendida hasta el viernes.

"Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

El Rey se encontraba en Bétera asistiendo al ejercicio militar Grifo 2026 cuando fue informado sobre el choque y tanto él como la Reina han cancelado las actividades previstas para las próximas horas, entre ellas la presentación de la 24ª edición del Diccionario de la lengua española que ambos iban a presidir mañana.