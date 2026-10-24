La princesa Leonor defiende el papel de las mujeres en la historia marinera de Llanes y el sacrificio de sus pescadores

La princesa Leonor ha reivindicado el esfuerzo histórico de los pescadores y sus familias, el papel fundamental de las mujeres en las comunidades marineras y la necesidad de preservar la pesca artesanal.

Así lo ha manifestado este sábado 24 de octubre durante su discurso en la Cofradía de Pescadores de Santa Ana de Llanes, distinguida con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.

En su intervención, ha puesto en valor la trayectoria de la citada cofradía, su compromiso con la sostenibilidad y su contribución al desarrollo económico y social de la villa.

Leonor ha iniciado sus palabras con una referencia histórica a otra mujer, Leonor de Austria, quien hace más de cinco siglos, visitó Llanes.

A partir de esa evocación, ha destacado la riqueza cultural y las tradiciones de la localidad, desde sus trajes tradicionales y el pericote hasta la capilla de Santa Ana y su gastronomía.

La princesa también ha recordado los orígenes de la tradición marinera de Llanes, con la Cofradía de los Honrados Mareantes de San Nicolás, que ya existía en el siglo XIV, y ha subrayado el trabajo desarrollado durante siglos por la Cofradía de Pescadores de Santa Ana para contribuir al reconocimiento de la localidad como Pueblo Ejemplar.

Pesca artesanal y sostenible

En sus palabras, Leonor ha subrayado que la labor de los pescadores va mucho más allá de su aportación económica, hostelera y turística. Su actividad permite mantener viva una forma tradicional de pesca artesanal y de bajura, basada en la explotación responsable de las especies, la protección de los caladeros y la limpieza de las costas.

La Cofradía de Pescadores de Santa Ana constituye, además, un motor social para Llanes, gracias a la organización de actividades culturales e iniciativas solidarias que ayudan a preservar los valores y las tradiciones de las villas marineras.

La princesa ha agradecido el trabajo de un sector que, a lo largo de generaciones, ha tenido que afrontar las duras condiciones de la vida en el mar y numerosos sacrificios para mantener su actividad.

Homenaje a mujeres marineras

Uno de los momentos más destacados de la intervención ha sido el reconocimiento al papel de las mujeres en la historia de las comunidades pesqueras.

Mientras los hombres salían a faenar, muchas mujeres recorrían los pueblos del concejo y sus alrededores para vender el pescado fresco, cargando con más de 20 kilos sobre la cabeza. También remendaban las redes y las velas y se ocupaban del cuidado de sus hijos.

"Aquellas mujeres tenían un remango...", ha señalado Leonor, en una expresión que pone de relieve la fortaleza y la capacidad de trabajo de aquellas generaciones de mujeres, cuyo esfuerzo resultó imprescindible para la economía familiar y la continuidad de la actividad pesquera.

En la actualidad, ha apuntado, el sacrificio del sector pasa también por defender una pesca artesanal respetuosa con el entorno y por reducir el consumo energético.

La princesa de Asturias ha hecho suyas las palabras de Maiche Perela Beaumont, coordinadora cultural de la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, al recordar que el reconocimiento concedido a este pueblo representa también un homenaje a todas las cofradías de pescadores de España, que afrontan numerosos desafíos.

Entre ellos, ha destacado especialmente la necesidad de garantizar el relevo generacional para asegurar la continuidad de un oficio esencial para las comunidades costeras.

Leonor ha concluido su discurso agradeciendo a los integrantes de la Cofradía de Pescadores de Santa Ana su trabajo, su acogida y el cariño recibido durante la visita. También ha expresado su agradecimiento por el nombramiento como Marinera de Honor.

La jornada ha continuado con una referencia a la gastronomía local: la heredera al trono español ha invitado a los presentes a disfrutar del guiso de pixín de la rula preparado por los alumnos de la escuela de hostelería del IES de Llanes, poniendo así el broche final a una intervención marcada por el reconocimiento a la tradición marinera y a quienes trabajan para mantenerla viva.

Desde Llanes con amor

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregan el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. Ballesteros EFE

A las 12:25 horas, la Familia Real hacía su entrada en Llanes por El Sablón, uno de los principales accesos al casco antiguo de la villa.

Aunque esta puerta no formaba parte de la muralla medieval original, su ubicación conduce al visitante a un rincón donde la historia se funde con el Cantábrico.

A escasos metros se extiende la playa del Sablón y, sobre ella, el paseo de San Pedro, una atalaya natural desde la que, siglos atrás, se oteaba el horizonte en busca de ballenas y de posibles barcos enemigos que amenazaran la villa marinera.

De aquella Llanes fortificada se conservan hoy unos 300 metros de muralla. El sistema defensivo se completaba con el fuerte, situado junto al actual puerto, mientras que, detrás de la basílica, se levanta el palacio de El Cercáu, del siglo XVI.

Lo mandó construir el obispo Pedro Junco Posada, consejero real e inquisidor, después de que los vecinos se negaran a que fuera enterrado en la basílica. Una historia de orgullos y desencuentros que también forma parte del carácter de esta villa, tan apegada a sus tradiciones como a su identidad.

En este escenario, con el Cantábrico como telón de fondo y un espléndido día de otoño, los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han dejado atrás la formalidad de los actos de los últimos días.

Después del concierto previo, las audiencias en el Hotel de la Reconquista y la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, la Familia Real ha apostado por una imagen más relajada y funcional, acorde con una jornada para recorrer las calles y acercarse a los vecinos.

Con temperaturas en torno a los 15 grados, han quedado aparcadas las clásicas gabardinas beige. El rey Felipe VI ha optado por una chaqueta y unos pantalones chinos, mientras que la reina Letizia ha lucido un conjunto de dos piezas azul marino, blusa blanca y gabardina de estilo navy.

La princesa Leonor y la infanta Sofía también han elegido prendas más informales, pensadas para disfrutar de una jornada al aire libre. Leonor, con pantalones oscuros y bomber oversize; y Sofía, con vaqueros y chaqueta de ante marrón, ha completado una estampa de complicidad entre las dos hermanas, que han compartido protagonismo en una visita marcada por la cercanía.

Tres bandos, una villa

En la plaza de Cristo Rey esperaba uno de los momentos más representativos de la identidad llanisca. Allí, la Familia Real se ha encontrado con los tres grandes protagonistas de la tradición festiva local: los bandos de la Magdalena, San Roque y la Guía.

Tres agrupaciones vecinales con personalidad propia, vinculadas a sus respectivas capillas históricas y herederas de una rivalidad festiva, cultural y territorial que ha sobrevivido al paso del tiempo.

Sus diferencias no impiden que compartan un mismo orgullo: el de mantener vivas las tradiciones de Llanes. Sus cánticos, sus danzas y sus vestimentas constituyen un patrimonio cultural y etnográfico que pasa de generación en generación.

Ellas visten los trajes tradicionales de llaniscas o aldeanas; ellos, el característico atuendo de porruanos. Una explosión de color, bordados y símbolos que convierte cada celebración en una declaración de identidad.

Momentos de complicidad entre la Reina y sus hijas. Ballesteros EFE

A su llegada a la plaza, los Reyes y sus hijas han saludado a Rafael Romero, presidente del Bando de la Magdalena; Javier Abello, presidente del Bando de San Roque, y David Prada, presidente del Bando de la Guía. Ante una representación de 75 llaniscos, los tres bandos han mostrado una imagen poco habitual: la de sus rivalidades históricas reunidas para recibir a la Familia Real.

Y si hay una expresión capaz de resumir ese espíritu compartido, es el pericote. La danza tradicional por excelencia del concejo, de enorme valor simbólico para los llaniscos, ha puesto música y movimiento al encuentro.

Interpretada por el grupo de baile homónimo, dirigido por Maite López Meré, la exhibición ha permitido a los asistentes contemplar una versión reducida de esta danza, en la que tradición y sentimiento de pertenencia se dan la mano.

El pericote, descrito por Ramón Menéndez Pidal en 1930 como un baile de tres que fue ganando espacio entre las capas populares y que se acompañaba únicamente de música instrumental, es mucho más que una coreografía. Es una de esas señas de identidad que explican cómo un pueblo conserva su memoria y la convierte en celebración.

Con los últimos pasos de la danza todavía presentes en el ambiente, la Familia Real ha abandonado la plaza para continuar su recorrido por la calle de la Posada de Argüelles en dirección a la plaza de Santa Ana. Llanes seguía desplegando ante sus visitantes aquello que mejor la define: historia, orgullo marinero y tradiciones que no necesitan presentación.

Entre saludos, aplausos y vítores —"¡Viva el Rey!", "¡Viva Llanes!" y "¡Viva la Reina!"—, la villa ha demostrado que su condición de Pueblo Ejemplar, más allá de la belleza de sus paisajes y el valor de su patrimonio, está en la fuerza de sus vecinos, con sus costumbres, con su naturalidad y con su inconfundible pericote.