Casa Real llega al millón en Instagram: Leonor bate récords, el 'tirón' de la reina Sofía y los retos para 2026

Un año y medio ha tardado Casa Real en alcanzar la cifra mágica del millón de seguidores en Instagram. Y lo ha logrado justo el día de Navidad, 25 de diciembre, poniendo así el broche final al 2025 de la mejor manera.

En junio de 2024 arrancaba la andadura con un carrusel de diez fotografías de las celebraciones del décimo aniversario de Felipe VI en el trono en el Palacio Real y la Galería de las Colecciones Reales, con los reyes y sus hijas.

La periodista y experta en comunicación digital Laura Díaz se ponía al frente como community manager y la evolución del perfil oficial ha sido notable en este tiempo, dejando claro que la princesa Leonor y la infanta Sofía son los grandes valores de la Corona en las redes sociales: son los post que las tienen como protagonistas los que más repercusión han tenido.

La reina doña Sofía también tiene mucho tirón, prueba del cariño que siente por ella la sociedad española en un año que, además, ha sido duro para ella por la publicación de las memorias de Juan Carlos I.

La publicación más vista hasta la fecha es el posado de las hermanas Borbón Ortiz con la torre Eiffel detrás durante su estancia en París representando a la Corona para apoyar a los deportistas españoles, con casi medio millón de corazones.

También el vídeo de la felicitación de la heredera a Sofía con motivo de su graduación de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido) el pasado mes de mayo, grabado a bordo de Elcano, seguido muy de cerca por el selfie de los monarcas en los Juegos Olímpicos de París el 27 de julio. Ambos post superaron los 300.000 'me gusta'.

Por otra parte, la visita de Felipe VI y Letizia a Paiporta, donde tuvieron que lidiar con la indignación de los valencianos con los estragos de la dana, también consiguió una gran repercusión.

Sin olvidar, los actos de la agenda real de la Emérita, que han superado en muchas ocasiones a los de la Reina, el cumpleaños de la Infanta y muchas de las fotos de la princesa de Asturias en su paso por la Marina y el Ejército del Aire.

Para analizar con detalle la andadura del Instagram de Zarzuela hasta llegar al millón de followers con 662 publicaciones, Magas ha contado con Sergio Baltasar, profesor doctor de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid.

"Al principio tuvo gran repercusión por la novedad, a pesar de que la cuenta se abrió con una galería de imágenes y vídeos oficiales muy formales, con material de archivo y actos institucionales. Posteriormente empezaron a aumentar la frecuencia de las publicaciones, aprovechando formatos que Instagram prioriza como reels y vídeos cortos además de fotos en formato carrusel", empieza explicando.

Poco a poco ha ido ganando espontaneidad, con imágenes no tan institucionales y espontáneas. El experto destaca que no se utilizan "filtros o tratamientos del color que han caracterizado a la app de Meta y los mensajes no se incluyen nunca ni en las fotos ni en los reels".

El triunfo de la creciente naturalidad en los post de redes se demuestra en cifras: el selfie de Felipe VI con la cantante Aitana en los Premios Vanguardia celebrados en septiembre tuvo más de 100.000 likes. Aún así, los actos oficiales a los que asiste la Familia Real al completo y los referentes a viajes de Estado siguen teniendo mucho éxito.

El hecho de que Leonor y Sofía sean las auténticas protagonistas del Instagram de Casa Real también es destacable. "La audiencia parece conectar más con una imagen de monarquía moderna, joven y dinámica. Sin embargo, hay que mencionar que algunos de los contenidos que mejor han funcionado están unidos a encuentros deportivos que, como sabemos, son contenidos relevantes por sí solos", asegura.

Sin embargo, Baltasar considera que hay que tener ciertas precauciones: "No creo que para el objetivo de rejuvenecer la institución se deba concentrar la estrategia únicamente en dos figuras juveniles. Si el protagonismo de la princesa e Infanta adquiere demasiada relevancia podría generar excesivas expectativas o críticas y llegar a ser considerada una'monarquía juvenil”.

La sorpresa la da la reina Sofía, que también atrae a la audiencia. La publicación que más likes tiene, casi 100.000, refleja su paso por los JJOO el 11 de agosto de 2024. Más de 50.000 obtuvo su firma en el libro de condolencias por el fallecimiento de la reina Sirikit de Tailandia el pasado 28 de octubre.

Ahora que el Instagram de Casa Real ha alcanzado 1M, 2026 presenta nuevos retos en el terreno de las redes sociales. El profesional consultado considera que hay cosas que se pueden mejorar. "Aprovecharía otras herramientas que ofrece Meta como el anclado de publicaciones clave así como potenciar posts en colaboración con otras instituciones", explica.

Y prosigue: "Tampoco se aprovechan las opciones de etiquetado de personajes relevantes, como sucedió por ejemplo en la última visita de Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, que cuenta con más de 16 millones de seguidores, pero que no fue etiquetado, ni siquiera mencionado en el caption".

Otra herramienta que se debería potenciar, a su juicio, es la respuesta a comentarios para generar engagement. "Las redes sociales tienen una misión de generar conversación, y actualmente solo se están utilizando unidireccionalmente para informar, no para conversar", dice.

El gran reto de la mayor parte de perfiles sociales es contar con contenido de calidad, original o de interés. "En este caso, la Casa Real cuenta con la gran ventaja de tener un contenido no solo de gran interés sino que además puede calendarizar con mucha antelación, lo que permite una mejor planificación editorial", asegura.

