Especial La princesa Leonor cumple 20 años: los pasos clave que forjan el camino de una futura reina La primogénita de los Reyes celebra su aniversario en la recta final de su formación militar y con un papel creciente a nivel institucional.

Texto Maite Torrente

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumple 20 años este viernes 31 de octubre. Una cifra redonda que llega en un momento de especial importancia en su camino hacia el trono. Desde que cumplió la mayoría de edad, su papel institucional ha ido creciendo con muchas primeras veces, un cambio en la puesta en escena y un creciente aplomo a nivel personal. Inmersa en el tercer año de su formación militar, 2026 marcará el fin de esta etapa y el inicio de otra: su entrada en la universidad para seguir adquiriendo los conocimientos necesarios para llegar a ser la jefa del Estado mejor preparada de la historia de la Corona.

La heredera ha protagonizado grandes hitos desde su nacimiento: estar llamada a ser la primera reina reinante de España en más de dos siglos y la única hasta la fecha que ha recibido formación castrense. Tiene a su padre, Felipe VI, como espejo en el que mirarse. También la reina Letizia ejerce una notable influencia en Leonor: de ella hereda su sobriedad, su profesionalidad y, por qué no, una imagen perfecta a nivel de moda. Celebramos el aniversario de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, con 20 de los momentos más importantes de su vida. Son un retrato fiel de la soberana que llegará a ser en un futuro.

Nació la futura reina El lunes 31 de octubre de 2005, venía al mundo la primera hija de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, entonces príncipes de Asturias. Lo hacía a una hora un tanto intempestiva, las 01:46 horas de la madrugada, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Casi tres meses después, en enero de 2006, Leonor de Todos los Santos de Borbón Ortiz era bautizada en el Palacio de la Zarzuela. Su nombre tiene vínculos históricos importantes, pero también marca la diferencia.

Your browser does not support the video tag. 1. Los príncipes de Asturias presentan a su primera hija, nacida el 31 de octubre de 2005.

2. El 14 de enero de 2006 fue bautizada en el Palacio de la Zarzuela.

El hecho de que fuera niña puso sobre la mesa la cuestión sucesoria (en España el varón tiene preferencia en el ascenso al trono), pero el nacimiento de la infanta Sofía, el 29 de abril de 2007, y el hecho de que no haya habido más descendencia zanjó la cuestión sin necesidad de reformar la Carta Magna.

3. La infanta Sofía nació el 29 de abril de 2007, para alegría de la pequeña Leonor.

Aprendiendo el oficio La proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2014 cambió el título de Leonor, pasando de ser infanta a ser princesa de Asturias, princesa de Girona y princesa de Viana, además de Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer. El 31 de octubre de 2015, con motivo de su décimo cumpleaños, el Rey le concedía el Toisón de Oro, la máxima condecoración que entrega la Corona y que, en su día, él mismo había recibido de su padre, el rey Juan Carlos I y éste, del suyo, Don Juan de Borbón.

4. El 19 de junio de 2014, con la proclamación de Felipe VI, su primogénita se convirtió en princesa de Asturias.

5. El 30 de enero de 2018, el Rey le entregó a Leonor el Toisón de Oro, que le había concedido por su décimo cumpleaños.

Habría que esperar hasta enero de 2018 para la entrega oficial de la distinción a Leonor, que tuvo lugar en el Palacio Real, y que supuso el debut oficial de la Princesa. Por otra parte, ese año, en el día de su 13 cumpleaños leyó por primera vez en público. En concreto, el Artículo 1 de la Constitución Española, por el 40 aniversario de la misma. Le sirvió de entrenamiento para el que sería su primer discurso institucional: en 2019 durante la entrega de los galardones que llevan por nombre su título de heredera. Aquello marcó un nuevo inicio en su faceta pública y desde entonces ha ido ganando aplomo y seguridad en sus intervenciones.

6. En 2018 leyó por primera vez en público un artículo de la Constitución con motivo del 40 aniversario de la Carta Magna.

7. Su discurso debut tuvo lugar en los Premios Princesa de Asturias en 2019.

Formación 360º La educación de una futura reina resulta clave y en esto también es diferente Leonor. Comenzó su andadura escolar en 2008, en el colegio privado Santa María de los Rosales, ubicado cerca de la Zarzuela, y se graduó en 2021 tras completar la ESO. Allí también hizo la Primera Comunión, vestida con el uniforme del centro educativo, al igual que el resto de sus compañeros. Los Reyes quisieron que viviera la experiencia de estudiar en el extranjero y eligieron el UWC Atlantic College de Gales para que cursara el Bachillerato Internacional: dos años en los que tuvo la oportunidad de residir fuera de palacio, compartiendo habitación con otras compañeras y conviviendo con estudiantes de distintas nacionalidades. Un camino que luego seguiría la infanta Sofía.

8. La princesa comenzó su formación en el colegio Santa María de los Rosales de Madrid.

9. En 2021 comenzó el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales.

El 17 de agosto de 2023 llegaría otro momento histórico: la heredera ingresaba en la Academia Militar General de Zaragoza para iniciar su formación castrense, dejando un sinfín de momentos importantes, entre ellos la ceremonia de entrega del sable y la jura de bandera, obteniendo finalmente el despacho de alférez. En 2024 llegaría a la Armada, donde viviría una de sus grandes aventuras: pasar seis meses a bordo del crucero de instrucción Juan Sebastián Elcano, recorriendo más de 17.000 millas náuticas y visitando ocho países. Sus imágenes subiendo al velamen del barco y realizando tareas en cubierta ya son parte de nuestra memoria. El último paso de su adiestramiento militar lo lleva a cabo en el Ejército del Aire, concretamente en la academia de San Javier (Murcia), donde se ha convertido en una auténtica princesa Top Gun. Entre simuladores de vuelo y maniobras, se prepara para pilotar un caza, como hizo su padre en su día.

10. Durante su paso por la Armada, embarcó durante seis meses en el buque Juan Sebastián de Elcano.

11. Este 2025 ha comenzado la última parte de su instrucción en el Ejército del Aire, donde aprenderá a pilotar.

Tras estos tres años de formación se convertirá en teniente de Tierra y Aire y alférez de navío. En el futuro, cuando acceda al trono, volverá a protagonizar otro hecho inédito: una mujer como mando supremo de las Fuerzas Armadas.

12. El 7 de octubre de 2023 juró bandera en la Academia General Militar de Zaragoza

Son muchas las cosas que Su Alteza Real la Princesa de Asturias Leonor de Borbón ha aprendido en este tiempo, entre ellas a conducir mientras estaba en Zaragoza. De hecho, en el verano de 2024 la vimos por primera vez al volante en Mallorca.

13. Durante su estancia en el Ejército de Tierra aprendió a conducir y se estrenó al volante en Mallorca.

Su nuevo rol como heredera El 31 de octubre de 2023, la primogénita de los Reyes llegó a su mayoría de edad y su papel como heredera cobró fuerza: desde ese día, puede ascender al trono en cualquier momento. Las celebraciones de su 18 cumpleaños incluyeron actos tan relevantes como la Jura de la Constitución. “Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España”, este fue su mensaje. En aquella fecha recibió el Collar de la Orden de Carlos III, la más alta condecoración civil de España, y las medallas del Congreso y del Senado. Se iniciaba así un nuevo rol institucional, de mayor peso, que ya se había puesto de manifiesto dos semanas antes al asistir por primera vez a la recepción oficial del Palacio Real que sigue al desfile del Día de la Hispanidad.

“En este día tan importante, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España” - Princesa de Asturias

14. El 31 de octubre de 2023 cumplió 18 años y juró la Constitución, recibiendo el Collar de la Orden de Carlos III.

15. El 12 de octubre de 2023 debutó asistiendo a la recepción oficial tras el desfile del Día de la Hispanidad.

Luego vendrían acontecimientos señalados como su debut en solitario en un viaje al extranjero, con Portugal como destino. Allí le fue entregada una nueva condecoración, la Gran Cruz de la Orden de Cristo, como símbolo de la amistad entre ambos países. También representó a la Corona, junto a su hermana Sofía, en los Juegos Olímpicos de París; ambas solas, sin la presencia de ningún otro miembro de la Familia Real. El pasado mes de septiembre, estrenaba oficialmente su título de princesa de Viana con un viaje a Navarra de dos días en el que visitó, junto a los Reyes, las localidades de Pamplona, Viana, Leyre, Olite y Tudela. Y para sellar este aumento de sus deberes reales, este 2025, durante la entrega del galardón al Pueblo Ejemplar en Vadesoto fue ella la única en pronunciar un discurso; mientras los años anteriores Felipe VI también dedicaba a los asistentes unas palabras. Leonor fue la absoluta protagonista.

16. El verano de 2024, la Princesa y la infanta Sofía representaron a la Corona en los JJOO de París.

17. Su primer viaje en solitario al extranjero fue a Portugal, en 2024, donde fue recibida por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

18. El pasado mes de septiembre estrenaba oficialmente su título de princesa de Viana en Navarra.

19. Este 2025, en la entrega del galardón al Pueblo Ejemplar en Asturias, Leonor fue la protagonista dando el único discurso de la jornada.

El cambio de rol ha venido acompañado también de una transformación estilística. De los vestidos naíf de su infancia, pasó a looks más juveniles y desenfadados en su adolescencia, para acabar apostando por la sobriedad en su desempeño como heredera. Tomando de ejemplo a la reina Letizia, ha convertido el traje de chaqueta en un habitual de su agenda, como hemos podido ver en los Premios Princesa de Girona y de Asturias últimamente. Aunque siempre hay hueco para el glamour, y en la gala de entrega de los galardones del Principado el pasado 24 de octubre brilló como una reina con un estilismo elegante de aire lady.

20. A lo largo de estos 20 años el estilo de la heredera ha evolucionado hacia la sobriedad y elegancia.