Manuel, joven español de 21 años: "Estoy a cargo de mis hermanos de 15 y 12 y mi trabajo no es suficiente"

España experimenta un importante proceso de "fragmentación social", así lo señalaba hace unas semanas el IX informe FOESSA presentado por Cáritas Española. Un informe que destaca a España como uno de los países con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa y en el que 4,3 millones de personas viven con una situación de exclusión severa, de los cuales un tercio serían menores de edad.

A este panorama se suma otro dato preocupante: 2,5 millones de jóvenes viven atrapados en una precariedad estructural marcada por contratos temporales y sueldos bajos. Una realidad que afecta especialmente a quienes, como Manuel Rivas, intentan salir adelante cargando con más responsabilidades de las habituales para su edad.

Y es que, con solo 21 años, Manuel compartía su testimonio en el programa La Linterna de COPE. No solo debe enfrentarse a un mercado laboral hostil, sino que también es el único sustento de sus dos hermanos pequeños, de 15 y 12 años. "Económicamente el trabajo no es lo suficiente para poder tener una vida relativamente tranquila en cuanto a la estabilidad económica con mis hermanos", explicaba en antena.

Su historia refleja la situación de miles de familias que, pese a los esfuerzos individuales, no logran salir de la vulnerabilidad. Porque lafalta de ingresos suficientes no solo impide prosperar, sino que también condiciona el presente y el futuro de toda una generación. Manuel no solo se ocupa de su propio día a día, sino que carga con la responsabilidad de que a sus hermanos pequeños no les falte de nada.

Su meta no es solo salir adelante, sino garantizar que ellos puedan hacerlo por sí mismos en el futuro. De hecho, asegura que su esperanza es que cuando sean mayores de edad, puedan ser autosuficientes y no dependan para nada de él. Una forma en la que podría volver a ser simplemente su hermano y no una figura de apoyo constante como la actual:

"Dejarlos encarrilados a los dos para que una vez ya sean mayores de edad, no dependan de mí, sino que dependan de ellos para así ya retomar mi rol de hermano", confiesa.

Una historia personal que es el retrato claro de una situación que viven cada vez más jóvenes y familias en España, especialmente en aquellos casos con hogares más vulnerables.

El acceso a una vivienda

Más allá de la precariedad que viven jóvenes como Manuel Rivas se suma también otro obstáculo estructural recogido por este informe: el acceso a una vivienda digna. Y es que, este documento recuerda también este derecho, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, el cual sigue sin garantizarse en la práctica.

La especulación en el mercado inmobiliario y las políticas que durante décadas han favorecido precisamente ese modelo de mercado que prioriza el beneficio de los promotores inmobiliarios frente al interés general, sin crear un parque público de vivienda suficiente ni frenar el encarecimiento del alquiler. Una realidad que afecta especialmente a esa población más joven, que ven como el precio de la vivienda se aleja cada vez más de sus posibilidades reales.