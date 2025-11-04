Lucía, nómada digital: "Mi pareja y yo llevamos 8 meses viajando fuera de España y ahorramos el 20 % del sueldo"

El trabajo en remoto y el teletrabajo ya no son solo una opción puntual, sino que se han convertido en una forma de vida cada vez más habitual en España y alternativa al modelo tradicional de trabajo presencial. Dos modelos que comenzaron a tener más popularidad en nuestro país a raíz de la pandemia y que han cambiado por completo nuestra manera de entender el trabajo. Y es que, lo que empezó como una solución temporal se ha normalizado hasta formar parte del día a día de miles de personas.

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos españoles trabajan en remoto, sí hay datos que hablan por sí solos: a finales de 2024, el Gobierno concedía más de 7.300 permisos de residencia para nómadas digitales y tramitaba 27.875 visados para este perfil de trabajo. Según un informe reciente de RRHH Digital, uno de cada cuatro trabajadores (el 26 %) ya vive como nómada digital.

¿La razón? Poder trabajar desde cualquier lugar, ya sea desde casa o desde otro país, ahorrar en transporte, no tener que desplazarse o ahorrar en el alquiler de grandes ciudades y ganar libertad. Una nueva forma de trabajar que seduce especialmente a los jóvenes, que cada vez más buscan un estilo de vida más flexible.

Esto es justo lo que ha hecho Lucía Sánchez y su pareja, quienes han dejado atrás la oficina para trabajar en remoto mientras viajan por el mundo. Una decisión valiente que cada vez comparten más jóvenes que sueñan con una vida sin rutinas impuestas ni atascos interminables cada mañana.

Lucía Samperiz trabaja en remoto y desde hace meses ha hecho del mundo su hogar y también su oficina. "Soy Lucía y llevo 8 meses viviendo y viajando fuera de España como nómada digital", explica en uno de sus vídeos de TikTok. Su estilo de vida, lejos de ser improvisado, está basado en una organización financiera que muchas personas querrían replicar.

"Como yo en España no tengo ningún tipo de deuda (ni pago alquiler, ni hipoteca, ni coche), recibo el sueldo 100% íntegro para mí", cuenta. A partir de ahí, reparte su dinero con inteligencia: "El 20 % de mi sueldo va directamente a una cuenta de ahorro, porque hay que ser responsable y porque en este tipo de vida te pueden pasar mil cosas".

Lucía no solo planifica, también prioriza. "El 50 % de mi sueldo lo que hago es pasarlo a otra cuenta distinta y de ahí lo que saco son las necesidades: "El alquiler, el espacio de coworking, la comida... Cosas muy básicas que me permiten vivir, básicamente". Y el resto, lo destina a disfrutar: "el 30 % de mi sueldo lo paso a otra cuenta y de ahí lo que saco es ocio".

Pero incluso el ocio tiene sus reglas. "Es cierto que hay meses que no me gasto el 30 % en ocio, pero lo dejo ahí como remanente. Por ejemplo, aquí en Bulgaria, no necesito el 50 % de mi sueldo para vivir, así que no me lo fundo en otras cosas. Lo que hago es dejarlo ahí y otro mes que sepa que voy a viajar a otro país mucho más caro, utilizo ese remanente".

Su truco para mantener el equilibrio es simple pero clave para poder permitirse este estilo de vida de vivir en un país diferente cada varios meses: "A lo largo del año lo que hago es una media y conjugar países que son más caros con países que son más baratos". Una forma de entender el trabajo y la vida con cabeza y libertad, pero sin dejar de lado la conciencia financiera.