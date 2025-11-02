Belén, defensora de la compra inversa, sobre cómo llena la nevera con 150 € al mes: "Vivo en pareja y siempre nos sobra"

Llenar la nevera en España se ha convertido en un auténtico desafío para muchas familias. Con los precios disparados, hacer la compra semanal sin que se eleve demasiado también el presupuesto es cada vez más complicado. Si vives en pareja o tienes hijos, el esfuerzo por estirar cada euro en el supermercado se multiplica más aún. La principal razón de ello, es que llenar la cesta de la compra hoy cuesta bastante más que hace un año.

En concreto y según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la subida media que ha experimentado la cesta de la compra en los últimos meses ha sido del 2,5 %, algo que sumado al alza acumulada desde 2021, supera ya el 35,5 %. Un aumento que ha obligado a modificar los hábitos de compra de muchos españoles y familias.

Sin embargo, en un escenario tan complicado como este, también aparecen alternativas que permiten recuperar cierto control sobre el gasto. Una de ellas, es la conocida como compra inversa, una estrategia de ahorro doméstico que gana cada vez más adeptos y de la que Belén es firme defensora. Esta creadora de contenido asegura que este método le ha hecho ahorrar sin renunciar a comer bien.

"Para hacer la compra a la inversa, lo primero que hay que hacer es planificar los menús. Puedes sentarte un domingo por la noche con tu familia y organizar todo lo que vais a comer y cenar durante la semana. Después, revisamos lo que ya tenemos en casa: despensa, congelador y nevera. Seguidamente aprovechamos esos productos para incluirlos en los menús. Solo entonces hacemos la lista de la compra con lo que realmente necesitamos o se haya agotado", explica.

Esta planificación no solo ayuda a ahorrar, sino que también evita el desperdicio de alimentos: "Así compras solo lo necesario, reduces el desperdicio de comida, ahorras y evitas acumular cosas que no necesitas. Cuando te queda poco de algo, es cuando debes reponerlo y si aún tienes, sigue tirando con eso. Desde que hago este método de ahorro y planificación, todo me va a las mil maravillas", asegura.

Además, Belén defiende que este sistema es adaptable a cualquier tipo de hogar: "Si hay niños, con 150 euros no vas a comer, pero una persona sola con 150 euros al mes puede comer a no ser que tenga algún problema de alergias o intolerancias por el que tenga que gastar un poco más de dinero", explica Belén. Porque, como bien sabe cualquier familia, el gasto en comida se dispara cuando hay hijos en casa y menús más variados que cubrir.

Aun así, su experiencia demuestra que es posible ajustarse en presupuesto sin renunciar a comer bien: "Mi marido y yo tenemos un presupuesto de 300 euros por mes entre los dos y muchas veces nos sobra. Andamos alrededor de unos 240 euros para comer durante todo el mes y tengo el congelador a rebosar y mucha comida en la nevera", concluye en otro de sus vídeos.

Un método de ahorro especialmente útil en tiempos en los que la inflación no deja de subir y en los precios en los supermercados siguen marcando máximos históricos en España.