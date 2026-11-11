Los chats con la inteligencia artificial no sólo se han instalado en lugares de trabajo, sino también en la rutina privada. Vanessa Nunes iStock

Laura Fernández, abogada: "Con la IA, una empresa no tiene que investigarnos para saber sobre nuestra intimidad"

Seguramente a todas nos haya pasado alguna vez que, después de comentar con alguien que queremos organizar un viaje o comprar un determinado producto, empezamos a encontrarnos anuncios relacionados con aquello de lo que acabábamos de hablar. La sensación es inevitable: ¿nos estará escuchando el móvil?

Aunque es normal pensar que nuestros dispositivos nos espían, la realidad suele ser más compleja. Desde hace años, las empresas utilizan nuestros hábitos de navegación, búsquedas, compras, desplazamientos y otros datos personales para conocer nuestros intereses y ofrecernos publicidad cada vez más personalizada.

Y lo más inquietante es que, en muchas ocasiones, no somos plenamente conscientes de cuánta información estamos proporcionando, qué usos hacen las compañías de ello (en muchos casos, con nuestro consentimiento) ni de lo que pueden llegar a deducir a partir de toda esa amalgama.

Con la expansión de la inteligencia artificial, esta capacidad de análisis alcanza una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de identificar qué productos nos interesan o qué lugares queremos visitar, sino de relacionar datos aparentemente inocuos para extraer conclusiones sobre aspectos mucho más íntimos de nuestra vida.

¿Te has parado a pensar alguna vez en las implicaciones que tiene esta tecnología para nuestra privacidad? ¿Y si una IA pudiera deducir que estás embarazada antes de que se lo hayas contado a nadie? ¿O incluso antes de que tú misma lo sepas?

Antes de coger una cita médica, hay muchas personas que le trasladan a la IA su sintomatología. Keeproll iStock

Aunque pueda parecer el argumento de un capítulo de la serie Black Mirror, la utilización de esta información para identificar situaciones tremendamente íntimas, como la señalada u otros aspectos relacionados con nuestra salud, es una realidad que ya ha puesto en alerta a diferentes autoridades.

Uno de los casos más llamativos es Mobilewalla, una empresa estadounidense que recopilaba datos de localización de millones de móviles. Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), llegó a identificar a mujeres que habían visitado centros de atención al embarazo para incluirlas en acciones publicitarias dirigidas a ese tipo de perfiles.

En enero de 2025, la autoridad americana aprobó una orden que restringía la comercialización y el empleo de registros de localización sensibles.

Más recientemente, en julio de 2026, una investigación de la Fundación Mozilla reveló que Stardust, una aplicación de seguimiento menstrual, transmitía a un proveedor externo información sobre los métodos anticonceptivos, objetivos reproductivos y síntomas de sus usuarias.

Aunque la empresa aseguró que el proveedor no podía utilizar esto para sus propios fines, el caso evidenció hasta qué punto nuestra intimidad puede circular entre diferentes compañías.

Y esta preocupación también ha llegado a Europa. En 2024, la autoridad británica de protección de datos puso el foco en las aplicaciones de menstruación y fertilidad y en el uso que hacen de detalles especialmente sensibles.

Ese mismo año, en Suecia, las farmacias Apoteket y Apohem fueron sancionadas por usar herramientas publicitarias de Meta que implicaban la transmisión de información sensible (compras de medicamentos, autotests o tratamientos para infecciones de transmisión sexual).

En Francia, la empresa de publicidad digital Criteo fue multada con 40 millones de euros por incumplimientos en publicidad personalizada.

Pero no siempre hace falta que una compañía investigue nuestros hábitos para conocer aspectos íntimos de nuestra vida. En muchas ocasiones, somos nosotras mismas quienes los proporcionamos.

Pensemos en las aplicaciones con las que registramos nuestro periodo o los dispositivos inteligentes que recopilan datos sobre nuestra frecuencia cardiaca, temperatura corporal o sueño.

El problema no es emplear la IA, sino no hacer un uso responsable y desde el conocimiento de la misma. travelism iStock

Aunque resultan útiles para conocer mejor nuestra salud, esa información también puede alimentar sistemas capaces de identificar patrones y realizar predicciones.

En julio de 2025, investigadores de Apple publicaron un estudio sobre un modelo de IA capaz de identificar esquemas asociados al embarazo a partir de datos recogidos por dispositivos como el Apple Watch y el iPhone.

A pesar de que no se trataba de una funcionalidad comercial ni permitía confirmar el estado, demostró el potencial de algo así para revelar detalles que no hemos comunicado expresamente.

¿Y qué ocurre cuando compartimos directamente nuestra intimidad con una IA? Cada vez es más habitual recurrir a herramientas como ChatGPT para consultar sobre síntomas, retrasos menstruales o fertilidad.

Según su política de privacidad, OpenAI puede utilizar nuestras conversaciones para mejorar y entrenar sus modelos, dependiendo de la configuración de nuestra cuenta.

Teniendo todo esto presente, ¿cómo podemos proteger nuestra privacidad?

Limitando los permisos de ubicación y salud.

Evitando compartir datos sensibles innecesarios.

Usando chats temporales o desactivando el uso de conversaciones para mejorar los modelos.

Revisando la memoria y qué es lo que puede reutilizarse.

La tecnología puede ayudarnos a conocer mejor nuestro cuerpo, pero no debería hacernos perder el control sobre nuestra intimidad.

Porque quizá la pregunta no sea sólo si una IA puede saber que estás embarazada antes que tú, sino quién más podría llegar a ser conocedor de ello y qué podría hacer con esa información.