La invitada al encuentro del Club de Lectura de Magas junto a Ana Núñez-Milara, la conductora de la cita. Nieves Díaz

Carmen Posadas, en el Club de Lectura de Magas: "Veían a las Mitford como locas, pero hoy son mujeres rompedoras"

Ayer, lunes 23 de noviembre, la semana comenzó de la mejor manera posible. Las integrantes de la comunidad de Magas disfrutaron de una cita muy especial para hacer más amena la tarde: un encuentro con la autora que ha retratado la historia de las hermanas Mitford desde una perspectiva única, compartiendo sus anécdotas más curiosas y divertidas con un toque de humor.

Y es que Carmen Posadas no sólo presentaba su nuevo libro, Las Mitford (Espasa, 2026), sino que se trataba del primer encuentro con lectoras a partir de esta nueva publicación. Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, la moderadora habitual del evento, animó al público desde el primer momento a realizar preguntas a la escritora.

Entre risas fue como comenzó todo y el toque de humor lo puso la propia escritora rememorando que "ya estuve en un Club de Magas, pero este sitio está mejor. Además de que el cóctel es muy Mitford", en referencia al combinado de Magas por Fundador.

Esta intervención de Posadas fue, sin duda, la excusa perfecta para deleitarse con la mezcla durante el evento, no únicamente a posteriori.

Tras la carcajada generalizada, la autora empezó a explicar el hilo de la novela, sobre todo para aquellas que todavía no habían podido leerla pero sí asistir a la cita. Comentó que decidió apoyarse en la hermana más desapercibida para contar los secretos de la familia.

Carmen Posadas brindando con el cóctel de Magas por Fundador. Nieves Díaz

Después de recomendar a las asistentes dos libros escritos por una de las Mitford, recuperó el hilo de la conversación con la pregunta que le lanzó Ana Núñez-Milara: "¿En qué momento viene el origen de escribir esta novela?".

A lo que Posadas contestó: "Gracias a mis malas notas mis padres me enviaron interna a Inglaterra. Y la verdad es que ellas me encontraron a mí".

Después de relatar sus primeros contactos con esta curiosa prole, confesó que le había sido difícil hilar su historia porque las vidas de cada una de ellas, de por sí solas, "eran fascinantes".

Este inciso dio pie a que la autora empezase a contar el pasado de las Mitford y cómo consiguieron salir adelante entre tanta presión social, en parte impuesta por el apellido, ya que provenían de la aristocracia inglesa.

Y, segundo, por la que ejercía su padre, que limitaba el conocimiento de las seis a aprender un poco de francés y piano.

Carmen Posadas respondiendo a las preguntas de la autoras. Nieves Díaz

La escritora continuó con una reflexión que es clave para entender sus carácteres: "Sólo hace falta que te prohíban algo para que lo hagas". Y terminó su reflexión aclarando que "tenían mucha cultura y, por eso, pensamientos irreconciliables. Ellas son el retrato de la sociedad del siglo XX"

Tras estas aclaraciones, un primer esbozo de las protagonistas de la novela, cogió el relevo Ana Núñez-Milara, dando paso ya a las lectoras de este Club de Lectura de Magas que se encontraban impacientes por resolver sus dudas.

De entre todas las presentes, Loli fue la primera en romper el hielo: "¿No crees que Woman (el apodo de Pamela) se sentiría un poco traicionada al leer la novela? A lo que respondió que el personaje quiso tener voz propia pero no pudo y fue por eso que decidió dársela.

La siguiente asistente en tener la palabra confesó que tenía varias cuestiones que ordenó finalmente en dos, comenzando por que si antes de escribir ya había pensado un ángulo para enfocar la propuesta.

"Tenía que encontrar un libro que fuera un esqueleto cronológico y luego encontré uno sobre anécdotas de las Mitford que son graciosísimas. Entonces decidí combinar", respondió. Esto le sirvió a la invitada del Club de Lectura para darle un consejo a las escritoras o futuras escritoras: "A veces es más fácil contar una historia desde un punto anecdótico".

La segunda pregunta se dirigió más al plano personal: "¿Qué es lo mejor que has descubierto de esta familia?".

Las asistentes al Club de Lectura de Magas escuchando atentas las respuestas de la autora. Nieves Díaz

"Muchas cosas, pero voy a contar dos: la primera fue cómo Jessica, que es la comunista, se fuga con 17 años a la guerra y mandan a un destructor a por ella; la segunda, la cantidad de personajes secundarios importantes que aparecen en sus vidas".

A esta interesante declaración, que sirve como gancho para crear más curiosidad aún si cabe en torno al libro, añadió una pequeña anécdota: "Tuvieron contacto con los Kennedy, pero para saber más de eso, os dejo que lo leáis". Entonces, se corearon las risas al unísono.

Entre las preguntas, cabe destacar una en concreto: "¿Por qué te quedas con esta novela?", algo a lo que la autora respondió, como no podía ser de otro modo, con humor.

Ana Núñez-Milara durante la conversación. Nieves Díaz

"Primero porque me han dado un trabajo de chinos. Y porque he aprendido de ellas que la perseverancia todo lo alcanza. Estas chicas lo tenían todo en contra, eran muy rompedoras pero a la vez muy convencionales, y yo tengo esa parte de ellas también", contó.

Minutos después, cuando Ana Núñez-Milara cogió el testigo, fue ella quien preguntó, abriendo un nuevo capítulo en la ronda de cuestiones: "Me encantaría saber qué se le pasaba a la madre por la cabeza. Cómo tuvo que ser criar a estas seis hermanas".

Antes de responder, Posadas se echó a reír: "Ella es la verdadera víctima de esta historia. No sólo no conseguía que le hicieran caso, sino que era la que hacía malabares para poder casarlas". Tras tal declaración, la moderadora no dudó en aseverar que esta figura "merece otra novela".

Y, de repente, otro disparo de palabras desde el público: "¿Cómo se percibe a las Mitford en la sociedad contemporánea?"

"Antes las veían como las escandalosas, como locas. Hay multitud de libros hablando de eso. Sin embargo, ahora hay una 'mitfordmanía' en Inglaterra y en Estados Unidos. Son referentes como mujeres rompedoras".

Y después de una conversación tan enriquecedora, la única forma de cerrarla tenía que ser con otro consejo de la escritora: "La mejor manera de hablar de las cosas es desde la broma. En esta novela hay mucho dolor, hay guerra, hay absolutamente de todo, pero si lo haces con humor, lo puedes hacer sin que te entre la congoja"

Ana Núñez-Milara, Carmen Posadas y Begoña Barreda, de Espacio DOBBLE, dispuestas a celebrar el encuentro con un brindis con el cóctel de Magas por Fundador. Nieves Díaz

Una tarde espectacular donde no sólo se aprendió sobre una familia, sino sobre cómo la lucha, la perseverancia y el empoderamiento te pueden llevar a lograr tus metas.

Como broche final, las asistentes pudieron brindar, una vez más, con el cóctel de Magas por Fundador mientras la autora invitada rubricaba primeras páginas de Las Mitford.

La autora dedicando ejemplares. Nieves Díaz

Si te has perdido esta última cita del Club de Lectura, date prisa y no te pierdas la próxima, que ya tiene fecha, el 3 de diciembre, y protagonista, Nativel Preciado. El encuentro será, una vez más, en Espacio Dobble. Puedes apuntarte desde este enlace.