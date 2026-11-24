Un año más, el Teatro Real se ha rendido a ese arte que contiene el Premio BMW de Pintura, en esta ocasión, en su 41ª edición. Sin embargo, esta no fue la única disciplina que destacó en la noche del 23 de noviembre sobre el escenario, sino que la música, en la voz de Pasión Vega, también brilló con fuerza en una gala presidida por Su Majestad la Reina doña Sofía.

Fue precisamente ese apetito vehemente que envuelve el nombre de la cantante el que sirvió como director de orquesta en una velada que, como de costumbre, reunió a representantes del mundo social y cultural para celebrar todo aquello que floreció en el corazón de Madrid.

Cada entrega del Premio BMW busca más que ofrecer un reconocimiento. Una de sus máximas es la de reflexionar sobre los retos que atraviesan la actualidad, para, así, aprender a mirar con perspectiva lo que acontece, bajando de la atalaya y aterrizando conversaciones, con la firme convicción de que no hay progreso sin compromiso social.

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Vega escenificó un espectáculo en cuatro actos que pivotaron sobre la intimidad de una nana, la fuerza de la copla y el ritmo latino, ideas que aportaron diferentes matices a un recorrido que tenía la finalidad de acercar la música al público y hacerle partícipe de la misma.

Tras 41 ediciones, el mensaje de cierre del espectáculo quiso trascender el momento, para colarse en el concepto de esa pasión por transmitir el arte de generación en generación, algo que, sin duda, insufló de ilusión el ambiente y dejó a los asistentes con ganas de lo que estará por venir de manos del Premio BMW.

Y es que esta distinción siempre ha tenido una vocación forjada en los tres tiempos —pasado, presente y futuro—, acompañando a los artistas en sus carreras y acercando su trabajo a la sociedad, llevando su visión a la del resto, para que cada cual interprete lo que tiene ante sí. El corazón de la gala, fue ese mismo.

Durante la gala, Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, comentó: "Creo que el compromiso de una empresa con la cultura se demuestra, sobre todo, en la continuidad. En estar, en acompañar y en crear oportunidades para que el talento encuentre su lugar. Ese es el sentido que tiene para nosotros el Premio BMW de Pintura".

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En su discurso señaló la necesidad de que sea, precisamente la pasión, uno de los motores que impulse la creatividad de los artistas, eso que a veces no cabe en las palabras, pero que es igualmente importante que llegue a los demás.

En esta ocasión, los premiados fueron Pepe Carretero, que recibió el Premio BMW de Pintura por Jardín en agosto; y Elisa Villota, en la categoría de Arte Digital con Exploring Urban Memories. Esta segunda distinción supone una muestra de la apertura de los galardones hacia nuevos horizontes que se corresponden con innovadores lenguajes y formas de expresión.

La faceta solidaria también tuvo lugar en la velada, ya que el Grupo BMW realizó una donación al Banco de Alimentos para apoyar a las personas más necesitadas, un gesto que ya se ha convertido en tradición en esta celebración del arte que abarca también esa dimensión de compromiso social.

Entre los invitados a la gala estuvieron Álex González, embajadora de la casa, la influencer María Pombo, acompañada de su marido, el actor y arquitecto Pablo Castellanos, el extenista Juan Carlos Ferrero, la comunicadora Anne Igartiburu, la cantante Ainhoa Arteta, la socialité Carmen Lomana o la empresaria y comunicadora Fiona Ferrer.

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A la cita también asistió Charo Izquierdo, directora de Magas, o Alejandra Martos, responsable del Área de Restauración del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Una vez más, el acto estuvo presidido por Su Majestad la reina doña Sofía, que volvió a dar su apoyo a una iniciativa cuya primera edición fue en 1986.