Las hermanas se han convertido en expertas del orden y organización en casa, profesionalizando su labor con un proyecto que lleva ya operativo cinco años. Nieves Díaz

Itziar y Lola Ferrándiz, las jefas del método VESAR en Ordena tu vida: "Un armario lleno puede esconder problemas"

Ordenar nuestra casa es mucho más que organizar armarios, despejar cajones o encontrar un lugar para cada cosa. Es también una forma de renovar la energía de los espacios que habitamos, desprendernos de aquello que ya no necesitamos y dejar ir lo que, de alguna manera, nos mantiene anclados al pasado.

Pero conseguirlo no es tan sencillo, a veces es necesario pedir ayuda. Aquí es donde entran Itziar y Lola, dos hermanas que han sabido transformar su pasión por ello en una profesión con propósito. Aunque sus trayectorias iniciales discurrieron por caminos distintos, ambas compartían una misma vocación: ayudar a los demás. Así nace Ordena tu vida.

Hoy, se desempeñan como asesoras y organizadoras profesionales, acompañando a particulares y familias en la transformación de sus espacios.

En conversación con Magas, hablan de su filosofía —que va mucho más allá de colocar cada cosa en su sitio—. Defienden que el orden puede convertirse en una herramienta de autoconocimiento, bienestar y cambio personal.

Porque, como ellas mismas sostienen, la labor no consiste sólo en cambiar lo que nos rodea, sino también en encontrar claridad y equilibrio en nuestro interior.

El dúo formado por las hermanas Ferrándiz. Nieves Díaz

¿Una casa desordenada refleja el caos que tenemos en nuestro interior?

Itziar: No siempre, porque cada persona es diferente. Nosotras analizamos dónde está el problema para encontrar soluciones que mejoren el estilo de vida de nuestros clientes. Hablamos con ellos, estudiamos sus hábitos y sus espacios para detectar bloqueos y necesidades.

A partir de ahí, iniciamos un proceso de acompañamiento de dentro hacia fuera. Al fin y al cabo, los espacios hablan de nosotros, de quiénes somos y de lo que proyectamos.

Lola: Muchas veces, quienes viven rodeados de caos también lo experimentan a cierto nivel en su interior. Nuestro trabajo consiste en ayudarles a identificarlo y avanzar hacia el equilibrio.

Venís de profesiones diferentes. ¿Cómo surgió la idea de emprender juntas?

L: Itziar es educadora y yo estudié Comunicación Audiovisual. Siempre hemos sido muy organizadas. Somos cinco hermanos y crecimos con el orden muy presente.

Nuestros amigos empezaron a pedirnos ayuda con mudanzas y viviendas que se les habían desbordado. Una amiga de mi máster nos dijo: "¿Por qué no os dedicáis a esto, si se os da fenomenal?". Nos animó a abrir una cuenta de Instagram, investigar el sector y formarnos. Creamos nuestra web y así empezamos. Ya llevamos cinco años.

I: Creo que formamos un tándem perfecto. Mi hermana tiene una capacidad extraordinaria para organizar y yo para conectar con las personas y comprender sus necesidades.

Después de muchos años acompañando a otros, sentimos que había llegado el momento de crear un proyecto juntas. La pandemia también fue decisiva: yo cerraba una etapa como empresaria al frente de una escuela infantil y Lola se planteaba un cambio profesional.

¿Cómo es trabajar entre hermanas? ¿Hay más discusiones o el doble de complicidad?

L: El principal reto es mi nivel de exigencia. Soy muy perfeccionista y he tenido que aprender a rebajarlo, porque a veces trasladamos nuestras propias expectativas a los demás.

I: Somos diferentes y eso nos complementa. Yo soy más creativa e intuitiva; Lola, mucho más metódica.

Al principio, por ejemplo, se implicaba tanto en los problemas de los clientes que terminaba haciendo suyos sus agobios. Hemos aprendido a empatizar sin perder la perspectiva. Trabajamos desde el cariño y la confianza, pero adaptamos cada proceso a la persona, porque no hay dos perfiles iguales.

Itziar y Lola Ferrándiz comenzaron el proyecto hace cinco años. Nieves Díaz

Una parte fundamental de vuestro trabajo consiste en aprender a soltar. ¿Qué es lo que más nos cuesta dejar atrás?

L: Los apegos. A veces olvidamos que los recuerdos y las experiencias permanecen dentro de nosotros y no necesitan estar representados por todos los objetos que conservamos.

Guardar algo no hace que un recuerdo sea más intenso. Intentamos que nuestros clientes entiendan que pueden desprenderse de lo material sin perder lo vivido. La felicidad está en disfrutar de un espacio que nos proporcione paz y armonía, no en acumular.

¿Cuánto puede durar un proceso de organización?

L: Depende del proyecto. Primero realizamos una depuración, lo que llamamos detox, para abordar los apegos y los famosos 'por si acaso'. Después analizamos cada espacio y diseñamos un sistema que facilite mantener el orden.

Una mudanza puede llevarnos seis o siete días, mientras que reorganizar determinadas estancias puede requerir sólo tres.

¿Cómo conseguís que el orden no desaparezca a las pocas semanas?

I: Es fundamental que el cliente participe. No queremos llegar, ordenar y marcharnos, sino que comprenda por qué ha llegado a esa situación y tome conciencia de sus hábitos.

En algunos casos hacemos seguimientos periódicos, especialmente con personas que compran o reciben muchos objetos. Cuando encuentras claridad en tu entorno, también cambia tu manera de afrontar las cosas.

¿Qué ocurre cuando sólo una persona de la familia quiere organizarse?

L: Es bastante habitual. Empezamos con quien tiene más voluntad de cambio, pero después necesitamos implicar a todos los miembros de la familia, porque cada uno tiene sus espacios y existen zonas comunes que requieren acuerdos.

I: Si alguien no quiere cambiar, resulta muy difícil avanzar. Nuestro papel es acompañar, impulsar y sostener cuando faltan fuerzas. Habrá momentos de risa, pero también de emoción y dificultad. Es un proceso intenso que acaba creando un vínculo muy especial.

¿Sigue recayendo principalmente en las mujeres la responsabilidad del orden doméstico y la carga mental?

L: Es algo que encontramos en muchas familias, aunque también hemos conocido casos en los que era el hombre quien más demandaba organización.

En cualquier situación trabajamos con todos. Estudiamos las necesidades y responsabilidades de cada miembro para establecer pautas que faciliten el día a día y eviten que toda la presión recaiga sobre una sola persona.

"Formamos un tándem perfecto", eso dice Itziar sobre esa dupla exitosa que ha creado junto a su hermana Lola en Ordena tu vida. Nieves Díaz

Tenéis una metodología propia, el método VESAR. ¿En qué consiste?

I: Es un método aplicable a cualquier proceso de cambio. Todo empieza por la Voluntad: querer cambiar es imprescindible. Después viene Extraer, que consiste en sacar todas nuestras pertenencias para tomar conciencia de lo que tenemos. En Seleccionar decidimos qué necesitamos conservar, qué podemos donar o vender y de qué queremos desprendernos.

Después llega la Armonía, cuando damos sentido a cada espacio y establecemos un orden que facilite nuestra vida cotidiana. Por último, Reflexionar: invitamos a escribir y pensar sobre lo aprendido, nuestros hábitos y aquello que queremos cambiar. Así conseguimos que el proceso tenga continuidad.

¿Qué hacéis con los objetos que apenas utilizamos pero tienen un gran valor sentimental?

L: Es lo más complicado, porque el vínculo emocional puede pesar más que el propio objeto. A veces encontramos casas llenas de regalos o herencias que sus propietarios nunca han elegido. Para nosotras merece quedarse aquello que realmente te gusta, que disfrutas y que volverías a elegir.

Conservar recuerdos familiares es maravilloso, pero no necesitamos llenar un trastero. Podemos guardar en la memoria desde el amor sin acumular. Además, hemos aprendido culturalmente a mantener algo por si acaso, pero hoy podemos vivir con mucho menos y disfrutar mucho más.

I: La solución es darles un espacio concreto: una caja o un lugar determinado para esos objetos especiales. Lo importante es que tengan un sentido y no ocupen más de lo necesario.

¿Recordáis algún objeto especialmente curioso que hayáis encontrado?

L: En una vivienda donde ayudábamos a una pareja mayor a simplificar su casa, encontramos dos escayolas que habían hecho a su hijo cuando tenía ocho o diez años... ¡Y ya tenía 45!

¿Qué os dice un armario lleno de ropa cuyo propietario asegura que no tiene nada que ponerse?

I: Es una situación muy frecuente. Muchas personas los tienen abarrotados, no encuentran lo que les gusta y terminan poniéndose lo mismo. A veces sus prendas ya no representan quiénes son ni cómo se sienten.

Les preguntamos qué imagen quieren proyectar y qué les gustaría transmitir. Cuando empiezan a reconocerse en lo que tienen y eligen, también transforman su actitud. Pedir ayuda no debería dar vergüenza: reconocer que necesitas un cambio y dar el primer paso requiere valentía.

¿Qué es peor: una casa desordenada o una vivienda tan organizada que sus habitantes tienen miedo de mover algo? ¿Cómo evitar que el orden se convierta en una obsesión?

L: Nuestro objetivo nunca es imponer una organización rígida. Creamos sistemas sencillos, a veces con etiquetas o zonas delimitadas, para que cada persona sepa dónde va cada cosa. El orden debe facilitar la vida, no añadir preocupaciones. Tiene que funcionar para quienes habitan la casa.

Las dos hermanas durante su conversación con Magas. Nieves Díaz

¿Qué habéis aprendido vosotras mismas desde que os dedicáis profesionalmente a esto?

I: He aprendido a planificar mejor y a encontrar un equilibrio entre el control y la improvisación. También he desarrollado todavía más la empatía. Muchas personas no piden ayuda por vergüenza o miedo, y me gustaría que entendieran que dar ese paso es algo positivo.

Considero que el orden es un lujo silencioso, pero está al alcance de todos. No hace falta tener grandes recursos para disfrutar de un entorno que te haga sentir bien.

L: Yo he aprendido a ser menos exigente con el orden y el control. Antes pensaba que mi manera de organizar era la adecuada, pero cada persona necesita encontrar la suya. Hay que escuchar, flexibilizar y entender que llevar cualquier cosa al extremo acaba haciéndonos sufrir.

Nuestros clientes nos enseñan muchísimo y nos regalan experiencias maravillosas. Para nosotras, la mayor recompensa es ayudarles a sentirse mejor y hacerles más fácil su día a día.