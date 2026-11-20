La autora publica 'Ese silencio', donde explora lo que no fue y, por ello, lo que terminó siendo. Cedida

Una verdad silenciada durante medio siglo puede cambiar por completo la historia de una familia. Los secretos, la maternidad, los amores prohibidos y las renuncias de tantas mujeres atraviesan En ese silencio (Espasa, 2026), una novela que parte de un hecho real y plantea hasta dónde llega nuestro derecho a conocer el pasado.

Carmen Amoraga, ganadora del Premio Nadal y finalista del Planeta, acaba de recibir el Premio de Novela Policía Nacional 2026.

La escritora vuelve a explorar la distancia entre la vida que deseamos y la que realmente tenemos, esta vez con una historia especialmente personal, escrita mientras afrontaba la muerte de su madre, cuya huella también permanece en la publicación.

Carmen, llevas años escribiendo sobre la distancia entre la vida que deseamos y la que realmente tenemos. En Ese silencio vas un paso más allá: ¿qué ocurre cuando descubrimos que ni siquiera conocemos la vida que hemos vivido?

Yo siempre relato sobre la distancia entre la vida que quieres y la vida que tienes. En este caso cambiamos un poco el verbo, pero no el tema: la distancia entre la vida que crees que tienes y la que tienes en realidad.

Es lo que le pasa a Antonia. Ella cree que su vida transcurre de una determinada manera y, de repente, descubre que nada es lo que parece y se embarca en la aventura de averiguar quién es realmente.

Es una historia que supone un cambio de registro, pero que también es una novela muy amoraguiana.

¿Qué te lleva a reconstruir algo que ocurrió hace 50 años?

La realidad. En 2022, me parece que fue, leí en un periódico de Valencia la historia de una mujer que intentaba localizar a su madre porque, de manera casual, había descubierto que la biológica no era la mujer que la había criado.

Le preguntó a su padre y él le dijo: "Para mí está muerta". Le preguntó a una vecina y esta le respondió: "Si él no te lo ha contado, yo no lo voy a hacer". La protagonista llevaba años intentando encontrar a su madre sin ningún éxito.

Cuando vi aquella noticia, me pareció que debía generar una herida tan grande que sólo la literatura era capaz de cerrarla. Empecé a escribir la novela, pero por circunstancias la dejé aparcada hasta que la retomé.

La portada de nueva novela de Amoraga. Planeta de Libros

El silencio está presente en el título y atraviesa prácticamente todo el libro. ¿En qué momento, callar deja de ser una decisión personal y empieza a condicionar la vida de los demás?

Desde el primer momento. No somos conscientes de que nuestras decisiones tienen repercusiones en las personas con las que compartimos la vida, para bien y para mal. A veces tomamos el camino correcto y tiene consecuencias positivas, pero el silencio es muy peligroso.

En este caso, contagia de misterio la vida cotidiana. Parece que ganar el premio de la Policía Nacional nos lleva a una novela de resolución de misterios en callejones donde hay asesinatos y crímenes. Pero a mí, particularmente, me dan más miedo los secretos del día a día, los que te rodean y no lo sabes.

Es el caso de Antonia y de toda su familia, que se preguntan: "Si esto no es cierto, ¿qué hay de cierto en todo lo que me rodea? ¿Es falso todo?". Eso también es algo que se resuelve.

¿Tenemos derecho a conocer toda la verdad sobre nuestro pasado, incluso cuando puede cambiar la imagen que siempre hemos tenido de nuestros padres?

Tenemos derecho a hacernos todo tipo de preguntas. Pero es un derecho complicado, porque hay cosas que no sólo te afectan a ti.

¿Tiene derecho Blas, el padre, a guardar silencio? En principio, sí, pero cuando eso alcanza a otras personas, los derechos entran en colisión. Y al final de eso tratan las novelas, de la fuerza que se ejerce entre lo que yo deseo y lo que puedo tener. Del deseo del personaje de conseguir algo que no le resulta fácil.

Blas cree que tiene derecho a guardar silencio. Antonia cree que lo tiene a desvelarlo. Y de esa fricción nace la publicación.

Antonia acaba de enterrar a su madre, que no es su madre biológica. ¿Cómo se afronta un duelo cuando, de repente, cambia el significado de una vida que has compartido?

La maternidad, cómo nos relacionamos con ella, está muy presente en mis novelas desde que soy madre, desde 2007, cuando nació mi hija mayor.

Yo creo que parir no te hace madre. Cuidar sí. Y, aunque no queremos hacer spoiler, esto también está presente en todo el libro: cómo se relaciona Antonia con su maternidad y con su hija. Ella es hija de la persona que la ha criado y también de la persona que la ha parido. Y cómo se desenvuelve con eso.

Llegado un momento de nuestra vida, nos preguntamos quiénes fueron realmente nuestros padres antes de convertirse en nuestros padres.

Deberíamos preguntárnoslo más. No pensamos en ellos nada más que como en padres nuestros, en relación con nosotros. Y yo creo que nos perdemos a grandes personas. No los despersonalicemos.

Con sus deseos, sus equivocaciones y sus secretos propios.

Claro. A mí me gusta escribir novelas con muchas capas. La más visible en esta trata de resolver el misterio de dónde está mi madre. Antonia busca a una madre viva que la ha abandonado.

"¿Por qué me abandonó mi madre?". Esta pregunta atraviesa todo el libro hasta que, en un momento determinado, cambia y Antonia busca otra cosa.

Pero hay muchas más preguntas. "¿Quién soy yo?" "¿Esto que desconozco me marca o sigo siendo la misma persona que era hasta que lo supe?" La maternidad, las relaciones personales, la amistad. Cómo necesitamos a otras personas para ser lo que somos y para sacar la cabeza cuando estamos hundidos.

Carmen Amoraga, ganadora del Nadal y finalista del Planeta, dos de los reconocimientos literarios nacionales más prestigiosos. Cedida

¿Necesitamos realmente conocer nuestros orígenes para comprender quiénes somos?

Yo creo que el ser humano le da demasiada importancia a lo que le falta. Si descubrimos que no está una pieza del pasado, volcamos todo el foco ahí. Y yo no estoy segura de que eso sea un error.

Durante generaciones, muchas mujeres tuvieron que renunciar a su educación y a sus propios deseos para cuidar de los demás. ¿Qué consecuencias tiene crecer convencida de que las necesidades ajenas siempre deben estar por delante de las propias?

Mi madre murió mientras yo estaba escribiendo esta novela y está muy presente en ella. Pertenece a una generación de madres y abuelas que, sin saber que podían elegir, porque no podían, se vieron obligadas a cuidar de todo el mundo.

Y cuidando de todos perdieron muchas oportunidades de ser quienes ellas eran.

Y de vivir a su manera.

Sí, y de vivir. Porque sí que han vivido. La vida ha pasado por ellas.

La vida ha pasado por ellas, pero no han vivido la vida que quizás podrían haber vivido.

Es verdad. Mi madre, por ejemplo, no se planteaba que podría haber sido de otra manera, que podría haber tomado otro tipo de decisiones, porque estaba educada para trabajar y cuidar.

Y gracias a ellas somos. Gracias a esas renuncias yo soy la persona que soy. Somos, por tanto, la generación de aquello a lo que ellas renunciaron.

Durante mucho tiempo, determinadas formas de amar tuvieron que permanecer ocultas. Quienes se atrevían a vivir al margen de lo que la sociedad esperaba de ellas pagaban un precio muy alto. Hoy contemplamos aquella realidad desde la distancia.

Claro, y esa distancia nos hace pensar a veces que todo es como ahora. No es que ahora sea superfácil, pero desde luego es mucho más fácil.

Cuando una novela atraviesa 50, 60, 70 años de historia, han pasado muchas cosas que no son como en el presente. Y me apetecía poner el foco ahí, también en la deuda.

Porque no sólo existe el derecho a saber, también hay una deuda con las personas que han hecho posible que seamos lo que somos.

¿Crees que las generaciones posteriores a nosotros consideran esas libertades como algo conquistado y no siempre les dan el valor que realmente tienen?

Hay una parte de la sociedad que no es que no valore la libertad que tiene, sino que no valora la renuncia, la lucha ni el esfuerzo de las generaciones anteriores que han hecho posible que ahora tengamos lo que tenemos.

Hoy se vive con normalidad lo que entonces no se podía vivir. Pero hay quien considera que son derechos conquistados, asimilados e irrenunciables. Y lo son, aunque es verdad que están en peligro. Eso tampoco hay que perderlo de vista.

La sociedad también ha juzgado con enorme dureza a las mujeres que decidieron abandonar a sus familias. Si un hombre se iba, tendría sus razones. Si una mujer lo hacía, ese abandono se convertía en una acusación.

Claro, es así y es algo que está en la novela. Una hija se pregunta: "¿Cómo me abandonó mi madre?". Y después: "¿Cómo mi padre dejó que mi madre me abandonara?".

Y sí, las mujeres somos el eslabón débil de la cadena.

Con frecuencia, el agresor termina responsabilizando a la víctima de su propio comportamiento. El sentimiento de culpa sigue muy presente en las mujeres que sufren violencia, incluso en pleno siglo XXI.

El sentimiento de culpa está siempre en la víctima. La carga de la prueba está siempre, no digo penalmente, pero sí socialmente. Estamos educados en ello desde hace generaciones.

Tampoco quiero echar la culpa al cristianismo, pero es verdad que la religión católica insiste mucho en sentirnos culpables. Estamos socializados de una manera en la que la culpa forma parte intrínseca de la herida. "¿Qué he hecho yo para que me pasara esto? ¿Qué parte de culpa tengo?".

¿Por qué nos cuesta tanto reconocer las formas de violencia cuando quien las ejerce no responde a la imagen que tenemos de una persona peligrosa? Si es alguien de nuestro entorno, muchas veces ni siquiera imaginamos que pueda actuar así.

No lo sé, la verdad es que no tengo la respuesta. Soy consciente de las consecuencias porque, de hecho, en el entorno familiar, en el más íntimo, es donde se dan más delitos. Y también es donde más seguros nos sentimos.

En la novela hay un caso en el que la violencia se ejerce en la intimidad del hogar, de la familia. ¿Cómo vas a pensar que una persona allegada va a hacerte algo?

En épocas anteriores pesaba mucho la vergüenza. En este caso, cuando la víctima lo cuenta, la rechazan.

Se conjugan muchos factores: la vergüenza, el poder, el miedo. Y, por desgracia, sigue pasando, pero en épocas anteriores se tapaba mucho más.

¿En qué momento, un sentimiento que debería ser libre, como el amor, puede convertirse en una forma de posesión?

A mí me parece que la propia expresión 'te quiero' es bastante posesiva. Te quiero, te quiero para mí, te quiero sólo para mí.

Deberíamos amar mejor. Pero también pasa que en la ficción se suele contar el conflicto, no la felicidad, y puede parecer que mi imagen particular del amor es peor de lo que es.

La gente feliz no tiene historia. Tiene historia en la vida, pero en la ficción no. En la ficción contamos historias complicadas.

La ficción también permite contar aquello de lo que antes no se podía hablar. ¿Qué mejor herramienta que la literatura para acercarnos a esas realidades?

Claro, eso es así. Pero incluso ahora, cuando vas a relatar algo que ha pasado en la historia real, seleccionas, y la propia selección hace que lo comprendas mejor.

Yo, si tuviera que elegir entre vivir en la realidad o en la literatura, preferiría vivir en una vida de ficción, con sus reglas. Porque sólo tienen como objetivo que entiendas lo que está pasando, que lo comprendas, que te lo creas.

Hay una cuestión de causalidad que la vida no tiene. En la vida, a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala no le pasan necesariamente cosas malas. La vida es amorfa y la ficción tiene una forma.

En la imagen, la portada de la novela que la hizo alzarse con el Nadal. Casa del Libro

La investigación policial tiene un papel importante en la novela y ofrece una visión muy humana de quienes ejercen esta profesión. ¿Cómo abordaste esa dimensión de su trabajo?

Cuando empecé a escribir este libro, por cuestiones de trabajo tenía mucha relación con la Policía Autonómica Valenciana. Entonces me pegué a ellos y les pedí ayuda para resolver la investigación policial, todo el procedimiento.

No me he tenido que esforzar en darle una vertiente humana, porque son seres humanos que están ahí para ayudarnos a resolver los problemas, los delitos y las dudas. Esa parte no me ha costado ningún trabajo porque es simplemente el reflejo de la realidad.

La justicia necesita pruebas, pero las víctimas y sus familias necesitan respuestas.

De hecho, cuando esta investigación se resuelve, si se ha cometido un delito, ya ha prescrito. Y aun así se continúa porque las víctimas necesitan cerrar puertas. Existe la justicia terrestre, pero también la emocional, por no decir la divina. Como en el dicho: "Lo pagarás en esta vida o en la otra".

Necesitamos respuestas para continuar adelante, porque no hay nada peor que una duda. En la novela se hace referencia a la cifra de personas que desaparecen anualmente. Es brutal. Y hay que combinar el derecho que tenemos los mayores de edad a desaparecer, el derecho al olvido, a irnos, con el derecho de las víctimas a obtener respuestas.

No hay nada peor que las personas que no tienen el cuerpo de su ser querido. Pienso, por ejemplo, en Madeleine McCann, en esos padres que no tienen el cuerpo de su hija, o en Marta del Castillo. A mí no se me ocurre peor dolor. No quieren otra cosa más que aparezca el cadáver. No van a cerrar el dolor, pero sí que van a cerrar un capítulo.

La última vez que nos vimos fue con Lágrimas de barro, con Maxi Roldán, cuando abordabas la tragedia de la dana de 2024. Dos años después, Carmen, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué queda de aquella movilización en la que todo el mundo quería ayudar?

Las infraestructuras destruidas no se van a reconstruir rápidamente. Se empezó a trabajar en el barranco del Poyo, en las carreteras y en otros lugares, pero se sigue. Por ejemplo, en mi pueblo, Picanya, se destrozaron cinco puentes y ya tenemos cuatro. Es una labor muy a largo plazo.

En cuanto a la respuesta temprana a las emergencias, quizás ahora se lanzan demasiadas alertas. La ciudadanía está perdiéndoles el respeto, porque se anuncia una dana, enseguida suenan las alarmas y luego no pasa nada. Afortunadamente.

La sensación que tenemos es: "Ahora nos avisáis tanto para a lo mejor tapar que entonces no nos avisasteis nada".

Pero la respuesta de la gente para ayudar sigue siendo igual. Hace relativamente poco hubo unas inundaciones muy graves en Oliva y todo el mundo se ha volcado muchísimo, tanto a nivel institucional como humano.

Creo que poco a poco se está aprendiendo de lo que pasó. Aunque por un lado pienso que se dan demasiadas alertas, por otro creo que se le está dando al cambio climático el lugar que tiene y se están tomando medidas contra él.

Carmen, has sido finalista del Premio Planeta, ganadora del Nadal y ahora sumas el Premio de Novela Policía Nacional. Enhorabuena por este nuevo reconocimiento. ¿Qué supone para ti?

La verdad es que me presenté porque tenía esta novela. Yo no pienso que sea policiaca, pero en las bases se hablaba de cómo los misterios afectan al alma humana. Y yo dije: "Eso lo tengo, eso sí que lo tengo".

Creo que el cambio del sector editorial tiene una parte muy positiva, que es que está permitiendo el acceso a la publicación. Al final, escribir un libro es un acto de comunicación. Yo te cuento una cosa a ti, necesito que haya personas al otro lado de lo que estoy contando.

Durante una etapa bastante larga parecía que era un mercado muy restrictivo. Era muy difícil terminar ese acto de comunicación que había comenzado cuando alguien, en la soledad de su casa, escribía un libro.

Es muy positivo que ahora este mundo esté mucho más abierto a las personas que escriben. Yo no le pongo ni una pega. Pero tiene una parte negativa: está muy saturado y es muy difícil que tu novela destaque entre todas las demás.

Y a eso ayudan los premios. Cuando ganas uno, tienes como un pequeño foco encima que hace que personas que a lo mejor no se fijarían en Ese silencio gracias a este premio lo hagan.

¿Cuántas cosas habitan en tu silencio, Carmen?

Mi silencio está totalmente deshabitado.