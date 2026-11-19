Hace unos días, la Cámara de Comercio situó entre 65,55 y 74,34 millones de euros el impacto económico que sufrió la ciudad autónoma entre el 30 de julio y el 30 de septiembre, dos meses marcados por la crisis migratoria que empezó en julio y que ha colocado a los caballas en el punto de mira, pese a que ellos preferirían recuperar la normalidad.

La entrada de más de 70.000 personas en un territorio cuya población ronda los 84.000 hizo que el turismo cayese, que el clima de inseguridad se materializase en calles desiertas y que no pocos establecimientos se vieran obligados a bajar la persiana. Uno de ellos fue Salistre, tienda de ropa de estilo urbano y surfero que dirige Noelia Torres.

El local se ubica en el número 33 de la Calle Real, la arteria comercial del centro de Ceuta desde la que ella vivió el estallido de la crisis en primera persona. "Los primeros días yo, sinceramente, me negué totalmente a tener que cerrar. Yo decía: que no, que no", recuerda la empresaria sobre aquel momento.

Sin embargo, la gravedad de la situación en las calles terminó imponiéndose a su resistencia. "Acabamos parando porque querían entrar, esas cosas... constantemente, y la situación se volvió muy difícil", relata la empresaria, indignada. "Era muy fuerte ver cómo todo el mundo estaba de vacaciones y nosotros sin abrir; esto no era el COVID, era una cosa muy fuerte", añade.

Casi cuatro meses después de aquellas jornadas críticas en pleno verano que quitaron de la cabeza de los empresarios cualquier idea de hacer el agosto, los ceutíes tratan de salir a flote mientras piden que España no les olvide. El 18 de noviembre, el Congreso validó un real decreto con una ayuda de 45,3 millones a Ceuta, con el voto en contra de Vox.

Mientras Podemos y Sumar pedían una investigación independiente de las presuntas agresiones de militares a migrantes, el PP alertó de que la normalidad no llegaría con esos fondos, sino cuando "salgan todos los que invadieron la ciudad". Y, mientras tanto, la Cámara de Comercio insiste en que la crisis se ha cobrado entre un 3,53% y un 4% del PIB anual.

Noelia Torres, dueña de Salistre. Cedida

"Ceuta no está controlada", insiste Torres, por mucho que en la Península digan lo contrario. "Si hablo del comercio, tengo que confesar que siento una incertidumbre tremenda", expone la empresaria, lamentando que "una historia de estas pueda llegar a arrasar con un proyecto de vida, porque yo soy una jabata y tiro para adelante, pero otros no podrán".

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se conmemora este 19 de noviembre, este reportaje analiza la realidad de cinco empresarias que buscan revitalizar el tejido productivo regional pese a las dificultades y con proyectos que avalan como el pequeño comercio y la iniciativa femenina sostienen el pulso económico del territorio.

Del cemento al escaparate

Torres se define como una autónoma de cuna con una dilatada experiencia previa en distintos sectores. La construcción fue su escuela: "Crecí tras el mostrador de mis padres y con 21 dejé Magisterio porque soy de las que piensa que sin vocación no se puede ejercer ninguna profesión".

Era joven pero tenía claro que quería trabajar para sí misma: "Con 23 monté una empresa de construcción". Ahora que tiene 50, echa la vista atrás y agradece no haber tenido nunca "problemas de género", porque en ese sector "el reto era ser joven, pero yo siempre supe liderar".

"El cemento entiende el lenguaje de las decisiones firmes, y yo aprendí desde muy pronto que cuando tienes las cosas claras y demuestras que sabes de lo que hablas, el entorno se va alineando contigo", explica, convencida de que "el respeto no se exige por cuotas ni se mendiga, sino que se gana con hechos" y así "lo he hecho toda mi vida".

De su interés por generar otros puestos de trabajo surgieron tres empresas, la última textil: Salistre nació con el objetivo de diferenciarse apostando por marcas artesanales y prendas hechas a mano que no se comercializan en ninguna otra tienda de Ceuta, exclusividad que le permitió consolidar una clientela fiel.

El frenazo de la crisis de julio la obligó a enfocarse más en las ventas por internet. De la mano, por cierto, de la Cámara de Comercio de la que ella es miembro: "Hemos hecho unos cursos para reactivar el comercio y están viniendo mentores a explicarnos cómo digitalizar mejor las tiendas".

La idea es no depender tanto del establecimiento físico y ganar impulso "porque viene una campaña de Navidad". Las festividades decembrinas "están haciendo que el ánimo de la gente esté un poquito mejor", celebra, pues los comerciantes "necesitamos que la gente tenga ganas de comprar".

Torres es una de las cerca de 2.230 personas que han pedido las ayudas directas a fondo perdido aprobadas por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la crisis. Sin embargo, sólo unas 1.300 de estas solicitudes se han tramitado hasta la fecha: "A mí todavía no me ha llegado; las estamos reclamando".

Ya el 13 de noviembre, como informaba EFE, la Cámara expresó su "profunda preocupación" por la ralentización de los pagos y reclamó a la administración que "agilice de manera urgente" la resolución de todos los expedientes pendientes porque cada día de retraso "agrava el riesgo" de cierre definitivo para decenas de pymes.

La emprendedora fotografiada en el centro de Ceuta. Cedida

Tecnología para mejorar

Lo mismo le ocurre a Oumnia Chaara, ingeniera informática, experta en IA, profesora interina y tutora en la UNED e investigadora en la Universidad de Granada con varios proyectos bajo su firma. "A mí me corresponden 10.000 euros [se pueden percibir hasta 150.000, según la facturación] pero sigo esperando", afirma a Magas.

La entrevistada desmonta cualquier intento de maquillar lo sucedido en la ciudad autónoma desde finales de julio. "No, eso es mentira, la situación no está controlada", asevera tajante la especialista. "Hay muchísima gente a la que le han dado techo y comida, pero la situación sigue exactamente igual", subraya.

La tensión cotidiana dejó secuelas de las que esta población sigue recuperándose. "Hay gente que tiene mucho miedo", las mujeres especialmente, denuncia. "Niños que se han quedado sin playa y sin parques porque los tenían cerrados; lo hemos pasado verdaderamente mal", relata.

La misma semana en que el Gobierno admite por escrito que la crisis no se solucionará este año, Oumnia no oculta la sensación de desengaño que también inunda a sus vecinos: "No nos gustó cómo nos trataron, nos han dejado vendidos, pero Ceuta se defiende siempre y nosotros mismos la vamos a defender".

En 2023, Chaara constituyó una empresa enfocada al desarrollo de software para el sector público y privado. "Nosotros ganamos dos licitaciones y un contrato menor; el proyecto de embolsamiento de Ceuta es finalista de C-100 Europa, lleva más de dos años y supera los 100.000 tickets generados", expone con orgullo.

Este sistema digitaliza las zonas de espera de vehículos antes de cruzar la frontera del Tarajal mediante algoritmos predictivos. "Puedes consultar en una app en tiempo real y te hace una estimación; a la administración le da un panel de control y si cierran la frontera avisa a todos los móviles", expone.

Ese modelo ha dado el salto marítimo mediante Portflow AI para terminales portuarias. En paralelo, prepara con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE), Enrique Roviralta, una plataforma para agilizar recetas médicas, turnos en tiempo real y consultas telemáticas en la sanidad ceutí.

"El objetivo es impulsar una medicina más humana, que el médico pueda dedicar más tiempo al paciente en vez de perderlo en burocracia", detalla esta emprendedora sobre una herramienta que avanzará en las próximas semanas, aunque la emergencia fronteriza ralentizase los planes, entre otras cuestiones, por la carga que estaba asumiendo el doctor en verano.

La IA que piensa en ti

Representando a la generación Z, Nada Al Oumari, de 26 años, encarna a la nueva hornada del talento que emplea la IA para impulsar una educación más personalizada. Esta estudiante de Marketing vio que a su hermana adolescente se le atascaba el inglés en clase y decidió crearle una aplicación para que la acompañara en su aprendizaje y no sólo le diera el temario.

Así nació Daydream Hall, una app para aprender el idioma mediante historias de misterio en formato serie, con capítulos semanales y mucho foco en la comprensión oral. La joven se encarga de todo, desde el contenido hasta las ventas, con el apoyo de la incubadora de startups Ceuta Open Future, que nos pone en contacto con ella.

"Para mí, ser emprendedora tiene sentido si aporto algo positivo a la sociedad", confiesa Al Oumari, que se ha lanzado a la piscina mientras aprende de cero a construir un negocio. "Tengo incluso un canal en YouTube, Legally Brunette, donde muestro mi progreso como estudiante que va poco a poco entendiendo cómo funciona este mundo".

Nada Al Oumari, en un retrato reciente. Cedida

Por el momento, dice, "estoy contactando con academias para que puedan probar el proyecto y así ver si realmente tiene sitio en el mercado". Es optimista y anima a otros jóvenes a hacer realidad sus ideas en la ciudad autónoma: "En Ceuta tenemos facilidades como pagar menos cuota [la bonificación en octubre subió del 50% al 75%]".

Ella también experimentó un verano condicionado por la crisis migratoria, aunque, en su caso, "lo bueno de estudiar a distancia es que todo es más accesible y no dependes tanto de factores externos". Aun así, ella también se ha visto emocionalmente afectada. "Quiero que haya normalidad, que no se maltrate a nadie y que todo el mundo esté bien", pide.

Las pluriemprendedoras

Formada como analista de laboratorio clínico, Carmen Jiménez trabajó durante años en hospitales del Reino Unido y Gibraltar hasta que el coronavirus reorientó su carrera profesional. "Vimos que la información científica no llegaba bien durante la pandemia, no sólo a la población general sino a los profesionales; había mucho desconocimiento", recuerda.

Junto a su socia descubrió la figura del medical writer y acudió a Ceuta Open Future para formarse. Su empresa evolucionó desde la agencia de comunicación hacia un sofisticado software que conecta a multinacionales farmacéuticas con más de 50 profesionales independientes especializados en áreas terapéuticas como oncología, cardiología y nutrición pediátrica.

Jiménez coordina a un equipo multidisciplinar con colaboradores distribuidos por Sevilla, Valencia, Jerez, Madrid, Barcelona, Reino Unido... Esa estructura digital permitió a la startup levantar capital privado, demostrando que desde la ciudad autónoma es viable escalar servicios de alto valor tecnológico hacia el resto del mercado europeo.

Las tres socias de Medhionine. Cedida

Aunque su facturación tecnológica no dependía de un escaparate físico, la crisis de finales de julio también golpeó su actividad. "Estaba con mi madre paseando por la playa y de repente empezamos a ver un montón de gente nadando, entrando, que a las pocas horas eran miles de personas", rememora.

El impacto visual de aquella avalancha marítima derivó en una parálisis absoluta. "A mí me desconcentró muchísimo y he perdido horas de trabajo que nadie me va a pagar", lamenta. E insiste en que "cuando un fundador se desbalancea, el resto del equipo cae; todo agosto estuve que prácticamente no podía trabajar".

Ante el aumento de la presión hospitalaria y el temor a la propagación de enfermedades, su equipo publicó vídeos divulgativos en redes, por ejemplo, sobre la tuberculosis, sus mitos y cómo se identifica. Medhionine, el nombre que recibe su proyecto inspirándose en un aminoácido, la metionina, se puso al lado de los vecinos.

Pero eso no es lo único. Jiménez llevaba tiempo pensando en la idea de fundar una marca de ropa con su hermano, diseñador que también la acompaña como socio en su otro proyecto. Juntos han lanzado Hawiti, una firma de aire canalla cuya primera tanda de camisetas no deja a nadie indiferente. "Ceuta is Spanish, motherfuck*rs", se lee en ellas.

Cuando pusieron en marcha la tienda tenían muchas ideas de "diseños bonitos", pero los archivaron conscientes de que la moda responde al pulso del lugar donde uno vive. "Con todo lo que estábamos viviendo, lanzar ropa con un amanecer no tenía sentido. Esta es nuestra forma de reivindicar, un lienzo de algodón", añade.

¿Cómo se compran estas prendas contestatarias? "De momento, escribiéndonos un mensaje por privado en Instagram", explica Jiménez, aunque "vamos a sacar la web dentro de nada". La marca ya está teniendo una buena acogida; ahora, el objetivo es llegar al resto de España, "que este mensaje no se quede solo entre la gente de Ceuta".

Desde su experiencia, reflexiona sobre las dificultades que afrontan los trabajadores por cuenta propia en España. "Ser autónomo es complicado, y eso que en Ceuta tenemos un régimen fiscal favorable, pero aun así lo noto. He sentido en algunos momentos que pago por trabajar, aunque esté creando empleo", dice.

"¿Cómo es eso posible? En fin, no me quiero imaginar lo complicado que tiene que ser ya en la Península. En general, no ha sido fácil, pero me he encontrado mucha gente en el camino que me ha abierto puertas y me ha dado contactos; la ciudad también nos impulsa mucho y me siento arropada por sus instituciones", añade.

Traducir en una urgencia

Ceuta Open Future también apoya el proyecto de Chaimae El Asri, graduada con un máster en Tecnologías para la Investigación de Mercados y Marketing que convirtió su identidad bicultural en ventaja competitiva. "Soy Chaimae, ceutí de origen marroquí. Vivo entre dos mundos y hablo darija en casa y español fuera", se presenta.

El detonante de su negocio fue constatar la brecha lingüística que sufren los servicios públicos esenciales del enclave. "Decidí emprender cuando vi que en Ceuta esa diferencia de idioma no era solo un problema de comunicación, sino un obstáculo real; en una comisaría, en un hospital, un malentendido puede cambiarte la vida".

El Asri decidió desarrollar una respuesta tecnológica propia. DariYa es una plataforma basada en inteligencia artificial que traduce audio en darija marroquí a castellano en tiempo real. "No es como Google Translate: entiende el contexto de Ceuta, traduce con precisión y genera un informe oficial en español automáticamente".

La emprendedora validó su viabilidad técnica encuestando a policías, sanitarios y asistentes sociales. "El 70% me dijo que sí, que necesitaban esta app; me explicaron que ahora tienen que llamar a un traductor, esperar a que venga, y eso hace perder un tiempo que en una urgencia no tienen".

Explica que su herramienta garantiza el cumplimiento escrupuloso de la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que significa que está preparada para tratar información sensible. "Yo solo pensé: tengo que hacer algo para que nos entendamos. No es para un lado o para otro, es un puente para comunicarnos con respeto y con dignidad", sostiene.

En declaraciones a Magas, asegura que la crisis de julio "nos marcó a todos", pero que ver "su casa" en esas circunstancias fue lo que le hizo dar el paso a crear este proyecto. Para ella, el emprendimiento es un camino lleno de bondades, aunque a veces haya que saltar alguna que otra piedra.

Lo positivo de Ceuta, valora, "es que es una ciudad pequeña y diversa" en la que "puedes hablar de forma directa con quienes necesitan tu proyecto"; lo malo es "la burocracia y la lentitud". Como autónoma, denuncia que "a veces todo es papel y te sientes sola, y aquí el mercado es limitado y tienes que pensar en salir fuera, a Melilla o Andalucía".

Aun así, no oculta su ilusión por su proyecto. Su gran objetivo sería hacer que DariYa esté "en todos los sitios donde hace falta entenderse", es decir, en hospitales, comisarías, colegios y en toda España. "Y después, ¿por qué no? En toda Europa, porque la comunicación no tiene fronteras", ambiciona.