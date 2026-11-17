Del abuso en TikTok al porno con uniformes de niña: por qué no dejas de ver noticias sobre violencia sexual infantil 'online'

El goteo de titulares sobre TikTok ha sido incesante en los últimos días. La Fiscalía ha presentado una denuncia contra la plataforma, que ha sufrido una fuga de publicidad inmediata mientras la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pide revisar su diseño y algoritmos. "No basta con cerrar cuentas; que la Justicia llegue hasta el final", dijo hace unos días.

Ahora bien ¿qué está pasando exactamente con la aplicación, la misma que concentra a más de 26 millones de usuarios activos al mes y que se ha convertido en fábrica de muchos de los influencers de nuestro país? La respuesta está en una investigación que comenzó siendo periodística pero ya ha pasado a las autoridades y pronto también llegará hasta Bruselas.

En noviembre, la fundación sin ánimo de lucro dedicada a la verificación de datos Maldita.es publicó los hallazgos de más de un mes recorriendo la app como lo haría un pederasta, utilizando su algoritmo y su buscador, entrando en directos realizados por menores y siguiendo a los vendedores de material de violencia sexual infantil hasta plataformas como Telegram.

¿El resultado? Más de 1.000 vídeos que superan las 48 millones de visualizaciones, además de más de 20.000 perfiles que intercambian o venden estos contenidos; de ellos, más de 7.000 operan en español. Igualmente, se han localizado al menos 780 cuentas que empleaban TikTok para captar compradores de material de abuso a niños y niñas.

Tras poner desde Maldita.es el contenido de la investigación a disposición de la Fiscalía de Criminalidad Informática española, la fiscal de Sala, Elvira Tejada de la Fuente, interpuso una denuncia contra la plataforma ante la Plaza de Guardia del Tribunal de Instancia de Madrid el pasado 13 de noviembre.

En su escrito, como informa EFE, el Ministerio Público solicita la apertura de un procedimiento judicial, la declaración de secreto de las actuaciones y la práctica de las correspondientes diligencias de investigación para la determinación de los hechos y sus posibles responsables. Además, reclama la retirada urgente e inmediata de los materiales denunciados.

En paralelo, la Fiscalía ha mantenido comunicación constante con la Agencia Española de Protección de Datos, que previamente había recibido una comunicación formal del Ministerio de Juventud e Infancia en la que se le solicitaba que pidiese explicaciones a la plataforma y ordenase el bloqueo a los enlaces y contenidos.

Más allá de esta actuación, la AEPD tiene un poder de intervención limitado sobre TikTok al estar la compañía establecida en Irlanda, por lo que, como indica en un comunicado, los siguientes pasos serán trasladar la información a la Comisión de Protección de Datos del país, al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea.

La violencia en directo

Más allá de los vídeos grabados, la investigación destapa cómo el acoso se ceba especialmente con las niñas. Las emisiones en directo de TikTok Live se han convertido en el escenario predilecto de los pedófilos. En ellas, numerosas menores de edad son asediadas en tiempo real por adultos.

Maldita.es identifica retransmisiones de TikTok Live en las que las menores responden a las peticiones de los depredadores a cambio de recompensas. iStock

Los depredadores consiguen colarse en la intimidad de las menores aprovechando la ubicuidad de los teléfonos móviles. Muchas de estas transmisiones en vivo se emiten directamente desde los dormitorios de las chicas y, en muchas ocasiones, los familiares de las víctimas se encuentran ajenos a lo que está sucediendo en habitaciones contiguas.

En ocasiones, los Lives se trasladan incluso a los propios centros escolares. Maldita.es documentó numerosas emisiones realizadas desde aulas, pasillos, baños y vestuarios en España y Europa. Mientras los profesores imparten clase, los acosadores se dedican a lanzar obscenidades a las alumnas sin importarles o precisamente motivados por sus edades.

El caso de Silvia, una adolescente española de 17 años, ilustra la normalización del acoso entre usuarias más jóvenes. La menor relató cómo lleva años recibiendo propuestas sexuales y comentarios vejatorios de adultos en sus directos. Para muchas, estas invasiones forman parte del precio habitual que exige publicar en la plataforma.

En estos casos, la intermediación de la pantalla diluye los límites éticos de los acosadores. El anonimato digital puede llegar a generar un potente efecto de desinhibición que empuja a grupos coordinados a presionar a las chicas. De este modo, los espectadores se sienten totalmente impunes al emitir exigencias sin consecuencias en el entorno virtual.

Un informe de Save the Children titulado La trampa de la autoexposición advierte sobre la naturaleza explotadora de estas prácticas. La organización recalca que existe una asimetría de poder que invalida cualquier consentimiento libre. Así, las adolescentes se ven atrapadas en una espiral donde complacer peticiones parece un juego.

Sobre el papel, las normas de TikTok prohíben que los menores de 18 años realicen Lives, pero la realidad es otra: Maldita.es registró 78 directos a lo largo de su investigación en 13 países distintos. En su conjunto recibieron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos. "Y eso es sólo una muestra", advierten.

Los peligros de la sobreexposición no terminan cuando finaliza la retransmisión en la red social. Los agresores también recopilan capturas mediante capping para nutrir foros pedófilos o emprender procesos de extorsión. La captación mediante grooming prolifera, a su vez, facilitada por los datos personales que las niñas comparten en sus perfiles.

El modus operandi

La maquinaria del acoso se apoya en un incentivo económico diseñado por la plataforma. TikTok dispone de una herramienta, a priori, inofensiva, que permite a los creadores fijar metas de recompensas virtuales durante sus emisiones. Sin embargo, los pedófilos aprovechan este sistema para ofrecer estos items a cambio de conductas para alimentar sus fetiches.

A continuación se muestra uno de los casos denunciados por el medio: "Un directo se inicia desde algún lugar de Tarragona, España. Alicia dice ser '012' es decir, nacida en 2012, de unos 13 o 14 años, y con ella hay otra niña, que en el chat llaman "la peque", que es aún menor".

El equipo de Maldita.es registra 1.003 comentarios que se van acumulando en el chat, en los que, publican, "les piden mostrar el ombligo, que se huelan los calcetines o que muestren "la tanga de la más pequeña" frente a los más de 600 usuarios conectados.

Algunos pedófilos piden el número de teléfono de las menores a cambio de regalos virtuales canjeables por dinero real. iStock

El extracto de la investigación, que se publica por entregas, continúa: "Una de ellas muestra sus pantalones cortos y su camiseta a cambio de un 'regalo' que le costó al usuario que lo pidió algo más de 11 euros. "Separa los dedos del pie"; la más pequeña cumple y aparecen seis 'rosas' sobre el vídeo, que valen unos 0,6 €".

El repertorio de peticiones que los pederastas dirigen a las niñas escala rápidamente ante la mirada de cientos de personas, así hasta que finaliza la retransmisión: en sólo media hora, reciben 11.798 monedas de TikTok, en las que el público ha gastado unos 129 euros. Una parte de ese dinero la retiene la plataforma y el resto se lo quedan ellas.

No pasa por alto el hecho de que la empresa tecnológica obtiene beneficios de estas prácticas. Aunque la red social sostiene que los directos protagonizados por menores no se pueden monetizar, ellas cobran con facilidad con una falsa sensación de control ante peticiones de cuyas implicaciones apenas son conscientes.

El nivel más extremo de degradación documentado en la investigación se observa en directos emitidos desde el sudeste asiático. En países como Vietnam, Tailandia o Filipinas, mujeres —algunas sin recursos— utilizan a sus bebés ante las cámaras. Estas retransmisiones operan como escaparates donde se monetiza la sumisión a los pederastas.

Los espectadores exigen a las madres que manipulen a las criaturas, retiren su ropa o muestren sus partes íntimas. A cambio de recompensas que proporcionan un sustento mínimo a las familias, se consuman auténticos abusos infantiles. "Si no abre [piernas], no hay regalo", "qué rica la bebé", se lee en las capturas de Maldita.es.

La audiencia que consume este contenido vejatorio no responde a patrones geográficos aislados; de hecho, este fenómeno posee un alcance global. El análisis detectó comentarios en 22 idiomas diferentes, con predominio del inglés y notable presencia del español. Decenas de usuarios reincidentes asistían de forma sistemática a estas emisiones.

Para profundizar en el alcance de estos hallazgos, esta revista se puso en contacto con el equipo de Maldita.es. Sus responsables transmitieron una profunda inquietud ante la pasividad sistemática que observaron durante semanas de inmersión. Aseguran que la compañía dispone de recursos técnicos sobrados para cortar este flujo criminal si existiera voluntad.

Sin embargo, aseguran, "seguimos esperando" una respuesta por parte de TikTok. "Les mandamos el último email el miércoles, explicándoles unos términos de búsqueda que usan los pedófilos para acceder a material de abuso infantil en su plataforma y que no había bloqueado", explican en un correo electrónico dirigido a Magas.

"Aprovechamos para decirles también que estamos abiertos a tener una reunión para discutir nuestros hallazgos y que nos contaran qué medidas concretas estaban llevando a cabo, pero no ha habido respuesta", añaden desde el medio, que ha puesto la documentación a disposición de las autoridades "para que la red haga mejor las cosas y proteja a los menores".

Los periodistas entregaron a la Fiscalía General del Estado un disco duro con un terabyte de pruebas digitales documentadas. Entre los archivos aportados constan las capturas de pantalla, los enlaces de venta externa y los registros de interacciones. Este arsenal probatorio sirvió como base para articular la denuncia penal en Madrid.

Un boicot publicitario

La publicación de la investigación ha desencadenado una oleada de indignación social que no ha tardado en trasladarse a los negocios, tanto que compañías como el Banco Santander, Moeve, Eroski y El Corte Inglés han anunciado la suspensión cautelar de sus campañas publicitarias.

Los datos de los periodistas han influido en esta decisión: en dos horas de monitorización, identificaron 21 anuncios de marcas reconocidas. Anuncios de firmas como Apple, Samsung, Starbucks o Colgate aparecían inmediatamente antes o después de vídeos de abuso sexual infantil, de cuentas que venden este material o de publicaciones donde se acosa a menores.

El boicot publicitario ha tocado el centro neurálgico de la multinacional tecnológica, cuya rentabilidad económica depende de los ingresos por anuncios. La ministra de Juventud e Infancia ha ido más allá: "Si de mí hubiese dependido, TikTok habría estado suspendido en España desde ayer mismo".

Sin embargo, la realidad es que esa decisión sólo puede proceder de la Unión Europea, amparándose en la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés), que en su artículo 51.3 plantea como último recurso la posibilidad de cerrar una plataforma siempre y cuando esta no coopere para eliminar o actuar contra los contenidos ilícitos.

La sombra del algoritmo

Para profundizar en las raíces sociológicas de estas prácticas conviene acudir al análisis de Salomé Sola-Morales. La especialista en cibercultura y docente de la Universidad de Sevilla subraya que la violencia digital no debe interpretarse aisladamente. A su juicio, estas prácticas reflejan la traslación de un problema cultural arraigado en la sociedad.

"La relación entre algoritmos y difusión de violencia sexual debe abordarse desde una perspectiva estructural", explica detalladamente la profesora, quien sostiene que las plataformas se insertan dentro del sistema patriarcal y de la cultura de la violación. Estos esquemas normalizan la cosificación y desplazan la culpa hacia las víctimas.

La investigadora argumenta que los algoritmos no nacen programados para delinquir, pero están orientados a maximizar el beneficio empresarial. Su objetivo fundamental consiste en retener la atención del usuario durante el mayor tiempo posible mediante contenidos virales. En esa dinámica comercial, las publicaciones polarizantes o sexualizadas alcanzan una visibilidad tóxica.

Adolescentes grabándose bailando. iStock

"Los sistemas automatizados de moderación carecen de perspectiva de género y no logran interpretar el contexto comunicativo", advierte. Las máquinas tropiezan ante el lenguaje codificado, las insinuaciones y los memes que utilizan los depredadores para esquivar filtros. De este modo, los contenidos abusivos circulan libremente sin activar alarmas básicas.

La experta cuestiona la utilidad de los protocolos corporativos que prohíben la explotación sobre el papel pero fracasan al aplicarse. "¿Hasta qué punto resulta eficaz un sistema cuyas herramientas permiten que el abuso siga circulando?", reflexiona la académica. Para ella, el verdadero peligro está en las funcionalidades que facilitan la interacción.

Frente al discurso que responsabiliza únicamente a los padres y tutores, la investigadora exige centrar la mirada en las empresas y su inacción. "Las familias no pueden controlar una tecnología opaca sobre la que no tienen capacidad de intervención", lamenta, defendiendo auditorías públicas independientes, transparencia algorítmica y sanciones legales severas.

La infantilización del porno

La propagación de la cultura de la violación en internet trasciende las fronteras de TikTok y de nuestro país. En todo internet proliferan dinámicas que trivializan las agresiones, fetichizan a niños y mujeres y mercantilizan símbolos infantiles. Especialmente habituales son en los sitios de pornografía, aunque se les intente poner coto.

En Inglaterrra y Gales, desde este 6 de noviembre hay una nueva ley que prohíbe la pornografía que muestre actividad sexual con personas que finjan ser menores de 16 años. Sin embargo, no vetará la representación de adultos que se vistan como alumnos más mayores. Un grupo de adolescentes de Oxfordshire quiere cambiar ese matiz.

"No somos colegialas sexis, no somos objetos; somos estudiantes y, lo más importante, niñas". Ese es el reclamo de un grupo de alumnas de entre 14 y 15 años de la escuela The Cooper School, en Bicester. Integradas en el colectivo Little Feminist Book Club, iniciaron una campaña que hasta el momento, según BBC, ha recibido más de 26.000 firmas.

Las chicas, que han llegado a escribir al primer ministro Andy Burnham exigiendo cambios, denuncian que el porno comercial utiliza vestimentas escolares sobre actrices adultas para erotizar la figura de la estudiante. Esta idea perversa genera una mirada predatoria sobre las alumnas reales cuando caminan diariamente hacia sus colegios.

Por eso, las jóvenes reclaman despojar a la indumentaria escolar de connotaciones sexuales. La iniciativa nació de sus propias vivencias y del respaldo masivo de mujeres que compartieron experiencias idénticas durante generaciones enteras.

Ya en 2018, un estudio de la organización Plan International UK reveló que una de cada tres niñas en Reino Unido ha sufrido acoso callejero mientras vestía su ropa escolar. Las promotoras confiesan sentirse incómodas usando esta vestimenta fuera del colegio. "Una [de las compañeras] ya ni siquiera usa falda", escribían recientemente en una tribuna para The Guardian.

Las adolescentes sopesaron incluso el riesgo de que, en pleno auge de los deepfakes, acabaran siendo "fotografiadas con el uniforme mientras participábamos en esta campaña". Aun así, la llevaron a cabo y han logrado un apoyo abrumador: tienen programadas reuniones con ministros y diputados y cuentan con el respaldo público de actores y otras figuras públicas.

El grupo aboga por modificar la legislación existente para tardar "menos tiempo en sacar a los niños de esta situación dañina y peligrosa en las que personas pervertidas nos han colocado. Pero no podemos hacerlo nosotras solas, unas cuantas niñas en medio de sus exámenes de secundaria", escriben para el diario británico.

Es evidente que el clamor social generado por ambos casos pone de manifiesto la urgencia de actualizar los marcos legislativos de protección digital. En el ámbito comunitario, la Unión Europea cuenta con el Reglamento de Servicios Digitales, que impone obligaciones directas a las grandes plataformas a fin de mitigar los riesgos sistémicos que causan.

Mientras, en España, la convocatoria de elecciones hizo que decayese la Ley Orgánica para la Protección de los Menores en los Entornos Digitales. Esta aumentaba de 14 a 16 la edad mínima para abrir una cuenta y obligaba a las tecnológicas a implementar sistemas de control efectivos, con multas de hasta dos millones de euros si incumplían los requisitos de seguridad.