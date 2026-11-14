Nvidia tropieza con el mito de la 'femme fatale': ¿puede una infidelidad derribar a los líderes más calculadores del mundo?

"Un plan de actividades criminales o de espionaje que implica emplear la posibilidad de una relación romántica o sexual para atraer a alguien a una posición comprometedora, a menudo con el propósito de chantajearlo". Así es como Merriam-Webster define la trampa de miel (honeytrap en inglés), concepto que ha resurgido al calor del escándalo de Nvidia.

Hace unos días, el New York Times dio a conocer que el fundador de la tecnológica, Jensen Huang, mantuvo una relación fuera del matrimonio con una empresaria identificada como Alice Huang y sospechosa de trabajar como espía para el Ministerio de Seguridad de China. Desde entonces, la tormenta mediática no ha hecho más que ganar fuerza.

Tanto ha sido así que la junta de la multinacional, líder en fabricación de chips de inteligencia artificial, informó de su decisión de iniciar "una investigación independiente" a la luz de los informes que indicaban que su director ejecutivo había sido "objeto de una operación de inteligencia extranjera" durante su romance.

Según el medio Axios, este aseguró que cooperaría con el procedimiento y admitió en el borrador de un correo electrónico: "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice". Incluso el presidente Donald Trump salió en su defensa alegando que es "un tipo honorable" y que "probablemente tiene una excusa para esto".

Sin embargo, el jueves, 12 de noviembre, el magnate presentó su dimisión como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración. Ocurrió después de que trascendiese una nueva infidelidad por parte del alto directivo con una subordinada a cargo de la división de salud, Kimberly Powell.

La clave de su dimisión está en que la relación con Alice Huang, la primera amante por la que él se confesó, podría haber provocado riesgos para la seguridad estadounidense. Casi sin tiempo de procesar las noticias surgía ayer una tercera: según Reuters, este mantuvo otra relación con una empleada de Nvidia. Tres conocidas en una semana.

Una captura de pantalla de un video obtenido el 9 de noviembre muestra a una mujer identificada por Reuters como Alice Huang asistiendo a una cena con el ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025. Reuters

El romance le ha costado muy caro. Nvidia venía de vivir su mejor momento histórico, con un valor en Bolsa cercano a los 5,5 billones de dólares. Pero el escándalo pinchó la euforia: tras la renuncia de su fundador, la empresa ha perdido más de un billón y medio de dólares en capitalización desde el pasado 6 de octubre.

La directora financiera Colette Kress asumió de urgencia el mando ejecutivo interino mientras la junta inicia la búsqueda de un relevo. A su vez, el directivo Harvey Jones fue nombrado primer presidente del consejo de administración. Mientras, el sector contempla con perplejidad cómo el arquitecto del auge digital contemporáneo queda despojado de su imperio.

El 'Taylor Swift' de la IA

Durante tres décadas, la figura de Jensen Huang trascendió las fronteras habituales de Silicon Valley. Con su icónica chaqueta de cuero y su carisma sobre el escenario, hubo quienes llegaron a calificarle como el 'Taylor Swift' de la tecnología. Desde que fundó Nvidia en 1993, sus presentaciones públicas arrastraban masas y marcaban el rumbo de la industria.

Con el ingeniero taiwanés-estadounidense al frente, la compañía comenzó diseñando procesadores gráficos para perfeccionar videojuegos en ordenadores personales y consolas; más tarde, sus potentes tarjetas revolucionaron la minería de criptomonedas y la simulación industrial de gemelos digitales mediante la plataforma Omniverse.

Esa misma arquitectura paralela demostró ser la infraestructura clave para entrenar y ejecutar los grandes modelos de lenguaje. Nvidia acabó así convirtiéndose en una de las compañías cotizadas más valiosas de la historia, pero ese descomunal éxito comercial descansaba sobre un modelo directivo hipercentralizado.

Huang gobernaba la empresa de manera unipersonal, manteniendo a 60 ejecutivos bajo su supervisión y sin designar a un sucesor natural. Esa concentración de poder se trasladó a las dinámicas familiares de la empresa en la medida en que Huang situó a sus dos hijos en puestos clave, surgiendo críticas por nepotismo que terminaron estallando con el escándalo.

En paralelo a su liderazgo corporativo, el magnate tejía una estrecha relación diplomática con la Casa Blanca. Abogaba por flexibilizar los vetos a la exportación de semiconductores hacia China impuestos en 2022. El directivo argumentaba con insistencia que aislar a los investigadores chinos terminaría debilitando la hegemonía tecnológica y comercial de EEUU.

Sobre ese complejo tablero geopolítico caía en 2024 Alice Huang, también identificada en los registros como Huang Le. Tras ejercer como periodista televisiva y dar el salto a las finanzas en HSBC y Citic Securities, asumió la dirección de Megaspeed, un proveedor de servicios en la nube con sede en Singapur que terminó convirtiéndose en cliente de Nvidia.

Bajo su liderazgo, la firma adquirió semiconductores de última generación por más de 4 mil millones de dólares. Diversas investigaciones sospechan que dichos componentes de alto rendimiento terminaron eludiendo los controles aduaneros hacia gigantes chinos como Alibaba y DeepSeek.

Los directivos fueron vistos juntos en cenas y campos de golf y, pese a que la amenaza de la seducción como arma está muy presente en las relaciones entre EEUU y China —tanto que el año pasado Washington prohibió a sus trabajadores gubernamentales mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos—, la aventura entre ellos ha acabado confirmándose.

"Soy un pedazo de mierda", asegura Bloomberg que le lamentó Huang a uno de sus colaboradores esta semana antes de dimitir. Y mientras él se ahogaba en su propio remordimiento, la única confirmada de sus amantes regresaba a Pekín, al tiempo que Megaspeed negaba haber desviado chips a China.

Honeytrap: nada nuevo por aquí

El caso Nvidia ha activado el concepto del sexpionage, una disciplina que abarca desde los pasajes bíblicos de Rahab hasta las intrigas de la Primera Guerra Mundial con Mata Hari. El uso de vínculos íntimos para obtener documentos clasificados o doblegar voluntades políticas ha sido una herramienta predilecta de los aparatos de espionaje a lo largo de la historia.

Durante la Guerra Fría, los servicios de inteligencia de la Alemania Oriental perfeccionaron los denominados agentes Romeo, impulsados por Markus Wolf. Eran operativos guapísimos, cultos y preparados para seducir a secretarias y funcionarios que trabajaban para la Alemania Occidental o la OTAN con el objetivo de extraer información militar, política o industrial.

Décadas después, el caso de Bernard Boursicot —el diplomático francés conocido por enamorarse del artista de ópera y espía chino Shi Pei Pu creyendo que este era una mujer— inspiraría la obra teatral M. Butterfly y más tarde la famosa película de 1993 protagonizada por Jeremy Irons y John Lone.

En épocas más recientes, episodios como el de la joven china Christine Fang en California o el de la doble agente Katrina Leung evidenciaron la vigencia de estas tácticas. Sin embargo, la dimensión que adquiere el caso de Nvidia radica en el botín estratégico: el control sobre los procesadores de IA más codiciados del planeta, una delicia para la geopolítica del siglo XXI.

El idilio de Huang ha tocado muchas puertas: la de los negocios, la de la seguridad de una potencia y también la social: en las últimas semanas, el escándalo ha desatado en redes una oleada de burlas y bromas alrededor del magnate y de sus compañeras sentimentales, incluidas bromas que sexualizaban a mujeres asiáticas bajo el arquetipo de la espía china.

Estos memes no surgen de la noche a la mañana. Este San Valentín, sin ir más lejos, el propio Comando de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos bromeaba con un post en X sobre los peligros de las personas demasiado atractivas: "No hace falta ser matemático para darse cuenta de que 10 + 5 = trampa de miel".

La infantilización del líder

Más allá de que las investigaciones confirmen o desmientan si Alice Huang operaba para Pekín, este relato ha resultado muy cómodo en la medida en que presentar la renuncia de Jensen Huang como consecuencia irremediable de un complot exterior permite desviar la atención sobre las deficiencias de supervisión interna que arrastraba su compañía.

Convertir a la empresaria en la clásica femme fatale transforma —ojo, sin negar que esta sea una espía— un problema de disciplina corporativa en un ataque a la seguridad nacional. El arquetipo cinematográfico de la agente misteriosa y destructiva funciona como un amortiguador mediático: el líder no habría fallado por vanidad o abuso de poder; ha caído derrotado por fuerzas seductoras irresistibles.

"La narrativa de la mujer que consigue engañar y destruir a un hombre poderoso responde a un arquetipo muy antiguo y patriarcal. En este caso, parece que se ha construido la imagen de un hombre que ha caído ingenuamente en la trampa de una especialmente astuta, como si ella fuera la responsable de todo y él simplemente una víctima de sus propios impulsos sexuales", explica la socióloga Cecilia Bizzotto.

Bizzotto profundiza en las consecuencias de este relato: "Detrás de este encontramos una determinada concepción de la sexualidad: la idea de que ellos tienen unos instintos tan intensos que, cuando se encuentran con una joven atractiva, pierden la capacidad de controlarse. Es una forma de infantilizarles, presentándoles como seres incapaces de gestionar sus deseos".

Para la experta, estos mitos no son inofensivos: "Construyen una imagen de la masculinidad como algo descontrolado, permanentemente disponible y prácticamente inevitable ante determinados estímulos. Y estos relatos no son inocuos: forman parte de los valores culturales con los que nos educamos y contribuyen a construir nuestra identidad sexual".

Por eso, invita, "más que asumir automáticamente la historia de una sofisticada trampa de seducción, también podemos preguntarnos si estamos ante un hombre que, desde su posición de poder, consideró que podía mantener esa relación".

¿El mercado perdona?

Ahora bien, en la sociedad contemporánea actual, la misma que parece marcada por conceptos como el "amor líquido" del que habla el sociólogo polaco Zygmunt Bauman para describir vínculos afectivos cada vez más frágiles y transitorios, la contundente caída de Huang, sin miramientos para la empresa a la que llevó a la cima, plantea una paradoja inevitable.

Fotografías del exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y su esposa, Lori Huang , junto con sus firmas, se exhiben en Yuchan Candied Fruit, una tienda que Huang frecuenta durante sus viajes a Taiwán, en Taipéi, Taiwán, el 10 de noviembre de 2026. Reuters

Si la fidelidad ya no se percibe como un mandato eterno, ¿por qué el engaño sigue fulminando carreras? Bizzotto apunta a un sesgo de visibilidad: "Cuando una figura pública es infiel, es mucho más probable que conozcamos su historia y que esta genere controversia, y sus relaciones de pareja tampoco pertenecen exclusivamente al ámbito íntimo".

En su lugar, explica la divulgadora, estas "también pueden formar parte de su estatus y de la imagen de estabilidad que dichos líderes proyectan públicamente. Por eso, cuando una relación se tambalea o aparece un escándalo, las consecuencias trascienden la esfera personal y alcanzan también la profesional y la económica".

Huang y su esposa Lori compartieron más de cuatro décadas de vida común desde que se conocieron en las aulas de Oregón. Juntos amasaron un patrimonio familiar valorado en alrededor de 150.000 millones de dólares y era habitual verlos asistir, aparentemente como una pareja feliz, a galas y otros eventos públicos.

Ahora el fundador de Nvidia podría enfrentarse a un divorcio de 74.000 millones, mientras a ella le salpica el escándalo con deepfakes, mensajes ofensivos hacia su físico y otros compadeciéndose de "lo mucho que le quería". Mientras, entre los comentarios sobre él se lee "el león se hace viejo pero nunca pierde el hambre", "desbloqueó un nuevo nivel"...

"¿Es multimillonario y eso es lo mejor que puede hacer?" o "tiene dinero" escriben otros. Bizzotto analiza: "Detrás de estos comentarios encontramos una idea muy arraigada: cuando un hombre alcanza determinadas cotas de poder, parece esperable e incluso deseable que aproveche su posición para mantener relaciones con mujeres jóvenes y atractivas".

"Es como si, teniendo la posibilidad de acostarse con otras, resultara incomprensible que permaneciera con su esposa", añade. Ahora bien, ¿significa esto que hay más tolerancia hacia la infidelidad cuando esta procede de las clases altas? No necesariamente: "El hecho de que una persona tenga poder puede proporcionarle más oportunidades, pero no significa que esté exenta del rechazo social".

Sirve como ejemplo, y sin acusaciones de espionaje de por medio, la relación entre Andy Byron y Kristin Cabot, captados en 2025 por la kiss cam de un concierto de Coldplay cuando ambos eran CEO y directora de Recursos Humanos de Astronomer. La exposición fue inmediata, ambos renunciaron a sus cargos y el mundo se volcó... con sus exparejas.

En el caso de Huang, el punto de no retorno para el consejo de administración no fue sólo la sospecha de espionaje exterior, sino la confirmación de relaciones íntimas dentro del propio organigrama. Las sospechas de romance con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud bajo su supervisión directa, vulneró el código ético interno que prohíbe este tipo de vínculos entre los empleados.

Si ampliamos la radiografía, podemos ver que, pese a los riesgos disciplinarios, las estadísticas confirman que el centro de trabajo es el ecosistema más común para el afecto adulto. Según un informe reciente de la plataforma profesional Zety, el 80% de los empleados admite haber mantenido relaciones románticas o sexuales con compañeros, propiciado por la prolongada convivencia cotidiana en las oficinas.

La ciencia refrenda esta tendencia biológica: compartir más de 200 horas de interacción continuada estimula en el cerebro la producción de oxitocina —la popular hormona del amor—, facilitando el desarrollo de atracción mutua. En España, donde se trabajan 1.644 horas anuales de media según la OCDE, la oficina constituye el escenario de socialización principal de la vida profesional contemporánea.

El estudio de Zety refleja además una marcada presencia jerárquica en estos romances: un 41% de los trabajadores reconoce haber mantenido relaciones con un superior directo, mientras que un 33% lo hizo con subordinados a su cargo. La gran mayoría opta por ocultar el vínculo para eludir represalias, acusaciones de favoritismo o despidos contractuales inmediatos.

Para gestionar esta realidad, las multinacionales han implementado los llamados love contracts. Firmas globales como Inditex, Banco Santander o BP pueden requerir declarar estas relaciones para blindar la toma de decisiones objetiva. Cuando Huang desoyó estas cautelas elementales de gobernanza, su blindaje de fundador indiscutible quedó totalmente pulverizado ante la junta.

Curiosamente, mientras la opinión pública debatía sobre la moral privada del ejecutivo, Wall Street calculaba con frialdad las oportunidades del relevo. El desplome bursátil de Nvidia, que llevó sus acciones a cotizar en mínimos del año en torno a los 160 dólares, ha situado su valoración a 12 veces beneficios futuros, su nivel más bajo desde 2012.

Esto ha desatado una oleada de compras de oportunidad. Por ejemplo, plataformas como Fidelity registraron un volumen récord de órdenes de compra mientras pequeños inversores aprovechaban el castigo del mercado para tomar posiciones en una compañía cuyos ingresos operativos trimestrales superan los 96.000 millones.

Por eso, pese a este bache, tiene sentido afirmar que el negocio que surge de los procesadores de IA es y seguirá siendo un monopolio técnico imbatible, independientemente de quién ocupe el gran despacho.

Cuernos = polémica

Más allá del terremoto financiero y corporativo, el escándalo devuelve el foco a las complejidades del deseo humano. Para la socióloga Cecilia Bizzotto, "la infidelidad continúa siendo un tema especialmente controvertido porque cuestiona uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura: el sistema de pensamiento monógamo. A menudo resulta difícil hablar de ello sin juicios".

Jensen y Lori Huang asisten a la 12ª edición de los Breakthrough Prize en abril de 2026. GTRES

La experta profundiza en la contradicción entre la norma social y las pulsiones íntimas: "Desear a otros no implica necesariamente querer romper una relación, y precisamente por eso resulta importante que las parejas puedan hablar de estos sentimientos con honestidad. El problema aparece cuando esos deseos se viven desde la culpa".

Esa necesidad de diálogo honesto trasciende las propias estructuras tradicionales. Bizzotto recuerda que la infidelidad tampoco es exclusiva de los esquemas monógamos, ya que ser desleal no consiste únicamente en tener sexo con terceros. En el fondo, supone romper un pacto, explícito o implícito, acordado libremente entre las personas que tienen una relación.

En las altas esferas, ese pacto adquiere además un carácter institucional decisivo en la medida en que, según la experta, las parejas de las figuras públicas transmiten legitimidad y estabilidads social. Cuando esa alianza compartida se fractura ante la opinión pública, las consecuencias dejan de pertenecer a la intimidad para sacudir de lleno la esfera profesional.

Y así es como se derriba a un líder de su torre de marfil.