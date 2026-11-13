Paloma Bravo, autora de 'Polis y cacos': "Para que exista el abuso, hace falta un abusador y personas que lo consientan"
En la novela, el pasado llama a la puerta y hace mella en el presente mediante viejos recuerdos que hablan de crueldad y abuso de poder.
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¿Qué sentiríamos si volviéramos a encontrarnos con aquellos compañeros de colegio que no vemos desde hace años? Quizá descubriríamos que algunos recuerdos han cambiado, que ciertas heridas siguen ahí o que no éramos exactamente como nos gusta recordarnos.
La periodista y escritora Paloma Bravo, autora de Sin filtros (Contraluz Editorial, 2023), nos invita a hacernos estas preguntas en Polis y cacos (Contraluz Editorial, 2026), una novela en la que el humor convive con la crueldad, los privilegios, el abuso de poder y la responsabilidad de quienes prefieren mirar hacia otro lado.
Porque crecer no siempre significa haber dejado atrás lo que fuimos.
¿Quién no ha jugado alguna vez a polis y cacos? ¿Cómo llegaste a esta historia?
Creo que la llevaba dentro. Cuando mi hija tenía 14 años, una antigua compañera de colegio empezó a organizar un grupo de WhatsApp y comentó en broma que quería jugar a polis y cacos. Entonces pensé: "Ya tengo el título. Ahora sólo tengo que escribir la novela".
¿Primero el título y después la historia?
A mí los títulos me importan mucho. Me gusta saber cómo se llaman las historias porque no suelo tenerlas pensadas hasta el último detalle. Aunque esta ha sido la primera vez que he escrito una sabiendo cómo iba a terminar.
Quería contarla de una manera diferente, como una especie de homenaje a nuestra capacidad para sobreponernos a muchas cosas del pasado. Con los años, aquello que nos parecía insuperable, que creíamos que nos iba a condicionar para siempre, acaba haciéndose más pequeño.
No desaparece, porque seguimos llevándolo dentro, pero aprendemos a vivir con ello.
¿Hasta qué punto podemos confiar en nuestra memoria? ¿Modificamos sin darnos cuenta aquello que nos hizo daño?
Por supuesto que hacemos trampa, pero no deliberadamente. La memoria es una especie de editora permanente. Tengo tres hermanos y cada uno recuerda las cosas de una manera diferente. Es muy importante no sólo cómo rememoras, sino también lo que borras.
Al publicar este libro me he reencontrado con antiguos compañeros de colegio que me han devuelto cosas horribles que yo había olvidado.
¿Y qué ha supuesto para ti recuperar esos recuerdos?
Pues como los había eliminado, eliminados están. Me los cuentan y pienso: "De acuerdo, ocurrió", pero yo no los tengo en la memoria ni los siento dentro.
Quién convoca el reencuentro es una de las chicas más guapas y temidas de la clase. ¿Por qué elegiste precisamente a ese personaje?
Porque en el colegio los valores que más cuentan son los físicos: la belleza, la velocidad, la agilidad… Nadie se convierte en líder porque saque las mejores notas o porque sea quien mejor escribe.
Creo que la belleza otorga un poder engañoso. Caduca o siempre aparece alguien más guapo y más joven. Es como el cuento de la madrastra de Blancanieves.
En los colegios, los guapos y las guapas suelen ser líderes, pero, ¿líderes de qué?
¿Por qué las jerarquías de poder aparecen desde edades tan tempranas?
No soy socióloga, pero creo que en todos los grupos se establece una pirámide. Unos están arriba, otros en medio, intentando no bajar, y otros abajo.
Muchas veces, los que están en esa zona intermedia piensan: "Mientras estén atacando al que está por debajo de mí, yo estoy a salvo". Eso genera una tolerancia al abuso tremendamente cruel, porque para que exista ese maltrato, no sólo hace falta un abusador, sino también personas que lo consientan.
¿Qué consecuencias tiene crecer convencido de que eres aquello que los demás dicen que eres?
Una claustrofobia espantosa, una falta de fe en ti mismo, una desesperanza absoluta. Es como vivir en una habitación a oscuras en la que la única imagen que recibes de ti es algo que no eres, o lo peor de ti.
Y puedes acabar convirtiéndote en lo que los demás te imponen.
Exactamente. Es una especie de profecía autocumplida. Hace falta mucho esfuerzo y abrir muchas ventanas en ese espacio cerrado para que otros te devuelvan una visión diferente de ti. Porque no tienes por qué ser lo que los demás te devuelven, pero puedes acabar creyéndotelo.
En los colegios hay algo engañoso. Ves a niños que parecen felices y todo el mundo te dice que lo son, además de inocentes, pero no necesariamente es cierto. Y es un espacio en el que, en teoría, estás protegido por adultos que no siempre ejercen esa protección con el cuidado que merece.
Ahí está, por ejemplo, el bullying.
Hoy sabemos identificar el acoso escolar, pero muchas víctimas siguen sin encontrar la protección de los adultos.
Ni siquiera sabes pedirla, porque hay algo terrible cuando eres víctima: lo primero que haces es culparte. Piensas: "Algo habré hecho para que la tomen conmigo". Y eso sucede en todo tipo de violencias o acosos, no sólo en el escolar.
A mí la palabra bullying me gusta poco porque tiene un tono muy abstracto. El acoso es mucho más gráfico, más físico. Y llamar matón al acosador también lo define a él y le devuelve la culpa.
Cuando mi hija estaba en el colegio, yo me preguntaba qué era peor: que tu hijo fuera víctima o acosador.
Y pocas veces nos preguntamos si nuestro propio hijo puede ser quien está acosando a otros.
También hay que ayudar a quien lo hace. No sólo frenarlo y apoyar a la víctima, sino conseguir que deje de comportarse así, porque también está demostrando que tiene un problema.
Los colegios son espacios muy cerrados. Los padres van a reuniones y están en grupos de WhatsApp, que en mi época ni existían, pero durante el horario escolar no están. Hay adultos muchas veces sobrepasados y un ecosistema en el que siempre existe una pirámide social.
¿Reencontrarte con antiguos compañeros puede hacerte volver a ser la adolescente que fuiste?
Puede ser. Pero hay que protegerse. No tienes por qué volver a hablar con la persona que te hizo daño; a veces basta con mantener cierta distancia.
Yo no fui a la primera reunión que organizaron mis antiguos compañeros de colegio. No sé si porque no me sentía con fuerzas o porque tampoco tenía muy claro qué podía ganar con aquel encuentro.
Hay veces que corres el riesgo de volver a ser quien fuiste, pero tampoco es obligatorio acudir. No hace falta regresar como en esas películas americanas en las que vuelves convertido en un cisne para demostrarles algo a los demás.
Tampoco tienes por qué enfrentarte a nadie. Lo importante es ser feliz con quien eres. Y punto.
¿Necesitamos una disculpa de quienes nos hirieron en la infancia o hay perdones que llegan demasiado tarde?
Las disculpas pueden llegar tardísimo, pero lo más importante es perdonarte a ti mismo por haberte dejado afectar, por pensar: "No supe pedir ayuda, no supe enfrentarme, no supe pararlo".
Hay algo fundamental: los niños no son responsables. Los responsables siempre son los adultos, lo cual no quiere decir que todos los niños sean inocentes.
La víctima tiene que perdonarse por haberse dejado avasallar, por no haber sabido plantar cara. Decirse: "Hice lo mejor que pude y ahora que ya lo entiendo no voy a dejar que me vuelva a pasar".
Resulta terrible que, ante situaciones de acoso o incluso de violencia sexual, sea quien lo sufre quien termine sintiéndose culpable. ¿Qué tiene que cambiar en nuestra sociedad?
Tienen que cambiar tantas cosas y estamos tan lejos de conseguirlo… Vivimos en una sociedad cada vez más individualista y menos empática, con menos personas capaces de levantar la mirada del teléfono, que nos tiene a todos anestesiados para ver el dolor del otro.
También hay que hacerlo a pequeña escala: que sepas pedir apoyo y que al otro lado haya alguien que quiera saber cómo estás. El dolor da mucho miedo. Cuando estás enfermo o tienes a alguien cercano que lo está, hay amigos que se apartan, como si fuera contagioso.
Tenemos que aprender a convivir con nuestro dolor y con el de los demás, consolarnos y ayudarnos. Esos colegas maravillosos que te dicen: "No, no, pero dime cómo estás de verdad", porque quieren escucharte.
¿Hasta qué punto las diferencias de clase social durante la infancia pueden condicionar nuestra vida adulta?
Por supuesto que te condicionan. Hace poco leí un artículo de un sociólogo sobre cómo los amigos son el mejor ascensor social.
Lo que creo es que en la vida hace falta curiosidad y ventanas por las que descubrir otros mundos.
No me refiero a otros estatus económicos, sino a tener ganas de leer, viajar, conocer y recibir otros estímulos. Porque la clase social puede convertirse en un espacio muy estrecho en el que no tengas esperanza. Y la desesperanza es lo peor que te puede pasar.
Al reencontrarnos con antiguos compañeros, ¿es inevitable compararnos? ¿Qué significa realmente estar por encima de los demás?
Creo que sí. Confrontas aquel cálculo que habías hecho de pequeño sobre a quién le iba a ir bien con la realidad de su vida adulta.
Pero, ¿qué significa que a alguien le haya ido bien? ¿Quién tiene mejor puesto, una casa más bonita o quién es más querido y está más en paz consigo mismo? Eso último no es fácil de descubrir en una reunión. Puedes ver quién ha envejecido mejor o estimar quién tiene más dinero, pero ese no es mi baremo del éxito.
Porque nuestra escala de valores también cambia con los años.
Exactamente. Depende de cada uno. Yo pienso mucho en la responsabilidad individual, en vivir de acuerdo con tus valores, tu integridad, tu sinceridad y tu confianza en la amistad.
No quiero ponerme muy intensa, pero para mí el baremo del éxito es hasta qué punto te sientes querido por personas a las que valoras.
¿Hemos avanzado en identificar los abusos sexuales y señalar a quienes los cometen?
Me gustaría decirte que sí, pero lo dudo.
Las generaciones más jóvenes saben identificar un abuso y frenarlo a tiempo en muchos más casos que la mía, también en el ámbito laboral. Pero creo que ha habido una involución después del #MeToo: se normalizan tratos degradantes, siguen sin resolverse situaciones de acoso y continúa el abuso de posición dominante.
Cuando el movimiento irrumpió en 2017, ¿quién iba a pensar que seguiríamos teniendo estas situaciones en colegios e instituciones o que continuaría el problema de la trata de mujeres? Hubo un momento de esperanza que se desvaneció rápidamente. Es el famoso backlash.
Muchas actitudes machistas se han quitado la careta. Antes se decía: "Bueno, es que ahora esto ya no se puede decir". Pues ahora parece que sí se puede decir.
¿Y qué ocurre con las mujeres que también defienden esas actitudes?
No las entiendo. El feminismo es plural, inclusivo y no está en contra de los hombres. Defiende la igualdad. No puedo entender que no la defiendan.
Conoces bien el mundo de la comunicación. Cuando una denuncia afecta a una persona poderosa, ¿cómo pueden los medios informar con rigor sin contribuir a desacreditar a la víctima?
Es complicadísimo. No sólo se trata del rigor, un objetivo casi tan difícil como la objetividad, sino de evitar el sensacionalismo y el morbo.
El caso Nevenka nos enseñó a toda una generación el coste que podía tener una denuncia. A mí me pilló trabajando y viendo cosas que habría preferido no ver, o viviendo situaciones que habría preferido no vivir.
Me dejó clarísimo que, en aquel momento, denunciar y ser reconocida públicamente como víctima tenía un coste social y profesional casi inhumano.
El caso Nevenka también mostró a muchas mujeres lo que podía ocurrirles si denunciaban. ¿No podía provocar el efecto contrario?
Creo que todavía no está bien resuelto, empezando por la protección del anonimato de las víctimas.
Uno de los casos más terribles que hemos vivido recientemente es el de La Manada. A ella se la persiguió, se la juzgó por si salía o no salía y se filtró su nombre. Estamos hablando de una mujer extraordinariamente valiente a la que debemos mucho.
Y todavía no hemos sido capaces de reconocerlo.
No, creo que no. No pienso que ella quiera un homenaje, pero todos, interiormente, le debemos uno.
Y las que tenemos hijas le debemos haber podido explicarles que eso no es aceptable. Que tienes derecho a ser quien quieras ser, a decir no cuando quieras decir no y a que nadie te quite nunca esa garantía.
Los grupos de WhatsApp se han convertido en pequeños espacios de poder, rumores y complicidades. ¿Qué dicen de nuestra manera de relacionarnos?
Tienen una parte muy buena de desahogo, conexión y humor, pero también una horrible: WhatsApp no sustituye al hecho de estar presente. Si alguien te dice: "Te mando un beso, espero que estés bien", estupendo si es un conocido. Pero si es alguien cercano, llama y pregunta: "¿Cuándo te puedo ver?".
Recuerdo algo que me impresionó mucho. Un amigo que se había separado, se había vuelto a enamorar y había roto con su segunda pareja, me dijo: "Lo que más echo de menos son los WhatsApp de las noches y de las mañanas, esa sensación de sentirme querido". Y yo pensaba: "No, no, porque para eso ya tienes ChatGPT".
ChatGPT puede darnos los buenos días y decirnos lo que queremos escuchar. ¿Adónde vamos?
Pues creo que hacia la soledad, hacia la idiotez. Hablaba con unos amigos expertos en inteligencia artificial y les decía que me aterra que la IA nos quite la curiosidad. Si no sabes hacerte preguntas, mirar ni escuchar, que me parece un superpoder, ¿adónde vas?
Y hay algo importantísimo: la piel, el contacto físico. No lo digo en un sentido sexual, sino en el de dar un abrazo o consolar a un bebé porque escucha tus latidos.
Lo más profundo es la piel, como se suele decir. Creo que estamos perdiendo todo eso. Nos quedamos en casa, nos comunicamos por WhatsApp o Instagram… ¡Qué pereza! Tengo la sensación de que el móvil nos anestesia y nos da una falsa sensación de conexión.
¿Nos estamos anestesiando también ante las desgracias?
Sí y no. Necesitamos protegernos, pero las desgracias también deben darnos la posibilidad de reaccionar y exigir responsabilidades. Creo en la autoexigencia y en unirnos para demandar cosas que beneficien a todos, en los proyectos colectivos.
Cuando tienes a alguien cercano enfermo, te das cuenta de lo que hay que pedirle a la sanidad. Y al ocurrir algo como lo que estamos viviendo ahora, es inadmisible que falle el sistema. Absolutamente inadmisible.
El humor y la ironía atraviesan tu novela, incluso las situaciones dolorosas. ¿Qué importancia tienen para ti?
Siempre digo que el humor es tragedia más tiempo. Las cosas con humor entran mejor y se viven mejor. Si no puedes reírte, ¿qué haces? ¿Amargarte la vida? Hay que saber reírse de uno mismo.
El humor es una especie de vacuna: te permite tomar distancia y transitar mejor episodios dolorosos.
Nuestras contradicciones y la responsabilidad sobre los demás atraviesan Polis y cacos. ¿Siempre han estado presentes en tus libros?
Creo que sí. Tuve la suerte o la desgracia de empezar a ir al psicólogo de niña y entendí que lo que me pasaba a mí le podía suceder a cualquiera.
Cuando aprendes a comprenderte, dejas de sentirte raro o especial y empiezas a reconocer lo que te ocurre.
Esa reflexión es necesaria para no juzgar tan a la ligera. Emitimos juicios durísimos sobre los demás que no nos aplicamos a nosotros mismos.
Hay que mirar con compasión, ternura y empatía. Porque los malos también sufren. A veces son malos porque sufren y otras porque les da la gana. Pero hay que intentar entenderlos.
¿Has tenido que elegir entre tus convicciones y algo que deseabas especialmente?
Por supuesto, todo el rato. Tener valores y defender la integridad no significa que no tengas tentaciones egoístas, como cualquiera. Pero no basta con ser bueno, hay que ser valiente. Y no es fácil, porque la valentía es infrecuente y muy incomprendida.
Cuando alguien lo es, pone en evidencia a quienes no lo son. Eso no te gusta y puedes convertirte en objeto de acoso o comentarios desagradables. Hay personas que prefieren decir: "Yo no soy mala gente". Y puede que no lo seas, pero eres un egoísta y un cobarde.
¿Hay alguna conversación que te haya quedado pendiente de la adolescencia y que te hubiera gustado tener?
Creo que algunas, porque no siempre tienes el mejor comportamiento posible. Hay personas con las que pienso: "Esto podría haberlo hecho mejor". Forma parte de ese perdón del que hablábamos al principio.
Tengo la certeza de que nunca he sido una matona, pero obviamente tampoco he sido siempre un ser de luz. A veces hieres sin querer, aunque en el fondo te das cuenta de que lo estás haciendo. Y otras veces lo ejerces como un sistema de autodefensa.
Yo tenía una timidez un poco borde. Lo que parecía bordería era, en realidad, una manera de protegerme. Como dice una amiga, puedes ser tímido hasta los 20 años; después ya eres un gilipollas, un maleducado.
¿Cuál es tu peor emoción, Paloma?
La impaciencia. Estoy intentando domesticarla. Y a veces la indignación, aunque creo mucho en la indignación justa como motor: te da energía.
Lo más duro es la tristeza, porque te apaga. Desde la tristeza no cambias ni tu situación ni la de los demás.
¿Y qué lugar ocupa la rabia?
Es mucho más antipática. Prefiero la indignación, el no aceptar determinadas cosas.
¿Y tu mejor emoción?
El sentido del humor, la amistad y la generosidad. Siempre intento ser generosa.
Para terminar, ¿cuándo fue la última vez que jugaste a polis y cacos?
En el colegio, con ocho o nueve años. Siempre perdía, así que procuraba escaquearme. Corría fatal.
¿Eras caco?
Era muy mala jugando, muy torpe físicamente. Perdía siempre, nunca me elegían y lo odiaba.