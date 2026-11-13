El Lyceum Club cumple 100 años: la red que reunió a las mujeres más brillantes de España para hacer historia

Salir a pasear por el Madrid histórico consiste en admirar fachadas de ladrillo y piedra que esperan a ser descifradas.

De algún modo, los bloques de piedra son párrafos incuestionables, los cimientos de lo que se cuenta, mientras que los ladrillos son las líneas sucesivas puestas con adobe, que relatan lo sucedido.

A veces un pequeño detalle nos da la pista. De día, el metal reluce con el sol en la capital, y una placa en un muro parece una escama del pasado que se quedó pegada. Luego, nuestra curiosidad hace el resto.

Una de estas paredes misteriosas que describo está justo en la esquina de la calle Infantas y la plaza del Rey, en el número 31, en lo que se conoce como la Casa de las Siete Chimeneas, en el barrio de Chueca y muy cerca de la plaza de Cibeles.

Hoy estoy justo delante. Por la vía pasan una estudiante con una mochila blanca y una mujer que camina rápido con un portafolios en la mano. Aunque ya hace frío en noviembre y aún no es la hora de comer, las terrazas están llenas y bulliciosas.

Leo la placa sobre la mampostería, que dice "este edificio fue la sede del Lyceum Club", creado en 1926. Pienso dos cosas. La primera, que Madrid tiene muchos clubs recién inaugurados en estos nuevos años 20. Luego, que liceo significa instituto en latín. ¿Un club en los años 20 del siglo XX para aprender el qué?

"Se cumplen 100 años del Lyceum Club. Mira por si puedes preparar algo especial, una investigación o un dossier largo", me había dicho mi editora.

Reconozco que, aunque he escrito mucho sobre feminismo —en las últimas semanas, por ejemplo, en este medio he investigado sobre figuras como Gloria Steinem, Dolores Huerta o Dolly Parton— y he entrevistado a cientos de mujeres desde hace 30 años, no sabía de qué me hablaba.

Sí que conozco la leyenda del edificio que tengo delante, porque hay quien asegura que entre las siete chimeneas que lo coronan se puede ver, en las noches claras, el fantasma de una mujer vestida de blanco, llamada Elena, que fue asesinada por enamorarse de un hombre demasiado importante sin tener el rango suficiente. Las historias de espectros antiguos son muy poco románticas.

Sin embargo, en letra más pequeña, el mismo cartel del Ayuntamiento describe que se trató este de "un lugar referente para el protagonismo de las mujeres en la conquista de sus derechos civiles".

Hace unos meses participé en una investigación del OCITV (UCM) sobre el papel de estas en las noticias. Por ejemplo, en los telediarios de las principales cadenas, obtuvimos como resultado del análisis que aún están muy infrarrepresentadas, en un porcentaje del 36,8 %.

Ellas son de hecho una mayoría en España, pero siguen sin ocupar el espacio que les corresponde. Muchos de los roles femeninos más importantes de la sociedad siguen siendo, como me decía una directiva de la industria musical hace unas semanas, realmente reaccionarios.

Pero esta historia sucedió en Madrid hace 100 años. Sin duda, debo investigar más.

Las integrantes del Lyceum Club Femenino quisieron "adelantar el reloj de España". Archivo EE D.R.

Las mujeres audaces del Lyceum

La siguiente fachada enladrillada que tengo delante es la de la Biblioteca regional de Madrid Joaquín Leguina, que está dentro del antiguo complejo de El Águila. Para quien no la conozca, es una visita arquitectónica muy recomendable, reinaugurada en 2002.

Entre sus paredes, en las que se suma el vidrio y el metal, se conserva gran parte del patrimonio bibliográfico madrileño y se pueden encontrar los legados y publicaciones más importantes producidos en la capital, así que estoy en el lugar correcto.

En la planta tercera está situada la zona para investigar. Una mujer me atiende con una rapidez extraordinaria y, en menos de 10 minutos, estoy sentado delante de diferentes documentos.

Recopilo las informaciones que tengo hasta el momento. En noviembre de 1926 se inauguró el Lyceum Club como parte de una red internacional sin ideología política ni religiosa —aún bajo la dictadura de Primo de Rivera—, y existió durante una década.

Es verdad que el fenómeno de los clubs femeninos había comenzado en Londres —con la iniciativa de una artista llamada Constance Smedley y la complicidad de María Martos de Baeza—, pero luego se extendió por Europa a nodos urbanos como Berlín, Ámsterdam, Roma, y llegó a la ciudad del Manzanares.

En ella se encontró con una generación de mujeres inteligentes que lo pusieron en marcha, continuando su expansión por Barcelona o Valencia, también en Bilbao.

Su finalidad era la conexión entre sí, pero también con el conocimiento de la cultura y la ciencia. Lo formaron inicialmente 115 socias en la primavera de 1926 en un espacio de Miguel Ángel, aunque su puesta en marcha oficial ya se realizó en la Casa de las Siete Chimeneas ese mismo año.

La placa que recuerda aquello que fue, tan necesario ahora como entonces. Archivo EE D.R.

Según parece, llegó a tener ese mismo número de secciones: artes plásticas e industriales, música, literatura, social, ciencias, internacional e hispanoamericana.

Ellas eran muy diferentes en realidad. Las había ateas, católicas, monárquicas, republicanas, conservadoras y liberales. El feminismo actuaba como un paraguas común para, como afirmaban, "conspirar para adelantar el reloj de España" [frase atribuida a María Teresa León].

¿Qué dijo la prensa antes y después de su apertura? Localizo un periódico de 1906 en la hemeroteca: aún no había abierto el Lyceum en Madrid, pero un tal Luis Figuerola Ferreti firma un párrafo que me llama mucho la atención sobre cómo él veía a las mujeres del Lyceum londinense.

"Tienen la conciencia del deber de contribuir como los hombres al progreso, y hacen cuanto creen útil para lograrlo, sin pueriles temores de la crítica. […] Los hombres tenemos en España una responsabilidad inmensa", escribe en el Álbum ibero-americano [nº19, de 22/5/1906].

Sigo buscando después de su apertura, en el año 1926, el mismo de su fundación en España.

Encuentro diferentes noticias y reportajes. Hay uno muy singular del mes de diciembre, en el periódico La Libertad. Es una entrevista a Pilar Bolívar, mujer bien directa y clara —además de pareja del poeta Luis de Tapia—, en la que ella explica "diré que ha nacido porque 'nos hacía falta'".

"Toda mujer desea emplear su actividad en algo útil", añade. "Esto, que parece fácil, no lo es tanto para cada mujer 'sola', y 'por su cuenta'; en cambio, 'reunidas y bien organizadas', ya será otra cosa: encontrando cada una ocupación adecuada a sus gustos o a sus conocimientos" [La Libertad, 21/12/1926].

Las cartas de Zenobia y María

La primera presidenta de la junta directiva de este club femenino sería la conocida María de Maeztu (Vitoria, 1881-Mar del Plata, Argentina 1948) y su primera secretaria Zenobia Camprubí (Malgrat de Mar, 1887-San Juan Puerto Rico, 1956).

Maeztu era una brillante pedagoga y escritora, doctorada en Estados Unidos. Y Camprubí era la traductora de Tagore, Shakespeare o Poe —además de empresaria y mujer de Juan Ramón Jiménez—.

Seguramente las dos se habían conocido alrededor del Instituto Internacional, donde la primera fue profesora y la segunda estuvo. Ambas terminaron su vida allende los mares, una en Argentina y la otra en Puerto Rico.

Las cartas personales son un género que siempre me ha fascinado, porque resultan a la vez de gran profundidad y de auténtica espontaneidad.

En la Biblioteca localizo un epistolario completo de la segunda, Zenobia Camprubí [ed. Emilia Cortés, Fundación Cajasol / Residencia de Estudiantes]. Sin duda, fue una figura clave en los trámites y el lanzamiento del club.

En la fotografía, Zenobia Camprubí, una adelantada a su tiempo. Archivo EE

Podemos imaginar la emoción que debieron sentir. En el primer libro que recopila sus cartas (1895-1936), busco en el año 1926 y encuentro una que se refiere al Lyceum [p.671], datada el 1 de mayo.

Se trata en realidad de una tarjeta manuscrita que le manda a María de Maeztu, en la que le informa de sus avances: "Escribí al Lyceum en el momento de irse ustedes de casa, pidiéndoles que tramitaran a la mayor brevedad posible nuestro ingreso en su asociación internacional".

Unos días después, en una nueva misiva, le manda una lista de "una docena de nombres escogidos un poco al azar".

Ya estaba hecho. A partir de ese momento, en los salones de aquella casa fantástica del centro madrileño, un grupo amplio de mujeres se podrían encontrar para hablar de Goethe o de europeísmo, invitando a los hombres que fueran necesarios.

Ese lugar serviría para reunirse, para adquirir y compartir conocimientos pero también, según leo, para recibir y darse ánimos y celebrar sus éxitos.

El periódico El Sol del 13 de enero de 1927, pocos meses después de la fundación de esta red, publica cómo "el Club Femenino Lyceum obsequió ayer tarde a su presidenta, María de Maeztu, con un té, al que fueron invitadas las personalidades más significadas de la literatura, el periodismo y en la especialidad que con tanto y tan merecido éxito cultiva la ilustre profesora".

Y añade: "Era causa del homenaje el nuevo viaje de la señorita Maeztu a Norteamérica para cumplir el compromiso de dar una segunda serie de conferencias sobre pedagogía" [nota al pie de Epistolario II].

En poco tiempo la energía de estas mujeres se convirtió en un lobby, que impulsaba reformas en el Código Penal, al tiempo que defendían el derecho al voto o al divorcio y creaban espacios gratuitos para cuidar a los niños de las trabajadoras y las universitarias, o comités de libros para ciegos.

María de Maeztu fue directora de la Residencia de Señoritas, una versión de la Residencia de Estudiantes. Carismática y admirada por Lorca, que le compuso incluso un poema, su frase más conocida era "no me basta con ser, tengo que hacer".

Sobre ella encuentro también una recopilación de sus cartas. En este caso, con el filósofo Ortega y Gasset entre los años 1910 y 1932 [revista de Estudios Orteguianos número 43].

Resulta curioso comprobar cómo al principio ambos mantienen una relación en la que él se considera a sí mismo maestro pero, poco a poco, sus expresiones dejan ver que su admiración se equipara, hasta llegar a una correspondencia de iguales.

María de Maeztu le responde una carta el 29 de junio de 1919 y le manda un recorte de periódico. Se trata de una noticia que ha salido en The New York Times Magazine con un título que comienza así: Woman Movement in Spain [Movimiento de las mujeres en España]. Le escribe "es sólo para que vea Ud. la atención que aquí dedican al problema de la mujer".

Fotografía de María de Maeztu. Archivo EE

Su capacidad pedagógica espectacular está teniendo aplauso cuando envía esa carta desde EEUU. Sin embargo, ella se expresa muy modestamente. "Yo he visto aquí más claro que nunca todo lo que me falta: lo infinito", le escribe a su amigo filósofo desde la Columbia University el 26 de junio.

Dos mujeres influyentes

Otras dos presencias clave del Lyceum Club fueron Clara Campoamor y Elena Fortún.

Clara Campoamor (Madrid, 1888 - Lausanne, 1972), que también terminó lejos de su querida Madrid, era abogada y escritora, luchadora por el sufragio femenino. Fue la primera española en hablar en la ONU o frente al Tribunal Constitucional, entre otros hitos.

Además, tenía una prosa histórica. Hay un libro de ella que me deslumbra, titulado La Mujer en la diplomacia y otros artículos (Editorial Renacimiento). En él, además de hacer la pertinente reflexión al respecto, también desgrana ideas sobre el uso de los juguetes o incluso acerca de "por qué llora la virgen Macarena".

Campoamor critica en ese volumen que "la costumbre femenina de firmar con pseudónimo parecía tan natural, tan obligada, que recuerdo todavía cómo en la redacción de un diario madrileño, a la que pertenecía quien esto escribe, se me discutía vivamente allá por el 1922, la necesidad y hasta el buen gusto, de que la mujer adoptara pseudónimo viril para osar asomarse al mundo de las prensas […]".

Campoamor, luchadora incansable de los derechos de las mujeres. Referente entonces, referente hoy. Archivo EE Archivo Santos Yubero

Pero escribe sobre otras a las que admira y la inspiran: "Las hadas de los cuentos, esas hadas madrinas, con que soñamos de niños, en todas las latitudes y bajo todos los cielos, contándolas la realización de nuestras ilusiones infantiles, no han muerto”.

"Muy lejos de eso, han descendido a la tierra y se han encarnado en mujeres generosas y entusiastas, de corazón henchido de cariño y piedad, de mente soñadora y poética, de voluntad de realización", añadía.

En la biblioteca regional se conserva asimismo el legado de Elena Fortún (Madrid, 1886-1952), sus archivos personales, cartas, y lo que otras recopilaron sobre ella, incluyendo su participación en el Lyceum Club.

Mirándolos, se puede confirmar que la autora de Celia es la creadora de la primera heroína española adolescente con arrojo: en esas historias, la madre de la protagonista queda a tomar té en el Lyceum.

Fortún junto a su marido, Eusebio Gorbea, con el que mantuvo una compleja relación personal e intelectual. IG vía @renacimientoed

Investigaciones

La periodista Eva Cosculluela publicó este año El club de las modernas (Seix Barral, 2026), donde indaga en estas formidables presencias.

Ella explica, en entrevista a este vertical, que "sentí mucha rabia. Me preguntaba cómo era posible que supiéramos tan poco de ellas, que no aparecieran en los libros de texto y que hubiera tan poca información disponible".

Cosculluela se encontró con muchas que escribían poesía pero que no tuvieron la repercusión de los hombres de la Generación del 27, como "Concha Méndez, Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Josefina de la Torre y muchas otras".

E incluso, señala, "100 años después, seguimos hablando de Zenobia Camprubí como la mujer de Juan Ramón Jiménez".

En el espacio de la Fundación Ortega-Marañón puede visitarse de lunes a viernes una interesante exposición sobre el Lyceum. En la muestra queda claro que las mujeres de este club eran de todo tipo.

Un poco anterior es el libro titulado La conspiración de las lectoras (Ed. Anagrama), de María Teresa Rodríguez De Castro y José Antonio Marina, en el que ambos describen a las mujeres del Lyceum Club como "un grupo brillante y rompedor que, además, vivieron una especia de parábola histórica".

Explican que en una época en la que el recelo hacia la igualdad de la mujer era común a todas las ideologías, aunque procedían de ambientes muy diversos en ese plano, ellas se reunieron durante años en un ambiente de concordia.

Recuerda Marina una anécdota durante la visita de Alberti que, invitado a dar una charla, llegó vestido con una levita, una paloma y un galápago y comenzó a criticar a escritores y pensadores —algunos de los cuales eran maridos o amigos de las mujeres presentes—.

Al parecer, Concha Méndez o Maruja Mallo —de quien hace poco vimos la primera gran retrospectiva en el Museo Reina Sofía— se partieron de risa con él.

¿Cómo se conectaba internacionalmente el Lyceum Club? María Teresa Rodríguez De Castro escribe sobre la importancia de Isabel de Oyarzábal, una mujer que establecía vínculos con Londres, y afirmaba "que era el único lugar en Madrid donde se podía respirar, lo cual hizo que tuviera mala reputación".

"Creo que uno de los moldes de 'inteligencia social' es el de 'redes sociales' y me parece que las mujeres las establecen con más facilidad", añade María Teresa. Declaraciones a las que suma lo siguiente:

"En una época globalizada, sería estupendo poder organizar un Lyceum Club a escala mundial. Sin este dramatismo, también en occidente están planteados problemas que afectan a la condición femenina, a la estructura de la familia, a la maternidad, a la sociabilidad básica, a la convivencia. Los modelos antiguos no funcionan y no tenemos aún soluciones de recambio".

"Esta inteligencia social es conversacional, su altura depende de la altura de los que intervienen en esa integración", concuerdan Marina y Rodríguez De Castro.

Sin duda, en una era en la que los modelos antiguos están claramente fallando, hacen falta nuevas visiones integradoras del feminismo que, como tantas otras asignaturas pendientes, necesitan de consensos para conseguir renovarse.

En los salones de la calle Infantas se propuso ya esta idea en el año 1926. Fue entre ladrillos: quizás una metáfora del esfuerzo repetido y colectivo durante más de una década. Luego, la guerra y la dictadura impusieron sus códigos y muchas de ellas tuvieron que marcharse a otros lugares.

De hecho, su última sede [trasladada a San Marcos, 44] fue desmantelada y utilizada como espacio de la Sección Femenina de Falange para, como explican los textos de la exposición Fundación Ortega-Marañón, instaurar una nueva narrativa con "un modelo de mujer orientado al hogar, la obediencia y los valores del régimen".

De algún modo, ese 'ultraje' fue un reconocimiento a su éxito.

Pero tenemos para siempre su propuesta dialógica de inteligencia colectiva, más allá de las polaridades —impuestas muchas veces por hombres—, realizado por mujeres como las que hemos nombrado, pero también por otras muchas como Victoria Kent, María Lejárraga, Matilde Huici, Victoria Durán, Felisa Unamuno, Carmen Baroja, Magda Donato, María Martos de Baeza, Aurora Bertrana o Carme Montoriol, entre otras.

Me gustaría terminar este reportaje con un recorte de prensa del periódico La Libertad [en su edición del 28/12/1926, dentro de poco hará un siglo]. Se trata de una entrevista a otra de las mujeres del Lyceum, la maestra Benita Asas (1873-1968): ella contesta a la pregunta de por qué se había originado el club:

"El Club Femenino Español ha nacido por una causa análoga a la que hace brotar las flores en la primavera y engalanarse de verdor a los árboles: 'el ambiente'. Si la bondad del clima no ejerciera una influencia decisiva sobre ellos, permanecerían tétricos perdurablemente".

"De idéntica manera", continúa Benita Asas, "el Club Femenino Español ha nacido cuando un ambiente social adecuado—producto de enormes esfuerzos realizados por los núcleos femeninos más audaces de nuestro país— ha transformado el sentir de las españolas con respecto a su propio valor intelectual, moral, social, etc.".

Y finaliza así: "La mujer española se ha dado cuenta de que no debe seguir haciendo el ridículo, yendo cojeando por las anchurosas vías del progreso mundial; se ha convencido de que es absurdo tener envuelto el espíritu en las telarañas de los siglos pasados" [misma cita de La Libertad, 28/12/1926].