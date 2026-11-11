La escritora Sara Barquinero conversando con Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL y presentadora del Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Esteban Palazuelos

Sara Barquinero en el Club de Lectura de Magas: “Pensar que las mujeres somos seres de luz nos desempodera”

Dicen que equivocarse es de guapas y la tarde de ayer comenzó demostrando que las mejores veladas a veces nacen del despiste más humano.

Sara Barquinero apareció en el encuentro un poco más tarde de lo previsto, apuradísima y ataviada con un cómodo chándal tras un pequeño traspié con la fecha y el lugar: estaba convencida de que acudía a una cita informal con jóvenes.

Tras el momento inicial de “tierra, trágame” y entre las risas cómplices de las asistentes, la escritora demostró que la autenticidad es la mejor de las elegancias.

Con esa misma naturalidad y cercanía, ayer, martes 10 de noviembre, aconteció una de las citas más estimulantes y filosóficas de la temporada en el Club de Lectura de la Comunidad de Magas, presentada una vez más por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL y en Espacio Dobble.

La escritora y filósofa española, ya convertida en una referencia entre el público joven, acudió para presentar su novela La chica más lista que conozco, escrita a modo de tratado filosófico.

Sara Barquinero, protagonista de la última edición del Club de Lectura de la Comunidad de Magas. Esteban Palazuelos

La obra aborda sin tapujos temas tan complejos como las fronteras del consentimiento, las relaciones de poder entre profesores y alumnas o las expectativas con las que la juventud afronta el futuro laboral.

Con la labor habitual de moderación y la participación activa del público, la velada se convirtió en un análisis lúcido sobre la necesidad de criticar las dinámicas sociales y feministas desde dentro, rompiendo mitos e idealizaciones.

Uno de los ejes principales de la conversación se centró en la propia institución universitaria y en cómo esta se convierte en un claro reflejo de la sociedad.

Sara Barquinero | 'La chica más lista que conozco'

A la pregunta de si la universidad es un espacio estanco donde ocurren hechos aislados o si es el lugar donde aprendemos dinámicas turbias que luego exportamos a la vida real, Barquinero fue clara.

“En la filosofía siempre se ha intentado pensar el espacio universitario como algo ajeno a la sociedad civil, uno dedicado al conocimiento sin tensiones habituales. Esto siempre ha sido una ficción. Que algo suceda en un lugar de conocimiento no lo aleja de los problemas que tiene la sociedad civil”, dijo.

La autora defendió que la universidad actual está atravesada por dinámicas empresariales y expectativas laborales inmediatas, algo que tiene su contrapartida positiva: “Si ahora es un sitio tan plural y parecido a las sociedades es porque es mucho más democrática que hace años”.

Al abordar las turbias relaciones entre docentes y estudiantes que plasma en el libro, Sara Barquinero no dudó en compartir su propia experiencia y el motivo que la impulsó a escribir: “La cantidad de cosas que vi en la universidad desde que entré es vergonzosa, por eso he escrito esta novela”.

Explicó lo complejo que resulta reaccionar cuando se es espectador de estas situaciones, pero también reflexionó sobre esa satisfacción que da posicionarse, aunque eso no suponga una solución al problema.

Al ser preguntada por una lectora sobre si recomendaría la obra a futuros estudiantes, la autora afirmó que le habría gustado leer algo así al entrar a la carrera, “tanto por las cosas que te advierte como por sentirte acompañada en la épica del momento universitario”.

Ana Núñez-Milara cambió el rumbo de la conversación, haciendo hincapié en esa competición y dificultad de crear amistades reales entre mujeres dentro de entornos masculinizados.

La escritora y filósofa remarcó que las relaciones no son abnegadas ni perfectas: “Pensar que las mujeres somos seres de luz entre nosotras nos desempodera un montón. Se trata de pensar que somos iguales: seres complejos, autónomos, con bondades y maldades”.

Sara también aportó un aspecto optimista: “Aunque mi novela sea negativa al respecto, creo que se pueden tener grandes amigas en el momento en que aprendes a encajar, vives cosas, etc”.

Otro de los grandes momentos del encuentro fue la deconstrucción del mito de la meritocracia. "Pensar que una persona con una interioridad magnífica, pese a tenerlo todo en contra, acabará triunfando es una excepción, y la excepción significa que no es la regla. Por mi experiencia he visto que muchas veces la gente que más destaca es porque partía de mejores condiciones".

Por este motivo, abogó por cambios institucionales reales para igualar las condiciones de las personas y compartió la visión de nuestra presentadora del Club de Lectura sobre la idea de mantener conversaciones honestas con los jóvenes sobre las expectativas y las ventajas sociales de origen.

“Yo creo que la filosofía no da respuestas pero te ayuda a hacer mejor las preguntas, a aclararte la cabeza”, dijo Barquinero.

El tema del papel de la filosofía en la actualidad y el desinterés de parte de la juventud por las instituciones tradicionales llevó a la autora a reflexionar sobre la ayuda de la filosofía para explorar caminos de pensamiento y el valor del conocimiento por el conocimiento mismo, en contraposición a la prisa por monetizarlo.

“A veces el desinterés por lo universitario no es porque no interese el conocimiento, sino porque no interesan los procesos de la universidad", aclaró Sara Barquinero a una de las lectoras presentes.

La escritora de La chica más lista que conozco celebró el auge del pensamiento filosófico en la sociedad civil y abogó por una mayor presencia de esta materia en la educación secundaria.

“¿Te gustaría formar parte de un comité de asesoramiento para la universidad?”, le preguntaron. Aquello supuso un momento de risas entre la protagonista, la presentadora y todos los asistentes: “La vida práctica no se me da tan bien como se ha visto. Figúrate yo ahí mandando a la gente”, respondió.

Y añadió: “Tú puedes saber todo lo que quieras a nivel teórico y que luego en la práctica no te sirva para nada. El conocimiento ayuda, permite y, sobre todo, creo que ayuda a pasar mejor los tragos, a perdonarse a una misma, pero no es una acción directa.

La conversación dio lugar a una tarde más donde la literatura, el sentido del humor, el pensamiento crítico y el punto de encuentro entre generaciones volvieron a ser los grandes protagonistas.



