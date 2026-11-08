La CEO y cofundadora de Unicorn Content, la productora que más horas de televisión en directo emite semanalmente en España. Cristina Villarino

Xelo Montesinos, al mando de la tele en directo: "Ana Rosa y yo somos de las pocas mujeres con productora en España"

Detrás de las pantallas, donde los focos no iluminan la escenografía pero se sostiene el ritmo vertiginoso de la información en directo, opera Xelo Montesinos.

CEO y cofundadora de Unicorn Content, la productora que más horas de televisión en directo emite semanalmente en España —alrededor de 80—, la periodista y ejecutiva valenciana visita el plató de Arréglate que nos vamos, el pódcast conducido por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y Charo Izquierdo, directora de Magas.

En un diálogo cruzado en el que la complicidad profesional y personal rebosa por los poros, las tres comunicadoras desgranan la realidad económica, humana y operativa del sector audiovisual, desmontando los mitos de la fama efímera y reivindicando la disciplina feroz que exige el medio.

La conversación se inicia al hilo del mito atribuido a Andy Warhol sobre la fama efímera en la era digital y televisiva. Una reflexión sobre la que Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara introducen a la invitada definiéndola como "una de las mujeres más potentes que más controla la tele de España".

Ante la premisa de la visibilidad pública instantánea en redes sociales, Montesinos remarca con rotundidad la frontera entre la notoriedad pasajera y la solidez profesional:

"Cualquiera no vale para tener 15 minutos de gloria; cualquiera vale para tener su minuto de gloria, aguantar esos 15 minutos ya es otra historia", explica.

Las conductoras del pódcast y la invitada envueltas en la conversación. Cristina Villarino

Además, añade que "depende de cómo te quiera la cámara, de la empatía con la gente que te ve y, sobre todo, de mantenerse. Detrás tiene que haber una experiencia, un trabajo, una constancia y una paciencia".

Esa tenacidad se traduce en cifras de producción colosales. "Estábamos en torno a las 80 horas semanales de directo", detalla la CEO de Unicorn Content al explicar el volumen de emisión que soporta su equipo.

Cruz Sánchez de Lara sintetiza esta exigencia tras oír las cifras: "Escuchen bien, porque vamos a saber qué pasa en la empresa que más horas de directo hace en televisión".

El icono de Ana Rosa

Uno de los ejes centrales de la entrevista gira en torno a sus 'bodas de plata' profesionales con Ana Rosa Quintana, una alianza indestructible desde finales del siglo pasado que la directora de Magas califica como una "relación que dura más que un matrimonio".

En este recorrido, que abarca desde la condición de socias y amigas hasta el entendimiento como "hermanas" e incluso el "derecho a ladrar", Xelo Montesinos echa la vista atrás a 1998, cuando era una joven estudiante de periodismo que admiraba a la comunicadora:

"Yo decía 'me encantaría trabajar con esta mujer'. La ley de la atracción y desear algo y trabajar en ello es fundamental. Llevo con ella desde entonces y no hay día, semana o año que no se reinvente y termine conquistando al público".

Xelo Montesinos considera a Ana Rosa Quintana una hermana. Cristina Villarino

A esto, Cruz Sánchez de Lara añade que "Ana Rosa es una animal televisivo, una profesional como la copa de un pino y un talento para lo suyo es incuestionable; la cámara la quiere".

Sobre la evolución de su vínculo personal y mercantil, Montesinos desglosa los matices de una relación poliédrica:

"Te diría que primero somos hermanas, luego socias y luego compañeras. Empezamos siendo lo último, luego fuimos amigas, pasamos a compartir vacaciones y la familia... Para mí su familia es la mía y mi familia es la suya; mi hija Martina es su ahijada", detalla, desvelando esos recovecos de los vínculos que la pantalla habitualmente no muestra.

"Cuando pasas a ser socias ya es otra historia. Nos enfadamos y a los 10 minutos ya nos estamos pidiendo perdón o intentando pasar página fruto de los nervios de cerrar un programa o un año", explica, dándole un halo de realidad a su relación.

Ese nivel de confianza exige también saber desconectar en los picos de máxima tensión profesional. La CEO de Unicorn Content confiesa risueña que su equipo la apoda la "niña de la curva" porque vive pendiente de los gráficos de audiencia y "aún se pone nerviosa":

"En la tele preparas el programa, lo ejecutas —que es el examen— y al día siguiente tienes la nota, que es la audiencia. Llegué muy alterada antes de vacaciones y creo que tendríamos que instalar el derecho a ladrar".

Fue entonces cuando Ana Rosa ejerció de freno: "Me dijo, 'te doy el día de hoy para que vomites y sueltes lo que quieras, pero mañana no vuelves a hablar de televisión'. Me vino fenomenal porque si no, no paras".

El gran salto

Durante el encuentro, Cruz Sánchez de Lara subraya la valentía empresarial y el "cerebro para los negocios" de Montesinos al dar el salto como emprendedora e independizarse tras su etapa al frente de Cuarzo, creando el "músculo Unicorn" ante el constante recorte de presupuestos en el sector:

"Tú eres muy valiente porque la que fundó la productora fuiste tú", le reconoce Izquierdo. Una decisión que Xelo Montesinos recuerda como un momento crucial en su carrera:

"Cuando Ana salió de Cuarzo pensé que era el momento de crearla. Tenía muy buena relación con Mediaset, confiaban en mí y ya llevaba tiempo siendo directora general y productora ejecutiva. Me fui con una mano delante y otra detrás, pero necesitaba entrar en la fase de los números, los presupuestos y la estrategia empresarial".

A la pregunta sobre el estado real del negocio televisivo y la falsa sensación de opulencia económica que existe desde el exterior, la ejecutiva aclara la transformación que vive la industria:

"Ya no es lo que era. Ha cambiado mucho y los presupuestos tienden a la baja cada año más por la división de la publicidad, las redes y el streaming. Tienes que hacer encaje de bolillos".

"Nosotros sacamos lo que llamamos el músculo Unicorn, que consiste en redistribuir el potencial de talento y el equipo humano. Si mandas a un reportero a Ceuta, te entra en La mirada crítica, en El programa de Ana Rosa y en Vamos a ver. Aprovechas los recursos respetando las jornadas laborales y te da una identidad de marca", detalla, desvelando la estrategia de su proyecto. Una de ellas.

Frente a la dificultad añadida de liderar como mujeres la cima de la producción audiovisual, la ejecutiva coincide con el análisis de Cruz Sánchez de Lara sobre la necesidad de poseer una sólida gestión empresarial:

"Hay que poner buena cara pase lo que pase, cuesta que te tomen en serio a nivel empresarial. Somos de las pocas mujeres propietarias de una productora con capacidad para todo: ficción, entretenimiento, actualidad y documentales. Y no todo el mundo te toma en serio. Con la edad también aprendes a que no te afecte todo igual y a decir: 'Esto me la pela, no le voy a dedicar más tiempo'".

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo junto a la invitada de la semana en el pódcast. Cristina Villarino

Cambio de plano

La faceta periodística y el shock humano a pie de campo emergen con fuerza al abordar la cobertura de las grandes crisis informativas, desde la catástrofe de la dana hasta la realidad de Ceuta.

Preguntada por su experiencia reciente sobre el terreno, la CEO de Unicorn Content rememora la vivencia personal tras el paso de la catástrofe por su tierra natal en Valencia:

"Para mí fue un golpe brutal porque era mi comarca, l'Horta. Todos los pueblos tenían familiares o amigos míos. Cogimos el coche y fuimos de los primeros en llegar; la A3 estaba cortada y los coches seguían apilados", relata.

"Estás en un sitio donde todo es normal y de repente, parece la III Guerra Mundial. La retransmisión que hizo Ana al ver aquello reflejó que estaba pasando algo que la sociedad todavía no asimilaba", suma a su intervención.

Una vivencia de fuerte impacto emocional que se repitió durante la cobertura especial del equipo en Ceuta:

"No conocía la ciudad y fue un shock. Trabajar en tele te exige un grado de empatía en el que sufres demasiado con lo que pasa porque sientes que te podría pasar a ti. Ver el asentamiento, las zonas del Tarajal con la gente viviendo allí, te desencaja. Pero al mismo tiempo conocimos a personas maravillosas que nos abrieron las puertas de su casa".

Xelo Montesinos en el plató de grabación de 'Arréglate que nos vamos'. Cristina Villarino

El anecdotario

Lejos de los platós y los números de producción, Cruz Sánchez de Lara le formula una pregunta directa sobre las amistades de por vida y su círculo íntimo: "¿Cuánto vale la amistad? Ponle precio".

"No tiene precio", responde tajante Xelo Montesinos.

"Es de por vida. Con mis amigas de la facultad de Periodismo, como Carmen Amoraga y Mónica, empezamos a soñar juntas fascinadas por la televisión. Pasados los años, con nuestras carreras, casadas, divorciadas o con hijos, cuando nos reunimos seguimos haciendo las mismas chorradas", cuenta.

Entre risas, la productora evoca la anécdota de sus noches de estudio universitario cuando descubrieron que el coche de una de ellas había quedado atrapado en medio de los 700 puestos del mercadillo del barrio, vivencia aderezada además con un ascensor bloqueado.

Esa mirada a la juventud conecta directamente con la crianza de su hija Martina, de 14 años, las diferencias de consumo informativo en redes sociales y las anécdotas cotidianas como el 'Bizum de urgencia':

"Ella lo consume todo en streaming y se entera de la actualidad por redes. Me preocupa la inmediatez y la pérdida de capacidad de concentración por el scrolling", desvela.

"El otro día estaba reunida con Ana y me llega un mensaje suyo en tono de máxima urgencia: 'Mamá, necesito cuatro libretas y no me queda dinero, tienes que hacerme un Bizum'. Lo convierten todo en una cuestión de Estado. Ahora dice que quiere estudiar Derecho, aunque en verano me suelta que prefiere ser socorrista; yo le digo que se pueden hacer las dos cosas", cuenta.

Como conclusión, las tres voces coinciden en la necesidad de desmitificar la televisión y poner en valor que "hay 100 personas trabajando detrás de cada emisión". En ese sentido, Xelo Montesinos cuantifica el despliegue técnico y humano que requiere la emisión diaria de un formato de actualidad:

"En un programa como el de Ana Rosa pueden trabajar unas 100 personas entre realización, producción, reporteros, redactores, maquilladores, atrezo y sonido. Detrás hay una gestión constante de emociones y de talento. Al final, las relaciones laborales son como las personales: el reconocimiento, el esfuerzo y la meritocracia son fundamentales, y si encima hay talento y talante, es de 10".

El cierre de las conductoras del pódcast flota en el aire como lección:

"Es un servicio magnífico para los jóvenes desmitificar lo que hacen los focos y recordar que esto es un trabajo durísimo. Si eso se ha entendido, veremos la tele con más responsabilidad. Cuando la enciendan y vean un programa de Unicorn Content, piensen que hay 100 personas trabajando detrás y que la presentadora lleva una vida de disciplina absoluta para poder salir a pantalla".