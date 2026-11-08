La gestión de Igualdad con Sánchez, a examen: récord de denuncias y un ministerio cuyo futuro divide el debate del 29N

Las elecciones generales del 29 de noviembre han recuperado un debate que desde 2020 parecía difícil de abrir: el mantenimiento del Ministerio de Igualdad, la cartera que vio la luz bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y que comenzó su segunda etapa en 2020, con Pedro Sánchez y el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Desde que asumiera entonces su liderazgo Irene Montero hasta hoy, los pasos del departamento han sido alabados y cuestionados, han dado fuerzas a la formación socialista para hacer del movimiento por la paridad una de sus señas de identidad y se han topado con cambios de corriente, por ejemplo, entre los jóvenes.

En 2021, un 50% de ellos se identificaba como feminista; en 2025, según datos de Fad Juventud, el porcentaje descendía al 38%. Paradójicamente y, a priori, por fortuna, la sensibilización aumenta y las víctimas de violencia de género y su entorno son más conscientes de la importancia de denunciar y de los recursos a su disposición.

Aun así, las cifras son dramáticas. El año pasado, los juzgados recibieron 204.342 denuncias de esta índole, la cifra más alta desde que hay registros. Un récord en 2025 al que, a unas semanas del 29-N, le sigue otro: entre abril y junio de 2026, el CGPJ contabilizó 55.712 denuncias, un 9,81% más que en el segundo trimestre anterior.

El ministerio de Ana Redondo llega al adelanto electoral con una única ley aprobada en la legislatura —la de paridad— mientras quedan sin culminar las reformas sobre violencia vicaria y trata. Lo hace tras dos años marcados por polémicas como la derivada de los fallos en las pulseras antimaltrato o la de la conocida como ley del ‘sólo sí es sí’.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso. Jesús Hellín Europa Press

A las controversias legislativas se suman otras como los contratos que provocaron el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, la división de la izquierda en torno a la prostitución o las críticas a sus prioridades de gasto. El debate no afecta únicamente a quienes han dirigido Igualdad, sino a si debe seguir existiendo como cartera independiente.

El popular Alberto Núñez Feijóo anunció hace unos días en una entrevista que integraría sus funciones en otros ministerios si gobierna. Redondo lo interpretó como una cesión a la extrema derecha. Y mientras ellos defienden sus posiciones, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género reclama más medios para atender a las afectadas.

El problema

Los registros judiciales reflejan una demanda de respuesta institucional. Ahora bien, el debate está en bajo qué condiciones se realiza la misma. En el segundo trimestre de 2026 figuraban 50.106 mujeres como víctimas, 3.556 más que un año antes. Tres de cada cuatro denuncias procedieron de las propias afectadas; el 1,52%, de allegados.

La Macroencuesta de 2024 amplía la radiografía con los casos que no llegan a los juzgados: ese estudio estima que 6,45 millones de mujeres han sufrido alguna forma de violencia de pareja —física, psicológica o económica— a lo largo de su vida. Unas 2,47 la padecieron durante los 12 meses anteriores a la entrevista.

La evolución de las denuncias no permite atribuir automáticamente un fracaso al ministerio, pero tampoco basta con explicarla por una mayor conciencia. Mientras tanto, el sistema VioGén acumula 106.549 casos activos cuando se publica este reportaje. El Consejo de Europa ha reclamado protección más rápida y menos desigual por territorios.

Los hechos

1. Las cifras de la violencia Los datos indican una tendencia al alza. Las denuncias aumentaron un 2,64% en 2025. En el segundo trimestre de 2026, el incremento interanual fue del 9,81%. En esos tres meses se dictaron 16.553 sentencias, 13.676 de las cuales fueron condenatorias. Los órganos judiciales recibieron 12.143 solicitudes de protección y acordaron el 69% de ellas. Paralelamente a estas cifras se da la circunstancia de que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer ampliaron sus competencias en octubre de 2025, pasando a asumir también casos relacionados, por ejemplo, con las agresiones sexuales fuera de la pareja o cometidas contra las víctimas de trata. Hasta el 30 de octubre de 2026, se ha confirmado que 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 35 niños y niñas han quedado huérfanos y tres menores también han resultado víctimas mortales de esta violencia, que el año pasado se cobró 49 vidas, según el CGPJ. Nou Barris, en Barcelona, registró el último asesinato recogido en ese balance. Nadia, de 38 años y madre de tres menores, fue asesinada presuntamente por su pareja el 28 de octubre. No constaban denuncias previas contra el presunto agresor, que se desplazó a Madrid y se entregó a la Policía Municipal.

2. Los fallos de las pulseras En septiembre de 2025 trascendieron fallos en el sistema Cometa, encargado del seguimiento de los dispositivos telemáticos conocidos a pie de calle como ‘pulseras antimaltrato’ y del que dependen entre 4.000 y 4.500 mujeres. En España, los protocolos de violencia de género y sexual contemplan que, por decisión de un juez, los agresores pueden ser obligados a llevar transmisores generalmente localizados en muñecas o tobillos para conocer su ubicación exacta y controlar si se producen o no incumplimientos en las órdenes de alejamiento. Las víctimas también reciben un dispositivo móvil que las avisa si estos se acercan a ellas más de lo permitido. Cuando esto ocurre, el aparato emite diversas alertas y el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) —que es el que se relaciona con los órganos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad— verifica que están bien o llama a las autoridades. Entre finales de 2023 y marzo de 2024, el servicio cambió de adjudicataria y gestora —de Telefónica a una UTE entre Vodafone y Securitas— y hubo un fallo en la migración de datos por el que no se podía acceder a la ubicación de los maltratadores anterior a ese período, lo que causó algunas suspensiones temporales de procesos judiciales. Desde entonces, las noticias sobre incidencias en las pulseras que hacían que las geolocalizaciones de los agresores no se trasladaran en tiempo y forma fueron recurrentes en los medios. Algunas afectadas se pusieron en manos de abogados o iniciaron peticiones en Change para mejorar con urgencia estos sistemas. La ministra aseguró que “ninguna víctima había estado desprotegida” y prometió investigar “hasta el final lo ocurrido”. En enero, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que autorizaba un nuevo contrato, por 71 millones, para gestionar las pulseras, priorizando las tobilleras sobre los brazaletes “por ser más fiables y menos manipulables”, dijo.

3. La sombra de la ley 'sólo sí es sí' Si hay una medida que ha arrastrado opiniones divididas ha sido la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del ‘sólo sí es sí’. La norma pretendía reforzar la idea del consentimiento para evitar el cuestionamiento de las víctimas a la luz de lo ocurrido con el caso de La Manada. Aunque su aprobación no corresponde a esta legislatura, sigue siendo motivo habitual de críticas al ministerio. Inicialmente sus detractores consideraban que vulneraba la presunción de inocencia. Por otro lado, el CGPJ contabilizó al menos 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones por ser la nueva ley más favorable a los condenados. A pesar de la negativa de Unidas Podemos, el Gobierno terminó corrigiendo la norma mediante la Ley Orgánica 4/2023, que entró en vigor el 29 de abril. Habían pasado siete meses desde la aplicación del texto inicial. La reforma no borró las revisiones producidas ni convirtió las condenas anteriores en inmunes a la aplicación de una ley más favorable.

4. Las reformas pendientes La ley de violencia vicaria recorrió el camino contrario: llegó a la Cámara, pero no al BOE. El proyecto fue presentado en julio de 2026 y superó el debate en septiembre, pese a la enmienda a la totalidad presentada por VOX, partido del que se desmarcó en esta ocasión el PP. El texto pretendía reforzar el reconocimiento y la respuesta a la táctica empleada por algunos maltratadores para dañar a las mujeres a través de sus seres queridos, reforzando la protección de los menores e introduciendo cambios adicionales que el Ejecutivo no consiguió aprobar antes de convocar las elecciones del 29 de noviembre. La ley contra la trata era un compromiso heredado. “Sí veo posible que salga antes de que acabe la legislatura”, decía Redondo en mayo. La llamada a las urnas encontró la iniciativa pendiente de otra aprobación en el Consejo, pese a la insistencia de organizaciones como APRAMP. En 2025, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado contabilizó 374 víctimas de trata con fines de explotación sexual y 7.830 personas en situación de riesgo. El balance recoge los casos detectados, pero no permite establecer cuántas sufren realmente esta violencia en España por la dificultad de llegar a ellas. Así, el principal resultado legislativo de la cartera ha sido la ley de paridad. “Manifiesta el firme compromiso del Gobierno con la igualdad real de oportunidades”, celebró la ministra sobre la norma en 2024. La reforma del aborto no culminó, aunque en octubre se impulsó una medida para regular la información que reciben las pacientes y evitar los bulos.



Una madre con su hija. iStock

El análisis

Estos episodios han provocado desgaste en uno de los ministerios con mayor peso dentro del Gobierno actual, nacido para promover políticas orientadas a la equidad entre hombres y mujeres y a prevenir la violencia contra ellas así como cualquier discriminación ejercida por razón de sexo, orientación sexual, etcétera.

Coinciden, además, con un momento de mayor crispación, desafección hacia el movimiento feminista, surgimiento de movimientos incel en internet y auge de los deepfakes sexuales y otras herramientas que se valen de la IA y de otras tecnologías para ejercer violencia sobre la población femenina.

En estas circunstancias, el Ministerio de Igualdad ha sido objeto de críticas por dirigir parte de su presupuesto —de 511,5 millones de euros con lo prorrogado del año 2023— a fomentar informes como el conocido informe Charo, elaborado por el Instituto de la Mujer, que denunciaba el aumento de la misoginia en las redes sociales.

La prostitución expone las diferencias dentro de la izquierda —marchas separadas en el 8M—, pero también la distancia entre el discurso socialista y los audios de Ábalos y Koldo. Sánchez anunció mano dura contra los militantes que consumieran prostitución pero el escándalo de las saunas de su suegro alimentó también acusaciones de incoherencia.

Otro foco de debate reciente ha sido Ceuta. Tras la invasión de los días 30 y 31 de julio se han abierto al menos 37 procedimientos por agresiones sexuales cometidas en la ciudad autónoma –la mayoría contra migrantes y menores–. Desde entonces se han convocado manifestaciones por toda España en apoyo a los y las ceutíes.

Con todo este contexto, la gran pregunta es si se mantendrá el Ministerio de Igualdad en la legislatura venidera. Como ya se comentaba, el PP propone integrar sus competencias en otros departamentos. Feijóo defendió esta reorganización dentro de su planteamiento de reducir el número de carteras.

La propuesta deja por concretar cómo se repartirían las funciones y qué recursos conservarían las políticas de igualdad. El popular también quiere reabrir el debate sobre el conocimiento de los padres cuando las menores deciden abortar. No equivale a anunciar que exigirá su autorización, aunque sí impulsaría una reflexión sobre esa cuestión.

Vox, por su parte, pide sustituir la ley de violencia de género por una de violencia intrafamiliar. La formación de Santiago Abascal sostiene que el marco debe proteger a todos los miembros de la familia, incluidos hombres, menores, mayores, sin distinguir el sexo de las víctimas ni de los presuntos agresores.

Podemos defiende reforzar la respuesta contra la violencia de género y avanzar hacia la abolición de la prostitución, cuestión que podría seguir generando fricciones con otros partidos de la izquierda. Democracia 21, novedad de este año, no se posiciona sobre el futuro del ministerio en su programa.

El debate político coincide con unas nuevas generaciones que mantienen una relación ambivalente con el feminismo. El Barómetro de Fad Juventud recoge la convivencia entre el reconocimiento de las agresiones contra las mujeres por el mero hecho de serlo y la percepción de que el movimiento ha ido demasiado lejos.

El 49,2% comparte la percepción de que el feminismo ha buscado una igualdad que termina discriminando a los hombres. Al mismo tiempo, el 67,7% considera la violencia de género un problema social muy grave. Son respuestas que muestran cómo la preocupación por las víctimas puede convivir con el recelo hacia determinadas políticas de igualdad.

Una encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL | Magas en noviembre de 2025 ofrece otra perspectiva sobre esa alarma. El 49,5% de los consultados afirmaba haber presenciado algún episodio de violencia de género. Entre las personas de 17 a 35, el porcentaje ascendía al 59,5%: prácticamente seis de cada diez jóvenes encuestados.

Una joven marcha junto al Sindicato de Estudiantes en la manifestación por el 8M de 2025 en Madrid. Europa Press

El 17,9% de las mujeres creía haber sufrido violencia de pareja, frente al 11,1% de los hombres. El 63,2% aseguraba que avisaría a las autoridades si presenciara un caso. El 75,8% señalaba la educación desde edades tempranas como prioridad para combatir la violencia, junto al apoyo del entorno cercano (49,9%) y la mejora de VioGén (35,5%).

Las propuestas

El Ministerio de Igualdad llega al 29-N con un balance de controversias (la ley del 'sólo sí es sí' y sus revisiones de condena, los fallos recurrentes de las pulseras antimaltrato, leyes pendientes sobre violencia vicaria y trata) y un debate abierto sobre si debe mantenerse como cartera independiente.

Las cifras de denuncias y de casos activos en VioGén muestran una demanda real de protección, pero también la necesidad de priorizar la eficacia, la seguridad jurídica y los recursos que llegan a las víctimas frente a las medidas simbólicas o los errores de diseño.

La protección de las mujeres que sufren violencia no depende de la existencia de un ministerio concreto, sino de que el sistema funcione.

Las siguientes medidas buscan reforzar la respuesta institucional a la violencia, corregir los fallos detectados y centrar los recursos en lo que realmente protege a las víctimas.

1. Integrar las competencias de Igualdad en otros ministerios con criterios de eficacia

El PP ha propuesto absorber las funciones del Ministerio de Igualdad en otras carteras. Esta opción permite reducir estructuras duplicadas y priorizar la ejecución sobre la creación de organismos.

Las políticas de prevención, protección y atención a víctimas pueden residir en Justicia, Interior o Servicios Sociales, siempre que se mantengan los recursos, los protocolos especializados y la coordinación. El criterio no debe ser el mantenimiento de una cartera, sino si las víctimas reciben protección más rápida y eficaz.

2. Corregir de forma urgente los fallos del sistema de pulseras y de VioGén

Los incidentes en el sistema Cometa (migración de datos, fallos de geolocalización) han puesto en riesgo la confianza de las mujeres protegidas.

Hay que exigir a las empresas adjudicatarias estándares de fiabilidad verificables, priorizar dispositivos menos manipulables (como las tobilleras) y establecer protocolos de contingencia inmediatos cuando se detecten fallos.

El Consejo de Europa ha reclamado protección más rápida y menos desigual; la tecnología de seguimiento debe ser una herramienta fiable, no una fuente de vulnerabilidad. Los contratos deben incluir penalizaciones claras por incumplimientos.

3. Garantizar la seguridad jurídica en las reformas penales

La ley del 'sólo sí es sí' provocó más de 1.200 reducciones de pena y más de un centenar de excarcelaciones por aplicación de la ley más favorable.

Cualquier reforma que afecte a delitos graves debe evaluarse previamente por el CGPJ y evitar efectos retroactivos no deseados.

La corrección posterior de 2023 no borró las revisiones ya producidas. Las leyes deben reforzar la protección de las víctimas sin vulnerar la presunción de inocencia ni generar inseguridad jurídica que acabe beneficiando a los condenados.

4. Priorizar las leyes pendientes con impacto directo en las víctimas

La ley de violencia vicaria y la de trata quedaron sin aprobar. Hay que retomarlas con carácter prioritario, centradas en la protección de menores y en la identificación y atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado detectó 374 víctimas de trata sexual en 2025 y miles en situación de riesgo; la respuesta legislativa debe ser operativa y no quedar subordinada al calendario electoral. Las medidas deben evaluarse por su capacidad de detectar y proteger, no por su valor simbólico.

5. Reforzar los juzgados especializados y los medios de protección

Los juzgados de violencia sobre la mujer han ampliado competencias y registran cifras récord de denuncias. Hay que dotarlos de más medios humanos y materiales, reducir los tiempos de respuesta en las órdenes de protección (solo se acordó el 69% de las solicitadas en el segundo trimestre de 2026) y mejorar la coordinación entre jueces, Fiscalía, Fuerzas de Seguridad y servicios sociales.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha reclamado más recursos. La prioridad debe ser por tanto la atención efectiva, no la creación de nuevas estructuras.

6. Enfoque basado en evidencias y medición de resultados

Las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia deben disponer de indicadores públicos: tiempo medio de respuesta de las órdenes de protección, tasa de cumplimiento de las medidas de alejamiento, efectividad de los dispositivos telemáticos, reducción de reincidencia y satisfacción de las víctimas con los recursos disponibles.

El presupuesto del ministerio (511,5 millones prorrogados) debe orientarse preferentemente a protección y atención directa, no a informes o campañas de impacto discutible. Las medidas que no mejoren estos indicadores deben revisarse.

7. Educación y prevención sin instrumentalización ideológica

La mayoría de la población, especialmente los jóvenes, considera la violencia de género un problema grave, pero una parte significativa percibe que ciertas políticas han ido demasiado lejos y han convertido un problema real en una batalla cultural tan frívola como irresponsable y a veces, incluso insultante.

Hay que priorizar la educación desde edades tempranas en el respeto y la resolución de conflictos, el apoyo del entorno y la mejora de los sistemas de alerta, sin convertir la prevención en un terreno de confrontación partidista. La protección de las víctimas puede y debe ser compatible con el debate abierto sobre la eficacia de las medidas y la existencia de un ministerio específico.

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Estas propuestas no niegan la gravedad de la violencia ni pretenden reducir la protección de las mujeres. Buscan lo que el diagnóstico indica que falta: corregir los fallos técnicos y jurídicos detectados, priorizar los recursos que llegan a las víctimas y evaluar las políticas por sus resultados reales.

Mientras los dispositivos de seguimiento fallen, las reformas penales generen revisiones de condena no deseadas y las leyes de protección queden pendientes, la confianza en el sistema seguirá erosionándose con independencia de que exista o no un Ministerio de Igualdad.