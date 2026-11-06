Ramón Campos hace acto de presente ante mí entre un vaivén de personas y un frenesí de horarios que, de forma milagrosa, logran encajar. Al principio, el aspecto del hombre que tengo ante mí desvela poco del rumbo de la conversación que se abrirá paso. O quizás confunde.

Chupa de cuero, gafas con cristales amarillos de aviador y un aire setentero del que no sé muy bien qué esperar. O puede que las expectativas desembocasen en un cliché anticipado, que para eso están. En las ficciones y documentales true crime, su especialidad, se habla, y advierte, de ello.

Para la lectora su nombre podría no llevar a ninguna parte, pero la que escribe está segura de que la que lee se ha sumergido en alguno de sus universos: Gran hotel, Las chicas del cable, Velvet, El caso Alcàsser y, ahora, Colisión (Daniel Sánchez Arévalo, 2026), ya disponible en Netflix, y El crimen de Pazos, que llega a la plataforma el próximo 13 de noviembre.

Es el cofundador de Bambú Producciones, aventura que emprendió junto a su exmujer, Teresa Fernández-Valdés, de la que dice que es "una killer", quien dio el paso para darle forma al proyecto.

De la que fuera su socia, con quien tiene dos hijas, aprendió a lanzarse, ser atrevido y valiente. En la vida y en la profesión.

Mucho antes de que ella llegara, dos figuras femeninas inundaron y moldearon su sino: su madre y su hermana, y es que, como comenta, en Galicia, de donde es, se vive en una especie de matriarcado.

En la charla, increíblemente agradable, habla de forma cuidadosa y respetuosa de la violencia de género, el hilo conductor de El crimen de Pazos, que nació para criticar cómo la inoperancia del sistema deja desprotegidas a las mujeres.

Las mismas que viven aún con miedo en la industria del show business ante la posibilidad de denunciar a sus abusadores. Ante ello, se pronuncia sincero: se ha avanzado mucho, pero aún hay actores y productoras que van a vetar a las actrices que den ese tan necesario paso al frente.

"Todos sabemos quiénes son los abusadores, pero lo único que podemos hacer es no contratarlos", sentencia, entre la asunción de la realidad y la pena por no poder ejercer esa protección tan necesaria para ellas.

Ramón Campos estrena en Netflix 'El crimen de Pazos' el próximo 13 de noviembre. David Morales

¿Cuál es la primera mujer que recuerdas admirar?

A mi madre y a Maricruz, la señora que me cuidaba. Mi padre era marino mercante, se pasaba seis meses en el mar y durante ese tiempo me cuidaba mi madre, que además trabajaba, una señora que era viuda del mar.

En Galicia, por decirlo de alguna forma, somos un pueblo de matriarcado, y para mí son ellas las dos primeras referentes.

Es más, la primera serie que creé fue un homenaje a las mujeres del mar, a esas que se quedaban en casa cuidando a las familias mientras sus maridos iban a diferentes lugares del mundo.

¿Y qué mujer de tu familia ha influido más en el hombre que eres hoy?

Además de mi madre, mi hermana. Mi madre porque en lo que soy profesionalmente está ella, ya que le encanta todo lo que tiene que ver con las noticias y la actualidad, fue quien me metió el gusanillo.

Y mi hermana porque siendo muy jovencita se convirtió en una segunda madre.

Mago de Magas | Ramón Campos: "Las víctimas tienen mucho miedo a las consecuencias

Buena parte de tu carrera la has pasado contando historias de mujeres… ¿Qué has aprendido de ellas por el camino y en especial de Laia Costa y Adriana Ozores en Colisión y de esa mujer a la que nadie escucha en ‘El Crimen de Pazos’?

He creado muchas series de mujeres porque estoy rodeado de grandes mujeres. Mi exsocia, mi exmujer, es Teresa y juntos fundamos Bambú; mi coguionista habitual y directora de Desarrollo en la productora es Gemma y luego tengo un equipo compuesto por ellas.

Entonces, de alguna manera, yo observaba a mi alrededor profesionalmente lo que ellas pedían que se contase. En Bambú encontramos en un momento dado que las historias femeninas no estaban todavía en la sociedad y cogimos esa veta y empezamos a explorarla. Comenzamos con Gran Hotel, pero luego llegaron Velvet, Las chicas del cable…

En el caso de Laia, yo no la conocía, es una actriz que viene además de un cine muy de autor, pensaba que como actriz sería muy intensa, pero me encontré a una chica maravillosa y superjugona profesionalmente hablando.

Recuerdo la primera vez que nos conocimos, tomando un café, y empezamos a charlar, a charlar. Fue como una hora de conversación y me enamoró.

¿Y qué te voy a decir de Adriana? Es una de las protagonistas de Gran Hotel, la serie que colocó a Bambú en el panorama internacional. Es superversátil. Adriana te puede hacer a doña Teresa de Alarcón, una gran mala, o como en Colisión, a una mujer completamente derruida por lo que le está pasando alrededor.

Y sobre El crimen de Pazos, es un caso que conocí hace bastantes años. Escribí un artículo que se titulaba La mujer que murió dos veces y gracias a ello encontré al guardia civil que investigó aquello y al que lo fueron abandonando, Eduardo.

Durante años intenté levantar ese proyecto, pero no fui capaz. Y eso me ha pasado muchas veces. El germen de la historia de Colisión, por ejemplo, está en 2003, es una historia que me ronda desde entonces… Un día se la conté a Dani y de repente vimos que había un camino.

Y con Pazos también, me costó mucho encontrar el lugar para contarla. Y me parece que es importante porque habla de una cuestión de la que no se suele hablar, de cómo las instituciones, por la propia inoperancia del sistema, deja muchas veces desprotegidas a las mujeres.

Es verdad que son casos extraordinarios, pero también hay que hablar de ello para intentar concienciar de que a veces, cuando no se tienen todas las pruebas y se tienen indicios, sí es importante también dar pasos por si acaso.

El ajetreo de los desayunos del Mandarin Oriental Ritz, testigo de la conversación. David Morales

Hay una escena, con llamada de teléfono incluida —no se dirá más para evitar destripar según qué detalles— que me parece demoledora…

Claro, es que es muy triste, porque Elías, que es el personaje en el que nos inspiramos para Eduardo, es un hombre que lo está viendo delante de sus narices, pero el caso se investiga como un robo con violencia, no como lo que es en realidad, entonces eso hace que las pruebas queden en el fondo del cajón.

Cuando conocí a Eduardo sentí emoción al escucharlo, porque hasta el día de hoy sigue sintiendo que falló Isabel, la mujer que realmente fue asesinada. Él sigue sintiendo que se pudo haber hecho más.

Y yo pienso que hay dos víctimas en este caso. Por una parte, y está claro, Isabel, a la que no fuimos capaces de proteger; y, por otro, Eduardo, el hombre que quiso defenderla de todo. Él tampoco pudo y además pagó por ello.

Bambú nació junto a Teresa, ¿qué aprendiste de ella que haya dejado poso en ti?

Teresa es una suicida, una killer. Fuimos pareja, socios, padres los dos juntos y ahora somos buenos amigos y compartimos dos niñas, que es lo más maravilloso que tenemos.

Cuando hicimos la primera serie en Madrid, que se tituló Desaparecida, se dio bajo el amparo de otra productora, y al terminarla acabé agotado.

Era una serie que traíamos de Galicia, la producimos en Madrid y finalizamos en enero. Era una época además en televisión en la que tú hacías una ficción, acababas de rodar un lunes, terminabas de montar un martes y emitías un miércoles. No había plazos.

Si no entregabas, la cadena se iba a negro, no había nada que emitir. Y cuando acabó Desaparecida, le dije a Teresa que me quería volver a Galicia porque esto era muy estresante…

Pero nos ofrecieron la posibilidad de hacer otra serie y fue ella la que me dijo, "montemos una productora, vamos a hacerlo nosotros". Yo le comentaba que eso era un lío, una buena movida, pero Teresa era la del "¿por qué no?".

Entonces lo que aprendí de ella, desde antes de eso, pero en especial con eso, es que hay que lanzarse, ser atrevido, valiente. Y si hay alguien que es todo eso, esa es ella, en la vida y en la profesión.

Gran Hotel, Velvet, Las chicas del cable, y ahora, Colisión y El crimen. ¿Qué te sigue interesando de contar historias protagonizadas por ellas?

Yo pienso en el audiovisual, en la escritura y la producción ejecutiva como si fuera un escultor. Creo que se puede coger una piedra y encontrar una nueva capa, una nueva arista que contar y a mí lo que me gusta es hacer eso y, en especial, en torno a los temas que me interesan que, habitualmente, están relacionados con el universo femenino.

Lo que le digo a mi equipo siempre es, "vamos a darle otra vuelta, a ver qué hay por el otro lado". Y siempre encontramos algo diferente.

De todos modos, la respuesta también tiene que ver con cómo vamos nosotros evolucionando.

Yo empecé en el año 2000 en Galicia, cuando tenía 25 años, y desde entonces hasta hoy me he hecho un señor mayor, padre de dos niñas, además adolescentes. Y todo lo que me pasa en la vida me va influenciando…

En lo que respecta a ellas, ves qué es lo que les llama la atención y pienso, "¿qué les puedo enseñar a través de mi trabajo?". Igualmente, me interesa ver cómo mi madre se ha hecho mayor y saber también qué es importante para ella. Lo mismo con mi hermana y así con todas las mujeres que me rodean…

Al fin y al cabo, como todos vamos creciendo juntos, yo sé mi parte, pero también veo la de ellas desde fuera.

Hace muchos años un director me dijo "no escribirás bien hasta que no tengas 50 años". Entonces me enfadé muchísimo y pensé que era un insulto, porque me estaba diciendo que no lo hacía bien.

Él me comentó que no era eso y que yo sí que escribía, pero que aprendería a hacerlo de verdad a partir de entonces y tenía toda la razón. Desde esta edad se entienden cosas y se reflexiona sobre detalles que antes no podía.

El productor quedó atravesado por el caso de las niñas de Alcàsser, lo que más tarde desembocó en su propio proyecto, una crítica al amarillismo de la época, que lo opacó todo. David Morales

La violencia de género es tan real que se lleva a la ficción. ¿Qué panorama esperas encontrarte al respecto tras el 29 de noviembre?

¡Qué pregunta!, ¡qué difícil pregunta! Se trata, sin duda, de una realidad que nos persigue y que durante muchos años en España ignoramos. Hay quien a día de hoy todavía sigue creyendo que se puede mirar hacia otro lado, que no existe como tal, que no está intrincada en nuestra sociedad, y lo está.

El primer paso es reconocer eso, para todos los que vienen después, y para que se pueda proteger a esas mujeres y darles una salida, un futuro, sin que tengan que estar atadas a los que son sus maltratadores y abusadores. Me parece que si el 29 de noviembre eso cambia, daremos un paso atrás.

Cuando llegué a México la primera vez que fuimos a vender una serie a Televisa, nos pusieron un hotel y teníamos que ir a las reuniones. Algo que me encanta hacer cuando llego a otros países es ver la televisión.

Entonces, allí, estaban en campaña de elecciones y uno de los anuncios era "Que tu marido no elija tu voto". Cuando un canal público tiene que poner eso, es que en la sociedad hay un problema serio.

Nosotros hemos evolucionado muchísimo, ojalá después del 29 de noviembre no involucionemos.

¿El True Crime ha cambiado la forma de mirar y ver a las víctimas de violencia de género o podemos caer en convertirlas en personajes?

Hay un riesgo inherente que es el de la espectacularización del crimen y de los delitos.

En ese sentido, hay una cuestión de responsabilidad y ética que está con los creadores y los productores ejecutivos. Es algo que hablo mucho con Carles Porta —periodista especializado en el género—, del que soy muy amigo, sobre nuestra responsabilidad, la ética y la moral a la hora de narrar estos casos.

Pero no sólo sobre feminicidios. Es verdad que el público del True Crime es eminentemente femenino y que es importante para ellas que se trate, pero creo que está en nuestra mano el hecho de que la víctima no sea un objeto a nuestro antojo, sino el centro de la historia, y tienes que respetarla.

Yo te puedo decir que en todos nuestros True Crime, tanto en documental como en ficción, hemos sido muy respetuosos. En El crimen de Pazos, por ejemplo, no mostramos el crimen y es algo que tenemos grabado porque siempre lo hacemos, pero, ¿qué necesidad hay?, ¿qué vamos a aportar?

Y luego, para mí hay una clave que la de que el crimen por el crimen no es interesante, algo que repito por activa y por pasiva, a ver si va calando.

El crimen puede tener mil giros y no es interesante, porque todos los días muere alguien asesinado, con un bombardeo en Gaza, un secuestro, atracos… Entonces, tratarlo en un True Crime sólo tiene una respuesta: la reflexión sobre algo que sucede en nuestra sociedad. Si no te ayuda a eso, no lo hagas, porque sólo vas a provocar dolor y ese dolor hay que minimizarlo.

Cuando hicimos El caso Alcàsser planteamos una serie de cuestiones sobre el nacimiento de la televisión amarillista y cómo los medios se comportan ante determinados crímenes.

Ahora, en la serie de Marta del Castillo, tratamos el mismo tema de alguna manera; en El crimen de Pazos hablamos sobre el sistema, sobre cómo falla para proteger a las víctimas.

A mí, desgraciadamente, en un caso de feminicidio, me interesaría contar, que lo hago de alguna manera en Pazos, cómo muchas mujeres no denuncian y callan.

Decídselo a vuestro entorno para que pueda avisar. En este caso, ¿ni ese círculo lo sabía?, ¿o sí lo sabía y de repente mira hacia otro lado? Así empiezas a ver las capas y caes en que en estos casos no todo es blanco ni negro.

En el caso del crimen de Pazos todo el mundo luego dijo que sí eran conocedores de que algo pasaba, que habían notado cosas, pero nadie denunció…

Ella no fue a la policía o a la Guardia Civil en ningún momento, por tanto, no hay antecedentes. El sistema necesita de nuestra ayuda también para funcionar.

Cuando algo de esto sucede hay que levantar la mano y decir "sí, está pasando".

¿Estás al tanto de lo que ha pasado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos?

Sí, claro.

Eso me lleva a la importancia de que un hombre levante la mano, aunque sea uno entre cientos. ¿Qué pasa cuando uno ve las señales y sí que intenta advertir de ello?, ¿cuál debería ser la diferencia?

La clave es que en ese punto debería haber un aviso. Elías levantó la mano y fue más que valiente, porque, de forma figurada, perdió su vida, su profesión, todo por defender este caso. Y las instituciones que tenían que haberle apoyado le dieron la espalda.

Eduardo —el nombre real de Elías— para mí es un ejemplo, tenía que haber sido ascendido, pero nada más lejos de la realidad, fue relegado. Levantó la mano como hay que hacerlo, sin pensar en las consecuencias.

Ese intento de Elías por interceder se nota en una escena particular, cuando sale corriendo hacia el hospital y lo deja todo…

Claro… Yo conozco a muchos guardias civiles que se dejan la vida por nosotros, así que no puedo entender la sociedad en la que vivimos, porque no valoramos lo que hace esta gente que se deja la vida por nosotros.

Hay muchísimos divorcios en este cuerpo y en el de la policía y tienen un índice de suicidios altísimo, porque viven permanentemente mirando al mal a la cara. Nosotros sabemos todo lo que hay gracias a ellos, que son quienes consiguen apartarlo. Esa escena que mencionas habla de todo eso.

Es un trabajo que va más allá, es una forma de vida.

De la entrevista con Ramón Campos una sale renovada con la idea en mente de que sí que hay hombres interesados a que la historia, por fin, sea diferente. David Morales

De todas las historias en femenino que has contado, ¿cuál te ha tocado más?

Posiblemente la que me ha atravesado más a lo largo de mi vida ha sido Alcàsser. Nos tocó a todos de adolescentes o de niños, nos dejó impactados que hubiera esa maldad en el mundo. Éramos muy inocentes como país, como sociedad, hacíamos autostop para ir a la playa o de fiesta y, de repente, todo se quebró.

Entonces, empezamos a entender que eso también estaba aquí, no sólo en Estados Unidos.

Creo que es la historia que enmarca mi carrera, porque desde entonces me obsesiono con los sucesos. Veo Padre Coraje en su día, de Benito Zambrano y me quedo muy impactado. Es más, uno de los protagonistas de aquella historia lo es también de la de Marta del Castillo, Vicente Romero, algo que fue para mí un orgullo.

Y luego, cuando llega Desaparecida ya es una serie que está enfocada completamente con Alcàsser. La desaparición de una niña al borde de los 18. Fue en 2007 y entonces faltaban dos años para el caso de Marta del Castillo. No me podía creer que hubiéramos escrito algo así, pero es que casi todo se mueve por patrones que están conectados.

Más tarde llegó el documental de El caso Alcàsser, en el que por fin pude hacer una lectura de todo lo que yo había vivido; y ahora El crimen de Pazos, que para mí conecta con todo eso.

En el crimen de Pazos Irene es víctima de una agresión y se encuentra en un sistema que parece que no la escucha, ¿qué te preocupaba de narrar algo así? Hoy en día el término denuncia falsa está por todos lados…

Siempre hago una cosa cuando empiezo una serie: mando una carta al equipo explicándole de qué quiero hablar.

En este caso quería criticar al sistema, porque a veces falla, pero no podemos hacer un ejercicio de demolición, yo no creo en ello, porque en la mayoría de ocasiones funciona. Lo que tenemos que hacer como guionistas, productores ejecutivos, directores o actores es intentar que esas pequeñas fallas se solucionen.

Creo que las denuncias falsas existen, seríamos ilusos si pensásemos que no. Es como decir no hay mujeres malas. Lógicamente, hay mujeres malas y hombres malos si lo podemos reducir a malo y bueno.

Pero las denuncias falsas son la minoría y la mayoría son reales.

Luego, podemos hablar largo y tendido sobre cómo se tiene que actuar en las denuncias para preservar también la presunción de inocencia del acusado, que es importante.

Y eso es en parte uno de los problemas del crimen de Pazos, que la presunción de inocencia de Aniceto prevalece sobre la víctima.

En ese contexto, entiendo a la jueza, porque no está allí ni tiene por qué estarlo y dice que eso que se le presenta a ella no le sirve como prueba, porque, ¿qué pasa si mete a ese hombre en la cárcel y no ha hecho nada? Son arenas movedizas muy complicadas.

Si hubiera estado en la mente de Elías/Eduardo, habría entendido mucho mejor todo, pero no es fácil, por eso en la ficción yo no quiero derruirla. Quería entender que estaba actuando en base a la ley, pero se estaba equivocando.

Y ahí hay una clave: somos humanos y el error existe. Si admitimos que en la medicina hay un porcentaje de fallos, tenemos que admitir que en la justicia, en las investigaciones y en la protección, también.

¿Qué se puede hacer para evitarlos? En la medicina se establecen protocolos. En el caso que contamos nosotros, estos fallaron, así que habrá que revisarlos.

Vivimos en un mundo ahora mismo demasiado polarizado en el que en temas tan esencial decir A o B tiene una importancia demasiado grave.

De El caso de Alcàsser hasta Asunta, ¿qué has aprendido de los crímenes cometidos contra mujeres? Antes hablabas de un patrón…

Alcàsser y Asunta no son exactamente lo mismo, ya que el segundo es un parricidio, pero tanto Alcàsser como El Crimen de Pazos o Marta del Castillo, lo que dejan ver es la sociedad machista en la que vivimos. Pensamos que no lo somos, pero lo cierto es que sí, al igual que racista.

Todavía nos queda mucho por analizar, aunque hemos avanzado una barbaridad. Yo estoy fascinado cuando veo a mis hijas y las escucho hablar con 14 años… Es verdad que su madre es muy importante en esa educación y yo intento aportar eso también, pero me tranquiliza oírlas hablar de cómo no se permiten determinadas cosas, de cómo si pasa algo a su alrededor hay que pararlo.

Eso a nuestra generación no se nos enseñó y en todos estos crímenes de lo que me doy cuenta es de que vamos progresando, pero al mismo tiempo hay una parte de la sociedad que tiene una visión pervertida, pero hemos ido cambiando.

Por ejemplo, hemos tenido el #MeToo y se han dado pasos de gigantes. Ahora incluso tenemos una hotline, un correo anónimo al que puede escribir cualquiera en caso de que haya alguna situación de acoso.

Pero también es cierto que tengo sentimientos encontrados, ya que cuando sales de tu mundo y bajas a la calle, dejando tu círculo atrás, ves que tu realidad no es la realidad.

Tengo una asociación que se llama Futuro Audiovisual en la que ayudamos a migrantes, sobre todo de África subsahariana, a aprender a trabajar en el sector.

En cada serie contratamos a dos o tres personas y les mostramos un oficio: desde peluquero hasta marmolista, ofreciéndoles así la posibilidad de un futuro, porque, siendo realistas, mira a tu alrededor, ¿cuánta gente de color ves aquí?, ¿cuánta gente negra?, ¿y en España? Y, en especial, en puestos de responsabilidad. No los hay.

Cuando dices "no somos una sociedad racista" es como cuando entonas "no somos una sociedad machista", es mentira. Y a pesar de ello, hemos evolucionado.

El productor y escritor disecciona el #MeToo español, o la ausencia de este. David Morales

El #MeToo en España ha tenido sus coletazos, casos puntuales, pero nunca se ha llevado a término, ¿qué crees tú que es necesario para que salte por los aires?

Uno de los problemas es que las víctimas tienen mucho miedo a las consecuencias. Si tú sales a la palestra sin pruebas… es complicado. Y el problema de los abusos es así, muchas veces es tu palabra contra la mía.

En ese caso, lo primero que va a pasar es que te van a señalar como "la del #MeToo" y eso va a hacer que no tengas trabajo. En muchas productoras no te van a contratar y determinados actores te van a vetar, porque si lo denuncias, él va a tener ese poder y serás para toda tu vida la víctima de un caso de abuso y hay que tener muchos bemoles para convivir con ello.

Creo que ese señalamiento es lo que provoca que muchas no se atrevan a dar el paso.

¿Qué tendríamos que hacer? Asegurarnos de que tengan protección y preservar su anonimato. Pero en España eso es algo muy complicado.

Hay determinada gente en nuestro país que durante años ha cometido abusos y también hay que diferenciar lo que ahora consideramos como tal de lo que se tenía en cuenta, por ejemplo, en los 70, esa asquerosa normalidad de entonces.

Hoy tenemos que dar amparo a las víctimas, porque por mucho que digamos que lo tienen, es mentira. Viven aterrorizadas de que su nombre salga y de que si pasa, eso afecte a su forma de vivir. Y eso es un error, porque además todos sabemos quiénes son los abusadores y lo único que podemos hacer es no contratarles.