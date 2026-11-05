Del "sé dónde vives" al "que te quiten a tus hijos": el acoso a las periodistas crece en redes y el 45% se censura por miedo

Los periodistas, por la propia naturaleza de su trabajo, son sus fuentes, su firma y su cara. Quizá salvo aquellos que trabajan bajo seudónimo, resultan inseparables de sus coberturas, y eso puede convertirse en una de las mayores amenazas a su trabajo. Entre 2024 y 2025, 189 profesionales de los medios fueron asesinados en el mundo. Uno cada cuatro días.

Así lo recordaba la UNESCO esta semana cuando publicó su décimo informe bianual dedicado a analizar los riesgos de seguridad a los que se exponen los informadores. El documento menciona la escalada en zonas de conflicto, el uso sin precedente de drones, la impunidad de los agresores y la especial vulnerabilidad de los trabajadores locales.

También alude al auge de la violencia digital y reconoce que esta se ceba especialmente con las mujeres. Según datos de ONU Mujeres y TheNerve, el 45% de las comunicadoras se autocensura debido al acoso y los ataques online, lo que representa un incremento del 50% en comparación con la tasa del 30% registrada en un estudio de 2021.

En los últimos años, las agresiones contra las mujeres en la vida pública se han vuelto tecnológicamente más sofisticadas, invasivas y dañinas cuando entra en juego la inteligencia artificial. El 12% de las encuestadas en el informe Tipping Point asegura haber sufrido el intercambio no consentido de imágenes personales. El 6% ha sido víctima de deepfakes alguna vez.

Otro dato: el 24% reporta haber sido diagnosticada o tratada por ansiedad o depresión derivados de la violencia digital, mientras el 13% ha tenido estrés postraumático. En el caso de las periodistas, en 2025 tenían el doble de probabilidades (22%) de denunciar estos incidentes ante la policía que en 2020 (11%). También ahora toman más medidas legales que años atrás.

Varias periodistas en la primera fila de una rueda de prensa con la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, a 13 de octubre de 2026. Kevin Lamarque Reuters

El problema está en que a veces la línea que distingue lo que es una reacción desde la libertad de opinar de lo que es una humillación injustificada o un comentario intimidante es difusa. Y si sus autores son usuarios anónimos o falsos —un 5% de los perfiles de Facebook son fake—, no es de extrañar que muchas informadoras dejen la situación pasar.

Cuaderno de relatos

En los últimos seis años, Adriana [nombre ficticio para preservar su identidad] ha trabajado entre la televisión y las redes sociales de un diario generalista. Cada mañana va a la redacción y hace el mismo recorrido desde su casa, tren incluido. Hace un mes recibió un mensaje en su cuenta personal de Instagram que hizo saltar todas sus alarmas.

"Un chico me decía que le había salido en TikTok y se había dado cuenta de que me veía todos los días. Me hizo sentir mal porque en su foto no podía identificar su cara. Yo no sabía quién era. La primera semana iba todo el rato mirando a mi alrededor porque no me sentía segura en un trayecto que tengo que repetir constantemente".

No es la primera vez que la incomodan en internet. Cuando empezó en la profesión "un hombre veía todas las semanas el programa especial y subía mis vídeos a sus redes". Al principio, dice, parecía un gesto entrañable. "Hasta que un día me dijo que sabía en qué pueblo vivía, cosa que yo nunca he publicado".

Poco después descubrió que a sus compañeras también les había escrito "en tono sexual". Según el informe Punto de inflexión: violencia digital, impactos, manifestaciones y reparación en la era de la IA, una de cada tres informadoras encuestadas ha recibido propuestas no solicitadas de este tipo a través de plataformas de mensajería en línea.

Otra afectada que comparte su testimonio con esta revista es Carmen [también con nombre ficticio, al igual que los próximos casos presentados], autora de una noticia de actualidad sobre la muerte de Quentin Deranque a manos de un grupo de encapuchados, algunos de los cuales tenían vínculos con la extrema izquierda, según Le Figaro.

La víctima era un conocido activista de extrema derecha, lo que ella, en el ejercicio de su trabajo, debió escribir en la pieza. Derivó en una campaña de odio en X. "Sicaria mediática" la denominaba un usuario en un post donde también se incluía una fotografía de la periodista en la redacción. Minutos después, se llenó de interacciones.

"Cara de dar los buenos días siempre", "puta de mierda", "hija de puta", "otra putita roja como Intxaurrondo", se leía en las respuestas. "Hay que tomar nota de cada una de estas brujas porque llegará el día en que sean juzgadas ante un verdadero tribunal", "hay que decir quién es el autor de cada ataque a uno de los nuestros", "bien hecho", rezaban otras.

Carmen recuerda sentirse abrumada por la situación: "Llevaba seis meses en la profesión y era la primera vez que me pasaba algo así. Tuve miedo porque los comentarios venían de personas pertenecientes a grupos un tanto extremistas, pero no consiguieron mis redes personales, por lo que interpreté que el odio no traspasaría la pantalla".

Comentarios recopilados por la periodista tras publicarse su noticia. Cedida

Teresa, por su parte, está acostumbrada a trabajar en reportajes políticos y de calado social. A mayor interés para la población tiene una cobertura, más probable es que reciba comentarios. En julio de 2025 informó sobre "un piloto que expulsó a un grupo de jóvenes judíos del vuelo y que años antes fue instructor de vuelo de los terroristas del 11-S".

El propio comandante escribió un libro al respecto, pero el artículo que recordaba los hechos recibió críticas. Rápidamente, los comentarios trascendieron a lo personal: "Al principio me hacían gracia. Decían que Netanyahu me había pagado por sacar la noticia, pero luego empezaron a subir fotos mías para que me identificaran y a difundir mi correo".

Julia está especializada en infancia y género y lleva una década cubriéndolos. Al denunciar un caso de violencia machista, sufrió un grave linchamiento: "Un perfil grande de una periodista conservadora lo compartió y me lanzó a toda su jauría. Me dijeron de todo y me tuve que cerrar mis redes sociales", explica en conversación con esta revista.

"A mí estas cosas sí me afectan porque no tengo tanta exposición como otras personas, aunque nadie debería acostumbrarse a los discursos de odio", reflexiona. Ante temas controvertidos, asegura que ha llegado a recibir "una cantidad de hate tan bestia que tuve una etapa complicada en lo que respecta a mi relación con el entorno digital".

El hostigamiento aflora en reportajes contra "el mal llamado bofetón a tiempo" o con otros como el que escribió sobre la lactancia en hombres trans. A menudo, los ataques se dirigen a su propio hogar: "Como escribo sobre crianza, muchas veces el insulto es 'tendrían que sacarte a tus hijos' o 'qué pena que tengan una madre como tú'".

Hate y salud mental

El testimonio de todas estas españolas refleja una crisis extendida que va mucho más allá de los comentarios individuales en redes. La presión constante, el hostigamiento y la precariedad estructural amenazan la integridad de los profesionales. La violencia verbal no se queda en las pantallas, pues altera la normalidad de las rutinas y las carreras.

Varias mujeres periodistas protestan en Agartala en apoyo a sus compañeros de sector palestinos. Getty Images

De acuerdo con el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025 de la Asociación de la Prensa de Madrid —la mayor de su tipo en España—, el 79% de los periodistas contratados y el 71% de los autónomos consideran que la salud mental es un problema grave en la profesión. Salarios bajos, jornadas largas y la desvalorización social alimentan el desgaste.

A los ataques que sufren en buena medida las mujeres se suman brechas en el acceso a la profesión y a puestos de decisión. Respecto a lo primero, ellas son el 63% de los demandantes de empleo registrados que buscan trabajo periodístico como primera opción. El paro masculino descendió tres puntos el último año, pero la desocupación femenina siguió estancada.

Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, celebrado el 2 de noviembre, ONU Mujeres denunció: "Decir la verdad no debería poner en riesgo la seguridad personal. Las comunicadoras tienen derecho a informar libremente, sin miedo, exigiendo responsabilidad a los agresores".

La crispación política ha traspasado los límites institucionales afectando a los cronistas. El año pasado, la Asociación de Periodistas Parlamentarios denunció las "descalificaciones" que sufren los informadores, ellos y ellas, por parte de agitadores que buscan intimidar la labor de la prensa. "Incluso amenazan con dar a conocer nuestros domicilios", afirmó.

Este clima hostil se retroalimenta con el deterioro de la calidad de los contenidos informativos en el ecosistema digital. Un contundente 91% de los encuestados por la APM opina que el sensacionalismo ha crecido exponencialmente, identificando a las redes sociales como los principales focos propagadores.

Otro de los grandes retos de nuestro tiempo es la IA, con los siempre acechantes deepfakes sexuales. Un informe reciente de la Internet Watch Foundation (IWF) alerta de que solamente en el primer semestre de 2026 las imágenes fotorrealistas de abuso creadas con IA aumentaron un 40% respecto al mismo período el año anterior.

Para contrarrestar el desamparo institucional, algunas organizaciones han desarrollado iniciativas de autoprotección. En Ucrania se implementó un mapa interactivo para rastrear agresiones virtuales contra comunicadoras; en Países Bajos, la plataforma PersVeilig capacita a las profesionales para gestionar el ciberacoso y las amenazas digitales.

En el plano legislativo crece la demanda de marcos jurídicos eficaces así como se exige a las grandes tecnológicas mayor transparencia algorítmica y moderación efectiva para frenar la impunidad. El acoso sistemático acecha especialmente a quienes cubren información política, medioambiental, de derechos humanos o con enfoque de género.

La preocupación de la ONU por la violencia digital contra las mujeres periodistas responde a una vigilancia sostenida en el tiempo. En 2020, la UNESCO y el Centro Internacional de Periodistas impulsaron la campaña mundial #JournalistsToo, tras constatar que las agresiones virtuales se habían convertido en una gran amenaza profesional.

Los datos de aquella investigación pionera revelaron entonces que el 73% de las informadoras encuestadas afirmó haber sufrido violencia en línea en el ejercicio de su trabajo. Además, el estudio advirtió de que un 20% de las profesionales agredidas virtualmente también terminó padeciendo abusos y ataques físicos fuera de la red.

El informe mapeó agresiones que abarcaban desde el trolling sexista y la difamación hasta el doxing o divulgación ilegal de información personal. Estas maniobras, acompañadas de amenazas de violencia física o sexual, buscaban minar la seguridad digital de las reporteras, empujándolas a la autocensura o al abandono definitivo de la profesión.

Los autores del estudio subrayaron el impacto desproporcionado que estas prácticas tienen sobre las periodistas del Sur Global. También exigieron a los gigantes tecnológicos una moderación algorítmica transparente; a los medios, protocolos de acompañamiento psicológico y legal; y a los Estados, investigaciones judiciales más rigurosas.

Pero lejos de contenerse, este escenario se ha agravado en los últimos años. Las herramientas digitales han convertido los diagnósticos premonitorios de 2020 en el preámbulo de la crisis estructural actual. Mientras tanto, profesionales como Adriana, Carmen, Teresa o Julia se sientan frente a la pantalla sabiendo que ejercer el periodismo implica asumir riesgos.

Proteger sus voces y garantizar su seguridad física y digital es imprescindible para mantener viva la función social de la información libre.