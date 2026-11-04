Gina Hinojosa, primera latina gobernadora de Texas, se impone a Abbott y rompe 30 años de dominio republicano

Las encuestas previas a las midterms vaticinaban el debacle de Donald Trump pero cabe preguntarse hasta qué punto el mandatario republicano era consciente de que tal amenaza también hacía sombra en sus territorios más seguros, como Texas, que no ha tenido un gobernador demócrata desde Ann Richards en 1990.

No, al menos, hasta ahora que la candidata Gina Hinojosa ha derrotado a Greg Abbott, negando así un cuarto mandato a uno de los conservadores más influyentes del país, para convertirse en la primera mujer latina elegida para el cargo. Lo asumirá formalmente después de que la legislatura estatal comience su sesión el segundo martes de enero, es decir, a partir del 12.

"En Texas todo es a lo grande, y esta victoria también. Esta noche hemos sorprendido al mundo. Con la determinación que nos caracteriza, demostramos que todo es posible. Nunca me molestó que dudaran de mí, de nosotros. Cientos de millones en anuncios de ataque, ignorados una y otra vez", pronunció tras la victoria ante sus seguidores de Austin.

En su discurso, la candidata se presentó "con humildad, gratitud y asombro ante la increíble gracia y el poder de Dios" y aseguró haber hablado con su contrincante, Abbott, quien "me llamó para felicitarme y me ofreció generosamente su ayuda durante la transición; quiero agradecerle a él y a su familia por sus años de servicio a este estado".

También se dirigió "a las personas poderosas que se han acomodado al mandato". Los votantes, dijo, han votado un cambio, y eso es lo que obtendrán. "Lideraremos con una política de valentía, no de conveniencia. El progreso no se detendrá por el partidismo y Texas no se doblegará ante nadie".

La trayectoria de Hinojosa

Nacida en McAllen en 1973 y criada en la frontera con México, esta abogada y madre de dos hijos comenzó su trayectoria política para evitar el cierre de la escuela pública de su hijo. Aquella iniciativa la llevó a la junta escolar y, posteriormente, a la Cámara de Representantes de Texas, donde ocupa un escaño desde 2017.

"Nunca planeé ser política. Soy una madre que ama a sus hijos, cree en sus maestros, y cree en las escuelas públicas —afirmó en su discurso de victoria—; soy hija del Valle del Río Grande, donde la gente encarna la ética de trabajo y los valores de nuestro estado, donde nadie hubiera imaginado que algún día esta niña estaría aquí ante ustedes".

La demócrata creció en una región binacional que conecta el sur de Texas con el norte de Tamaulipas. Lo hizo vinculada a la política en la medida en que su padre, Gilberto Hinojosa, presidió el Partido Demócrata de Texas durante 13 años. Tanto él como su madre, Crisanta Guerra, ejercieron como abogados de derechos civiles.

Gina Hinojosa saluda a sus seguidores en un mitin de campaña reciente. Mike Segar Reuters

Ella siguió sus pasos y se licenció en Ciencias Políticas en 1996, tres años más tarde obtuvo su título de abogada por la Universidad de George Washington y se dedicó a representar a familias trabajadoras y miembros de sindicatos. Hoy vive en Austin con su esposo, John Philip Donisi, y sus dos hijos.

La defensa de la educación pública y el apoyo a las familias trabajadoras ha tenido gran peso en su candidatura, que parecía tener pocas posibilidades cuando Hinojosa la presentó hace un año. La vencedora prometió abaratar la sanidad y la factura eléctrica, reducir impuestos sobre la propiedad y aumentar el control sobre las grandes empresas.

"¿Pertenece Texas al pueblo o es este el mundo de los multimillonarios y nosotros sólo vivimos en él? ¿Pertenece a los padres y sus hijos, o a los ricos que intentan desmantelar nuestras escuelas? ¿Pertenece a los agricultores y ganaderos que han trabajado esta tierra durante generaciones, o a las corporaciones que la compran?", cuestionó hace unas horas desde Austin.

Y prosiguió: "Esta noche respondimos lo suficientemente alto como para que todos los multimillonarios, todos los lobistas y todos los políticos corruptos de Austin lo oyeran: este estado nos pertenece. Se acabaron los días en que se les decía a los tejanos que se conformaran con menos mientras que en las salas de juntas se beneficiaban de un estado que todos hemos construido".

"Texas fue construida por gente con manos curtidas y pies cansados. Por maestros y enfermeras. Por trabajadores petroleros y camioneros. Por pequeños empresarios que lo arriesgaron todo. Por padres que se sacrificaron para que sus hijos tuvieran una vida mejor. Esas son las personas que deben ser las primeras. Han trabajado arduamente y mantenido vivo el sueño americano", zanjó.

Su triunfo frena la aspiración de Abbott de seguir en el cargo tras 12 años y devuelve al partido azul el control de la gobernación después de más de tres décadas. El hito cobra más relevancia si se recuerda que su oponente gastó 281 millones de dólares en la campaña frente a los casi 37 con los que contaba esta, el 95% procedente de pequeñas donaciones, según afirmó.

Hinojosa no será la primera mujer al frente de Texas: antes gobernaron Miriam A. Ferguson y Ann Richards. Sí será la primera de origen hispano y la primera demócrata desde que Richards dejó el poder en 1995, un precedente que subraya la dimensión histórica de su victoria.

En su discurso no faltaron las palabras de agradecimiento hacia James Talarico, que ha derrotado a Ken Paxton en la carrera al Senado. Ambos formaron un tándem en la recta final de campaña, compartiendo escenario y presentándose como una alternativa al poder republicano. Cerraron juntos sus candidaturas con un mitin en Austin el 2 de noviembre.

Gina Hinojosa y James Talarico en el último mitin de su campaña antes de las elecciones de mitad de mandato, en Austin, Texas, el 2 de noviembre de 2026. Mike Segar Reuters

Los dos comparten causas como la defensa de la educación pública. Él, antiguo profesor y seminarista presbiteriano, recurrió a su fe para tender puentes con votantes religiosos. "Durante años creímos que tenía que haber una forma diferente y mejor de avanzar. Parece que teníamos razón. Gracias y felicidades, amigo mío", le dijo Hinojosa.

La futura gobernadora prometió esta semana mano dura contra la corrupción y "cuando alguien de mi propio partido haga algo malo", que a los docentes "se les pague lo que valen", acabar "con la era de los contratos sin licitación" y contribuir a que los jóvenes tengan "una economía que impulse sus ambiciones, sueños y esfuerzo".

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