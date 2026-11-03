Raffaella Carrà aún tiene "la baraja en la mano": la primera 'showgirl' que hizo de la libertad su mejor espectáculo

Milán, 23 de septiembre de 2026. La pasarela de Fendi está rodeada de espejos y Maria Grazia Chiuri, que presenta su segunda colección para la casa romana, ha partido de una imagen de 1974: Raffaella Carrà y Adriano Celentano bailando Prisencolinensinainciusol, aquella canción en un inglés inventado, en el programa Milleluci de la RAI.

Después, ante los periodistas, contó una anécdota. Algunos jóvenes de su equipo no sabían quién era Carrà. Les enseñó el vídeo y se quedaron prendados de dos artistas que, según ella, no se dejaban vestir: decidían cómo moverse y cómo aparecer. Lo dijo con cierta pena. Las generaciones de hoy, añadió, viven la moda con más miedo al juicio ajeno que la suya.

Carrà murió el 5 de julio de 2021, a los 78 años, y desde entonces no ha dejado de convertirse en mito; en referente para quienes seguimos aquí. Aparece en pasarelas, en tribunales, en listas de Spotify y en un mural de Bolonia.

Me pregunto qué hizo exactamente esta presentadora de la televisión pública italiana para seguir siendo una referencia cinco años después, más allá de las canciones que tarareamos sin saber de dónde salieron.

Ombligo con consecuencias

Dicen quienes han estudiado el fenómeno que todo empezó el 10 de octubre de 1970. Esa noche arrancó la octava edición de Canzonissima, el concurso de canciones del sábado en la RAI, y una joven de pelo rubio platino cortado a lo bob salió a cantar Ma che musica maestro con pantalón de campana de cintura baja y un top corto que dejaba al aire una franja de piel.

Era el ombligo. Bastó para que la Italia democristiana lo viviera como un asunto de Estado y para que la prensa la rebautizara, de por vida, como ‘el ombligo de Italia’. Años después diría que jamás imaginó que algo tan pequeño pudiera armar tanto ruido.

Un año más tarde insistió. Tuca Tuca, canción de Gianni Boncompagni y Franco Bracardi publicada el 13 de noviembre de 1971, traía un baile que consistía en tocarse con el compañero de la cabeza a los pies, una travesura de niños con ropa de adultos. La dirección de la RAI se removió y el Vaticano protestó.

El número se salvó, según la versión más repetida, el 27 de noviembre, cuando Alberto Sordi, entonces un monumento de la comedia italiana, pidió bailarlo con ella ante las cámaras. Con Sordi de cómplice, nadie podía seguir fingiendo que aquello fuera obsceno. Carrà tomó nota: el escándalo se desactiva mejor con humor y con aliados de peso que con explicaciones.

Deseo sin permiso

En 1976 llegó A far l’amore comincia tu, otra vez con Boncompagni en la producción. Se tradujo a varios idiomas (en español fue En el amor todo es empezar; en inglés Do It, Do It Again, que alcanzó el número 9 de la lista de sencillos) y ofrecía algo poco habitual en la tele de entonces: la voz de una mujer que habla del deseo en primera persona y en horario familiar.

Conviene, aun así, no dibujar una feminista de manual. Las canciones las firmaban sobre todo hombres y el discurso explícito de emancipación no formaba parte de su repertorio. Lo que hizo fue elegir ese repertorio, defenderlo en los platós y cantarlo con una naturalidad que lo volvió inofensivo para quien más importaba: el público que lo bailaba en casa.

Y esa estrategia tuvo consecuencias políticas que ella no disimulaba. En junio de 1977 aseguró en Interviú que votaba comunista. En 1978 publicó Lucas, que trataba de forma velada la homosexualidad masculina y que algunos medios han calificado como el primer himno gay de Italia. En 2017 recibió en Madrid el premio de icono gay del WorldPride.

Madrid, tras Franco

España fue su segunda casa y la encontró en el momento justo. Su primera aparición en un espacio español fue en ¡Señoras y señores!, en 1975, el año de la muerte de Franco. En marzo de 1976 TVE le dio La hora de Raffaella Carrà, un especial de cuatro programas, y ya no hubo marcha atrás.

En su época de mayor apogeo se editaron en España 18 álbumes suyos, entre ellos Fiesta (1977) y Hay que venir al sur (1978), cuya versión española se presentó en la edición ibérica de Fantástico con un mono rojo ceñidísimo.

Imaginen el cuadro: una televisión que acababa de salir de la dictadura y una italiana que bailaba, hablaba de sexo sonriendo y no parecía tener nada que esconder.

La cantante durante una actuación en 1979. Raffaella siempre dijo que llegó a España cuando "recién había muerto Franco" y que quería insuflarle al país "un poquito de fiesta, porque no daña a nadie". GTRES Gtres

Volvió en los 90 con ¡Hola, Raffaella!, que se estrenó el 8 de mayo de 1992 con diez emisiones previstas y se prolongó hasta 1994. Por su plató pasaron Celia Cruz, Pedro Almodóvar, Mel Gibson, Marisa Paredes, Gina Lollobrigida, Santiago Carrillo y Alaska.

Lo compaginó con A las 8 con Raffaella, dio las Campanadas de 1998 junto a Ramón García y todavía presentó en 2008 Salvemos Eurovisión.

Almodóvar la resumió en una frase que se ha repetido hasta el cansancio: Raffaella Carrà "no es una mujer, es un estilo de vida". Su música regresó a las salas con Explota Explota, la comedia musical que se estrenó el 2 de octubre de 2020.

Lentejuelas como uniforme

Su imagen se explica en buena parte por quienes la vistieron. Enrico Rufini, Corrado Colabucci, Luca Sabatelli, Gabriele Mayer y Gabriella Pera firmaron los trajes que fijaron su estilo: una paleta de blanco, negro, rojo y oro, lluvias de lentejuelas, plumas, tules, monos ajustados, hombreras.

Sabatelli creó en 1978 el célebre vestido mariposa, drapeado y de lentejuelas multicolores. Del pelo cuentan que entró castaña en la peluquería de los Vergottini y salió rubia platino.

A mediados de los 80, un vestido pastel con aplicaciones de strass presidió la cabecera de Pronto, Raffaella? y se convirtió en símbolo de un programa entero. En 2018 una exposición de Altaroma en Cinecittà, Iconoclastas. El estilo de Raffaella Carrà a través de los trabajos de diseñadores y estilistas, reunió figurines, trajes y fotografías de aquel armario.

Lo que más interesa de ese armario es la autoría. Los medios especializados la han descrito como precursora de los looks sin género y lo que Chiuri admira hoy en ella es justamente eso: que parecía elegir cada atuendo en lugar de soportarlo. El bob, el flequillo y el ombligo funcionaban como firma.

En los años 70, Carrà se convirtió en una auténtica 'celebrity' musical. GTRES

El brillo, que la televisión suele archivar como frivolidad, era en su caso una herramienta de trabajo que se renovaba con cada década sin perder el sello.

Jefa de plató

En 1983 estrenó Pronto, Raffaella?, un programa de mediodía en el que hablaba por teléfono con espectadores anónimos y entrevistaba a figuras de talla mundial, de la Madre Teresa de Calcuta a Henry Kissinger; las entrevistas eran en inglés y ella traducía al instante.

Llegó a reunir audiencias de hasta 10 millones de espectadores, según recordó El País tras su muerte. A la Madre Teresa la entrevistó con un vestido de mangas transparentes y cristales de Swarovski: otra imagen de la historia de la televisión italiana que resume su método.

No pedía perdón por el brillo, en absoluto.

Con los años su personaje pasó de símbolo erótico a presencia casi maternal, alguien que estaba siempre a una llamada de distancia. Y sin embargo no tuvo hijos. La serie documental Raffa (Apple TV, 2023, dirigida por Daniele Luchetti) la retrata como una mujer que tuvo que hacerse un sitio en un mundo de hombres y que lamentó no haber sido madre.

Una vez le dijo a Enzo Biagi que, como mujer, dejaba un poco que desear. Según la crónica de El País, seguía trabajando a diario en una oficina del barrio romano de Flaminio. Esa disciplina, más que el brillo, tal vez sea lo más difícil de imitar.

El eco digital

Los cálculos más citados le atribuyen 25 álbumes de estudio y más de 60 millones de discos vendidos. Pero su vida póstuma se mide en otras cosas.

Raffaela Carrà durante un festival en San Remo en 2001. GTRES

Paolo Sorrentino usó en La gran belleza (2013) Far l’amore, el tema de Bob Sinclar construido sobre la voz de su éxito de 1976, en la escena de la fiesta en la terraza. François Ozon ya había utilizado esa misma canción en Gotas de agua sobre piedras calientes.

El caso más reciente es Pedro, una canción de 1980 que no figuraba entre sus grandes éxitos.

En marzo de 2024 los productores Jaxomy y Agatino Romero publicaron una versión electrónica que se hizo viral en TikTok gracias al vídeo de un mapache bailarín (sí, el del mapache) y que acabó entre las veinte canciones más reproducidas de Spotify en Alemania, Países Bajos, Polonia, Suecia, Francia, México y Australia.

Una generación que no vio sus programas la baila sin saber quién es.

Raffaella Carrà en un retrato de 2019. GTRES

Una herencia incómoda

La Carrà póstuma tiene también una cara jurídica. Un auto del tribunal de Roma fechado el 6 de febrero de 2026 reveló que había adoptado a Gian Luca Pelloni Bulzoni, nacido en Ferrara en 1964, que fue su secretario y mánager y que figura como único heredero, con los derechos sobre su imagen, su voz, su nombre y sus obras.

El dato salió a la luz porque Pelloni Bulzoni pidió prohibir el musical Ballo ballo, producido por una empresa española, al no haber dado su consentimiento.

El juez rechazó la medida cautelar porque las 36 funciones ya se habían representado y no había más programadas; la reclamación económica, si procede, se dirimirá en el juicio.

Hasta entonces, la reconstrucción más aceptada apuntaba a Matteo y Federica Pelloni, hijos de su hermano Renzo, como principales beneficiarios. La fundación que lleva su nombre explicó que la adopción respondía a garantizar la continuidad de sus actividades y de las iniciativas solidarias que le importaban.

Hay algo coherente en que quien vivió de ser mirada dejara resuelto quién decide sobre su imagen cuando ya no está. En septiembre, Bolonia, la ciudad donde nació en 1943, inauguró el primer mural dedicado a ella.

Llega tarde o a tiempo, según se mire, pero a una artista que enseñó el ombligo en 1970 y todavía inspira pasarelas en 2026 una pared le queda pequeña. Lo que dejó es otra clase de espacio: el de lo que una mujer puede mostrar y decir en pantalla sin pedir disculpas.

Murió en 2021 con la promesa de hacer retumbar su voz en el más allá y lo sigue cumpliendo. Alguna vez lo dejó claro: "La vida es un juego de cartas y a mí me gusta tener la baraja en la mano".