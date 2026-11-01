Entrevista Pepa Bueno, Alejandra Herranz y Lourdes Maldonado, tres maneras de presentar el telediario en tiempos de polarización Las periodistas y presentadoras de los telediarios de RTVE destacan la rápida sucesión de acontecimientos importantes y la colonización política de los informativos. Entrevista Pepa Bueno, Alejandra Herranz y Lourdes Maldonado, tres maneras de presentar el telediario en tiempos de polarización Las periodistas y presentadoras de los telediarios de RTVE destacan la rápida sucesión de acontecimientos importantes y la colonización política de los informativos.

35 minutos para contar la actualidad es lo que tienen Alejandra Herranz, Pepa Bueno y Lourdes Maldonado. Gracias a ellas, los telediarios de RTVE han recuperado cuota de audiencia y ocupan la segunda posición entre las generalistas, solo por detrás de Antena 3. Decidir qué cuentan y qué no les otorga cierto poder de influencia. ¿Con qué abrir el telediario? ¿En qué orden presentar los temas? ¿Qué es importante y qué interesante? Para elaborar la escaleta de los telediarios que presentan, las tres apelan al rigor periodístico y mucho oficio.

“Hay días en los que, desgraciadamente, no hay ninguna duda de con qué abrir– dice Lourdes Maldonado. -como con la reciente tragedia del accidente ferroviario en Urda que tanto recuerda a Adamuz. Lo importante, como servicio público, es aportar información en momentos de incertidumbre.” “Estar en el lugar de los hechos, hablar con los afectados te permite narrar lo ocurrido con más rigor y empatía”, cuenta Alejandra Herranz desde Urda. “Me ha impactado el testimonio de un agricultor que ha ayudado a los heridos del accidente. Me lo contaba llorando. Decía su hija que era la primera vez que le veía llorar. Terrible. Terribles fueron también Adamuz y la Dana de Valencia.” Esta entrevista, que se hizo hace un mes, ha debido ser modificada. La pregunta de cuáles son los acontecimientos recientes más relevantes en seguida se queda obsoleta por la cascada de otros nuevos: “Vivimos en una aceleración de la historia que hace muy difícil la selección de una noticia de actualidad de los últimos meses- señala Pepa Bueno. -Y todavía estamos bajo el impacto dramático del último accidente de la alta velocidad en España.”

¿Qué dice la actualidad de nosotros?, pregunta Magas a cada una por separado. Pepa Bueno (PB): Que estamos en un periodo de cambio muy profundo con mucha incertidumbre y todavía no atisbamos dónde desemboca. Siempre digo en mis redacciones que uno de los trabajos de un periodista es estar con las antenas muy desplegadas hacia la sociedad y otear el horizonte. Y ser muy prudentes, porque nosotros no podemos sacar conclusiones, pero sí empezar a contar las señales que atisban un tiempo nuevo.

Alejandra Herranz (AH): No hace falta ser muy listo para darte cuenta de que la sociedad está muy polarizada. Los propios políticos siempre van un poco a los extremos en sus declaraciones, pero ahora la polarización se nota en prácticamente cualquier noticia que des. Se debate sobre cualquier cosa. Hay cierto desasosiego, desgaste y malestar general. Lourdes Maldonado (LM): Lo que contamos los medios refleja la cara y la cruz de un mundo con sus injusticias y sus justicias, sus valores y sus miserias. Por ejemplo, la movilización popular por la vivienda dice mucho de la sociedad, de que movilizarse pacíficamente es una forma legítima de pedir que las cosas cambien, de no aceptar que se normalice que los jóvenes no puedan emanciparse.

“Nosotros no podemos sacar conclusiones, pero sí empezar a contar las señales que atisban un tiempo nuevo” - Pepa Bueno

¿Qué impresión tenéis de esta precampaña electoral? PB: España se suma al carrusel de “elecciones de época” que se celebran en medio mundo. En cada país con matices locales, pero todas nos abocan, en función del resultado, a cambios muy profundos. Creo que los ciudadanos no nos merecemos esta precampaña basada fundamentalmente en insultos y descalificaciones personales. Y no consuela nada saber que sus instigadores o propagadores serán también devorados por estas dinámicas cuando dejen de ser útiles.

AH: Las precampañas son siempre un momento de gran polarización. Quizá, más ahora, que en anteriores ocasiones. Nuestro deber en los informativos -y especialmente en la televisión pública-, es evitar ahondar más en esa división, en esa polarización. Contar las propuestas de los partidos y extremar la precaución ante los posibles bulos que se suelen multiplicar en estos periodos es parte fundamental de nuestro trabajo. Además, tenemos un equipo de verificación muy rápido y potente. LM: Si esta es la precampaña, no me quiero ni imaginar cómo será la campaña. Nosotros lo contaremos como siempre, con responsabilidad.

El telediario y su hora RTVE ha celebrado recientemente los 70 años desde el inicio de sus primeras retransmisiones. La finalidad de un telediario es dar una visión de conjunto de la actualidad diaria. Según la hora de emisión tiene unas características y condicionantes diferentes. Lo que hace la competencia se sigue muy de cerca. El Telediario 1, que presenta Alejandra “es una trituradora de personas”. Muchos días, 10 minutos antes de empezar están cambiando la apertura. El equipo lo conforman 5 editoras: “somos bastante asamblearias -cuenta Alejandra. -Tenemos muy buen engranaje y debatimos mucho de manera constructiva. No todas pensamos igual y diferimos sobre con qué abrir el Telediario. A las tres de la tarde tampoco sabes muy bien qué recorrido van a tener determinadas noticias”.

Lo que es la noticia del día a las nueve de la noche en general está muy claro, dice Pepa, presentadora y editora del Telediario 2: “Tengo mucho criterio porque llevo muchos años haciendo periodismo. Pero la manera más segura de no equivocarte en la selección de noticias es escuchar otras opiniones de tu equipo.” Lourdes presenta junto a Marca Sala los telediarios de fin de semana y, sola, Informe Semanal. “En estos tiempos de inmediatez muchas veces hace falta dar contexto y profundizar sobre temas que importan a la sociedad, pero que, quizá, no han tenido más tiempo durante la semana. Eso lo podemos hacer el fin de semana.”

¿Cómo diferenciáis lo que realmente interesa del ruido? PB: Siempre confías en acertar con los datos de audiencia, pero lo que más me importa es quedarnos con la sensación de que hemos contado lo que es relevante para los telespectadores. Esta es otra batalla para los periodistas: ¿Qué es relevante para la gente que nos ve y qué es relevante para ese mundo endogámico de periodistas políticos, particularmente en Madrid donde esa convivencia es muy estrecha? Tengo amigos que cuando vienen a España señalan que los políticos colonizan prácticamente toda la información y me preguntan dónde está lo que le pasa a la gente de verdad. Deberíamos reflexionar sobre ello. AH: Hay que tener siempre en cuenta al espectador. Por ejemplo, de repente hay mucho debate en las redes sobre un asunto que no es muy relevante. Tienes que ser capaz de decir: ¿Qué interés tiene para el ciudadano? A lo mejor es solo ruido. A veces es complicado aislarse, pero los editores tenemos que hacer esa criba. Creo que ahora es más necesario que nunca.

¿Cómo evitar que la gresca política se coma la mayor parte del tiempo de los informativos? PB: He vuelto hace un año al telediario y en este momento contar lo que pasa, ordenar la actualidad cada día, sin más, con voces plurales, me parece revolucionario. Este país se opina encima y la realidad luego nos sorprende, porque estamos ante debates trascendentales que precisan afrontarse con datos reales. El trabajo de un periodista es aproximarse con honestidad a esa realidad. Y solo ese tipo de aproximación rebaja el tono, porque la realidad siempre es compleja, no es ni blanca ni negra.

“Nosotros hacemos un esfuerzo enorme para que entren noticias de ciencia, de educación, de salud… Y reconozco que no siempre es fácil no dejarse arrastrar por la corriente” - Alejandra Herranz

AH: Hay días en que te das cuenta de que llevas trece minutos de bronca política, pasando de una a otra cosa, y luego vas a Trump y otra vez la bronca, la polarización. Nosotras hacemos un enorme esfuerzo para que entren noticias de ciencia, de educación, de salud, cosas que yo creo que interesan a la sociedad. Y reconozco que no siempre es fácil no dejarse arrastrar por la corriente. LM: Ya sólo contar las cosas como son es contribuir a rebajar la polarización. Sí es verdad que hay mucha política y vienen meses de mucha política, pero hay que buscar espacios luminosos de cultura, temas sociales... Las cosas son muchísimo más complejas y de ahí la importancia del contexto dentro de los tiempos del telediario, que son los que son. En ese sentido, disponer de 15 minutos para un reportaje en Informe Semanal es un lujo.

¿Cuánto condiciona las convicciones políticas la objetividad de un periodista? PB: Es evidente. No hay más que leer los periódicos cada día. ¿Dónde pone la mirada un periodista conservador? ¿Dónde uno progresista? Los periodistas no se amputan la parte de su cerebro que tiene una mirada sobre el mundo cuando hacen su oficio. Lo que tienen es que trabajar con honestidad y no ocultar la realidad que contradice sus ideas. A mí me llama muchísimo la atención, no lo digo por ti, porque es general, que esta pregunta solo se hace a los periodistas considerados progresistas.

AH: Yo creo que la objetividad debería estar poco condicionada, sea cual sea tu ideología política. Mucho más si trabajas en una radiotelevisión pública, porque es un servicio público. Diría que la mayoría de los gobiernos, la mayoría de los partidos, llaman para quejarse por distintos motivos: porque no les ha gustado un enfoque, porque no les hemos sacado, porque les hemos sacado… Por eso es necesario tener una redacción fuerte que pueda seguir trabajando de forma independiente. LM: Al final, una misma realidad tiene muchas miradas, pero no hay que perder la objetividad. Cuando decidimos cada sábado por la mañana con qué abrimos, prima el criterio periodístico. También al decidir cómo llenar esos 35 minutos y en qué orden.

Misma vocación, distinto estilo Las tres periodistas muestran su lado travieso y desenfado y su camaradería durante la sesión de fotos de grupo en el plató. Ese plató moderno, cuyos recursos visuales han cambiado la forma de narrar el telediario, contrasta con el aire que tiene el vestíbulo del Pirulí a universidad pública o instituto de los años 90. Cada una con su estilo, distintas personalidades, una misma vocación. Mientras Alejandra y Lourdes pueden desconectar y apagar el móvil cuando se van de vacaciones, Pepa no, y no le crea “ningún dramatismo”. Pepa duerme bien y Alejandra y Lourdes no, sea por la perimenopausia o el vestigio de la crianza. Las tres coinciden en que queda mucho recorrido para la igualdad. Al frente de la dirección de periódicos y de las grandes corporaciones audiovisuales sigue habiendo amplia mayoría de hombres.

“Las grandes historias están en lo pequeño, porque un tema se te puede ir de las manos si no lo aterrizas” - Lourdes Maldonado

Pepa, una de las pocas mujeres que ha dirigido un periódico, se queja cuando le pregunto por la maternidad y la conciliación: “que conste que tengo diez minutos menos para contar lo buena periodista que soy, porque tengo que hablar de mi condición de mujer. Pero tengo la responsabilidad de hacerlo”. Propone no solo preguntar a los hombres por cómo interfiere la paternidad en su carrera, sino también por “su condición de hombres, porque las reglas del juego han cambiado. Nuestras hijas son personas libres, autónomas y tienen todas las aspiraciones. Eso introduce una dialéctica nueva en la relación de pareja, por lo que ellos también tienen que recolocarse.”

¿Qué dirían a los profesionales que se plantean ser padres? PB: De lo único que yo me arrepiento en la vida es de no haber tenido más hijos. Y no fue porque no quisiera, es que tuve una y ya está. A quien quiera ser madre o padre, que lo sea. Luego viene todo lo demás: las carreras, la conciliación…

AH: La conciliación en este trabajo como en todos, es difícil. He tenido horarios terroríficos. El horario del telediario de las tres es bastante bueno para conciliar. También he tenido la suerte de que en varios equipos de esta casa éramos casi todas mujeres en distintos momentos de la maternidad y nos apoyábamos. LM: Ahora lo miro con perspectiva, tengo hijos adolescentes y es mucho más fácil, pero fueron años muy difíciles. Conciliar es complicadísimo, no solo por la organización, sino por el estrés emocional de estar separada de los hijos y la autoexigencia que tienes como madre. ¿Lo volvería a hacer? Cambiaría cosas de mi organización, pero no hay por qué renunciar a nada.

Para terminar, ¿qué dirían al periodista que empieza? PB: Lo mismo que a alguien que quiere ser padre, que siga. La siguiente generación de periodistas tiene que contar un mundo apasionante. Y deberá redignificar esta profesión salarialmente.