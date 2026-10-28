Nieves Álvarez gana el Premio León de Magas: "Si me dieras una varita, Pedro J., recuperaría la tolerancia olvidada"

La modelo asistió ayer a la cita con EL ESPAÑOL en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. David Morales

Mujeres empoderando a mujeres. Puede que esta afirmación, en 2026, suene ya a cliché, pero lo hace solo cuando se queda vacía de contenido y se pronuncia acompañada de un hashtag, aunque la mención sea verbal. Sin embargo, ayer, 27 de octubre, en la celebración de los XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL, sucedió justo lo contrario.

Ha sido la primera vez que uno de los galardones ha llevado el apellido de Magas. La destinataria, Nieves Álvarez; la portavoz, Charo Izquierdo, directora de este vertical.

Antes de que la modelo, empresaria y comunicadora subiese al escenario a recoger su reconocimiento, hubo un discurso que fue mucho más que una presentación: un retrato de todo aquello que no siempre se ve cuando se mira a una mujer cuya imagen lleva décadas ligada a la moda.

Para explicarlo, Izquierdo recurrió a una conversación que mantuvo hace años con Eileen Ford, fundadora de una de las agencias más influyentes del mundo:

"No podía haber una modelo de éxito solo por ser guapa. Necesitaba una vida interesante, profunda y mucho sentido común".

Una idea que, con el paso del tiempo, encontraría en Nieves Álvarez una de sus mejores respuestas, porque, aunque la belleza fuese la puerta de entrada a una industria que pronto la situaría entre sus nombres de referencia, nunca ha sido suficiente para explicar su trayectoria.

Charo Izquierdo, directora de Magas, durante su discurso antes de entregar el premio a Nieves Álvarez. Javier Carbajal

La descubrieron en plena calle, al salir del colegio, y a principios de los años 90 ya protagonizaba portadas de revistas españolas. Después llegarían Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Ungaro, Armani o Carolina Herrera. París, Milán y Nueva York terminarían de convertirla en una presencia reconocible en las grandes citas internacionales.

Pero ¿qué sucede cuando se apaga la luz de los focos y los flashes dejan de iluminar el camino?

Charo lo resumió al hablar de dos cualidades que acompañan a Nieves dentro y fuera de las pasarelas: la elegancia y la naturalidad. Esa capacidad para desenvolverse en los escenarios más exigentes sin perder la sencillez, incluso al recordar un tropiezo, como aquella vez que perdió un zapato durante un desfile de YSL.

La anécdota funciona así como una especie de metáfora. En una industria que parece exigir que todo sea perfecto, reconocer un error también puede ser una forma de elegancia y de humanidad.

Esas mujeres maravillosas también atraviesan lo mismo que nosotras y esos detalles, sobreponerse a ellos, son parte del secreto de alguien que, más de 30 años después, sigue brillando sobre las pasarelas, especialmente en los desfiles de su admirado Stéphane Rolland, de quien es musa.

"Nieves permanece. ¿Perfecta? No. ¡Pluscuamperfecta!, haciendo del éxito una trayectoria de vida", dijo Charo. Una frase que sirve para entender que el reconocimiento no celebra únicamente lo conseguido, sino también la capacidad de seguir construyendo cuando una carrera ya parece tenerlo todo.

Al recoger el premio —lo hizo de manos de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y Cristina Ruiz Sánchez, CFO de Jaguar Land Rover España—, quiso compartirlo con todas las personas que la han acompañado durante su trayectoria dedicada a "hacer lo que amo".

Y puso palabras a aquello que ha sostenido su recorrido desde el principio: "La industria de la moda ha sido mi gran pasión que he recorrido con valentía, determinación y con mucho trabajo, que es lo que me han inculcado mis padres desde pequeñita".

Esa forma de ser ha hecho que la madrileña no se haya conformado sólo con el lugar que conquistó en la moda, que quizás habría sido lo más sencillo: vivir de esa estela. Aprendió a comunicar y encontró en la televisión otra manera de acercarse a un sector que ya conocía como la palma de su mano.

Desde hace más de una década se encuentra al frente de Flash Moda, donde comparte con la audiencia las historias, los nombres y las claves de una industria que conoce desde dentro.

Charo Izquierdo y Nieves Álvarez, fundidas en un emotivo abrazo. Javier Carbajal

La modelo se mimetizó en ese nuevo papel sin renunciar a su mirada, demostrando que la experiencia también puede transformarse en una nueva forma de contar historias, pasando del singular al plural.

Después llegó el emprendimiento. Primero, con su proyecto de ropa infantil; más tarde, con NIEVES by Nieves Álvarez, su marca de dermocosmética, creada en 2023. En este último paso hay una diferencia importante: no se ha limitado a prestar su imagen, sino que ha decidido crear, invertir y asumir los riesgos de una compañía propia.

La propia Nieves puso en valor esta nueva etapa al definirse como "una pequeña empresaria". Un proyecto que, según explicó durante la entrega del premio, da trabajo a seis personas y se abre paso gracias al talento y la preparación de su equipo.

Esta nueva faceta amplía su recorrido y demuestra que la experiencia acumulada también puede convertirse en el punto de partida de algo distinto. Y todo ello después de los 50. Charo puso el acento en una realidad que trasciende a la premiada: "Ese momento en el que la sociedad sigue empeñada en dejar a las mujeres a la sombra".

Nieves Álvarez ha sido la primera mujer distinguida con el León de Magas. David Morales

Una reflexión tan incómoda como necesaria en un escenario como el de ayer. Cuando las ambiciones femeninas tienen fecha de caducidad impuesta, Nieves representa la posibilidad de seguir creciendo, emprendiendo y ocupando espacios al margen de lo que diga el carné de identidad.

"No tenemos que elegir qué mujer somos. Somos muchas mujeres", añadió Charo, evocando el verso de Machado: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar".

Ser modelo, empresaria, comunicadora y madre no son facetas que compitan entre sí, sino partes de una misma vida. Ninguna anula a las demás, aunque a veces sea complejo imaginarlas como un todo factible.

Pero las palabras de Nieves al recoger el premio también fueron más allá de su propia trayectoria. "El mundo está un poco inquieto y la verdad es que estoy preocupada", reconoció.

Y, al dirigirse a Pedro J. Ramírez, expresó un deseo que trasciende cualquier reconocimiento individual: "Si me dieras una varita, me gustaría que este León pudiese hacer desaparecer toda la violencia, el vandalismo, la pérdida de respeto, además de recuperar la tolerancia que parece olvidada en la sociedad actual".

La modelo, comunicadora y empresaria rodeada de Patricia Pérez y el seleccionador nacional Luis de la Fuente, también premiados. Javier Carbajal

La premiada puso también el foco en la responsabilidad colectiva y en el futuro de quienes vienen detrás: "Las decisiones que tomamos en este mundo son las que heredarán los jóvenes". Su llamamiento final fue a dejar atrás el rencor, el odio y la crispación: "Lo que deberíamos es darnos la mano, generar esperanza y tomar decisiones para hacer un mundo mejor".

Por eso, este León de Magas reconoce mucho más que una carrera en la moda. Reconoce el trabajo que sostiene el éxito, la curiosidad que permite reinventarse y la libertad de no quedarse en el papel que otros habían imaginado.

También celebra que una mujer pueda seguir siendo referente sin dejar de ser ella misma y que el camino recorrido sirva para abrir nuevas posibilidades a quienes vienen detrás.

El verdadero arte de ser Nieves Álvarez consiste precisamente en eso: haber convertido el tiempo, en lugar de una frontera, en un territorio lleno de posibilidades.

Y seguir caminando, con la elegancia de quien sabe que ese paseo no termina cuando se alcanza la meta soñada —a veces por otros—, sino que vuelve a empezar cada vez que una se atreve a imaginar algo nuevo.