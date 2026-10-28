Erika Ender y su fábrica de 'hits' que hacen bailar al mundo: "En 'Despacito', Fonsi y yo quisimos hablar de la mujer sin cosificar"

En la cultura popular asiática hay una teoría que cuenta que las personas que están destinadas a encontrarse están unidas por un hilo rojo invisible. Si la leyenda es cierta, del meñique de Erika Ender (Ciudad de Panamá, 1974) deben de estar saliendo ahora mismo millones de hebras que la conectan con individuos anónimos de todo el mundo. Ellos, usted y yo.

A lo largo de 35 años de infatigable trayectoria, la cantautora ha escrito para ella y también para otros. Su nombre figura en los créditos de hits que todo el mundo ha escuchado en la radio alguna vez, desde Despacito con Luis Fonsi y Daddy Yankee hasta Candela de Chayanne, Cinco Minutos de Gloria Trevi o Tu Vida en la Mía de Marc Anthony.

El hilo la vincula incluso de forma más evidente con quien la entrevista, por el simple hecho de que la segunda aprendió a ser periodista en la facultad vecina de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla. Hoy allí los jóvenes hincan codos y estudian planos, pero en 1992 aquel terreno albergó el Pabellón Plaza de América en el contexto de la Exposición Universal.

En ese espacio estaba representado Panamá, un país de 4,6 millones de habitantes por cuyo canal "pasa el mundo", dice Ender. La artista tuvo la oportunidad de representarlo para la Expo con la tamborera ¿Has estado en Panamá?. La canción, el primer sencillo promocional que grabó para un disco cuando apenas tenía 16 años, la llevó a viajar por América.

Sin embargo, abrirse paso tras ese filón inicial estuvo lleno de obstáculos. A finales de los 90 se mudó a Miami dispuesta a ser compositora, tropezando de frente con las barreras de género de una industria entonces dominada por hombres. "En aquella época me decían que no grababan temas a mujeres porque las canciones eran muy femeninas", cuenta.

La cantautora Erika Ender repasa 35 años de trayectoria en su nuevo libro, 'AprENDER el éxito'. Eva Calzadilla

La artista rememora cómo "llegué a pedir a otros amigos cantantes que hicieran mis demos; luego yo las mandaba con voz masculina y bajo la firma 'E. Ender' para colarme". Tiempo después, esa misma determinación la llevaría a ingresar al Salón de la Fama de los Compositores y a acumular más de 40 números uno mundiales.

En 2026, Ender ha reorientado el timón de su vida hacia la filantropía a través de su fundación Talento con Propósito y la plataforma TalénPro, proyecto galardonado con un Guinness por el que han pasado más de 5.000 jóvenes: "Invertí el orden de mi vida: durante muchos años hice música y apliqué el servicio; ahora hago servicio usando la música".

Y esa misma vocación de unión la trajo en octubre a Madrid para recibir el galardón en los III Premios Influencia Hispana. Un reconocimiento que llega en medio de un año frenético marcado por la promoción de su libro AprENDER el éxito, un manual testimonial con 21 lecciones de vida publicado con Vintage Español, sello dentro de Penguin Random House.

A esta intensa agenda se suma su reciente rol como directora de la academia de Operación Triunfo USA, la adaptación del icónico formato grabada en Bogotá donde guió a jóvenes voces como la española Amalia y compartió proyecto junto a David Bisbal. Ahora se sienta frente a Magas para contar los detalles de una sólida carrera guiada por la resiliencia y la autenticidad.

Eres una de las más exitosas compositoras de América. También cantante con pinitos en la actuación, escritora y mentora. Has explorado géneros de la balada al pop. Tienes dos Grammy Latinos. Con tal mochila, ¿cómo te presentas a los demás?

Yo simplemente me considero una persona resiliente, auténtica, perseverante y que siente que está al servicio de los demás a través de su talento. Como artista me gusta hacer todo fuera de la caja y servir como puente y plataforma para traducir sentimientos en canciones, proyectos y sistemas de vida.

Tus canciones se han editado en más de 160 álbumes de estudio, pero los inicios no fueron fáciles ni podemos hablar del auge de una nepobaby. De hecho, vienes de familia de médicos. ¿Cómo se coló la música en casa?

Tengo raíces muy multiculturales: mi bisabuela paterna era española y estaba casada con un asiático; mi abuela nació en Panamá y se casó con mi abuelo, que era hijo de una italiana con un alemán. Crecí gran parte de mi vida con ellos en casa; de hecho, mi bisabuelita prácticamente me casó y entró al altar conmigo.

Por el otro lado, mi mamá es brasileña pero tiene ascendencia francesa y portuguesa. Mis padres tienen una historia muy bonita; se conocieron estudiando medicina en Brasil y la forma en que se enseñaban idiomas el uno al otro era cantando él le cantaba en inglés y español, y ella le respondía en portugués. Hoy hablan perfectamente esos idiomas.

Aunque la salud en casa aportó la vocación de servicio —mis progenitores son doctores que buscan sanar no sólo el cuerpo sino el alma, sobre todo mi madre, que es muy espiritual—, la música siempre nos ha unido como familia. Además, mi abuela materna era profesora de canto lírico y cantante de operetas.

Todo un Babel familiar. ¿Y la pulsión artística cuando se manifestó en ti?

Eso vino de forma muy innata. Nací de un parto muy complicado tras un embarazo en el que mi madre realizaba guardias de 36 horas como interna. Hubo colegas embarazadas que perdieron a sus bebés; sólo nacimos dos: una niña que nació ciega y yo, ¡que nací artista!

Tardé 2 minutos y 45 segundos en llorar. Yo siempre bromeo diciendo que estaba buscando la nota perfecta para salir al mundo. Desde los dos años hacía espectáculos diarios en mi casa con un cepillo de dientes o una cuchara, sentando a todo el mundo a ver el show del día.

En la escuela pedía permiso para hacer presentaciones en los recreos y pedía tocadiscos portátiles y karaokes en lugar de muñecas. Me llevaba los vinilos para cantar con mis amiguitos.

La artista se dio a conocer ante el mundo en la Expo '92, cuando representó a su país con el tema '¿Has estado en Panamá?'. Eva Calzadilla

¿En qué momento descubres la composición y que querías ser la mente detrás de las canciones?

A los nueve años vi en las portadas de unos vinilos al compositor español Manuel Alejandro y pregunté a mis padres quién era ese señor al que mencionaban en los créditos y no salía en la foto. Me explicaron que era el que hacía la magia para que los artistas pudieran brillar. Dije: "Yo también quiero ser maga".

Me pasaba horas leyendo letras en inglés, portugués y español. A los 10 u 11 pedí leerme los cuatro tomos de Caballo de Troya mientras los leía mi papá; luego descubrí a Neruda, pero sentía que me faltaba rima, y me enamoré apasionadamente de Gustavo Adolfo Bécquer, que fue mi mentor silencioso durante años.

Escribí mis primeras canciones a los nueve y en la adolescencia las componía en clase de trigonometría mientras mi mente se escapaba.

Tu adolescencia coincidió con la invasión de Estados Unidos a Panamá. ¿Cómo influyó ese momento en ti?

Fue una etapa de muchos contrastes. Se cancelaron mis 15 años y robaron la primera bandera histórica de Panamá del museo, cosida por María de Amador. Mi profesora de literatura, Ana Cecilia Piset, que creía mucho en mi talento, nos pidió escribir una poesía a la bandera robada.

Escribí un poema sin juzgar a quien se la había llevado, sino recordándole el tesoro que tenía en las manos. Lo leyeron en los desfiles patrios y tiempo después la pieza fue devuelta en secreto de confesión. Eso me marcó y comprendí que la palabra tiene responsabilidad: lo que hiciera no podía ser sólo por necesidad de aplauso, sino con conciencia.

Al año siguiente, un compañero presentó una poesía sobre Panamá, mi papá le puso melodía al piano y esa terminó siendo mi primera canción enviada para representar a Panamá en el pabellón de la Expo 92 en Sevilla: ¿Has estado en Panamá?.

Con 16 años estuve en el video promocional recibiendo a los visitantes y debuté ese año vestida de pollera panameña en el programa Sábado Sensacional.

Ender ante el objetivo, en un edificio de Madrid. Eva Calzadilla

Y entonces pasaste a trabajar en la televisión panameña.

Tras improvisar a capela en una cumbre de presidentes porque falló la pista musical, unos productores me llevaron a la tele, donde trabajé tres años produciendo y presentando. Al fusionarse dos canales hubo un recorte masivo de personal de 300 personas y quedé fuera por ser la más joven.

Usé mi liquidación para mudarme a Miami en 1998 pensando, qué se yo, que Emilio Estefan me firmaría de inmediato. Sin embargo, el contacto desapareció, y ese mismo primer mes le robaron absolutamente todo a mi esposo en nuestro apartamento de recién casados, dejándome en cero.

Viví nueve meses en casa de mi tía tocando puertas en las disqueras con mis demos en la mano, a veces comiendo atún con coditos y con la cuenta bancaria en menos 13 dólares.

La industria de hoy no es la que era antes, y menos para las mujeres.

Sí, empezar fue difícil. Cuando mandaba mis temas nadie me contestaba. Bueno, de las pocas personas que lo hicieron, una fue tan amable que me dijo: "Erika, es que tus canciones están muy lindas, pero son muy femeninas, los hombres no te van a grabar".

En lugar de tomármelo personal dije: "Espérame, voy a decir a mis colegas que me interpreten las canciones". Empecé a pedir a amigos cantantes que participasen en ellas y luego yo las mandaba a las disqueras como 'E. Ender' con voz de hombre a ver si conseguía colarme.

Así empezaron a entrar en proyectos en Argentina o México, hasta que llegó Chayanne y todo cambió. Hace 30 años las mujeres en la industria como compositoras, productoras o ingenieras no éramos mayoría. Tenía como referentes a Concha Valdés Miranda, Consuelo Velázquez o María Grever, pero eran excepciones valientes.

Mi salvación económica fue conseguir un contrato como presentadora para Discovery Channel en el programa Vida en línea, que se veía en toda Iberoamérica. Eso me dio el sueldo para independizarme y seguir pagando mis demos.

Poco a poco entraron Candela y Ay mamá con Chayanne, la versión en inglés de A puro dolor con Son By Four, Bésame con Azúcar Moreno, temas para Malú, Gloria Trevi con Cinco minutos, Marc Anthony, Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Jenni Rivera, Ana Bárbara y Los Tigres del Norte, con quienes gané mi primer Grammy.

En el regional mexicano estuve cuatro años tocando puertas en un ambiente muy masculino; me iba solita a Mazatlán y a Monterrey a meterme en las sesiones de composición hasta colarme a fuerza de profesionalismo. Siempre digo que la vida no es una sola cima, sino una cordillera de montañas que hay que aprender a subir y bajar.

Sus canciones se han editado en más de 160 álbumes de estudio y más de 40 han estado en el número uno de listas de éxitos musicales. Eva Calzadilla

¿Qué mensaje buscas transmitir a las nuevas generaciones?

He visto y he vivido de todo en la industria. Lo fundamental es tener claro de qué estamos hechas y qué tenemos para ofrecer. Hoy por hoy la mujer ha ganado un lugar importante, pero seguimos siendo minoría. A mí no me gusta ver el feminismo como una lucha, sino como una falta de visión cultural que se está educando gracias a los jóvenes.

Por ejemplo, cuando escribimos Despacito, yo le decía a Fonsi que era muy importante buscar la forma de que la mujer fuera cuidada en un género urbano donde muchas veces se la degrada o cosifica. Algo que a mí me ha funcionado toda la vida ha sido ser extremadamente profesional, muy humana, encontrar la empatía y respetarme mucho.

Yo dejo que se me vea el cerebro y el corazón antes que cualquier otra cosa. Hay que enseñar nuestras capacidades porque a una la respetan cuando abre la boca y tiene algo inteligente que decir. Por ser feminista no hay que ser menos femenina; cuando tu trabajo tiene credibilidad y peso, todo cae por su propio peso.

Este año has sido directora de la academia de Operación Triunfo USA en Colombia. ¿Cómo viviste esa faceta de mentora en el programa? Coincidiste en él con varios españoles.

OT es un formato icónico que ha dado grandes artistas como Aitana. Mi rol con los 16 estudiantes en la Academia en Colombia fue ponerme en el lugar de una mamá amorosa pero firme que te enseña por dónde va este camino, brindándoles no solo técnicas de canto, sino herramientas humanas de resiliencia, autenticidad y negocio.

Alumnos como la concursante española Amalia demostraron una gran resiliencia y crecimiento. David Bisbal es un rey absoluto, un artista completo con un regalo impresionante en la garganta, un carisma único y una gran calidad humana que se mantiene intacta tanto frente a las cámaras como cuando estas se apagan.

Es esencial que los artistas mantengan los pies en la tierra y utilicen el micrófono con un propósito genuino.

¿Es difícil eso, lo de encontrar en el sector a personas que tras las cámaras sigan siendo igual de amables?

Este es un mundo de muchos reflectores y te puedes perder fácilmente en él. Cuando la gente te empieza a alabar, puedes llegar a creerte que estás por encima de los demás. Si te ponen un micro delante tienes dos opciones: o pasar un chisme o transmitir un mensaje que haga que alguien diga: "Quiero cumplir mi sueño" o "Debo ser más humano".

Es pocas palabras, tenemos el deber, a través de nuestros talentos, de activar almas en el otro lado. Cuando la gente no tiene un propósito o los valores claros, se pierde en el camino. Ha pasado con grandísimos artistas a lo largo de la historia: te pongo el ejemplo de un Elvis Presley o una Whitney Houston.

Hay personas con talentos extraordinarios que, al no encontrar su misión, se terminan dirigiendo a las drogas o a caminos equivocados para la magnitud de su grandeza. La vida también se encarga de aterrizar a quienes se pierden. Por eso es tan bonito contar con colegas que, cuando se apagan las luces, siguen siendo congruentes y manteniendo la humanidad.

Erika Ender habla de su paso por 'OT USA' como directora de la Academia. Eva Calzadilla

En tu nuevo libro, Aprender el éxito, compartes las herramientas que te ha dejado tu extensa trayectoria.

La obra reúne 21 lecciones que me regaló la vida. No quise hacer una autobiografía centrada en el ego o los éxitos, sino contar las anécdotas de cómo fue esa cordillera en la que aprendí del éxito y de los tropiezos. Me di cuenta de que en la palabra "aprender" está contenido mi propio apellido, Ender, y me considero una eterna aprendiz.

Es un manual de vida testimonial para poner mi experiencia al servicio de los sueños de los demás.

¿En qué momento personal y profesional te encuentras ahora mismo?

He invertido el orden de mi vida. Durante muchos años hice música y apliqué el servicio; ahora estoy dedicándome a mi vocación de servicio utilizando la música. Tras 35 años de carrera, récords internacionales con Despacito e ingresar al Salón de la Fama de los Compositores, sentí la responsabilidad de usar mi talento con propósito.

Por eso justo creé la Fundación Talento con Propósito y TalénPro, una plataforma para que los jóvenes brillen, hagan labor social y ganen becas universitarias, reconocida con un Guinness y por la que han pasado más de 5.000 jóvenes. Sigo escribiendo —acabo de sacar un sencillo con Guaynaa—, pero mi prioridad está en la filantropía y el legado.

[Precisamente esta semana ha tenido lugar en la Arena Roberto Durán de Panamá la gran final de la X Edición de TalenPro. En 10 años de trayectoria, el proyecto ha beneficiado a más de 54.000 personas, otorgado 226 becas universitarias y restaurado 72 escuelas primarias. La gala de aniversario contó con homenajes a figuras como Manuel Alejandro o Emmanuel].

El 7 de octubre recibiste en Madrid uno de los III Premios Influencia Hispana. Llaman coloquialmente a este galardón el 'Nobel del mundo hispano'. ¿Cómo vives el reconocimiento?

Con enorme gratitud. Le tengo muchísimo aprecio a esta tierra porque me ha dado grandes momentos artísticos, además de grandes amigos y colegas de composición como Rosana Arbelo, David Santisteban o Antonio Rayo. Me encanta su luz y su alegría conquistadora —no de territorios, sino de corazones de gente— [ríe].

Sé que vivimos un momento complicado a nivel global, pero si miramos el mundo desde arriba, las fronteras las pusimos los seres humanos. Ustedes tienen que concentrarse en la belleza de lo que es el español: esa forma de vida alegre de personas que saben disfrutar de los suyos, de cocinar delicioso y de llevar su sello al mundo.

Para nosotros ustedes son la madre patria, empezando por el idioma en el que te hablo, y deberíamos hermanarnos más en lugar de seguirnos dividiendo. En momentos de tanto ruido, siempre recuerdo a la gente que conecte con su niño interior: los pequeños, aun sin hablar el mismo idioma, se comunican divino porque solo quieren jugar.

Cuando desaprendemos los traumas y las ideologías, todos volvemos a ser esas personas inocentes que simplemente quieren hacer el bien.

La fundadora de Talento con Propósito y TalénPro ha sido reconocida por los III Premios Influencia Hispana en la categoría Solidaridad. Eva Calzadilla

Erika, ¿qué proyectos completan la celebración de estos 35 años de carrera en los próximos meses?

Me interesa mucho que la gente vea de dónde vengo. Panamá es un cruce por donde pasa el mundo —si se cierra el canal, no tenemos nada—. Somos un país pequeñito con muchísimo que ofrecer: una geografía, una gastronomía y una historia muy especial, y además está magníficamente conectado con Madrid, con varios vuelos diarios.

Este año estoy trayendo un poquito el ojo del mundo a este lugar maravilloso porque me están haciendo un homenaje por mis 35 años de carrera con un musical que cuenta mi historia y reúne mi obra a lo largo del tiempo, tanto la que he cantado yo como la que me han grabado otros colegas. Se podrá disfrutar del 16 al 29 de noviembre.

Queremos no sólo que el mundo vaya a ver lo que hacemos allí, sino sacarlo luego hacia el resto de la región. Y aparte de eso estoy lanzando mi libro con Random House, que ya se consigue en preventa en tiendas digitales y en mis redes sociales.

Regresaré pronto a Madrid para presentarlo oficialmente, pero ahora mismo estoy centrada en promocionarlo para aportar mi granito de arena y hacer que la gente tenga su propio despertar en sus vidas.