El encuentro de la esperanza entre las supervivientes de cáncer del Reto Pelayo Vida y 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Una sola palabra es capaz de hacer tambalear una vida, a una familia, un trabajo. Puede escucharla cualquiera. En cualquier momento, se oye y todo cambia. No se la espera y no es bienvenida. Pero llega: cáncer. Y cuando lo hace, mejor estar acompañada, mejor con referentes.

En este mes de octubre, el cáncer de mama se apodera del calendario, pero hay que recordar esos otros tipos de la enfermedad que son específicos de las mujeres, por ejemplo, el de ovarios o el de útero.

En torno al tema, reunimos a algunas integrantes de la lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', destacando algunos perfiles relacionados con la salud: María Jesús Puerta Angulo, María Rosa Durán, Marta Villanueva Fernández, Elena Abarca Cidón y Margarita Esteban Herrero.

Junto a ellas se sentaron un grupo de supervivientes, además de Emma Ruiz de Azcárate, directora de Marketing y Clientes de Pelayo y la fundadora de la lista de 'Las Top 100', Mercedes Wullich.

Lo auguraba ella misma al comienzo de la reunión: "Cada una de ustedes es una voz que se puede escuchar y que va a cambiar otras vidas", les decía a las supervivientes, segura de que 'Las Top 100' saldrían, tal vez no transformadas, pero sí impactadas por el efecto del cáncer en la vida de cada enferma.

"Hablar, contar sus historias, sea la que sea, siempre va a transformar en algo la vida de alguien de su alrededor. Por eso compartir no es un acto menor", añadía.

Antes de comenzar, Ruiz de Azcárate destacó el espíritu de superación, el valor de la solidaridad entre las mujeres y, desde luego, la necesidad del compromiso por parte de las empresas que realizan acciones y actividades en favor de las víctimas.

En la imagen, Mercedes Wullich, Emma Ruiz de Azcárate y Charo Izquierdo. Nieves Díaz

También hizo sonreír a las participantes contándoles que como madre de tres hijos se esmera en contarles historias femeninas, asegurando que al día siguiente de ese encuentro les relataría sobre las participantes y sus vidas: "En el fondo, todas somos influencers de nuestro entorno".

Como María Jesús Puerta Angulo, ingeniera de minas, "ingeniera friki" se autodenomina, única ganadora internacional del concurso Lunar Recycle de la NASA, que contaba que "después de siete años de lucha contra el cáncer, hace tres meses me dieron el alta".

"Yo no cogía el teléfono a la asociación del cáncer de Tarragona. Me llamaban, y no quería hablar. Sólo deseaba ser la influencia para mis hijos. Por eso me presenté a ese challenge de la NASA, para decirles que mamá podía con ese bicho, que me lo iba a cargar", señaló.

El encuentro de la esperanza entre las supervivientes de cáncer del Reto Pelayo Vida y 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Sabe de lo que habla y entiende a las supervivientes. Su madre y su abuela fallecieron de cáncer, su hermana está en plena lucha.

"Tenemos todos los boletos en mi familia para que esto pueda pasar otra vez, pero yo he salido más fuerte. Para mí fue una tormenta. Justo una semana antes de cumplir los 50 años te cuentan que tienes cáncer, y decidí que esa tormenta iba a pasarla como fuera, que iba a luchar con mucha esperanza. Por eso mi proyecto de la NASA se llama así, Esperanza", destacó.

María Jesús Puerta Angulo durante la conversación. Nieves Díaz

También sabe de lo que habla, de influencia, de esperanza, María Rosa Durán, aunque ella no se haya enfrentado a la enfermedad. Pero esta profesora de la Universidad de Cádiz e investigadora del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, lidera un grupo multidisciplinar de médicos, físicos, matemáticos y biólogos para luchar contra el cáncer infantil.

En sus intervenciones y escuchando la situación de las supervivientes y, desde luego, el caso de María Jesús Puerta, puso de manifiesto la importancia de la investigación y de la colaboración entre disciplinas.

Independientemente de que ella y su equipo estén más centrados en el cáncer infantil, no era ajena ni a la emoción ni al espíritu colaborativo de la reunión: "De encuentros como este, pueden surgir muchas sinergias, alianzas nuevas para enriquecer todos nuestros caminos".

La miraba atentamente Marta Villanueva Fernández, que, por otro lado, todo lo mira así, con unos ojos de curiosidad intensa y máxima. Esa que le ha llevado siempre a "agitar sectores", desde movimientos asociativos y fundacionales, "para cambiar las cosas, para cuestionar lo que siempre se ha hecho en una determinada dirección con valentía y atrevimiento, siempre con cabeza".

Marta, directora general de la Fundación Idis, aseguraba que defienden el sector de la medicina privada y, por tanto, la salud de los españoles. Y recordó algo que por otro lado estuvo presente a lo largo de la velada: "Nadie sabe nunca si el cáncer va a llamar a su puerta. La vida es así, te toca o no te toca".

Marta Villanueva, directora general de la Fundación Idis. Nieves Díaz

Y agradeció la resiliencia y la solidaridad de esas supervivientes de las que cualquiera que escuchara podía aprender a través de sus palabras, de su experiencia.

"Hoy nos habéis hecho sentir diferentes; han sido unas horas de compartir, de desnudarnos para contar experiencias únicas, que vamos a relatar muchas veces, con admiración, reconocimiento y agradecimiento por tanta verdad, honestidad y espíritu de superación", aseguraba.

Como médico 'Top 100', se unió Elena Abarca Cidón, especialista de laboratorio y vicepresidenta del grupo HM Hospitales. Reivindicó la figura de su madre, la doctora Carmen Cidón, cofundadora del grupo con su padre, y recordó también el caso de muchas mujeres que no ocupan la posición merecida.

"Yo tengo un marido estupendo, dos hijos, dos hermanos, vivo entre hombres, pero creo firmemente en lo que ahora llaman sororidad", añadió.

En la imagen, María Rosa Durán, Marta Villanueva, María Jesús Puerta Angulo, Elena Abarca Cidón y Margarita Esteban Herrero. Nieves Díaz

Fue palpable el efecto que la noche ejerció sobre ella. Se llevaba un encargo hecho por sí misma, tras escuchar a tantas mujeres, tan diferentes: preguntar a los médicos de su hospital sobre su trato a los pacientes.

Estaba segura de que sería maravilloso. Pero habían aparecido sobre la mesa demasiadas cicatrices como para no cuestionarse: "Hablaré con mis oncólogos, en mi casa, en mis hospitales, porque tratamos la friolera de 3.000 casos nuevos al año".

Y charlaba emocionada de refugiarse en la familia, de "vivir" en la familia. Y de cuidarse, porque "yo veo todos los días mujeres, hombres, niños, afectados por la enfermedad, hoy a una amiga le han detectado un cáncer…, así que como no sabemos si nos va a ocurrir a cada uno o cuándo, mejor que nos pille bien".

Otra médico no podía ocultar su emoción. Otra apasionada, Margarita Esteban Herrero, hasta hace 10 años, "sólo" especialista en estética, para acabar dedicando su vida y profesión a este campo para pacientes oncológicos.

Además, hablaba como vicepresidenta de la asociación GEMEON (Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica), "un grupo de médicos, ya somos 120, que quiere que la medicina estética tenga un papel en su recuperación", contó orgullosa.

En la mesa no sólo fluyeron las conversaciones, sino también las emociones. Nieves Díaz

Lo explicaba al inicio del encuentro y lo tuvo mucho más claro al final del mismo: "Se merecen, igual que yo, una buena imagen y calidad de vida y no tener que ir por la misma, como me suelen decir, con cara de enfermos".

Margarita acababa la reunión felicitándose por tener la mejor profesión del mundo. Pero también por haber conocido de cerca la experiencia de mujeres con cáncer, por otro lado, algo que vive "todos los días en la consulta".

"Veo a mujeres como vosotras y vivo cosas que habéis detallado. Cada jornada me enseñan cicatrices. Hablo siempre con ellas con confianza. De hecho, a mis pacientes oncológicos siempre los cito al final del día, porque no sé cuándo voy a acabar con ellos", contó.

De la reunión salió cada participante con una palabra en la boca: experiencia. Mejor dicho, con dos; y con otra más: esperanza.

'Las Top 100' tuvieron la ocasión de escuchar historias personales que confesaron enriquecedoras tanto para su existencia como para su actividad profesional.

Se llevaban también dos mensajes. Uno de Emma Ruiz de Azcárate: todos las personas somos influyentes. Y otro de Mercedes Wullich: marcharse con la certeza de que algo puede cambiar.

Y salían cambiadas.