Marie Laure Rodríguez, experta en musicoterapia: “La música regula el trauma sin tener que revivir el dolor”

Con un extenso bagaje académico y especializado en perspectiva de género y trauma, Marie Laure Rodríguez Quiroga, se ha convertido en un referente en la musicoterapia, que usa para ayudar a las mujeres que han sufrido violencia machista a recuperar la seguridad, la autonomía y la capacidad de expresarse.

Trabajadora social e investigadora, cuenta con siete másteres y actualmente realiza su tesis doctoral y la carrera de Psicología. Pero su trayectoria dio un giro definitivo tras una grave lesión física, una rotura severa de ligamentos, tendones y masa muscular, que la llevó a redescubrir el impacto profundo del sonido y la vibración en la salud. “Descubrí el poder terapéutico de la música sobre el trauma”, cuenta.

Esta experta española acaba de alcanzar uno de los mayores reconocimientos internacionales de su disciplina tras ser elegida chair (presidenta) de la Comisión de Inclusión, Diversidad, Equidad y Acceso (IDEA) de la Federación Mundial de Musicoterapia durante el Congreso Mundial celebrado en Italia. Esto la posiciona en la cúspide internacional de la especialidad.

“La musicoterapia es una disciplina científica y clínica no farmacológica, que utiliza elementos sistemáticos como el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, la intensidad y el silencio, para activar de forma simultánea múltiples redes cerebrales y el sistema nervioso autónomo”, explica Rodríguez Quiroga.

De esa manera, ayuda a regular estados de hipervigilancia, bloqueo o congelación derivados del trauma crónico. Eso permite, por ejemplo, que personas que han sufrido violencia o situaciones extremas recuperen la capacidad de regulación emocional y sentido de agencia sin necesidad de articular inicialmente el dolor con palabras. “La utilizo mucho en mujer que han sufrido violencia machista”, cuenta la experta.

En España, la disciplina afronta el reto de superar la etiqueta de ‘pseudoterapia’, derivada de la falta de regulación oficial, pese a contar con profesionales muy reconocidos como Katia Márquez y Nieves de Chillida, referentes en cuidados paliativos, o David Gamella director del Máster Universitario en Musicoterapia de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

“España es una gran potencia en musicoterapia”, confirma Marie Laure Rodríguez Quiroga, “hay grandes nombres como el investigador Alejandro Mares y la psicóloga Eva María Leal Farniño, que lideran la musicoterapia receptiva”. Esta herramienta de bienestar cuenta con un respaldo científico creciente que avala su uso como intervención clínica complementaria. “Hace falta más investigación para que pueda integrarse plenamente en el sistema de salud pública”, subraya la experta.

Has sido nombrada 'chair' de la Comisión de Inclusión, Diversidad, Equidad y Acceso (IDEA) de la Federación Mundial. ¿Cuáles son tus metas?

Bueno, recibo el nombramiento como un honor y una gran responsabilidad. Mi objetivo es hacer que la disciplina sea cada vez más accesible e inclusiva. La musicoterapia ha tenido una visión eurocéntrica, que ha visibilizado poco la inmensa producción teórica y clínica que se hace en Latinoamérica o en el Sur Global. Queremos romper esas barreras. Que en un congreso mundial de 1.400 asistentes solo hubiera 8 profesionales negros nos muestra que hay mucho trabajo por hacer en materia de accesibilidad real e igualdad.

Para quien no esté familiarizado, ¿cómo definirías qué es la musicoterapia?

Es una disciplina que utiliza la música y todos sus elementos, es decir, el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, la intensidad e incluso los silencios, con objetivos terapéuticos. Es una terapia no farmacológica que aborda las distintas áreas que conforman al ser humano, la parte física, psicológica, emocional, social y espiritual.

El objetivo en sí es funcional. Dicho de otro modo, la música es nuestra herramienta y busca mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Es importante dejar claro que no sustituye a otros tratamientos. No es una terapia alternativa ni sustitutiva, sino complementaria.

Marie Laure Rodríguez Quiroga durante una de las sesiones. Cedida

¿Cómo fue el proceso de aplicar la música a tu trabajo social anterior?

Siempre había incorporado de forma intuitiva la música en los talleres con mujeres y menores, sin saber que existía la musicoterapia. Veía que me servía para llegar a aspectos a los que la intervención convencional no llegaba. También en los viajes de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género en zonas de conflicto, como Palestina, me di cuenta de que desde la música se trabajaba con muchísima eficacia. Indagando en ello descubrí la disciplina formal y decidí volcarme en ella.

Llevas años investigando y trabajando en musicoterapia. ¿Crees que debería ser una carrera universitaria en España?

Sin duda, en Latinoamérica o Estados Unidos nos llevan muchísimos años de ventaja y lo tienen reconocido como grado universitario. En Estados Unidos, tras la carrera y el máster, necesitas un volumen enorme de horas de práctica clínica supervisada y superar un examen de habilitación nacional. En otros países está directamente ligada a la facultad de Medicina. En España no está ni siquiera reconocida como profesión oficial.

¿Qué evidencia científica existe hoy sobre los beneficios de la musicoterapia?

Muchas, dependiendo del área. Por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, cuidados paliativos, diversidad funcional o en el Trastorno del Espectro Autista (TEA), hay miles de investigaciones con evidencia muy demostrada. En cambio, en mi campo concreto —la violencia machista de pareja— apenas existen investigaciones.

A nivel mundial existen solamente 12 estudios y la mayoría son estudios de caso que no se pueden extrapolar de forma genérica. Estoy estudiando Psicología y por eso decidí hacer mi doctorado sobre ello, hay un nicho fundamental de investigación por realizar.

¿En qué consiste exactamente tu trabajo de investigación doctoral?

En evaluar la eficacia de la musicoterapia. Participan 12 centros a nivel estatal. Por un lado, evaluamos el impacto en mujeres en situación de violencia machista de pareja, y por otro —algo totalmente novedoso a nivel internacional—, en las profesionales que intervienen con ellas. No podemos sostener el dolor de otras personas si nuestro propio sistema nervioso está agotado. Las profesionales están expuestas a un trauma vicario y a un desgaste enorme; cuidar a quien cuida es una condición para una atención verdaderamente terapéutica.

¿Nos podrías ilustrar con algún caso clínico real cómo actúa la musicoterapia sobre el trauma?

Desde la teoría polivagal, el sistema nervioso de una persona que ha sufrido violencia vive en constante hipervigilancia. Su cerebro racional sabe que ya no está en peligro, pero su cuerpo no lo siente. Recuerdo el caso de una mujer marroquí con barreras lingüísticas importantes que acudía a las sesiones en una postura constante de huida y bloqueo, mirando hacia la puerta. Al principio mencionó que le gustaba el violín.

Tras varias semanas conseguí un violín y lo llevé a la sesión. Su reacción fue impresionante, conectó con su niña interior, cogió el instrumento y empezó a tocarlo con maestría. Nadie sabía que ella tocaba el violín en bodas en su país. A partir de ese día se transformó y pasó a liderar al grupo, a erguirse y a cantar con fuerza. No es el objeto violín en sí, sino todo lo que hay detrás, la reconexión con su identidad y su seguridad.

También le das un papel primordial a la voz en la rehabilitación de supervivientes. ¿Por qué?

En la violencia machista, recuperar la voz tiene un significado simbólico profundo. Muchas mujeres han aprendido durante años a silenciar sus necesidades y emociones para sobrevivir. Cuando trabajo con la voz no busco que canten afinado, sino que sientan que tienen derecho a ocupar espacio y a expresarse con libertad.

Recuerdo a otra chica que de joven cantaba pero que, al entrar en la relación violenta, perdió la voz. Llegó a la consulta con un hilo de voz inaudible. Con las sesiones fue cambiando incluso su postura corporal, erguida y con la mirada alta, alcanzando una voz potente. Es la recuperación de la agencia sobre su propia vida.

¿Has explorado otros instrumentos o abordajes dentro de la terapia?

Sí, por ejemplo, presenté un estudio de caso en el Congreso Mundial utilizando la txalaparta, un instrumento tradicional vasco. Al tocarla, se trabaja la presencia corporal y la improvisación en igualdad de condiciones entre terapeuta y paciente, devolviendo el ritmo y la capacidad de decisión a la mujer. Asimismo, trabajo con el método de Imaginación Guiada y Música de Helen Bonny, de musicoterapia receptiva.

En un proceso virtual acompañé a una mujer con problemas de fertilidad sin causa médica explicable que sufría candidiasis crónica. Tras abordar en sesión el componente emocional somatizado y la reconciliación con la memoria de su útero, la candidiasis remitió a la semana siguiente. Actualmente está embarazada.

Marie Laure Rodríguez Quiroga ayudando a una mujer. Cedida

¿Qué le dirías a alguien sobre usar tu voz en su día a día, sobre qué importancia y beneficios tiene?

Que cante. Por favor, da igual cómo lo hagas, tú, canta. La voz es el instrumento más desnudo que tenemos. Da mucha vergüenza cantar ante los demás porque nos expone, pero cantar en grupo es una de las mejores herramientas de regulación corporal y emocional que existen. Cantar juntas ayuda a sincronizar los latidos del corazón y el ritmo respiratorio entre las personas. Es un acto de liberación, de comunidad y de salud.