El tic-tac ya resuena en Almagro como lo haría el repique de las campanas, siempre envuelto en un aura de misterio. Un reloj cuyo latido encontrará su final, previsiblemente, en marzo del próximo año. En la tarde-noche del 26 de octubre, la ciudad ha levantado el telón para acoger una peculiar obra: la cuenta atrás para el inicio de las votaciones de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de 2027.

Este rincón castellanomanchego, que sabe a tierra y también a unas raíces literarias íntimamente relacionadas con el Siglo de Oro, ha sido testigo de uno de los eventos más importantes de esta iniciativa.

Una cita que, curso tras curso, pone en valor el talento femenino sin perder de vista lo que de verdad importa. Ellas, al fin y al cabo, nunca han dejado de interpretar los papeles principales. La diferencia es que ahora su reconocimiento es también público.

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La lista, impulsada desde sus inicios por su fundadora, Mercedes Wullich, y por Magas, es un proyecto que distingue a profesionales de sectores tan diversos como la investigación, la empresa, la cultura, la política, la comunicación, el deporte o el emprendimiento.

Su propósito es dar visibilidad a trayectorias que contribuyen a transformar la sociedad y a ampliar el mapa de referentes femeninos. En definitiva, 'Las Top 100 Mujeres Líderes' es una historia entretejida en torno a ellas y contada por ellas. En femenino plural.

La nueva edición entra ahora en una fase decisiva. Las votaciones están previstas entre el 26 de octubre y el 27 de diciembre de 2026. Las candidatas se distribuyen en diez categorías, además de la de 'Top 10 Exterior'.

Más allá de los nombres propios, la iniciativa plantea una pregunta tan pertinente como necesaria: quiénes son las mujeres que están definiendo el presente y qué espacio ocupa su trabajo en el relato colectivo. Reconocerlas no consiste únicamente en celebrar carreras individuales, sino también en visibilizar caminos que otras podrán recorrer.

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La gala de Almagro marca así el inicio público de una carrera cuya meta es demostrar que nosotras siempre hemos estado, estamos y estaremos ahí.

Entre las tablas de un corral histórico y las voces de una nueva generación de líderes, comienza otra búsqueda de nombres, historias y trayectorias. Porque ampliar la representación también exige algo más que mirar a quienes ya han llegado: aprender a descubrir a quienes todavía están abriendo camino.

La cita, conducida por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, ha contado con las intervenciones de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Francisco Ureña Prieto, alcalde de Almagro; y Doris Casares, directora de Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Mango.

También han participado Lara Bartolomé, Brand Manager de Blancpain; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; y, por supuesto, Mercedes Wullich.

La clausura del acto ha corrido a cargo de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por otra parte, el evento se ha visto enriquecido por una serie de actuaciones, especialmente significativas teniendo en cuenta el enclave en el que se ha celebrado esta cuenta atrás.

En primer lugar, el grupo de teatro Fundación Siglo de Oro ha subido al escenario, el mismo que más tarde han ocupado María Aguado, Barei y Aty, quienes han interpretado el tema Volvería a hacerte bailar.

Por último, todos los invitados han disfrutado de un delicioso cóctel en un enclave incomparable: el claustro del Museo Nacional de las Artes Escénicas.

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Además, la cita ha contado con el respaldo de una serie de patrocinadores sin los que no habría sido posible: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Turismo de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Almagro, Blancpain, Germinal, Mango y García Baquero. Además, Alsa ha trasladado desde Madrid a participantes de la velada.

Con el eco de la última actuación aún presente y el claustro como escenario de un encuentro que trasciende lo ceremonial, Almagro despide una tarde que no hace sino abrir un nuevo capítulo.

El reloj seguirá avanzando hasta marzo, pero hay un recorrido que ya ha comenzado: el de las historias que merecen ser contadas y el de las mujeres que, desde distintos ámbitos, están escribiendo las próximas páginas del presente, para ir pavimentando la labor de las que vendrán. Ahora, el tiempo también juega a su favor.