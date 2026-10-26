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El tic-tac ya resuena en Almagro como lo haría el repique de las campanas, siempre envuelto en un aura de misterio. Un reloj cuyo latido encontrará su final, previsiblemente, en marzo del próximo año. En la tarde-noche del 26 de octubre, la ciudad ha levantado el telón para acoger una peculiar obra: la cuenta atrás para el inicio de las votaciones de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de 2027.

Este rincón castellanomanchego, que sabe a tierra y también a unas raíces literarias íntimamente relacionadas con el Siglo de Oro, ha sido testigo de uno de los eventos más importantes de esta iniciativa.

Una cita que, curso tras curso, pone en valor el talento femenino sin perder de vista lo que de verdad importa. Ellas, al fin y al cabo, nunca han dejado de interpretar los papeles principales. La diferencia es que ahora su reconocimiento es también público.

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La lista, impulsada desde sus inicios por su fundadora, Mercedes Wullich, y por Magas, es un proyecto que distingue a profesionales de sectores tan diversos como la investigación, la empresa, la cultura, la política, la comunicación, el deporte o el emprendimiento.

Su propósito es dar visibilidad a trayectorias que contribuyen a transformar la sociedad y a ampliar el mapa de referentes femeninos. En definitiva, 'Las Top 100 Mujeres Líderes' es una historia entretejida en torno a ellas y contada por ellas. En femenino plural.

La nueva edición entra ahora en una fase decisiva. Las votaciones están previstas entre el 26 de octubre y el 27 de diciembre de 2026. Las candidatas se distribuyen en diez categorías, además de la de 'Top 10 Exterior'.

Más allá de los nombres propios, la iniciativa plantea una pregunta tan pertinente como necesaria: quiénes son las mujeres que están definiendo el presente y qué espacio ocupa su trabajo en el relato colectivo. Reconocerlas no consiste únicamente en celebrar carreras individuales, sino también en visibilizar caminos que otras podrán recorrer.

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La gala de Almagro marca así el inicio público de una carrera cuya meta es demostrar que nosotras siempre hemos estado, estamos y estaremos ahí.

Entre las tablas de un corral histórico y las voces de una nueva generación de líderes, comienza otra búsqueda de nombres, historias y trayectorias. Porque ampliar la representación también exige algo más que mirar a quienes ya han llegado: aprender a descubrir a quienes todavía están abriendo camino.

La cita, conducida por Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, ha contado con las intervenciones de Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Francisco Ureña Prieto, alcalde de Almagro; y Doris Casares, directora de Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Mango.

También han participado Lara Bartolomé, Brand Manager de Blancpain; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; y, por supuesto, Mercedes Wullich.

La clausura del acto ha corrido a cargo de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por otra parte, el evento se ha visto enriquecido por una serie de actuaciones, especialmente significativas teniendo en cuenta el enclave en el que se ha celebrado esta cuenta atrás.

En primer lugar, el grupo de teatro Fundación Siglo de Oro ha subido al escenario, el mismo que más tarde han ocupado María Aguado, Barei y Aty, quienes han interpretado el tema Volvería a hacerte bailar.

Por último, todos los invitados han disfrutado de un delicioso cóctel en un enclave incomparable: el claustro del Museo Nacional de las Artes Escénicas.

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Además, la cita ha contado con el respaldo de una serie de patrocinadores sin los que no habría sido posible: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Turismo de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Almagro, Blancpain, Germinal, Mango y García Baquero. Además, Alsa ha trasladado desde Madrid a participantes de la velada.

Con el eco de la última actuación aún presente y el claustro como escenario de un encuentro que trasciende lo ceremonial, Almagro despide una tarde que no hace sino abrir un nuevo capítulo.

El reloj seguirá avanzando hasta marzo, pero hay un recorrido que ya ha comenzado: el de las historias que merecen ser contadas y el de las mujeres que, desde distintos ámbitos, están escribiendo las próximas páginas del presente, para ir pavimentando la labor de las que vendrán. Ahora, el tiempo también juega a su favor.

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    Carmen Artigas, Senior Fellow del Belfer Center en la Harvard Kennedy School

    Ángela Pulido
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    Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

    Ángela Pulido
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    Boticaria García, farmacéutica, nutricionista, divulgadora y creadora de contenido

    Cristina Sobrino
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    Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, junto a Lara Bartolomé, Brand Manager de Blancpain

    Ángela Pulido
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    Ester Cerdán, cofundadora y directora creativa de Laura Bernal

    Ángela Pulido
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    Foto de familia en el 'photocall'

    Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL; Sara Simón Alcorlo, consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Ureña Prieto, alcalde de Almagro; Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres&Cia y 'Las Top 100'; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; David Broceño, subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real; y Blanca Fernández, delegada de la JCCM en la provincia de Ciudad Real
    Ángela Pulido
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    La karateka y medallista olímpica Sandra Sánchez junto a su entrenador, y pareja, Jesús del Moral

    Ángela Pulido
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    Doris Casares, directora de Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Mango, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

    Ángela Pulido
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    Carlos Martín, jefe de Publicidad de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Esther Esteban, presidenta ejecutiva del medio; y César García, director general de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

    Ángela Pulido
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    Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Francisco Ureña Prieto, alcalde de Almagro; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; y Sara Simón Alcorlo, consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

    Ángela Pulido
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    Carmen Quintanilla, presidenta y fundadora de AFAMMER, y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

    Ángela Pulido
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    Charo Izquierdo, directora de Magas; Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres&Cia y 'Las Top 100'; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL; y la galerista María Porto

    Ángela Pulido
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    Los cantantes Barei y ATY

    Ángela Pulido
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    Lina Smith, directora de Nuevas Narrativas de EL ESPAÑOL; María Ubago, directora de Enclave, Mascotario y 'Las Top 100'; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; la galerista María Porto; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

    Ángela Pulido
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    La artista musical María Aguado

    Ángela Pulido
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    Celiana Carreño, CEO y cofundadora de Pragmia; Ana Velayos, CEO de Olé Tecnología y socia de Elyseum Women Club; Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres&Cia y de 'Las Top 100'; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Rocío Mora, directora de APRAMP; y Begoña Barreda, directora de Korbusiness

    Ángela Pulido
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    Daniela Goicoechea, cofundadora de Brandcrops; Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls; la karateka y medallista olímpica Sandra Sánchez; y directora y CEO de Bowfinger International Pictures, María Luisa Gutiérrez

    Ángela Pulido
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    La empresa de autocares Alsa ha trasladado a una comitiva de invitados desde Madrid hasta Almagro

    Javier Carbajal
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    Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de EL ESPAÑOL, y la galerista María Porto

    Ángela Pulido
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    La cuenta atrás se ha realizado de la mano de Blancpain

    Javier Carbajal
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    César García, director general de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, y Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

    Ángela Pulido
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    Daniela Goicoechea, cofundadora de Brandcrops

    Ángela Pulido
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    Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres&Cia y 'Las Top 100', junto a Charo Izquierdo, directora de Magas

    Ángela Pulido
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    Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls; Boticaria García, farmacéutica, nutricionista y creadora de contenido; Ester Cerdán, cofundadora y directora creativa de Laura Bernal; y Daniela Goicoechea, cofundadora de Brandcrops

    Ángela Pulido
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    Germinal también ha estado presente en la cita

    Javier Carbajal
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    Ana Núñez-Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL y miembro del comité de dirección del periódico, ha sido la maestra de ceremonias del acto

    Javier Carbajal
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    Fuensanta Salcedo, directora general de Gestión de EL ESPAÑOL; Samary Fernández Feito, directora general de Negocio del diario; y el alcalde de Almagro, Francisco Ureña Prieto

    Javier Carbajal
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    Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, durante su intervención en la gala

    Javier Carbajal
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    El alcalde de Almagro, Francisco Ureña Prieto

    Javier Carbajal
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    Parte del grupo de teatro Fundación Siglo de Oro durante su actuación

    Javier Carbajal
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    Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; y Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres&Cia y de 'Las Top 100', atentos al escenario

    Javier Carbajal
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    La representación teatral ha sido la primera de las actuaciones de la velada

    Javier Carbajal
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    Doris Casares, directora de Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Mango, dando unas palabras en el Corral de Comedias

    Javier Carbajal
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    La artista María Aguado demostrando su talento ante los presentes.

    Javier Carbajal
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    Lara Bartolomé, Brand Manager de Blancpain, durante su intervención en Almagro

    Javier Carbajal
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    El Corral de Comedias de la ciudad manchega ha estado a rebosar de gente y de talento femenino

    Javier Carbajal
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    Cruz Sánchez de Lara dando unas palabras antes de iniciarse la cuenta atrás para arrancar con las votaciones de la XIV edición de 'Las Top 100'

    Javier Carbajal
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    3, 2, 1... ¡Ha llegado el momento de escoger a las favoritas para integrar la lista!

    Javier Carbajal
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    Mercedes Wullich, el motor que impulsó un proyecto que tiene ya 15 años

    Javier Carbajal
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    Tres mujeres que representan el espíritu de 'Las Top 100': Lara Bartolomé, Cruz Sánchez de Lara y, por supuesto, Mercedes Wullich

    Javier Carbajal
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    Barei y ATY han interpretado su tema conjunto, 'Volvería a hacerte bailar'

    Javier Carbajal
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    El particular patio de butacas en pie disfrutando de la música

    Javier Carbajal
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    Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha sido el encargado de ponerle el broche final a la cita

    Javier Carbajal
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    Una foto de familia para el recuerdo

    Javier Carbajal
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    Tras la gala, los invitados han disfrutado de un cóctel en el claustro del Museo Nacional de las Artes Escénicas

    Ángela Pulido
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    La productora María Luisa Gutiérrez junto a Rocío Mora, directora de APRAMP

    Ángela Pulido
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    Mercedes Wullich e Irene de la Casa, socia y directora general de Evercom y socia de Elyseum Women Club

    Ángela Pulido
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    Emiliano García-Page y Francisco Ureña Prieto, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y alcalde de Almagro, respectivamente

    Ángela Pulido
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    La cuenta atrás ya está activa. Próxima parada: la XIV edición de 'Las Top 100'

    Javier Carbajal