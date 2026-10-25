Lara Ferreiro, la psicóloga viral entre las parejas: "Disney ha destrozado a las mujeres y el porno a los hombres"

Tras las entregas dedicadas a María Castro y Virginia Zafra, el podcast Arréglate que nos vamos recibe a Lara Ferreiro, psicóloga, sexóloga y autora de varios libros. Junto a Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, la experta analiza la epidemia de dependencia emocional y manipulación afectiva que padece la sociedad actual.

El episodio arranca diseccionando cómo la educación cultural deforma las expectativas sentimentales desde la infancia. Ferreiro apunta a referencias del imaginario colectivo: "Disney ha destrozado a las mujeres y el porno a los hombres". Según expone, ellas terminan atrapadas en el síndrome de Wendy, ejerciendo de abnegadas reinsertadoras.

La experta explica cómo la química cerebral traiciona el juicio lógico en la primera fase de una relación. Al sentir atracción, la liberación masiva de oxitocina anula la zona prefrontal del cerebro y una empieza a idealizar: "Mis pacientes me dicen: de la cita al altar. Han quedado una vez con un hombre y me cuentan: 'Lara, voy a reservar los Jerónimos'".

La vocación de la divulgadora, autora de los libros ¡Ni un capullo más! y Adicta a un gilipollas, nació de una crisis cuando estudiaba Ingeniería Industrial y se encontraba en una relación tóxica: "Estaba atrapada en una carrera que odiaba y con una pareja que me anulaba". Aquel ahogo la llevó a tirar los apuntes como Escarlata O'Hara para volcarse en la psicología.

Decidida a descifrar los mecanismos del enganche afectivo, Ferreiro investigó en un centro especializado en adicciones a sustancias. Allí comprendió que los vínculos destructivos activan circuitos neuronales idénticos a los del consumo de estupefacientes. Quería entender si "igual que nos enganchamos a la cocaína lo hacemos a las relaciones tóxicas".

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Charo Izquierdo, directora de Magas; y Lara Ferreiro, psicóloga y sexóloga. Cristina Villarino

Sus investigaciones desmontaron el cliché de que la dependencia emocional afecta únicamente a mujeres sumisas o vulnerables. La psicóloga identificó 10 perfiles distintos, incluyendo la leona agresiva o la enfermera salvadora. De este modo, comprobó que brillantes ejecutivas con cientos de empleados a su cargo aguantan en la intimidad abusos absolutamente intolerables.

La dimensión del problema alcanza magnitudes alarmantes en la sociedad contemporánea, según los datos que aporta a los micros del programa. "Ocho de cada 10 mujeres han estado o están en una relación tóxica; estamos ante una pandemia emocional", alerta Ferreiro.

La especialista ve clave entender la neurobiología resulta imprescindible para liberar a las víctimas de la aplastante culpa que sufren. Calcula que en España conviven unos dos millones y medio de psicópatas integrados. Estos sujetos muestran una cara pública impecable, pero en el ámbito íntimo despliegan una violencia psicológica devastadora y sistemática.

Basándose en estudios de neuroimagen realizados en Estados Unidos, la experta habla de la imposibilidad de reinsertar a los manipuladores. "Yo [a mis pacientes] les muestro esas fotos que a mí me enseñaron y les digo: 'Mirad, este es un cerebro normal y este es el de un psicópata narcisista", explica.

Y prosigue: "Cuando aseguran que les van a cambiar yo les digo que no, porque tienen cerebros que están modificados en la zona prefrontral: no sienten culpa, ni empatía, ni razonamiento moral. No pueden aprender mediante recompensas ni castigos; lo que van haciendo es ir mejorando el método".

Durante la charla analiza sutiles estrategias de dominación, como el gaslighting o luz de gas. Ferreiro recuerda que "una de cada cuatro personas con pareja es infiel" en nuestro país. Mediante la disonancia cognitiva y la culpabilización inversa, el manipulador puede incluso lograr que la víctima termine pidiendo perdón tras descubrir la engaño.

La psicóloga ilustra este fenómeno narrando el caso real de un infiel cazado por una mancha de maquillaje a la hora del almuerzo. Pese a las evidencias flagrantes, el agresor convenció a su pareja de que desvariaba inventando una rocambolesca excusa sobre el trastero. "No estamos locas, las mujeres somos las de la intuición", sentencia la especialista.

Ferreiro enfatiza que la prevención exige erradicar el miedo al conflicto y aprender a establecer límites tajantes sin contemplaciones. Ante situaciones de abuso o desprecio, la firmeza resulta el mejor escudo protector para la autoestima. "No hay nada más sexy en este mundo que un buen límite de 'hasta aquí hemos llegado'", afirma rotunda.

Al abordar las causas de la reincidencia en parejas nocivas, la autora señala la incapacidad de transitar duelos completos tras romper. Buscar sustitutos de forma prematura en plataformas digitales equivale a exponerse sin defensas. "Si no completas las seis fases del duelo y entras en Tinder, eres carne de cañón", advierte.

La psicóloga destaca la enorme influencia del subconsciente, que determina la mayoría de nuestras decisiones. Por ejemplo, las heridas infantiles de abandono o de las críticas provocan que se elijan inconscientemente parejas que repliquen esos mismos sufrimientos. Romper ese bucle exige acudir a terapia para reconciliarse con la propia historia y sanar.

Ferreiro en la entrevista. Cristina Villarino

El análisis de las aplicaciones de citas revela dinámicas brutales donde el cincuenta por ciento de usuarios tiene pareja o miente. Ferreiro denuncia artimañas como la "versión verano" de quienes prometen mojito y aire acondicionado, o la "versión invierno", de los que ofrecen sofá y manta. Estas propuestas aceleradas buscan llevar a la mujer a casa para cosificarla.

Al mismo tiempo, la experta explica el peligro de acceder a encuentros íntimos precipitados sin conocer el compromiso real del hombre. Tras el sexo, la mujer segrega masivamente oxitocina y endorfinas, hormonas que generan un intenso apego emocional involuntario. Al no recibir mensajes posteriores, la resaca hormonal desencadena una profunda ansiedad y sensación de minusvalía.

Ante esta realidad digital, Sánchez de Lara e Izquierdo introducen una reflexión llena de humor sobre el choque generacional. Las presentadoras recuerdan que su generación salía a relacionarse y "a que pasaran cosas", mientras que hoy buena parte de la vida social y el consumo se gestionan desde el hogar: desde ligar en redes hasta comprar la ropa online en Mango. "Ahora todo se hace delante de una pantalla", admiten entre risas sobre la paradoja de buscar afecto en Internet.

"También es cierto que habéis ganado muchísimas cosas, porque un casting bien hecho", dice Cruz en referencia a las apps de citas y a toda la información sobre el otro que puede extraerse de las mismas, "te quita muchos de los problemas que nosotros teníamos. El problema es que no se hace ese casting. ¿Realmente preguntamos lo que tenemos que preguntar o ya vamos condicionadas por no querer escuchar la respuesta que no nos gusta?".

Ferreiro apuesta por lo segundo, y para ello pone el ejemplo de una paciente que buscaba ser madre y conoció a un hombre que no buscaba la paternidad: "¿Sabéis lo que ella pensó? Que con el tiempo y sus armas fabulosas él iba a caer. Y han estado peleándose cinco años, invirtiendo cinco años y que no, que no".

Ferreiro detalla la insólita vanguardia científica vivida en Estados Unidos, donde analizan hormonas como la vasopresina antes del matrimonio. Allí miden la vasopresina para saber si tu pareja te va a poner los cuernos o el gen DRD4, revela. Según la autora, cuando existe un enamoramiento genuino, resulta biológicamente imposible incurrir en la infidelidad.

La consulta de la psicóloga acoge parejas que acuden para pactar las estrictas reglas de una relación abierta. Sin embargo, advierte que estas fórmulas fracasan cuando se aceptan por miedo al abandono. Si no existe un consenso transparente y simétrico, una de las partes puede terminar enamorándose inevitablemente de un tercero.

El episodio, donde sus protagonistas recuerdan que fuera del circuito de relaciones nocivas hay hombres sensacionales y sanos, prosigue entre risas y complicidad. Y, con el estilo fresco y riguroso que ha convertido a Lara Ferreiro en una de las psicólogas más virales, esta nos vuelve a dar herramientas para detectar a los manipuladores, proteger el propio valor y construir amores auténticos basados en el respeto, la bondad y la admiración mutua.