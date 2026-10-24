Filipa Saragga d'Orey, la artista con la que se cartean los niños de Portugal: "Provocar sonrisas vale más que llegar al MoMa"
Hasta el 3 de noviembre, la Galería Jorge Alcolea de Madrid expone la primera muestra internacional de la portuguesa, As Três Filhas.
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Usted tal vez no lo sepa, pero Filipa Saragga d'Orey (Lisboa, 1984) es más famosa que António Guterres, que Marcelo Rebelo de Sousa y seguro que en empate andará con Cristiano Ronaldo. Lo es, aunque ella lo niegue, porque para miles y miles de niños portugueses es una heroína, su mejor amiga. Y que a uno le conozcan los más pequeños tiene un mérito especial.
Muchos le escriben cartas, pero no se dirigen a ella por su nombre: buscan la atención de la Princesa Azul. Así se llama la protagonista del libro contra el bullying que publicó en 2015 —con prólogo escrito por el director general de la ONU, por cierto— y que resultó ser todo un éxito en las aulas, hasta el punto de incluirse en el Plan Nacional de Lectura de los colegios lusos.
Saragga no es sólo conocida por sus cuentos; también es artista plástica. Dice en un español entrañablemente salpicado por palabras portuguesas que padece un temblor en las manos que se deja notar más cuando está nerviosa. Sin embargo, la pintura actúa en ella como un bálsamo prodigioso: "Consigo hacer un risco [trazo] perfecto de cinco metros".
Tras formarse en Bellas Artes en su Lisboa natal y pasar por la New York Academy of Art, declinó continuar su carrera en Londres, donde había sido recomendada por Paula Rego, a su juicio "la mejor pintora lusa de todos los tiempos", para no alejarse de lo que constituye el pilar absoluto de su existencia: su familia.
Durante años volcó su creatividad en causas solidarias y exposiciones. Las ventas iban bien. Pero su anhelo no era llegar "al MoMa", dice, ni volverse inmortal: era "provocar sonrisas", encontrar el amor y ser madre. Como en Portugal el 80% de la gente es católica y Filipa se guía por su fe, un día siguió un consejo que cambiaría su destino.
"Me dijeron que rezase mientras pintaba al hombre de sus sueños", dice. Filipa plasmó repetidamente en sus lienzos a un apuesto varón de cabello moreno y ojos verdes —"aunque yo siempre me imaginé a un rubio", recuerda entre risas— y tres meses después, apareció Pedro d'Orey, heredero de una larga tradición familiar ligada al vino.
El camino hacia la maternidad no estuvo exento de dolor y pérdidas. Tras superar momentos amargos y una delicada operación —en la que se entregó a Dios mientras sonaba la voz de Pavarotti de fondo—, llegó al mundo su primera hija biológica exactamente un año después. Cree que ese "milagro" transformó su arte para siempre.
"Sentía tanta felicidad y gratidão en mí que dije: 'Esta va a ser la oración más verdadera de mi vida, ahora me voy a dedicar a la pintura'". Hoy, Filipa es madre de tres niñas a las que adora: María do Carmo (de ocho años, la primera hija de Pedro, que llegó a su vida con sólo dos y le enseñó a ser madre), Assunção (su primera biológica) y la más pequeña, Graça.
Ellas son la inspiración de su nueva exposición en la Galería Jorge Alcolea de Madrid, titulada en nuestro idioma Las tres hijas. En estos lienzos rebosantes de luz y color, las pequeñas juegan sobre una alfombra. Un elemento sintomático que viaja por París o la naturaleza para recordarles que este tapete representa "la casa donde siempre van a estar seguras".
Su colección, situada entre la abstracción geométrica y la figuración narrativa, viajó desde Estoril hasta la capital tras una fortuita reunión en ARCO con el propio Alcolea —al ver sus dibujos no dudó en decirle: "Quiero esto en España"—. Un homenaje a la familia y a la belleza como refugio frente a un mundo convulso que podrá visitarse hasta el 3 de noviembre.
As Três Filhas nace de algo tan cotidiano como una alfombra. ¿En qué momento ese objeto se convierte en el hilo conductor de tus cuadros?
Toda la colección empezó con ella. La hizo mi madrina Isabel, que es la hermana de mi madre. Mis niñas pasaban allí todo el tiempo y yo me quedaba horas mirándolas. Pensaba: "Qué seguras están aquí". Pero también pensaba que un día saldrían al mundo.
Quería que aquella alfombra se quedara siempre con ellas, que supieran que tienen ese lugar libre de peligro. Por eso empecé a colocarla en distintas escenas: representa su casa, a su madre y a su padre; también la dificultad de una madre para aceptar que sus hijas van a crecer.
Tu madre debe de haber sentido lo mismo. Tú eres muy novinha [joven] y no sé si tienes hijos, pero es complicado reconocer la idea de que un día tus pequeños van a tener su propia vida. Yo quería perpetuar ese momento de felicidad cuando todavía las tengo conmigo.
¿Y qué representa el paisaje que las rodea?
Yo era muy amiga del cardenal patriarca de Lisboa, un hombre muy culto y sabio. Un día me contó que había buscado a Dios durante toda su vida en los libros, en la sabiduría y en la cultura. Sin embargo, lo encontró en las vistas desde una casa muy sencilla que tenía en un pueblo pequeñito.
Por eso, para mí, el paisaje representa la fe y a Dios. Empiezo por ahí, por esa oración en la que voy colocando mi vida y mis agradecimientos. Una flor también es la creación de Dios, como lo es la naturaleza. Todo eso tiene una simbología muy importante dentro de mis pinturas.
El color transmite una alegría casi desbordante. ¿Era esa la emoción que necesitaba sacar?
Era la felicidad y la gratidão que llevaba guardando dentro de mí y que necesitaba explotar en una colección. Después de muchos años y de muchas cosas difíciles, había conocido a Pedro y había tenido a mi primera hija. Sentía tanta alegría que quería pintarla. Era mi manera de agradecer todo lo que estaba viviendo.
¿Tus hijas se identifican cuando ven los cuadros?
Perfectamente. En algunas pinturas no les decía dónde estaba cada una, pero Assunção lo sabía enseguida. A ella le encantan los caballos y decía: "Carmo, mira, yo estoy aquí y tú estás allí". Cuando veía los patitos, sabía que representaban a Graça, porque a ella le gustan mucho. Reconocían perfectamente a cada una.
Aunque los rostros tengan rasgos parecidos.
Sí, pero no las retrato tal y como son físicamente. Graça tiene los ojos azules y es rubia, y en algunos cuadros todas aparecen con los ojos y el cabello negros. Lo que plasmo es la dulzura de su mirada, la manera de colocar las manos. Las pinto como yo las miro.
Al principio siempre representaba tres figuras, tres niñas. Después empecé a hacerlo de otras formas: tres tortugas, porque tenían tortugas y les gustaban; tres caballos o tres barcos. No tenían que aparecer siempre como figuras humanas.
Pintar sobre la familia no significa necesariamente tener más tiempo para ella. ¿Cómo conseguiste preparar la exposición con tres peques?
Soy muy exigente y muy perfeccionista, no dejo las cosas a medias. He trabajado muchos fines de semana y festivos. También he sentido culpa por eso. En los últimos dos meses contraté a dos asistentes más para poder tener tiempo con mi familia.
Fue una locura y no voy a hacerlo otra vez, porque me desgastó mucho, física y emocionalmente. Creo que me sentía un poquito mejor porque estaba pintándolas a ellas. Me decían: "Mamá está siempre trabajando". Y yo les contestaba: "Pero estoy siempre pensando en ti y pintándote a ti".
Es mi manera de estar siempre juntas. Ahora ya estoy haciendo estudios para otra colección, porque me gusta mucho trabajar y no consigo ficar [quedarme] parada. Pero sólo lo hago mientras están en la escuela. Cuando vuelven a casa, lo dejo, y los fines de semana son de ellas. Si tengo que demorarme más tiempo, no pasa nada.
¿La familia seguirá siendo el centro de esa próxima colección?
Sí. Voy a continuar agradeciendo a Dios y hablando de la familia, porque creo que es un tema esencial en los días que vivimos. Se está perdiendo un poco esa idea y, para mí, es la base de toda la humanidad. Quiero seguir hablando de eso a través de mi pintura.
Más allá de las vivencias personales, ¿qué referencias literarias y artísticas aparecen en estas obras?
El principito es uno de los libros de mi vida. El zorro que aparece en mis pinturas representa siempre la amistad y el deber de saber cuidar. Quería transmitir eso a mis niñas, que desde pequeñas aprendan a cuidar a los demás. Esa referencia viene directamente de esa obra.
En las figuras, claramente [Amedeo] Modigliani. Me fascina. También he mirado muchas obras de Picasso, aunque parezca un poco cliché decirlo. Para mí es el artista más completo que ha existido: desde lo figurativo hasta lo abstracto, la forma en que deconstruía las imágenes era absolutamente genial.
Gustav Klimt también está presente en los colores. Pero tengo una relación con el color desde niña que es muy mía. Había un mundo guardado dentro de mi corazón que deseaba salir. Tengo referencias, estudio a muchos creadores, pero mi mayor referencia siguen siendo el amor, la gratidão y mis niñas.
Has contado que convives con un temblor en las manos que desaparece cuando pintas. ¿Cómo has vivido esa dificultad?
Tengo temblor esencial y mi madre también lo tiene. Desde pequeña ha habido situaciones en las que he sentido mucha vergüenza. En la escuela me decían: "Tiemblas mucho". Ya sabes cómo son los niños, que a veces pueden ser un poco crueles. Para mí fue difícil crecer con eso.
Cuando me pongo nerviosa, tiemblo mucho más. En la galería, cuando empecé a hablar, mi madre se asustó muchísimo porque se me movían tanto las manos que pensó que me estaba pasando algo. Pero cuando pinto no hay nada: consigo hacer un risco [trazo] perfecto de cinco metros.
He trabajado durante 20 años con un retratista muy conocido en Portugal. Una vez, en una cena, me dijo: "Filipinha, ¿qué te pasa? Pinto todos los días contigo y es la primera vez que te veo temblando". Es una cosa de familia. Espero que mis hijas no lo tengan, aunque es posible.
Vives y trabajas en Estoril, cerca de la playa. ¿Es verdad que la luz portuguesa es especial? ¿Pintarías de otra manera si el estudio estuviera en el centro de Madrid?
Me influye mucho, pero en esta colección el lugar no era lo más importante, porque lo que estaba pintando venía de dentro. Evidentemente, la luz portuguesa es increíble y vivo muy cerca de la playa. He hecho el estudio en mi casa para estar cerca de mis hijas; si no, sería imposible.
Creo que trabajar en un sitio con más sol te da más alegría que hacerlo en un lugar cerrado y oscuro. El sitio influye, claro que sí. Pero, en mi caso, lo que más me marca en lo que pinto son las personas que viven en mi corazón.
¿Cómo empiezas un cuadro? ¿Sabes desde el principio lo que quieres encontrar?
Primero hago estudios pequeñitos, que es lo que estoy haciendo ahora. Para esta colección hice 40 o más y aproveché ocho; los demás fueron a la basura. Ahora está siendo más fácil empezar, porque la siguiente será una continuación. Pero la primera obra sobre tela es la que más tiempo lleva.
Doy muchas camadas de pintura, unas 12 o 15. Trabajo con acrílico, después con lápiz de color y, al final, con pastel al óleo. Voy haciendo, retirando y añadiendo. Cuando empiezo no sé cómo va a terminar. Es un proceso que se va construyendo, con mucho error, hacia atrás y hacia delante.
Si me despierto muy feliz, probablemente eso influya en los colores que utilizo ese día. Si estoy un poquito más nostálgica, también se va a notar. No puedo decir que tenga decidido todo el recorrido desde el principio. Es un trabajo muy exigente, que lleva muchas horas, también desde el punto de vista intelectual.
Muchas veces salgo del estudio y sigo pensando en el cuadro. Mi marido me dice: "Vienes a dormir y sigues trabajando". Y es verdad, porque todavía estoy pensando en lo que tengo que hacer.
La inteligencia artificial te ayuda en algunos momentos del proceso. ¿Cuáles, exactamente?
A veces quiero colocar un personaje y no tengo la certeza de que vaya a quedar bien. Me ayuda a imaginar cómo sería y me quita algunas horas de trabajo. Creo que la IA, si se usa bien, puede ser útil. Pero, para mí, eso no es hacer una obra de arte. Espero que nunca pueda pintar cuadros.
Siendo tan perfeccionista, ¿cómo sabes cuándo un cuadro está terminado?
Me retiro de la obra cuando siento que ya no precisa de mí, que ya no me necesita. Pero siempre se la enseño a mi madre y a mi marido. Él me ayuda mucho, vibra mucho con mi trabajo y viene al estudio a ver lo que estoy haciendo.
A veces me dice: "No me gusta esto". Y yo le contesto: "¡Tú no sabes! Anda, quítate". Con mi madre me pasa lo mismo. Pero después me quedo pensando en lo que me han dicho y muchas veces termino reconociendo que tienen razón. Entonces vuelvo al cuadro y lo cambio.
¿Hay alguna obra que nunca dejarías que te compraran?
Siempre hay una que no vendo. Desde que empecé a pintar he regalado un cuadro a mis padres. Esta vez también lo he hecho y me quedé muy zangada [molesta] porque mi madre me dio un regalo a cambio. Yo le decía que no quería nada, que lo que quería era ofrecérselo.
He tenido mucha suerte de poder ser pintora. Hay personas con mucho más talento que yo que no pueden dedicarse a esto, porque es una profesión muy difícil. Gracias a mis padres, a que nunca me ha faltado nada, pude seguir mi sueño. Es importante agradecer a quienes siempre han hecho todo por nosotros.
¿Y te cuesta desprenderte de los cuadros que sí vendes?
Muchas veces. Con esta colección siento dos cosas. Por un lado, vender es muy bueno: significa que a las personas les gusta tu trabajo y están dispuestas a pagar por tener algo tuyo. Algunas no tienen mucho dinero y me dicen: "Estoy invirtiendo porque acredito [creo] en ti". Eso es magnífico.
Pero, por otro lado, siento que se están llevando una parte de mí y de mis hijas. Esta serie es muy personal. Intento pensar que la pintura tiene que vivir en distintos sitios, ser mirada por más gente y hacer felices a otras personas. Quedarme con todo tampoco tendría sentido, aunque a veces me dé pena.
He tenido mucha suerte, porque mis colecciones anteriores se han vendido enteras, no se ha quedado nada. Por eso tengo que guardar por lo menos una obra. Antes era para mis padres y ahora también quiero guardar para mis niñas, para que ellas puedan tener una parte de todo esto en el futuro.
Entre que un adulto analice tus pinturas y que un niño lea tus libros, ¿qué te hace sentirte más expuesta?
Mucho más lo segundo. A mí me gusta usar el arte para ayudar a los demás. Antes pensaba que sólo podía hacerlo a través de proyectos de solidaridad social, pero con esta colección he descubierto que no: hay personas que sufren y me dicen que mis cuadros las hacen sentirse mejor.
Me encanta la idea de utilizar el arte para crear sorrisos [sonrisas] en otras personas. Pero con los libros, especialmente con el de A Princesa Azul e a Felicidade Escondida, que habla de una criança [niña] que es diferente, he vivido situaciones que me han hecho comprender hasta qué punto pueden influir en la vida de un niño.
¿Recuerdas alguna especialmente?
Después de visitar muchas escuelas, un día llegué a casa y recibí un mensaje en Facebook. En aquella época no se usaba tanto Instagram. Una niña me escribió: "Hola, Princesa Azul". Nunca me llaman por mi nombre. Tenía 12 años y llevaba cinco viviendo una situación muy grave. No te puedo decir cuál.
Me dijo que nunca se lo había contado a ningún profesor y que, después de escucharme hablar en su escuela, había encontrado el coraje para contármelo. Confiaba en que yo guardaría aquello para siempre. Le di el contacto de una psicóloga y le pedí que hablara con ella porque la ayudaría mucho.
Saber que se había sentido mejor, que también ella era una princesa azul, fue muy bonito. Ella había entendido que el azul es el color del cielo y del mar, de lo más bonito de la naturaleza. Que era diferente, sí, pero que todos somos únicos e iguales al mismo tiempo.
Percibir que tienes un impacto en el crecimiento de un niño es una responsabilidad enorme. Pero también lo es que una persona mayor, que vive sola y no tiene familia, mire una pintura y se sienta bien. Eso también es una responsabilidad social. El arte puede ayudar de más de una manera.
¿Es eso lo que te gustaría que encontrara quien entre en la exposición?
Me gustaría que se sintiera bien y feliz, porque As Três Filhas ha sido un acto de gratitud. Antes de llevar las pinturas a Madrid, algunas personas que no podían viajar me pidieron visitar el estudio para verlas y adquirir alguna. Eran personas a las que yo no conocía y les dije que sí.
Una de ellas me preguntó: "¿Me dejas a solas?". Había empezado a llorar y me dijo: "Perdona, estoy muy conmovida". Le pregunté por qué y me contestó: "Porque el mundo es un lugar tan cruel y yo me estoy sintiendo tan feliz aquí. Hay tanto color…". Lo cierto es que eso me emocionó mucho a mí también.
Estamos viendo guerras, hambre, personas sufriendo, mientras se gasta dinero en cosas que no importan. Si alguien está triste y siente que el mundo es muy cruel, pero todavía tiene esperanza, me gustaría que viniera. Acredito que, a través del color, las personas pueden llegar a sentirse un poquito mejor.
Después de esta primera muestra internacional, ¿qué planes tienes?
Me voy a dedicar a pintar sin planes y voy a entregarme otra vez a Dios. Que sea lo que tenga que ser. Quiero continuar agradeciendo y disfrutando mucho de mis hijas. Están en unos años de sus vidas en los que necesitan mucho a su mamá y yo quiero estar con ellas.
Cada día que pasa las quiero más. Hoy miraba a Graça y pensaba: "¿Cómo es posible que hoy la ame más que ayer?". Las adoro mucho, mucho, mucho. Estoy en la etapa más feliz de toda mi vida. Quiero continuar dando color a esa gratitud, sin hacer planes sobre lo que vendrá después.
¿Hay algo que te gustaría decir a quienes no están atravesando un momento tan feliz?
Que cuando parece que todo está muy negro, la luz viene. A veces demora un poquito, pero viene. La tristeza no dura siempre ni siempre con la misma intensidad. Sé que algunas personas no aguantan y que la salud mental puede ser muy ingrata. Pero que intenten encontrar color en algo.
A veces una sonrisa en la calle puede ser lo mejor que alguien vea ese día. Todos tenemos la responsabilidad de intentar dejar el mundo un poquito mejor. Si vemos a alguien solo, sonriamos. Quizá una tristeza que iba a durar una semana dure seis días.
¿Crees que el arte puede acercarnos a Dios, también cuando nos sentimos más lejos de él?
Tengo la certeza. Mira La Piedad de Miguel Ángel: es el apogeo de la belleza. Nos aproxima a la fe aunque sólo sea porque nos preguntamos cómo una persona ha sido capaz de hacer algo así a partir de una piedra.
Creo que cuando una obra es bonita y nos hace sentir bien, nos trae paz y amor al corazón. Hacer algo hermoso es una forma de respetar y de mirar a Dios. El arte, a través de las manos, es la cosa más perfecta que el hombre puede hacer.