Las mujeres representan el 2% de los conductores de camiones en España. iStock

Camioneras, mecánicas... La lenta revolución de unos oficios técnicos donde la presencia femenina cabe en un dígito

En los talleres de reparación de vehículos de la Comunidad de Madrid, 31 mujeres trabajaban como mecánicas, chapistas o pintoras de vehículos, según un análisis publicado por la asociación ASETRA en 2024. El sector contaba con 17.134 trabajadores. La cifra permite hacerse una idea de hasta qué punto ellas siguen siendo una excepción en algunos oficios técnicos.

La imagen se repite, con matices, en otros ámbitos. Siguen siendo una minoría entre quienes conducen camiones de mercancías y su participación en el trabajo agrario no siempre se traduce en la titularidad de las explotaciones o en una capacidad equivalente para tomar decisiones económicas.

Son realidades distintas, pero comparten una misma pregunta: si hay sectores que necesitan trabajadores, ¿por qué cuesta tanto incorporar a más mujeres?

La falta de mano de obra, las dificultades para encontrar relevo y la necesidad de mantener determinadas actividades pueden abrir oportunidades para nuevos perfiles.

Sin embargo, que una empresa necesite contratar no significa que sus condiciones laborales resulten atractivas para todo el mundo. Tampoco garantiza que quienes consiguen entrar puedan permanecer en el sector en igualdad de condiciones.

Camioneras, mecánicas, soldadoras, agricultoras y operadoras de maquinaria empiezan a ocupar espacios que durante décadas se han asociado a los hombres.

Pero hablar de una feminización de estos oficios exige cautela: en muchos casos, la presencia femenina sigue siendo reducida. Más que una revolución consumada, lo que muestran los datos es una lenta transformación de las fronteras laborales.

Camiones sin conductoras

El desajuste español no es una rareza y el transporte de mercancías es uno de los ejemplos más claros de esa distancia entre la necesidad de trabajadores y la presencia de mujeres.

La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) ha señalado que ellas representan el 2% de los conductores de camiones en España. La media europea de camioneras ronda el 3%, con Italia (7%) y Alemania (5%) a la cabeza.

Las mujeres conducen vehículos pesados cuando se trata de pasajeros, no de carga. Aunque ambas actividades comparten la conducción profesional, sus condiciones de trabajo son diferentes y ayudan a explicar por qué la presencia femenina tampoco evoluciona de la misma manera.

En el transporte de mercancías, las jornadas prolongadas, los horarios variables y las noches fuera de casa pueden complicar la conciliación. A ello se suman las condiciones de las áreas de descanso y la seguridad durante las paradas.

Son problemas que afectan al conjunto de los conductores, pero que también pueden influir en la decisión de incorporarse a un sector en el que las mujeres apenas han tenido representación.

La escasez de profesionales abre una oportunidad para ampliar las contrataciones. Pero no basta con animar a más féminas a obtener el permiso de conducir. También hay que mirar qué encuentran cuando empiezan a trabajar: qué horarios deben asumir, dónde pueden descansar y qué posibilidades tienen de organizar su vida fuera de la carretera.

Para las empresas, incorporar a más mujeres supone ampliar el número de personas a las que pueden recurrir para cubrir sus necesidades. Pero esa posibilidad difícilmente se aprovechará si las condiciones laborales siguen dificultando la entrada y la permanencia de nuevos profesionales.

La llave inglesa

En los talleres la brecha no se mide únicamente por el número de empleadas, sino también por las tareas que desempeñan. El análisis difundido por ASETRA en 2024 contabilizaba 1.028 mujeres entre los 17.134 trabajadores de los talleres de reparación de vehículos de la Comunidad de Madrid, alrededor del 6% del total.

La mayoría ocupaba puestos de gestión y administración. Sólo 31 trabajaban como mecánicas, chapistas o pintoras, un 0,18% del total contado.

La diferencia importa. Una mujer puede trabajar en un taller y, sin embargo, quedar fuera de las funciones técnicas que definen el oficio. La administración y la atención al cliente son esenciales para el negocio, pero no ofrecen la misma experiencia que reparar un motor, trabajar con una carrocería o diagnosticar una avería.

La brecha ya aparece antes de llegar al mercado laboral: también está en las aulas donde se forman.

Según las estadísticas del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2022-2023, las alumnas representaban el 3,73% del alumnado presencial de grado medio de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. En grado superior, el porcentaje era del 4,88%.

Los datos corresponden a un curso concreto, pero muestran que la escasa presencia femenina no empieza cuando llega el momento de buscar empleo. También está presente en la elección de los estudios que permiten acceder a estas profesiones.

Una profesional trabajando en la reforma de un edificio. iStok

La orientación académica, la falta de referentes y la percepción de que ciertos trabajos son más apropiados para los hombres pueden influir en esa elección. No hace falta que una profesión esté formalmente cerrada a las mujeres para que muchas no la contemplen entre sus opciones.

La percepción social tampoco es irrelevante. Un estudio de Norauto e Ipsos encontró que el 65% de las encuestadas sigue considerando la mecánica como un mercado masculino. Por su parte, un informe de Midas apuntaba a experiencias de trato desigual de algunas clientas en los talleres.

Son resultados de encuestas distintas que conviene interpretar teniendo en cuenta su metodología, pero que reflejan una cuestión importante: los prejuicios pueden influir tanto en la elección de una profesión como en la confianza que recibe una mujer cuando ya trabaja en ella.

Trabajar sin figurar

En el campo, la desigualdad tiene otra dimensión. Muchas españolas participan en el trabajo diario de las explotaciones familiares, pero esa dedicación no siempre se refleja en la titularidad del negocio ni en su capacidad para tomar decisiones económicas.

Un diagnóstico del Ministerio de Agricultura de 2025 situaba en el 26,3% la proporción de mujeres en la población activa agraria. El mismo análisis señalaba que cobraban, de media, seis euros menos por jornada que los hombres.

También recogía diferencias en la capacidad económica de las explotaciones. Las gestionadas por ellas tenían una superficie media de 17,9 hectáreas, frente a las 29,5 de las gestionadas por ellos, y una producción total inferior.

Figurar como titular no es un simple trámite: puede determinar quién accede a las ayudas, quién decide sobre las inversiones y quién tiene capacidad para planificar el futuro de la explotación.

Cuando una mujer trabaja en una finca familiar sin aparecer como titular, su aportación puede quedar insuficientemente reconocida, tanto en términos económicos como jurídicos.

La Ley 35/2011 de titularidad compartida de las explotaciones agrarias trató de responder a este problema. La norma permite que dos personas que comparten el trabajo y la gestión de una explotación figuren como cotitulares, con los derechos y obligaciones correspondientes y el reparto de los rendimientos.

Pero su existencia no significa que la brecha esté resuelta; para conocer el alcance real del cambio también hay que observar cuántas mujeres son titulares o cotitulares, qué ingresos obtienen y qué capacidad tienen para decidir sobre esas explotaciones.

A esta situación se añade el relevo generacional. Mantener una explotación exige recursos, acceso a financiación, formación y perspectivas económicas. La incorporación femenina puede contribuir a la continuidad de la actividad rural, pero no sustituye la necesidad de resolver los problemas que afronta el sector en su conjunto.

No basta con animarlas a emprender si después faltan las condiciones para que el negocio sea viable.

No basta con entrar

La construcción ofrece una comparación útil para observar cómo cambia la presencia según el tipo de puesto. En Estados Unidos, las mujeres representaban en 2025 el 4,3% de quienes trabajaban en los oficios de construcción, según el Institute for Women’s Policy Research (IWPR).

En el conjunto de la industria, incluidos los empleos profesionales y administrativos, la proporción femenina pasó del 11,2% al 11,3%.

La diferencia entre ambos porcentajes vuelve a poner el foco en la distribución de las tareas. Ellas pueden estar presentes en una industria sin alcanzar una representación similar en los trabajos manuales y técnicos que la sostienen. Contabilizar a todas las empleadas ofrece una imagen necesaria, pero incompleta, de lo que sucede en los oficios.

El patrón invita, en cualquier caso, a mirar más allá de las contrataciones. Una empresa puede incorporar a más mujeres sin que cambie apenas la composición de sus equipos técnicos.

También puede contratar a trabajadoras para puestos operativos y mantener obstáculos para que accedan a funciones de responsabilidad. El número total de empleadas, por sí solo, no permite saber si se está transformando la estructura profesional.

Las estadísticas de distintos países no siempre emplean las mismas categorías profesionales ni siguen los mismos criterios de medición. Por eso, las cifras no deben sumarse ni compararse como si describieran exactamente la misma realidad.

Aun así, el caso estadounidense permite observar una brecha entre la presencia femenina en el conjunto de la actividad y su participación en determinados oficios.

Qué hace falta

La incorporación de mujeres a estos sectores requiere algo más que campañas para animarlas a elegir profesiones tradicionalmente masculinas. También exige revisar las condiciones que encuentran al formarse, buscar empleo y desarrollar su carrera.

También conviene distinguir entre las historias individuales de quienes consiguen abrirse camino y la evolución del sector. Quienes trabajan como camioneras, mecánicas o agricultoras pueden convertirse en referentes para otras, pero su presencia seguirá siendo excepcional mientras no se amplíen las oportunidades para acceder a esos puestos y permanecer en ellos.

La necesidad de trabajadores puede acelerar ese proceso, aunque no garantiza que vaya a producirse. Para saber si hay un cambio real habrá que mirar más allá de las nuevas contrataciones: cuántas mujeres llegan a ejercer el oficio, en qué condiciones lo hacen y qué posibilidades tienen de construir una trayectoria profesional.

La propietaria de un terreno agrario. iStock

El reto no consiste únicamente en abrir la puerta de sectores que durante décadas han tenido una presencia femenina muy reducida. También consiste en que, una vez dentro, ellas puedan trabajar en las mismas condiciones y acceder a las mismas oportunidades que sus compañeros.

La transformación llegará cuando una mujer pueda ponerse al volante, levantar el capó o gestionar una explotación sin que su presencia siga siendo noticia. Cuando elegir uno de estos oficios dependa de la formación, las oportunidades y la vocación, y no de una frontera entre los trabajos que todavía se consideran propios de ellos y los que se asocian a ellas.

Volvamos a la carretera. España tiene unas 5.000 camioneras, según el cálculo disponible, y 25.000 ciudadanas con el permiso para serlo. Las 20.000 restantes son el mapa de lo que todavía no ha cambiado.