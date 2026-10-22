La autora se ha alzado con el reconocimiento gracias a 'El amor inventado'. Ophildescontrastes (Philippe Cabrera)

Paula Klein, ganadora del Premio Lumen 2026: "Leer sólo historias que confirmen lo que pensamos no es informarse"

Una mentira puede sostener un matrimonio, construir una carrera brillante o convertir a alguien en una persona admirada. Hasta que la verdad aparece y lo pone todo en duda: el amor, el prestigio, la confianza y hasta la vida que creíamos haber elegido.

Pero, ¿quién engaña realmente a quién? ¿Y cuánto estamos dispuestos a sacrificar para seguir creyendo en nuestra propia historia? Nacida en Buenos Aires, Paula Klein es escritora y profesora universitaria, y lleva años explorando las fronteras entre realidad y ficción.

En su nueva novela, la impostura, el poder, la maternidad, el trabajo y el abandono se entrelazan con las contradicciones del amor y las distintas formas de sobrevivir a una pérdida. El amor inventado (Lumen, 2026) ha ganado el Premio Lumen 2026.

La publicación nace de una pregunta: "¿De verdad crees que conoces a la persona con la que duermes cada noche?". Después de escribirla, ¿qué te inquieta más: descubrir que no sabemos todo del otro o todo lo que preferimos no conocer?

Las dos cuestiones van a la par. Creo que nunca vamos a terminar de conocer al otro. En toda relación humana nos contamos ficciones para sobrevivir, para soportar las cosas duras. No sólo en las relaciones de amor, también en las de amistad o con los hijos. Cuántas cosas decidimos no ver o contarnos con otras palabras para dulcificar la realidad.

Todos hacemos storytelling. En nuestra vida privada somos un poco escritores de nosotros mismos.

En la novela, Miranda es una directora de documentales casada con un reportero premiado cuya carrera se derrumba cuando se descubre que sus reportajes eran falsos. Ella tiene que preguntarse cómo no lo vio. Cómo, siendo su tarea mirar la realidad, no vio lo que estaba pasando.

A veces parece más devastador preguntarse eso que descubrir la propia mentira. ¿Qué ocurre cuando la traición del otro termina haciéndonos desconfiar también de nuestra mirada?

Para mí eso es más preocupante que la mentira en sí misma. Los dos tienen un compromiso con la búsqueda de la verdad: ella desde el documental; él desde el periodismo, con la obligación de informar de los hechos tal y como son. Sin embargo, los engaños no son sólo públicos, también afectan a la intimidad.

Miranda recibe críticas muy duras. Le reprochan que, siendo periodista y directora de documentales, no se haya dado cuenta de ello. La consideran ingenua, tonta, incluso estúpida. Hay mucho odio a su alrededor.

Y me parece muy actual. Hay personas que después de una ruptura dicen: "No era quien yo creía que era". Pero, ¿alguna vez el otro es exactamente quien creemos que es? Incluso nosotros mismos.

Puse un epígrafe en la novela que dice que lo que un ser humano piensa de sí mismo es lo que guía su destino. Es una frase que me dejó pensando mucho, porque creo que nadie deja de preguntarse quién es realmente o por qué hace las cosas que hace.

Todos tenemos momentos de duda. Sin embargo, ese ideal de lo que nos gustaría ser puede orientarnos. ¿Pero qué pasa cuando eso mismo está manipulado por un falsificador o por un impostor?

La escritora argentina explora en su última obra la dificultad de las relaciones cuando la mentira entra en juego. Ophildescontrastes (Philippe Cabrera)

Hablamos mucho de sinceridad dentro de una pareja, pero, ¿tenemos realmente derecho a saberlo todo del otro? ¿Y estamos obligados a mostrarlo todo de nosotros mismos?

Creo que debemos tener una parcela privada. Para abordar esa idea me inspiré en Siri Hustvedt, y en una reflexión suya sobre su matrimonio con Paul Auster.

Hablaba de una aparente contradicción: querer compartir la vida con un hombre que le ofreciera estabilidad, amor y admiración, pero conservar al mismo tiempo la sensación de que nunca terminaría de conocerlo del todo.

Creo que aquello que nos atrae y hace que sigamos enamorados, sin que la relación se transforme en algo más amistoso o filial, tiene que ver con esa parte de nuestra intimidad que permanece secreta.

¿El autoengaño es siempre una cobardía o a veces necesitamos no mirar del todo para poder seguir adelante?

Depende de hasta dónde lo lleves. Un falsificador que miente públicamente, se burla de sus lectores y hace perder su reputación a un diario prestigioso me parece dañino, inmoral y cínico.

Pero todos nos contamos mentiras, o más bien ficciones. El límite está entre las ficciones que necesitamos porque no podemos procesar la realidad de otra manera y el momento en que se convierten en mentiras.

La novela reflexiona sobre las nobles, ese concepto de mentir para hacer el bien, y sobre las piadosas o blancas que decimos para no herir. Porque es muy difícil transmitir la verdad sin herir al otro.

Hay desigualdades dentro de una pareja que nadie ha impuesto abiertamente y, sin embargo, terminamos aceptando. ¿Cómo se llega a asumir que el proyecto de uno vale más que el del otro?

La desigualdad pasa muchas veces por el éxito y el reconocimiento público. Me interesaba esa condescendencia de quien aparentemente admira el trabajo de su pareja, pero en el fondo lo menosprecia, dando por hecho que nunca llegará a tener el mismo prestigio.

También quería mostrar a una mujer que, después de ser abandonada, queda sola con su hija y sin dinero para sobrevivir, porque era su marido quien mantenía a la familia. Y, sin embargo, quiere terminar su documental, seguir trabajando y existir con su obra.

Me interesaba que la víctima levantara la cabeza. Ella va a pelear.

¿Hemos avanzado tanto como creemos en la igualdad dentro de la pareja o las mujeres siguen siendo quienes más postergan su trabajo, sus deseos y sus ambiciones?

Todo matrimonio es una negociación y, con hijos, una negociación contrarreloj. Creo que, en general, las mujeres hemos tenido ese papel: se espera que la madre postergue más.

Siempre está esa mirada de la sociedad de 'ahora paciencia, ya va a llegar'. Y de repente, se te pasan 10 años criando, maternando y haciendo tareas domésticas.

Creo que les sucede a muchísimas mujeres. Si quieres hacer las dos cosas sin retrasar demasiado tus deseos o ambiciones, la sociedad todavía puede juzgarte. Ojalá cada vez menos, porque ha habido grandes avances.

"Es imposible detectar siempre el engaño", destaca la escritora tras la investigación que ha llevado a cabo para su libro. Ophildescontrastes (Philippe Cabrera)

Hemos progresado, pero todavía incomoda escuchar a una madre decir que echa de menos la vida que tenía antes de serlo. ¿Por qué seguimos cuestionando tanto esa confesión?

Me gustó muchísimo trabajar ese tema. Ya lo había abordado en Las brujas de Monte Verità (Lumen, 2023), pero aquí pude explorarlo más a fondo.

Me interesaba construir una relación maternofilial muy tirante y compleja, marcada por una depresión posparto, el deseo de huir y la dificultad de asumir la maternidad. Una mujer que, de alguna manera, ocupa el lugar de 'la mala madre', mientras que el padre es visto como el progenitor amoroso.

Cuando él desaparece, ella queda como el único adulto responsable y tiene que reconstruir la relación con su hija. Es muy duro porque está atravesado por el dolor del abandono y tiene que mentirle para cuidarla.

También aparece algo que me interesa mucho: el trabajo no sólo como profesión, sino como una manera de no desaparecer dentro de los otros. ¿Cuánto de nuestra identidad está ahí?

Para mí ocupa un lugar tan importante en la vida que me costaría escribir novelas en las que los protagonistas no hicieran nada. Nos define, nos atraviesa muchísimo. Pasamos la mayor parte del día haciendo algo relacionado con él, tanto si nos gusta como si no.

Me interesaba que una directora de documentales estuviera filmando la historia de un amor que dura toda una vida. Dos ancianos que llevan 70 años juntos y que han experimentado momentos difíciles, engaños, mentiras y tragedias familiares. Aun así, siguen apostando por el amor y queriéndose.

En una sociedad donde todo parece más frágil y más inmediato, ¿qué te conmueve de un amor que ha aprendido a permanecer incluso después de atravesar engaños, pérdidas y etapas complicadas?

Hay algo muy romántico para mí en la idea de una relación que resiste contra viento y marea. Cuando voy por la calle y veo a dos viejitos, muy al final de la vida, caminando juntos, me conmuevo.

Creo que todos, más allá de nuestra orientación sexual, queremos algún tipo de vínculo que sintamos que nos va a acompañar hasta el final. Por eso también tenemos hijos: por ese ideal de que podemos pelearnos con un amigo, divorciarnos de un marido, pero un hijo es una conexión que va a volver.

Es algo muy humano aspirar a ello, aunque después pueda romperse.

Me gustó pensar en algo que parece casi de otra época: el amor que se construye y el valor de esa construcción. En una sociedad donde todo es muy líquido y fluctuante, donde a la primera dificultad lo soltamos todo, me parece casi una revolución decir: "No, yo quiero esto".

Klein señala que las mujeres que se dejan engañar acaban revictimizadas por "idiotas". Ophildescontrastes (Philippe Cabrera)

Cuando existe una vida compartida, ¿tenemos derecho a desaparecer de la vida del otro sin dar ninguna explicación?

Me parece horroroso eso. Por eso me interesaba ponerme, a través de la ficción, en los zapatos de una mujer a la que le sucede algo así.

Una cosa es descubrir que tu marido te ha mentido, que ha hecho cosas horribles o que ha defraudado a su empresa. Pero que te abandone y te mantenga un año en silencio es muchísimo tiempo.

Cuando crees que tienes una relación con alguien, que te impongan esa ausencia sin saber si se suicidó, si tiene otra familia o qué ha ocurrido es lo peor que te puede pasar.

Porque no es sólo que alguien se vaya. También puede haber una forma de violencia en dejar al otro sin una respuesta, obligado a convivir con la incertidumbre.

Es una doble violencia. No solamente me voy, sino que además no vas a saber por qué. Es horrible.

Creo que una de las cosas más dolorosas de las rupturas es no tener la certeza de qué pasó. Cuando una relación termina, podemos recordar cómo empezó, cuándo nos conocimos, cuándo nació un hijo o cuándo nos casamos. Pero es muy difícil identificar el momento en que algo comenzó a resquebrajarse, porque es un proceso. No podemos señalar un instante y decir: "Fue aquí".

Me parecía importante esa incertidumbre, esa necesidad de saber por qué alguien te ha dejado y de encontrar una verdad que quizá nunca llegue.

Cuando dejamos de querer a alguien, ¿qué le debemos emocionalmente? ¿Hay algo que siga siendo irrenunciable incluso al final de una relación?

Creo que le debemos honestidad. En cualquier relación, de amistad o de amor, como mínimo honestidad y ponerle el pecho a las decisiones.

¿Qué te interesaba de la falsificación de la verdad en el periodismo?

La novela está inspirada en casos de periodistas que habían falsificado sus trabajos, tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre los que hice mucha investigación y documentación. También trabajé sobre el nuevo periodismo literario anglosajón.

Me fascinó pensar en esos perfiles, y también escritores, que se servían de la manipulación, de las ficciones o de falsas identidades para lograr decir la verdad. Me interesan esos géneros en los que te están contando la realidad, pero la construcción es completamente novelesca.

A veces tienes dudas, sobre todo cuando te encuentras con una historia perfecta.

¿Hasta qué punto exigimos que la realidad tenga buenos, malos y un relato cerrado que confirme lo que ya pensamos?

Eso me hizo interrogarme mucho sobre nosotros mismos como lectores. Si exigimos constantemente a la realidad y al periodista historias redondas, completamente maniqueas, con buenos y malos, blanco y negro, olvidamos que el mundo no funciona así.

Si sólo queremos leer algo que confirme nuestra ideología o lo que ya pensamos de la realidad, eso no es informarse.

Me interesó mucho investigar estos casos de falsificadores reales y rastrear cómo habían encontrado fallas en el sistema y conseguido burlar algunos de los mecanismos de fact-checking más importantes. Me parece que son virtuosos de la mentira.

Las redes han añadido otra paradoja: desconfiamos de los medios, pero creemos con facilidad lo que circula sin saber quién está detrás. ¿Somos más vulnerables a la manipulación?

Es un peligro enorme. Estos casos desprestigian a medios con décadas de reputación y dañan muchísimo un oficio que es central en nuestra sociedad.

Es muy importante que siga existiendo el periodismo de investigación porque, de lo contrario, la gente terminará informándose únicamente a través de las redes sociales. Y sabemos que lo que circula en ellas puede estar completamente manipulado. Desconocemos qué potencia está detrás y cuáles son sus intereses.

El golpe que estos falsificadores dan a la prensa tiene consecuencias nefastas para la democracia.

A ojos de la escritora, el calificativo de 'piadosa' no le quita peso a la mentira. Ophildescontrastes (Philippe Cabrera)

¿Se puede mentir por amor sin que la mentira termine destruyendo precisamente aquello que pretendíamos proteger?

Sí. Es la gran paradoja. Me gusta mucho la idea de las mentiras nobles: a veces lo hacemos para lograr el bien. El problema es que eso funciona a muy corto plazo. Una vez que introduces la mentira, es como introducir un virus en el sistema. A lo largo va a tener efectos nefastos y terminará causando más daño del que pretendías evitar.

Pero lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer cuando decirle la verdad a un niño de seis años puede resultar devastador? Ahí aparece otra contradicción: ocultar algo para protegerlo y preguntarte si esas mentiras blancas no tendrán consecuencias horribles en el futuro.

Me interesó mucho explorar lo que el engaño provoca en todos los ámbitos: el periodismo, la pareja, la familia y las relaciones de amistad.

¿Podemos convivir con alguien sin saber si nos quiere o si está construyendo una mentira?

Saber si alguien te está mintiendo no me parece posible. Al menos, esa es una de las conclusiones que saqué de mi investigación. Hay mujeres y hombres completamente inteligentes, racionales, en pleno uso de sus capacidades, que no se daban cuenta. Es imposible detectarlo siempre.

Y después está el amor. Estás enamorado y eso te cierra.

Después de todo lo que has investigado y escrito, ¿sigues creyendo en las llamadas mentiras blancas o piadosas?

No. Me gusta mucho plantearlo literariamente, pero no. Creo que, a largo plazo, es un virus que va exterminando todo. Hay que ser consciente de que, una vez que tomas ese camino, el riesgo es importante.

A la mujer engañada se la compadece, pero también se la ridiculiza. ¿Por qué seguimos preguntándole a ella cómo pudo no darse cuenta en lugar de mirar primero a quien la engañó?

Me parece que eso dice mucho de nuestra sociedad. Se ridiculiza a las mujeres que se dejan engañar. Son como las ovejas negras dentro de las víctimas. No les dicen: "Yo te creo, hermana", sino: "Sos una idiota, hermana".

No quería construir una protagonista que fuera únicamente una víctima, sino una capaz de levantar la frente y decir: "Bueno, ahora no. Ahora es mi momento. Ahora me toca a mí".